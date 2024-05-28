Экскурсии с посещением канатной дороги в Нальчике

Найдено 7 экскурсий в категории «Канатная дорога» в Нальчике, цены от 750 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
На самую высокогорную экскурсию - в Приэльбрусье
🚌 На автобусе
Групповая
11 часов
221 отзыв
Популярное предложение
Восхождение на Эльбрус: групповая экскурсия из Нальчика
Покорите высоты Эльбруса с экскурсией в Приэльбрусье. Впечатляющие виды и живописные места гарантированы
Начало: Место сбора находится на пересечении двух улиц. Ул
«Наши туристы посещают ущелье реки Адыр-Су, где поднимаются по ступенькам, по склонам горы Чегет поднимаются канатно-кресельной дорогой(только в среду»
Расписание: в среду в 7.00, в субботу/воскресенье в 9.00
Завтра в 09:00
12 июня в 07:00
1 755 за человека
Приэльбрусье - 3 поляны
🚌 На автобусе
Индивидуальная
8 часов
34 отзыва
Восхождение на Эльбрус с экскурсией в Приэльбрусье - захватывающее приключение
Поднимитесь на высоту 3800 метров и ощутите величие Эльбруса, одного из 7 чудес России, на индивидуальной экскурсии
Начало: Назначает турист
«Наши туристы посещают ущелье реки Адыр-Су, где поднимаются по ступенькам, по склонам горы Чегет поднимаются канатно-кресельной дорогой(только в среду»
Расписание: в любой день, в 8.00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от 8 000 за всё до 4 чел.
Большая Цейская Подкова
🚌 На автобусе
Групповая
10 часов
16 отзывов
Групповая экскурсия Большая Цейская Подкова: красоты Северного Кавказа
Погрузитесь в волшебство Северного Кавказа с экскурсией Большая Цейская Подкова. Три ущелья, древние святилища и ледник ждут вас
Начало: Шогенцукова/Канукоева Курортный зал «Кабардинка»
«К леднику по канатной дороге Затем мы отправимся к Сказскому леднику, поистине впечатляющему своими размерами»
Расписание: по воскресеньям, в 9.00
Завтра в 09:00
23 июня в 09:00
2 250 за человека
Обзорная экскурсия по Нальчику
Индивидуальная
3 часа
28 отзывов
Обзорная экскурсия по Нальчику
Начало: По договоренности
«С вышки хорошо видны озера Трек и Курортное, санаторные здания, канатная дорога, гора Большая Кизиловка»
Расписание: Смотрите свободные даты
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
от 5 500 за всё до 3 чел.
Приэльбрусье - седьмое чудо России
Индивидуальная
10 часов
27 отзывов
Приэльбрусье - седьмое чудо России
Начало: По договоренности
«По канатной дороге горы Чегет можно подняться до высоты 3050 м»
Расписание: понедельник-воскресенье в 09:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от 11 900 за всё до 3 чел.
Обзорный тур по городу в группе
🚌 На автобусе
Групповая
4.5 часа
Обзорный тур по городу в группе
Начало: Г. Нальчик проспект Ленина д. 53
«При желании: По горе Малой Кизиловке, в сторону ресторана Сосруко, протянулась канатная дорога»
Расписание: Смотрите свободные даты
11 июня в 14:30
750 за человека
Путешествие к Эльбрусу - главной кавказской вершине
Индивидуальная
10 часов
Путешествие к Эльбрусу - главной кавказской вершине
Начало: Назначает турист в пределах г. Нальчик
«Вы сможете подняться на склон горы по современной канатной дороге на высоту 3 847 метров»
10 июня в 08:30
11 июня в 08:30
12 500 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Ю
    Юлия
    28 мая 2024
    На самую высокогорную экскурсию - в Приэльбрусье
    Замечательная экскурсия! Жаннет и Миша Вам отдельная благодарность за впечатления и эти эмоции,за интересное общение и терпение! Эльбрус❤️ лучше один раз увидеть!!! он создан
    читать дальше

    кем то СВЫШЕ! Ты в сердце и нет тебя величественнее и краше! Несмотря на дождливую погоду,мы получили много эмоций и все были довольны!!! Низкие цены,вкусная еда,яркие впечатления! Спасибо🫰 я еще вернусь!))

  • Е
    Елена
    23 мая 2024
    На самую высокогорную экскурсию - в Приэльбрусье
    Увидели все, что было запланировано. Погода помогла оценить красоту Приэльбрусья. Понравилось, что водитель и экскурсовод были спокойными и доброжелательными. Не понравилась организация и необязательные задержки по маршруту, в итоге - позднее возвращение в 19:40 вместо 18 ч.
  • К
    Кристина
    3 мая 2024
    Приэльбрусье - 3 поляны
    Гид хороший, приехал вовремя, интересно рассказывал по пути на Эльбрус. Рекомендую.
  • Л
    Ляшенко
    3 мая 2024
    Приэльбрусье - 3 поляны
    Прекрасная экскурсия с прекрасным гидом. Все на высшем уровне! Спасибо Исламу за очень приятно проведенный день!
  • М
    Марина
    25 апреля 2024
    Приэльбрусье - 3 поляны
    Отличный гид, Ренат. Отличная экскурсия, отличная локация. Повезло очень с погодой. Эльбрус как на ладони. Дополнительно заезжали куда нам хотелось. Во времени ограничений не было. Спасибо.
  • Н
    Наталья
    19 апреля 2024
    Обзорная экскурсия по Нальчику
    Гид Станислав с любовью рассказывал о своём городе, узнали много интересного и нового об этой республике. Очень живописные места. Захотелось вернуться сюда ещё раз.
  • А
    Анастасия
    2 января 2024
    Обзорная экскурсия по Нальчику
    Нам очень понравилась обзорная экскурсию по Нальчику. Всем рекомендуем!!! Отдельное спасибо самому замечательном экскурсоводу Эдуарду и самому аккуратному водителю Кериму!!! Вы лучшие!!!
  • Е
    Екатерина
    8 ноября 2023
    Большая Цейская Подкова
    Впервые побывали в Северной Осетии. Спасибо гиду Наталье и водителю Владимиру за отлично проведённый день в красивейшем месте!
  • Е
    Евгения
    16 октября 2023
    Большая Цейская Подкова
    Цейская подкова это высота полета орла…. Лучше гор могут быть только горы, на которых ещё не бывал…. Впечатления великолепные. Сюда надо приехать и увидеть всё это богатство своими глазами, и влюбиться раз и навсегда. Спасибо огромное
  • Г
    Габелко
    18 сентября 2023
    Большая Цейская Подкова
    Отличный экскурсовод с приятным голосом и грамотной речью. И очень приятный водитель Рустам. С ним было не страшно ехать по горному серпантину.

Ответы на вопросы от путешественников по Нальчику в категории «Канатная дорога»

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  4. Чегемские водопады
  5. Эльбрус
  6. Чегемское ущелье
  7. Черекское ущелье
  8. Плато Бермамыт
  9. Гижгит
  10. Цейское ущелье
Сколько стоит экскурсия по Нальчику в июне 2024
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