Экскурсии для студентов в Нальчике

Найдено 3 экскурсии в категории «Для студентов» в Нальчике, цены от 3 200 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Мастер-класс по приготовлению хычинов
Индивидуальная
2 часа
41 отзыв
Уникальный мастер-класс хычинов в Нальчике - кулинарное путешествие
Станьте частью кавказской кулинарной традиции, научитесь готовить хычины с местными мастерами
Начало: В окрестностях Нальчика
Сегодня в 11:00
Завтра в 10:00
3 500 за всё до 2 чел.
Лысая поляна долины реки Нальчик
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
1 отзыв
Пеший поход по Лысой поляне в предгорьях Нальчика
Погрузитесь в сказочную природу предгорий Нальчика, откройте для себя Лысую поляну, насладитесь видами Кавказа и узнайте интересные факты о регионе
Начало: В посёлке Белая речка
Сегодня в 13:00
Завтра в 10:00
от 3 200 за всё до 10 чел.
Верхняя Балкария - поездка в мини-группе из Нальчика
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
12 часов
12 отзывов
Верхняя Балкария - поездка в мини-группе из Нальчика
Погрузитесь в атмосферу Северного Кавказа: карстовые озера, древние башни и качели над пропастью. Незабываемое путешествие в мини-группе
Начало: У магазина «Пятерочка», Баксанское ш
Расписание: ежедневно в 08:00 и 08:15
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
4 500 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Д
    Дарья
    29 мая 2024
    Мастер-класс по приготовлению хычинов
    Очень рады, что посетили такой чудесный мастер-класс. Приятно провели время в атмосфере домашнего уюта, как в гости к друзьям сходили
    читать дальше

    😊 Фатима научила нас делать хычины, рассказала о всех тонкостях этого дела. Приехав домой, у нас самих получилось приготовить хычины. Теперь будем удивлять своих гостей этим вкусным и необычным для нашего региона блюдом. Спасибо! Прикладываю фото наших первых самостоятельно приготовленных хычинов.

  • Х
    Хельга
    8 мая 2024
    Мастер-класс по приготовлению хычинов
    Прекрасное приключение. Ходили вдвоем с мужем. Хозяйка (Фатима) очень радушная и терпеливая. Было интересно узнать некоторые маленькие секреты приготовления, хычины удались
    читать дальше

    на славу. По присланному рецепту мы также смогли повторить их даже на выезде в лесу))) Всё красиво, аккуратно, доходчиво. Хозяйка угощала нас восхитительным травяным чаем со сладостями, сыром, солениями к хычинам. Что не съели, забрали с собой. Однозначно рекомендую к посещению, это вкусно, интересно, полезно и необычно

    Прекрасное приключение. Ходили вдвоем с мужемПрекрасное приключение. Ходили вдвоем с мужемПрекрасное приключение. Ходили вдвоем с мужемПрекрасное приключение. Ходили вдвоем с мужемПрекрасное приключение. Ходили вдвоем с мужемПрекрасное приключение. Ходили вдвоем с мужем
  • А
    Алина
    2 мая 2024
    Верхняя Балкария - поездка в мини-группе из Нальчика
    Я в восторге! Поездка получилась замечательная
  • А
    Александр
    17 апреля 2024
    Лысая поляна долины реки Нальчик
    Виталий сказал, что у него много разных маршрутов различной степени сложности. Но Трипстер, по каким-то причинам, показывает только один. Маршрут на Лысую поляну интересный, не длинный, не короткий, но подъём на 400 метров, для некоторых может стать испытанием.
  • О
    Ольга
    7 апреля 2024
    Мастер-класс по приготовлению хычинов
    Очень интересно провели время,учились готовить хычины и потом их кушали. Что не съели,забрали домой. Спасибо Фатиме,очень душевный человек. Все рассказала и обучила,хычины получились вкусные.
    Очень интересно провели время,учились готовить хычины и потом их кушали. Что не съели,забрали домой. Спасибо Фатиме,очень
  • М
    Марина
    30 марта 2024
    Верхняя Балкария - поездка в мини-группе из Нальчика
    Отличная экскурсия! Даже при не самой хорошей погоде можно было увидеть очень живописные места, отдельное спасибо гиду Андрею. Рекомендую.
    Отличная экскурсия! Даже при не самой хорошей погоде можно было увидеть очень живописные места, отдельное спасибо гиду АндреюОтличная экскурсия! Даже при не самой хорошей погоде можно было увидеть очень живописные места, отдельное спасибо гиду АндреюОтличная экскурсия! Даже при не самой хорошей погоде можно было увидеть очень живописные места, отдельное спасибо гиду Андрею

Ответы на вопросы от путешественников по Нальчику в категории «Для студентов»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Нальчике
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Мастер-класс по приготовлению хычинов
  2. Лысая поляна долины реки Нальчик
  3. Верхняя Балкария - поездка в мини-группе из Нальчика
Какие места ещё посмотреть в Нальчике
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Голубые озёра
  2. Голубые озера
  3. Самое главное
  4. Чегемские водопады
  5. Эльбрус
  6. Чегемское ущелье
  7. Черекское ущелье
  8. Плато Бермамыт
  9. Гижгит
  10. Цейское ущелье
Сколько стоит экскурсия по Нальчику в июне 2024
Сейчас в Нальчике в категории "Для студентов" можно забронировать 3 экскурсии от 3 200 до 4 500. Туристы уже оставили гидам 54 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.8 из 5
Присоединяйтесь к нам для увлекательной экскурсии в Нальчике для всех студентов! Насладитесь превосходными видами, посещениями местных достопримечательностей и другими интересными впечатлениями
ХорошоТам