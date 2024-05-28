1 чел.
По популярности
Групповая
11 часов
Популярное предложение
Восхождение на Эльбрус: групповая экскурсия из Нальчика
Покорите высоты Эльбруса с экскурсией в Приэльбрусье. Впечатляющие виды и живописные места гарантированы
Начало: Место сбора находится на пересечении двух улиц. Ул
«Наши туристы посещают ущелье реки Адыр-Су, где поднимаются по ступенькам, по склонам горы Чегет поднимаются канатно-кресельной дорогой(только в среду»
Расписание: в среду в 7.00, в субботу/воскресенье в 9.00
Завтра в 09:00
12 июня в 07:00
1 755₽ за человека
Индивидуальная
8 часов
Восхождение на Эльбрус с экскурсией в Приэльбрусье - захватывающее приключение
Поднимитесь на высоту 3800 метров и ощутите величие Эльбруса, одного из 7 чудес России, на индивидуальной экскурсии
Начало: Назначает турист
«Наши туристы посещают ущелье реки Адыр-Су, где поднимаются по ступенькам, по склонам горы Чегет поднимаются канатно-кресельной дорогой(только в среду»
Расписание: в любой день, в 8.00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от 8 000₽ за всё до 4 чел.
Групповая
10 часов
Групповая экскурсия Большая Цейская Подкова: красоты Северного Кавказа
Погрузитесь в волшебство Северного Кавказа с экскурсией Большая Цейская Подкова. Три ущелья, древние святилища и ледник ждут вас
Начало: Шогенцукова/Канукоева Курортный зал «Кабардинка»
«К леднику по канатной дороге Затем мы отправимся к Сказскому леднику, поистине впечатляющему своими размерами»
Расписание: по воскресеньям, в 9.00
Завтра в 09:00
23 июня в 09:00
2 250₽ за человека
Индивидуальная
3 часа
Обзорная экскурсия по Нальчику
Начало: По договоренности
«С вышки хорошо видны озера Трек и Курортное, санаторные здания, канатная дорога, гора Большая Кизиловка»
Расписание: Смотрите свободные даты
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
от 5 500₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
10 часов
Приэльбрусье - седьмое чудо России
Начало: По договоренности
«По канатной дороге горы Чегет можно подняться до высоты 3050 м»
Расписание: понедельник-воскресенье в 09:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от 11 900₽ за всё до 3 чел.
Групповая
4.5 часа
Обзорный тур по городу в группе
Начало: Г. Нальчик проспект Ленина д. 53
«При желании: По горе Малой Кизиловке, в сторону ресторана Сосруко, протянулась канатная дорога»
Расписание: Смотрите свободные даты
11 июня в 14:30
750₽ за человека
Индивидуальная
10 часов
Путешествие к Эльбрусу - главной кавказской вершине
Начало: Назначает турист в пределах г. Нальчик
«Вы сможете подняться на склон горы по современной канатной дороге на высоту 3 847 метров»
10 июня в 08:30
11 июня в 08:30
12 500₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЮЮлия28 мая 2024Замечательная экскурсия! Жаннет и Миша Вам отдельная благодарность за впечатления и эти эмоции,за интересное общение и терпение! Эльбрус❤️ лучше один раз увидеть!!! он создан
- ЕЕлена23 мая 2024Увидели все, что было запланировано. Погода помогла оценить красоту Приэльбрусья. Понравилось, что водитель и экскурсовод были спокойными и доброжелательными. Не понравилась организация и необязательные задержки по маршруту, в итоге - позднее возвращение в 19:40 вместо 18 ч.
- ККристина3 мая 2024Гид хороший, приехал вовремя, интересно рассказывал по пути на Эльбрус. Рекомендую.
- ЛЛяшенко3 мая 2024Прекрасная экскурсия с прекрасным гидом. Все на высшем уровне! Спасибо Исламу за очень приятно проведенный день!
- ММарина25 апреля 2024Отличный гид, Ренат. Отличная экскурсия, отличная локация. Повезло очень с погодой. Эльбрус как на ладони. Дополнительно заезжали куда нам хотелось. Во времени ограничений не было. Спасибо.
- ННаталья19 апреля 2024Гид Станислав с любовью рассказывал о своём городе, узнали много интересного и нового об этой республике. Очень живописные места. Захотелось вернуться сюда ещё раз.
- ААнастасия2 января 2024Нам очень понравилась обзорная экскурсию по Нальчику. Всем рекомендуем!!! Отдельное спасибо самому замечательном экскурсоводу Эдуарду и самому аккуратному водителю Кериму!!! Вы лучшие!!!
- ЕЕкатерина8 ноября 2023Впервые побывали в Северной Осетии. Спасибо гиду Наталье и водителю Владимиру за отлично проведённый день в красивейшем месте!
- ЕЕвгения16 октября 2023Цейская подкова это высота полета орла…. Лучше гор могут быть только горы, на которых ещё не бывал…. Впечатления великолепные. Сюда надо приехать и увидеть всё это богатство своими глазами, и влюбиться раз и навсегда. Спасибо огромное
- ГГабелко18 сентября 2023Отличный экскурсовод с приятным голосом и грамотной речью. И очень приятный водитель Рустам. С ним было не страшно ехать по горному серпантину.
Ответы на вопросы от путешественников по Нальчику в категории «Канатная дорога»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Нальчике
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 7
Какие места ещё посмотреть в Нальчике
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
Сколько стоит экскурсия по Нальчику в июне 2024
Сейчас в Нальчике в категории "Канатная дорога" можно забронировать 7 экскурсий и билетов от 750 до 12 500. Туристы уже оставили гидам 326 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.8 из 5
Купите самую интересную из 7 экскурсий в Нальчике на 2024 год по теме «Канатная дорога», 326 ⭐ отзывов, цены от 750₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август