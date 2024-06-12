Эльбрус — визитная карточка Кабардино-Балкарии и самая высокая гора в Европе.
Мы подскажем места неподалёку, где непременно стоит побывать! В путешествии по Приэльбрусью вы увидите ни с чем не сравнимые горные пейзажи. Узнаете об обычаях и традициях местных жителей и услышите интересные легенды.
Мы подскажем места неподалёку, где непременно стоит побывать! В путешествии по Приэльбрусью вы увидите ни с чем не сравнимые горные пейзажи. Узнаете об обычаях и традициях местных жителей и услышите интересные легенды.
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
- Захватывающее приключение. Путь в одну сторону составляет примерно 130 км. Всю дорогу вас будут сопровождать восхитительные пейзажи, а также живые рассказы гида об истории самой загадочной горы нашего края.
- Поляна Азау. Это излюбленное место фанатов лыж и катания на сноуборде. Непосредственная близость к Эльбрусу делает поляну очень популярной. Здесь заканчивается цивилизация в виде асфальтированных дорог и начинаются канатные линии.
- Поляна Чегет. Поднявшись на кресельной канатной дороге поближе к вершине, сделаем ещё одну остановку. Здесь вам представится возможность полюбоваться невероятным видом на Баксанское ущелье, ледник «Семёрка» и гору Донгуз Орун.
- Поляна Нарзанов. Окружённая живописными зелеными склонами небольшая долина с несколькими природными минеральными источниками очень популярна среди туристов. Здесь можно попробовать целебной водички, передохнуть и полюбоваться окрестностями. Погуляв по поляне, поедем обратно в Нальчик.
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашего агентства.
- Дополнительные расходы: поездка по канатной дороге — от 1400 руб. /чел., вход в нац. парк «Приэльбрусье» — 150 руб. /чел., питание в кафе (по меню).
в среду и субботу в 09:00
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|1 500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади 400-летия
Когда и сколько длится?
Когда: в среду и субботу в 09:00
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — Организатор в Нальчике
Мы будем рады организовать для вас отдых на Кавказе! Предлагаем экскурсии, джип-туры и экскурсионные туры по ущельям и долинам Северного Кавказа.Задать вопрос
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