Поэты веками воспевали Кавказ и его вершины, и Эльбрус — самая знаменитая. Мы поднимемся на высоту до 3800 метров — и лёгкое головокружение лишь усилит ваши впечатления от невероятных видов. На нашем пути — ущелье Адыр-Су, гора Чегет, сам Эльбрус и легенды, связанные с этими местами.

Описание экскурсии

Поляна Азау

Отсюда начинается подъём к главной вершине Кавказа — горе Эльбрус (5642 м). Это самая высокая точка Европы, и именно на поляне Азау вы почувствуете её масштаб: канатная дорога уходит вверх, а перед глазами открывается белоснежный исполин.

Поляна Чегет

Поляна славится своими панорамами — в ясную погоду отсюда можно увидеть не только Эльбрус, но и горные хребты на десятки километров вокруг. Это отличное место для фотостопа и отдыха в кафе с видом на горы.

Ущелье Адырсу

Это боковое ущелье Приэльбрусья, живописное и менее туристическое. Отправимся на лёгкую прогулку: горные реки, зелёные луга, каменные осыпи и буйство красок природы — настоящий контраст после ледников.

Организационные детали