1 чел.
По популярности
Индивидуальная
8 часов
Экскурсия Эльбрус: Поляны, Ущелья и Водопад Байдаевский
Погрузитесь в красоту Кабардино-Балкарии: величественный Эльбрус, чистый воздух и неповторимые пейзажи
Начало: В Нальчике по месту вашего проживания
«Увидите Эльбрус и ледник «Семёрка», откуда тонкими струйками начинаются горные реки»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
11 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
8 часов
Джип-тур на плато Бермамыт: величие гор Карачаево-Черкесии
Подарите себе день, полный впечатлений: горные вершины, легенды и кристальный воздух ждут вас
Начало: По договоренности
«Вы увидите с него величавые скалы, ущелья, исполинские горы, альпийские цветы и могучий Эльбрус»
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
17 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
10 часов
Джип-тур на плато Канжол: Кавказские вершины и озеро Гижгит
Джип-тур на плато Канжол - незабываемое путешествие по живописным местам Кавказа. Насладитесь видами и чистым воздухом
Начало: У вашего отеля в Нальчике
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
16 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
10 часов
Двуглавый Эльбрус: рандеву с самой высокой горой Европы
Отправиться к могучему Эльбрусу, увидеть город-призрак и попробовать нарзан
Начало: По договоренности
«Памятник первым покорителям Эльбруса: здесь вы познакомитесь с летописью восхождений и узнаете имена героев»
10 июня в 08:30
11 июня в 08:30
14 900₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
9 часов
Приэльбрусье: удивительное путешествие по горам Кавказа
Погрузитесь в мир кавказской красоты с экскурсией в Приэльбрусье: Эльбрус, Азау, Чегет и Поляна нарзанов ждут вас
Начало: Ул. Киримова, 146, Нальчик
«Эльбрус — Величество Кавказа Этот великолепный двуглавый гигант красуется в сердце Кавказских гор»
Расписание: воскресенье 10:00
Завтра в 09:30
15 июня в 09:30
2 500₽ за человека
Групповая
11 часов
Популярное предложение
Восхождение на Эльбрус: групповая экскурсия из Нальчика
Покорите высоты Эльбруса с экскурсией в Приэльбрусье. Впечатляющие виды и живописные места гарантированы
Начало: Место сбора находится на пересечении двух улиц. Ул
«Конечно все Вы слышали об одном из 7 чудес России – горе Эльбрус, наверняка многие его видели по ТВ или на фото»
Расписание: в среду в 7.00, в субботу/воскресенье в 9.00
Завтра в 09:00
12 июня в 07:00
1 755₽ за человека
Индивидуальная
8 часов
Восхождение на Эльбрус с экскурсией в Приэльбрусье - захватывающее приключение
Поднимитесь на высоту 3800 метров и ощутите величие Эльбруса, одного из 7 чудес России, на индивидуальной экскурсии
Начало: Назначает турист
«Конечно все Вы слышали об одном из 7 чудес России – горе Эльбрус, наверняка многие его видели по ТВ или на фото»
Расписание: в любой день, в 8.00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от 8 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
10 часов
Приэльбрусье - седьмое чудо России
Начало: По договоренности
«Известно, что Кабардино-Балкарскую Республику за ее пределами часто ассоциируют с Эльбрусом и его окрестностями — Приэльбрусьем»
Расписание: понедельник-воскресенье в 09:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от 11 900₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
10 часов
Путешествие к Эльбрусу - главной кавказской вершине
Начало: Назначает турист в пределах г. Нальчик
«Один из главных объектов экскурсии — это гора Эльбрус»
10 июня в 08:30
11 июня в 08:30
12 500₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААлина1 июня 2024Боже, что только не увидели мои глаза сегодня 😍 Это что-то!!! А какие увлекательные, интересные истории рассказывал нам наш гид
- ЮЮлия28 мая 2024Замечательная экскурсия! Жаннет и Миша Вам отдельная благодарность за впечатления и эти эмоции,за интересное общение и терпение! Эльбрус❤️ лучше один раз увидеть!!! он создан
- ЕЕлена23 мая 2024Увидели все, что было запланировано. Погода помогла оценить красоту Приэльбрусья. Понравилось, что водитель и экскурсовод были спокойными и доброжелательными. Не понравилась организация и необязательные задержки по маршруту, в итоге - позднее возвращение в 19:40 вместо 18 ч.
- ИИлья21 мая 2024Последняя остановка в рамках жд тура Жемчужина Кавказа. Гидом был Руслан. Прекрасный человек, всегда спешащий на помощь. Посмотрели на Эльбрус,
- ЕЕлена21 мая 2024Мне понравилось всё.
- ААнна19 мая 2024Хорошо организованная поездка, замечательный экскурсовод и водитель. Все понравилось, все на высоте⭐️🏔
- ННаталья14 мая 2024Спасибо огромное за экскурсию! Невероятные виды, интересные факты, вкусная еда и красавец Эльбрус!
- ММария14 мая 2024Всё описанное в программе мы, в целом, увидели, но хотелось бы более организованных остановок и интересных локаций, а также больше исторических фактов или легенд. Может, больше красивых видов. Основное время занимает дорога туда-обратно. В основном, всё отлично. Спасибо!
- ККристина3 мая 2024Гид хороший, приехал вовремя, интересно рассказывал по пути на Эльбрус. Рекомендую.
- ЛЛяшенко3 мая 2024Прекрасная экскурсия с прекрасным гидом. Все на высшем уровне! Спасибо Исламу за очень приятно проведенный день!
Ответы на вопросы от путешественников по Нальчику в категории «Эльбрус»
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Сколько стоит экскурсия по Нальчику в июне 2024
Сейчас в Нальчике в категории "Эльбрус" можно забронировать 9 экскурсий и билетов от 1 755 до 17 000. Туристы уже оставили гидам 415 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.8 из 5
Туры на Эльбрус – отличный вариант времяпровождения, который позволит жителям и гостям Нальчика посетить самую высокую горную вершину Европы. Путешествие с опытным гидом подарит вам массу ярких эмоций и незабываемых впечатлений, позволит насладиться красивейшими горными пейзажами и сделать крутые фото. Забронировать места для поездки на Эльбрус из Нальчика на автобусе или машине по привлекательным ценам вы можете из списка ниже