Ю Юлия На самую высокогорную экскурсию - в Приэльбрусье читать дальше кем то СВЫШЕ! Ты в сердце и нет тебя величественнее и краше! Несмотря на дождливую погоду,мы получили много эмоций и все были довольны!!! Низкие цены,вкусная еда,яркие впечатления! Спасибо🫰 я еще вернусь!)) Замечательная экскурсия! Жаннет и Миша Вам отдельная благодарность за впечатления и эти эмоции,за интересное общение и терпение! Эльбрус❤️ лучше один раз увидеть!!! он создан

Е Елена На самую высокогорную экскурсию - в Приэльбрусье Увидели все, что было запланировано. Погода помогла оценить красоту Приэльбрусья. Понравилось, что водитель и экскурсовод были спокойными и доброжелательными. Не понравилась организация и необязательные задержки по маршруту, в итоге - позднее возвращение в 19:40 вместо 18 ч.

К Кристина Приэльбрусье - 3 поляны Гид хороший, приехал вовремя, интересно рассказывал по пути на Эльбрус. Рекомендую.

Л Ляшенко Приэльбрусье - 3 поляны Прекрасная экскурсия с прекрасным гидом. Все на высшем уровне! Спасибо Исламу за очень приятно проведенный день!

М Марина Приэльбрусье - 3 поляны Отличный гид, Ренат. Отличная экскурсия, отличная локация. Повезло очень с погодой. Эльбрус как на ладони. Дополнительно заезжали куда нам хотелось. Во времени ограничений не было. Спасибо.

Н Наталья Обзорная экскурсия по Нальчику Гид Станислав с любовью рассказывал о своём городе, узнали много интересного и нового об этой республике. Очень живописные места. Захотелось вернуться сюда ещё раз.

А Анастасия Обзорная экскурсия по Нальчику Нам очень понравилась обзорная экскурсию по Нальчику. Всем рекомендуем!!! Отдельное спасибо самому замечательном экскурсоводу Эдуарду и самому аккуратному водителю Кериму!!! Вы лучшие!!!

Е Екатерина Большая Цейская Подкова Впервые побывали в Северной Осетии. Спасибо гиду Наталье и водителю Владимиру за отлично проведённый день в красивейшем месте!

Е Евгения Большая Цейская Подкова Цейская подкова это высота полета орла…. Лучше гор могут быть только горы, на которых ещё не бывал…. Впечатления великолепные. Сюда надо приехать и увидеть всё это богатство своими глазами, и влюбиться раз и навсегда. Спасибо огромное