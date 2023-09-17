Это была незабываемая поездка, не только для нас, но и для организаторов)

Мы весело провели время в дороге благодаря водителю-экскурсоводу Леониду, который не только рассказывал историю КБР и Нальчика в районах, которые мы проезжали. Он увлеченно и душевно говорил о "душе" этих мест, о своих воспоминаниях. Создавалось впечатление, что едешь с отцом, который рассказывает тебе все, потому что вы родные люди.

За этот уют, смех, атмосферу и часы ожидания нас, по известным нам причинам,,😀, СПАСИБО