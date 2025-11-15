Поэты веками воспевали Кавказ и его вершины, и Эльбрус — самая знаменитая.
Мы поднимемся на высоту до 3800 метров — и лёгкое головокружение лишь усилит ваши впечатления от невероятных видов. На нашем пути — ущелье Адыр-Су, гора Чегет, сам Эльбрус и легенды, связанные с этими местами.
Описание экскурсии
Поляна Азау
Отсюда начинается подъём к главной вершине Кавказа — горе Эльбрус (5642 м). Это самая высокая точка Европы, и именно на поляне Азау вы почувствуете её масштаб: канатная дорога уходит вверх, а перед глазами открывается белоснежный исполин.
Поляна Чегет
Поляна славится своими панорамами — в ясную погоду отсюда можно увидеть не только Эльбрус, но и горные хребты на десятки километров вокруг. Это отличное место для фотостопа и отдыха в кафе с видом на горы.
Ущелье Адырсу
Это боковое ущелье Приэльбрусья, живописное и менее туристическое. Отправимся на лёгкую прогулку: горные реки, зелёные луга, каменные осыпи и буйство красок природы — настоящий контраст после ледников.
Организационные детали
- Время в пути от точки старта до первой остановки — 2–2,5 ч. Столько же занимает путь от последней локации до точки финиша в Нальчике
- Дополнительные расходы: канатно-кресельная дорога — 1200 ₽ за чел., закрытая канатная дорога — 2700 ₽ за чел., перекус в кафе — по желанию
- С вами буду я или другой гид из нашей команды
во вторник и четверг в 08:00, в пятницу, субботу и воскресенье в 07:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|3800 ₽
|Дети 4-12 лет
|3610 ₽
|Дети до 3 лет
|Бесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 37% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
От курортного зала «Кабардинка»
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник и четверг в 08:00, в пятницу, субботу и воскресенье в 07:00
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 30 минут до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 37% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мария — ваша команда гидов в Нальчике
Провели экскурсии для 820 туристов
Мы работаем с путешественниками уже давно и за это время научились находить подход к любому гостю. Наши маршруты проверены не одну сотню раз, работа слажена и оперативна, а команду представляют лучшие профессиональные гиды и водители. На земле очень много необычных уголков и красивых мест, которые заставляют пережить потрясающие эмоции. Мы покажем, что Нальчик — одно из таких!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Сергей
15 ноя 2025
Интересно, познавательно, профессионально. Вопросы-ответы на любой вкус. Спасибо!
К
Кантемир
28 сен 2025
Погода немного подвела, в остальном все отлично
