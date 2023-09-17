Экскурсия из Нальчика: Приэльбрусье и его исторические сокровища
Прекрасный мир Приэльбрусья — уникального уголка, где величественные горы, исторические сокровища и чарующая природа сливаются в одно великолепное путешествие.
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Описание
Что вас ожидает:
- Завораживающая сила и красота природы Приэльбрусья ждет вас! Погрузитесь в мир горской могучести, узнайте его легенды и историю, и насладитесь величественными пейзажами. Отправьтесь в это удивительное путешествие с нами и создайте незабываемые воспоминания о природных чудесах Кавказа.
- Эльбрус — Величество Кавказа.
- Этот великолепный двуглавый гигант красуется в сердце Кавказских гор. Вы увидите заснеженные вершины, окруженные бескрайними ледниками, и почувствуете завораживающую силу горской могучести.
- Азау — Врата к Эльбрусу.
- Путешествие продолжится к месту, где начинаются восхождения на Эльбрус — Азау. Здесь вы окунетесь в атмосферу альпийского курорта, наслаждаясь прекрасными видами и свежим горным воздухом.
- Чегет — Колыбель смелых духом.
- В долине Чегета расположены красивейшие скалы, которые служат местом для смелых скалолазов. Здесь вы узнаете легенды и истории о смелых покорителях вершин и увидите захватывающие виды на окружающие горы.
- Поляна нарзанов — Дар природы.
- Продолжим наше путешествие к Поляне нарзанов — уникальному месту, где природа дарит заживляющие минеральные источники. Вы сможете попробовать нарзан и насладиться лечебными свойствами этой волшебной воды.
- Загадки и истории Приэльбрусья.
- Во время экскурсии вы окунетесь в мир древних легенд и исторических событий, связанных с этими горами. Рассказы об отважных воинах и смелых исследователях оживут перед вашими глазами, раскрывая тайны прошлого.
Важная информация:Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
воскресенье 10:00
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида
- Транспортные услуги
- Что не входит
- Личные расходы
- Место начала и завершения?
- ул. Киримова, 146, Нальчик
- Когда и сколько длится?
- Когда: воскресенье 10:00Экскурсия длится около 9 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
- Важная информация
- Пожалуйста
- Надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 10 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Г
Галина
17 сен 2023
Прекрасная дорога по Баксанскому ущелью.
Комфортный транспорт и небольшая группа
(6 чел) это очень хорошо.
Комфортный транспорт и небольшая группа
(6 чел) это очень хорошо.
Т
Татьяна
11 сен 2023
Незабываемые впечатления!!! Прекрасные пейзажи, очень крутые локации для фотосессии. Содержательный рассказ о республике, о населяющих ее народах. Любопытные факты о традициях и обрядах коренного населения. Комфортное вождение, при котором совершенно не ощущалось преодоление высоты. Индивидуальный подход, начавшийся с выдачи воды и конфет для тех, у кого при перепаде высот закладывает уши, и заканчивая перестраиванием маршрута по нашей просьбе, обусловленного ранним вылетом. Огромное спасибо!!!
N
Nestyby
4 сен 2023
Очень красивое место, пусть и Эльбрус не показал нам себя во всей красе, впечатление это не испортило. Виды замечательные:) Душевная команда - Мурат и Леонид. Большое спасибо, как буду в этих краях - буду рада с Вами изучать прекрасную Кабардино-Балкарскую Республику.
В
Восковец
3 сен 2023
Замечательная экскурсия в Приэльбрусье.
Хочется выразить огромную благодарность нашему чудесному гиду Мурату и Леониду! Все интересно рассказывал, показывал! Рекомендую этот тур!
Хочется выразить огромную благодарность нашему чудесному гиду Мурату и Леониду! Все интересно рассказывал, показывал! Рекомендую этот тур!
С
Светлана
30 авг 2023
С
Светлана
28 авг 2023
Прекрасная экскурсия, прекрасные виды Кавказа! Отличная организация поездки. Огромное спасибо Мурату и Леониду за интересные рассказы. Советую всем эту экскурсию.
Д
Джамиля
24 авг 2023
Всё очень понравилось! Прекрасное сопровождение гида Мурата. Обязательно вернемся еще! Уже выбрали несколько локаций!
И
Ирина
20 авг 2023
Спасибо большое Мурату за чудесную экскурсию в Приэльбрусье. Накануне все подробно рассказал, при встрече был очень любезен, выдал всем воду, предупредил об аптечке. Ехали весело, с музыкой и ненавязчивыми рассказами о КБР. Водитель, Алик, был очень аккуратен, делал все для нашего комфорта. Это была лучшая поездка в КБР. На Эльбрусе нам тоже очень повезло. Облака разошлись и мы смогли отчетливо увидеть горные вершины. После этого пообедали во вкусном и бюджетном месте, где все вместе общались!
E
Ery.v.kalina
20 авг 2023
Огромное спасибо организатору Мурату и нашему гиду Лене за высокий профессионализм, любовь к своей родине ответственное и уважительное отношение к туристам. Производит впечатление глубокое знание истории, высокий интеллект и умение контактировать с людьми.
По приезду следующий раз
обязательно попрошусь на экскурсию к и буду рекомендовать её своим друзьям, родственникам и знакомым.
По приезду следующий раз
обязательно попрошусь на экскурсию к и буду рекомендовать её своим друзьям, родственникам и знакомым.
Г
Гурьева
16 авг 2023
Это была незабываемая поездка, не только для нас, но и для организаторов)
Мы весело провели время в дороге благодаря водителю-экскурсоводу Леониду, который не только рассказывал историю КБР и Нальчика в районах, которые мы проезжали. Он увлеченно и душевно говорил о "душе" этих мест, о своих воспоминаниях. Создавалось впечатление, что едешь с отцом, который рассказывает тебе все, потому что вы родные люди.
За этот уют, смех, атмосферу и часы ожидания нас, по известным нам причинам,,😀, СПАСИБО
Мы весело провели время в дороге благодаря водителю-экскурсоводу Леониду, который не только рассказывал историю КБР и Нальчика в районах, которые мы проезжали. Он увлеченно и душевно говорил о "душе" этих мест, о своих воспоминаниях. Создавалось впечатление, что едешь с отцом, который рассказывает тебе все, потому что вы родные люди.
За этот уют, смех, атмосферу и часы ожидания нас, по известным нам причинам,,😀, СПАСИБО
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