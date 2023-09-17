Приэльбрусье: Эльбрус, Азау, Чегет и Поляна нарзанов

Экскурсия из Нальчика: Приэльбрусье и его исторические сокровища

5
10 отзывов
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Прекрасный мир Приэльбрусья — уникального уголка, где величественные горы, исторические сокровища и чарующая природа сливаются в одно великолепное путешествие.
Приэльбрусье: Эльбрус, Азау, Чегет и Поляна нарзанов
Приэльбрусье: Эльбрус, Азау, Чегет и Поляна нарзанов
Приэльбрусье: Эльбрус, Азау, Чегет и Поляна нарзанов
Приэльбрусье: Эльбрус, Азау, Чегет и Поляна нарзанов
Приэльбрусье: Эльбрус, Азау, Чегет и Поляна нарзанов
Приэльбрусье: Эльбрус, Азау, Чегет и Поляна нарзанов
Ближайшие даты:
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Описание

Что вас ожидает:

  • Завораживающая сила и красота природы Приэльбрусья ждет вас! Погрузитесь в мир горской могучести, узнайте его легенды и историю, и насладитесь величественными пейзажами. Отправьтесь в это удивительное путешествие с нами и создайте незабываемые воспоминания о природных чудесах Кавказа.
  • Эльбрус — Величество Кавказа.
  • Этот великолепный двуглавый гигант красуется в сердце Кавказских гор. Вы увидите заснеженные вершины, окруженные бескрайними ледниками, и почувствуете завораживающую силу горской могучести.
  • Азау — Врата к Эльбрусу.
  • Путешествие продолжится к месту, где начинаются восхождения на Эльбрус — Азау. Здесь вы окунетесь в атмосферу альпийского курорта, наслаждаясь прекрасными видами и свежим горным воздухом.
  • Чегет — Колыбель смелых духом.
  • В долине Чегета расположены красивейшие скалы, которые служат местом для смелых скалолазов. Здесь вы узнаете легенды и истории о смелых покорителях вершин и увидите захватывающие виды на окружающие горы.
  • Поляна нарзанов — Дар природы.
  • Продолжим наше путешествие к Поляне нарзанов — уникальному месту, где природа дарит заживляющие минеральные источники. Вы сможете попробовать нарзан и насладиться лечебными свойствами этой волшебной воды.
  • Загадки и истории Приэльбрусья.
  • Во время экскурсии вы окунетесь в мир древних легенд и исторических событий, связанных с этими горами. Рассказы об отважных воинах и смелых исследователях оживут перед вашими глазами, раскрывая тайны прошлого.

Важная информация:

Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.

воскресенье 10:00

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
  • Транспортные услуги
Что не входит
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
ул. Киримова, 146, Нальчик
Когда и сколько длится?
Когда: воскресенье 10:00
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Важная информация
  • Пожалуйста
  • Надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 10 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
10
4
3
2
1
Г
17 сен 2023
Прекрасная дорога по Баксанскому ущелью.
Комфортный транспорт и небольшая группа
(6 чел) это очень хорошо.
Т
11 сен 2023
Незабываемые впечатления!!! Прекрасные пейзажи, очень крутые локации для фотосессии. Содержательный рассказ о республике, о населяющих ее народах. Любопытные факты о традициях и обрядах коренного населения. Комфортное вождение, при котором совершенно не ощущалось преодоление высоты. Индивидуальный подход, начавшийся с выдачи воды и конфет для тех, у кого при перепаде высот закладывает уши, и заканчивая перестраиванием маршрута по нашей просьбе, обусловленного ранним вылетом. Огромное спасибо!!!
N
4 сен 2023
Очень красивое место, пусть и Эльбрус не показал нам себя во всей красе, впечатление это не испортило. Виды замечательные:) Душевная команда - Мурат и Леонид. Большое спасибо, как буду в этих краях - буду рада с Вами изучать прекрасную Кабардино-Балкарскую Республику.
В
3 сен 2023
Замечательная экскурсия в Приэльбрусье.
Хочется выразить огромную благодарность нашему чудесному гиду Мурату и Леониду! Все интересно рассказывал, показывал! Рекомендую этот тур!
С
30 авг 2023
С
28 авг 2023
Прекрасная экскурсия, прекрасные виды Кавказа! Отличная организация поездки. Огромное спасибо Мурату и Леониду за интересные рассказы. Советую всем эту экскурсию.
Д
24 авг 2023
Всё очень понравилось! Прекрасное сопровождение гида Мурата. Обязательно вернемся еще! Уже выбрали несколько локаций!
И
20 авг 2023
Спасибо большое Мурату за чудесную экскурсию в Приэльбрусье. Накануне все подробно рассказал, при встрече был очень любезен, выдал всем воду, предупредил об аптечке. Ехали весело, с музыкой и ненавязчивыми рассказами о КБР. Водитель, Алик, был очень аккуратен, делал все для нашего комфорта. Это была лучшая поездка в КБР. На Эльбрусе нам тоже очень повезло. Облака разошлись и мы смогли отчетливо увидеть горные вершины. После этого пообедали во вкусном и бюджетном месте, где все вместе общались!
E
20 авг 2023
Огромное спасибо организатору Мурату и нашему гиду Лене за высокий профессионализм, любовь к своей родине ответственное и уважительное отношение к туристам. Производит впечатление глубокое знание истории, высокий интеллект и умение контактировать с людьми.
По приезду следующий раз
обязательно попрошусь на экскурсию к и буду рекомендовать её своим друзьям, родственникам и знакомым.
Г
16 авг 2023
Это была незабываемая поездка, не только для нас, но и для организаторов)
Мы весело провели время в дороге благодаря водителю-экскурсоводу Леониду, который не только рассказывал историю КБР и Нальчика в районах, которые мы проезжали. Он увлеченно и душевно говорил о "душе" этих мест, о своих воспоминаниях. Создавалось впечатление, что едешь с отцом, который рассказывает тебе все, потому что вы родные люди.
За этот уют, смех, атмосферу и часы ожидания нас, по известным нам причинам,,😀, СПАСИБО

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