Из Нальчика - к величественному Эльбрусу

Увидеть мир с высоты почти 4000 м - и лишний раз убедиться, как он красив
Поэты веками воспевали Кавказ и его вершины, и Эльбрус — самая знаменитая.

Мы поднимемся на высоту до 3800 метров — и лёгкое головокружение лишь усилит ваши впечатления от невероятных видов. На нашем пути — ущелье Адыр-Су, гора Чегет, сам Эльбрус и легенды, связанные с этими местами.
5
1 отзыв
Описание экскурсии

Поляна Азау

Отсюда начинается подъём к главной вершине Кавказа — горе Эльбрус (5642 м). Это самая высокая точка Европы, и именно на поляне Азау вы почувствуете её масштаб: канатная дорога уходит вверх, а перед глазами открывается белоснежный исполин.

Поляна Чегет

Поляна славится своими панорамами — в ясную погоду отсюда можно увидеть не только Эльбрус, но и горные хребты на десятки километров вокруг. Это отличное место для фотостопа и отдыха в кафе с видом на горы.

Ущелье Адырсу

Это боковое ущелье Приэльбрусья, живописное и менее туристическое. Отправимся на лёгкую прогулку: горные реки, зелёные луга, каменные осыпи и буйство красок природы — настоящий контраст после ледников.

Организационные детали

  • Время в пути от точки старта до первой остановки — 2–2,5 ч. Столько же занимает путь от последней локации до точки финиша в Нальчике
  • Дополнительные расходы: канатно-кресельная дорога — 1200 ₽ за чел., закрытая канатная дорога — 2700 ₽ за чел., перекус в кафе — по желанию
  • С вами буду я или другой гид из нашей команды

во вторник и четверг в 08:00, в пятницу, субботу и воскресенье в 07:00

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет3800 ₽
Дети 4-12 лет3610 ₽
Дети до 3 летБесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 37% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
От курортного зала «Кабардинка»
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник и четверг в 08:00, в пятницу, субботу и воскресенье в 07:00
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 30 минут до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 37% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мария
Мария — ваша команда гидов в Нальчике
Провели экскурсии для 820 туристов
Мы работаем с путешественниками уже давно и за это время научились находить подход к любому гостю. Наши маршруты проверены не одну сотню раз, работа слажена и оперативна, а команду представляют лучшие профессиональные гиды и водители. На земле очень много необычных уголков и красивых мест, которые заставляют пережить потрясающие эмоции. Мы покажем, что Нальчик — одно из таких!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
Сергей
Сергей
15 ноя 2025
Интересно, познавательно, профессионально. Вопросы-ответы на любой вкус. Спасибо!
К
Кантемир
28 сен 2025
Погода немного подвела, в остальном все отлично

Входит в следующие категории Нальчика

