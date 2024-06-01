Экскурсионные туры на Эльбрус из Нальчика на автобусе или авто с гидом по выгодным ценам

Найдено 9 экскурсий в категории «Эльбрус» в Нальчике, цены от 1 755 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Великолепный Эльбрус: три поляны, два ущелья и Байдаевский водопад
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
24 отзыва
Экскурсия Эльбрус: Поляны, Ущелья и Водопад Байдаевский
Погрузитесь в красоту Кабардино-Балкарии: величественный Эльбрус, чистый воздух и неповторимые пейзажи
Начало: В Нальчике по месту вашего проживания
«Увидите Эльбрус и ледник «Семёрка», откуда тонкими струйками начинаются горные реки»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
11 000 за всё до 6 чел.
Джип-тур на плато Бермамыт
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
20 отзывов
Джип-тур на плато Бермамыт: величие гор Карачаево-Черкесии
Подарите себе день, полный впечатлений: горные вершины, легенды и кристальный воздух ждут вас
Начало: По договоренности
«Вы увидите с него величавые скалы, ущелья, исполинские горы, альпийские цветы и могучий Эльбрус»
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
17 000 за всё до 4 чел.
Джип-тур на плато Канжол
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
21 отзыв
Джип-тур на плато Канжол: Кавказские вершины и озеро Гижгит
Джип-тур на плато Канжол - незабываемое путешествие по живописным местам Кавказа. Насладитесь видами и чистым воздухом
Начало: У вашего отеля в Нальчике
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
16 000 за всё до 4 чел.
Двуглавый Эльбрус: рандеву с самой высокой горой Европы
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
24 отзыва
Двуглавый Эльбрус: рандеву с самой высокой горой Европы
Отправиться к могучему Эльбрусу, увидеть город-призрак и попробовать нарзан
Начало: По договоренности
«Памятник первым покорителям Эльбруса: здесь вы познакомитесь с летописью восхождений и узнаете имена героев»
10 июня в 08:30
11 июня в 08:30
14 900 за всё до 4 чел.
Приэльбрусье: Эльбрус, Азау, Чегет и Поляна нарзанов
Мини-группа
9 часов
44 отзыва
Приэльбрусье: удивительное путешествие по горам Кавказа
Погрузитесь в мир кавказской красоты с экскурсией в Приэльбрусье: Эльбрус, Азау, Чегет и Поляна нарзанов ждут вас
Начало: Ул. Киримова, 146, Нальчик
«Эльбрус — Величество Кавказа Этот великолепный двуглавый гигант красуется в сердце Кавказских гор»
Расписание: воскресенье 10:00
Завтра в 09:30
15 июня в 09:30
2 500 за человека
На самую высокогорную экскурсию - в Приэльбрусье
🚌 На автобусе
Групповая
11 часов
221 отзыв
Популярное предложение
Восхождение на Эльбрус: групповая экскурсия из Нальчика
Покорите высоты Эльбруса с экскурсией в Приэльбрусье. Впечатляющие виды и живописные места гарантированы
Начало: Место сбора находится на пересечении двух улиц. Ул
«Конечно все Вы слышали об одном из 7 чудес России – горе Эльбрус, наверняка многие его видели по ТВ или на фото»
Расписание: в среду в 7.00, в субботу/воскресенье в 9.00
Завтра в 09:00
12 июня в 07:00
1 755 за человека
Приэльбрусье - 3 поляны
🚌 На автобусе
Индивидуальная
8 часов
34 отзыва
Восхождение на Эльбрус с экскурсией в Приэльбрусье - захватывающее приключение
Поднимитесь на высоту 3800 метров и ощутите величие Эльбруса, одного из 7 чудес России, на индивидуальной экскурсии
Начало: Назначает турист
«Конечно все Вы слышали об одном из 7 чудес России – горе Эльбрус, наверняка многие его видели по ТВ или на фото»
Расписание: в любой день, в 8.00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от 8 000 за всё до 4 чел.
Приэльбрусье - седьмое чудо России
Индивидуальная
10 часов
27 отзывов
Приэльбрусье - седьмое чудо России
Начало: По договоренности
«Известно, что Кабардино-Балкарскую Республику за ее пределами часто ассоциируют с Эльбрусом и его окрестностями — Приэльбрусьем»
Расписание: понедельник-воскресенье в 09:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от 11 900 за всё до 3 чел.
Путешествие к Эльбрусу - главной кавказской вершине
Индивидуальная
10 часов
Путешествие к Эльбрусу - главной кавказской вершине
Начало: Назначает турист в пределах г. Нальчик
«Один из главных объектов экскурсии — это гора Эльбрус»
10 июня в 08:30
11 июня в 08:30
12 500 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Алина
    1 июня 2024
    Великолепный Эльбрус: три поляны, два ущелья и Байдаевский водопад
    Боже, что только не увидели мои глаза сегодня 😍 Это что-то!!! А какие увлекательные, интересные истории рассказывал нам наш гид
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    - Астемир 😍😍😍 Благодарю от чистого сердца за такой чудесный день, который навсегда мне запомнится ♥️ Все прошло безупречно. В комфортном нам темпе. Успехов вам и побольше туристов 😍

    Боже, что только не увидели мои глаза сегодня 😍 Это что-то!!! А какие увлекательные, интересные историиБоже, что только не увидели мои глаза сегодня 😍 Это что-то!!! А какие увлекательные, интересные историиБоже, что только не увидели мои глаза сегодня 😍 Это что-то!!! А какие увлекательные, интересные историиБоже, что только не увидели мои глаза сегодня 😍 Это что-то!!! А какие увлекательные, интересные историиБоже, что только не увидели мои глаза сегодня 😍 Это что-то!!! А какие увлекательные, интересные историиБоже, что только не увидели мои глаза сегодня 😍 Это что-то!!! А какие увлекательные, интересные историиБоже, что только не увидели мои глаза сегодня 😍 Это что-то!!! А какие увлекательные, интересные истории
  • Ю
    Юлия
    28 мая 2024
    На самую высокогорную экскурсию - в Приэльбрусье
    Замечательная экскурсия! Жаннет и Миша Вам отдельная благодарность за впечатления и эти эмоции,за интересное общение и терпение! Эльбрус❤️ лучше один раз увидеть!!! он создан
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    кем то СВЫШЕ! Ты в сердце и нет тебя величественнее и краше! Несмотря на дождливую погоду,мы получили много эмоций и все были довольны!!! Низкие цены,вкусная еда,яркие впечатления! Спасибо🫰 я еще вернусь!))

  • Е
    Елена
    23 мая 2024
    На самую высокогорную экскурсию - в Приэльбрусье
    Увидели все, что было запланировано. Погода помогла оценить красоту Приэльбрусья. Понравилось, что водитель и экскурсовод были спокойными и доброжелательными. Не понравилась организация и необязательные задержки по маршруту, в итоге - позднее возвращение в 19:40 вместо 18 ч.
  • И
    Илья
    21 мая 2024
    Великолепный Эльбрус: три поляны, два ущелья и Байдаевский водопад
    Последняя остановка в рамках жд тура Жемчужина Кавказа. Гидом был Руслан. Прекрасный человек, всегда спешащий на помощь. Посмотрели на Эльбрус,
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    посетили ущелья, водопады и секретное озеро. Виды завораживают, и одного дня на всю красоту безусловно мало. Сама экскурсия спланирована очень грамотно, за 12 часов посмотрели, рассмотрели и сделали тонну фото. Обязательно к повторению.

    Последняя остановка в рамках жд тура Жемчужина Кавказа. Гидом был Руслан. Прекрасный человек, всегда спешащий наПоследняя остановка в рамках жд тура Жемчужина Кавказа. Гидом был Руслан. Прекрасный человек, всегда спешащий наПоследняя остановка в рамках жд тура Жемчужина Кавказа. Гидом был Руслан. Прекрасный человек, всегда спешащий наПоследняя остановка в рамках жд тура Жемчужина Кавказа. Гидом был Руслан. Прекрасный человек, всегда спешащий на
  • Е
    Елена
    21 мая 2024
    На самую высокогорную экскурсию - в Приэльбрусье
    Мне понравилось всё.
  • А
    Анна
    19 мая 2024
    Приэльбрусье: Эльбрус, Азау, Чегет и Поляна нарзанов
    Хорошо организованная поездка, замечательный экскурсовод и водитель. Все понравилось, все на высоте⭐️🏔
  • Н
    Наталья
    14 мая 2024
    Великолепный Эльбрус: три поляны, два ущелья и Байдаевский водопад
    Спасибо огромное за экскурсию! Невероятные виды, интересные факты, вкусная еда и красавец Эльбрус!
    Спасибо огромное за экскурсию! Невероятные виды, интересные факты, вкусная еда и красавец Эльбрус!Спасибо огромное за экскурсию! Невероятные виды, интересные факты, вкусная еда и красавец Эльбрус!
  • М
    Мария
    14 мая 2024
    Приэльбрусье: Эльбрус, Азау, Чегет и Поляна нарзанов
    Всё описанное в программе мы, в целом, увидели, но хотелось бы более организованных остановок и интересных локаций, а также больше исторических фактов или легенд. Может, больше красивых видов. Основное время занимает дорога туда-обратно. В основном, всё отлично. Спасибо!
  • К
    Кристина
    3 мая 2024
    Приэльбрусье - 3 поляны
    Гид хороший, приехал вовремя, интересно рассказывал по пути на Эльбрус. Рекомендую.
  • Л
    Ляшенко
    3 мая 2024
    Приэльбрусье - 3 поляны
    Прекрасная экскурсия с прекрасным гидом. Все на высшем уровне! Спасибо Исламу за очень приятно проведенный день!

Ответы на вопросы от путешественников по Нальчику в категории «Эльбрус»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Нальчике
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 9
  1. Великолепный Эльбрус: три поляны, два ущелья и Байдаевский водопад
  2. Джип-тур на плато Бермамыт
  3. Джип-тур на плато Канжол
  4. Двуглавый Эльбрус: рандеву с самой высокой горой Европы
  5. Приэльбрусье: Эльбрус, Азау, Чегет и Поляна нарзанов
Какие места ещё посмотреть в Нальчике
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Голубые озёра
  2. Голубые озера
  3. Самое главное
  4. Чегемские водопады
  5. Эльбрус
  6. Чегемское ущелье
  7. Черекское ущелье
  8. Плато Бермамыт
  9. Гижгит
  10. Цейское ущелье
Сколько стоит экскурсия по Нальчику в июне 2024
Сейчас в Нальчике в категории "Эльбрус" можно забронировать 9 экскурсий и билетов от 1 755 до 17 000. Туристы уже оставили гидам 415 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.8 из 5
Туры на Эльбрус – отличный вариант времяпровождения, который позволит жителям и гостям Нальчика посетить самую высокую горную вершину Европы. Путешествие с опытным гидом подарит вам массу ярких эмоций и незабываемых впечатлений, позволит насладиться красивейшими горными пейзажами и сделать крутые фото. Забронировать места для поездки на Эльбрус из Нальчика на автобусе или машине по привлекательным ценам вы можете из списка ниже
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