Интересные экскурсии для школьного возраста в Нальчике

Найдено 32 экскурсии в категории «Для школьников» в Нальчике, цены от 3 200 ₽, скидки до 20%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Кабардино-Балкария, которая останется в вашем сердце
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
29 отзывов
Неповторимая Кабардино-Балкария: путешествие по горам и источникам
Погрузитесь в мир горных вершин и целебных вод Кабардино-Балкарии в увлекательной экскурсии
Начало: По запросу
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
10 000 за всё до 4 чел.
Мастер-класс по приготовлению хычинов
Индивидуальная
2 часа
41 отзыв
Уникальный мастер-класс хычинов в Нальчике - кулинарное путешествие
Станьте частью кавказской кулинарной традиции, научитесь готовить хычины с местными мастерами
Начало: В окрестностях Нальчика
Сегодня в 11:00
Завтра в 10:00
3 500 за всё до 2 чел.
Великолепный Эльбрус: три поляны, два ущелья и Байдаевский водопад
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
24 отзыва
Экскурсия Эльбрус: Поляны, Ущелья и Водопад Байдаевский
Погрузитесь в красоту Кабардино-Балкарии: величественный Эльбрус, чистый воздух и неповторимые пейзажи
Начало: В Нальчике по месту вашего проживания
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
11 000 за всё до 6 чел.
Чегемское ущелье на внедорожнике
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
Индивидуальная
13 часов
14 отзывов
Путешествие на внедорожнике по Чегемскому ущелью с гидом
Погрузитесь в красоту Чегемского ущелья, узнайте о культуре балкарского народа и насладитесь видами величественных гор и ледников
Начало: В Нальчике
Сегодня в 12:00
Завтра в 08:00
17 500 за всё до 4 чел.
Джип-тур на плато Бермамыт
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
20 отзывов
Джип-тур на плато Бермамыт: величие гор Карачаево-Черкесии
Подарите себе день, полный впечатлений: горные вершины, легенды и кристальный воздух ждут вас
Начало: По договоренности
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
17 000 за всё до 4 чел.
Джип-тур по самым живописным местам Кабардино-Балкарии
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
56 отзывов
Эксклюзивный джип-тур по живописным уголкам Кабардино-Балкарии
Познайте тайны Кабардино-Балкарии в Джип-туре: Голубые озера, Верхняя Балкария и Уштулу ждут вас
Начало: В Нальчике
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
17 900 за всё до 4 чел.
Симфония Чегемских водопадов
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
21 отзыв
Симфония Чегемских водопадов: эксклюзивный тур из Нальчика
Откройте для себя мир каскадов Чегемского ущелья, где каждый шаг открывает новые сказочные виды
Сегодня в 10:00
Завтра в 08:00
5 727 за всё до 4 чел.
Лысая поляна долины реки Нальчик
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
1 отзыв
Пеший поход по Лысой поляне в предгорьях Нальчика
Погрузитесь в сказочную природу предгорий Нальчика, откройте для себя Лысую поляну, насладитесь видами Кавказа и узнайте интересные факты о регионе
Начало: В посёлке Белая речка
Сегодня в 13:00
Завтра в 10:00
от 3 200 за всё до 10 чел.
Джип-тур в мистическое Тызыльское ущелье
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
Индивидуальная
6 часов
7 отзывов
Эксклюзивный джип-тур: Тызыльское ущелье с легендами и природой
Вас ждет путешествие по зеленым просторам Тызыльского ущелья, где природа и мифы переплетаются
Начало: В месте вашего проживания в Нальчике
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
9 500 за всё до 4 чел.
Любимый Нальчик
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
5 отзывов
Любимый Нальчик: индивидуальная экскурсия по знаковым местам города
Нальчик всегда рад гостям. Ощутите его тепло с первых секунд, а после 3 часов знакомства безнадёжно влюбитесь! Погрузитесь в историю и культуру города
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
6 000 за всё до 4 чел.
Заповедная Кабардино-Балкария и её секреты
🚗 На машине
скидка
20%
Индивидуальная
9 часов
2 отзыва
Заповедная Кабардино-Балкария и её секреты
Соберите коллекцию захватывающих пейзажей и зарядитесь энергией дикой природы Кавказа. Посетите карстовое озеро, Черекскую теснину и древние развалины
Начало: Нальчик
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
1500012 000 за всё до 4 чел.
Полет на параплане и поэзия Чегемского ущелья
🚗 На машине
🪂 На параплане
Индивидуальная
8 часов
1 отзыв
Чегемское ущелье: параплан и история балкарского поэта Кайсына Кулиева
Насладитесь красотой Чегемского ущелья, полетайте на параплане и посетите дом поэта Кайсына Кулиева. Вас ждут захватывающие пейзажи и незабываемые впечатления
Начало: Нальчик
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
15 900 за всё до 4 чел.
Поездка из Нальчика до «Языка Тролля» и фотосессия в горах
🚗 На машине
скидка
10%
Фотопрогулка
8 часов
10 отзывов
Фото-прогулка в Нальчике: от Языка Тролля до горных вершин
Погрузитесь в мир кавказских пейзажей с индивидуальной фото-прогулкой, где каждый кадр - шедевр
Начало: В пределах города Нальчик. Назначает клиент
15 июня в 08:00
16 июня в 08:00
1200010 800 за всё до 4 чел.
Полёт на параплане в окрестностях Нальчика
🚗 На машине
🪂 На параплане
Мини-группа
8 часов
6 отзывов
Полёт на параплане в окрестностях Нальчика
Испытайте восторг от полёта на параплане в живописных окрестностях Нальчика и насладитесь красотой Чегемских водопадов
Начало: Возле рынка Стрелка в Нальчике
Расписание: ежедневно в 08:15
Завтра в 08:15
10 июня в 08:15
8 900 за человека
Путешествие к сокрытому Сугану
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
5 отзывов
Путешествие к сокрытому Сугану: эксклюзивная экскурсия в Нальчике
Откройте для себя тайны Суганского ущелья, насладитесь величественными горами и дегустацией балкарских блюд
Начало: В городе Нальчик
10 июня в 08:30
11 июня в 08:30
16 000 за всё до 4 чел.
Из Нальчика - в Верхнюю Балкарию
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
41 отзыв
Нальчик - Верхняя Балкария: путешествие к горным сокровищам
Погрузитесь в атмосферу Кабардино-Балкарии, насладитесь уникальной природой и древними башнями
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
8 870 за всё до 4 чел.
Ваш идеальный день в Тызыльском ущелье
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
4 отзыва
Ваш идеальный день в Тызыльском ущелье: природа и отдых
Погрузитесь в атмосферу Тызыльского ущелья, насладитесь водопадами и горным чаем в эксклюзивной экскурсии
12 июня в 09:00
13 июня в 09:00
9 500 за всё до 4 чел.
Двуглавый Эльбрус: рандеву с самой высокой горой Европы
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
24 отзыва
Двуглавый Эльбрус: рандеву с самой высокой горой Европы
Отправиться к могучему Эльбрусу, увидеть город-призрак и попробовать нарзан
Начало: По договоренности
10 июня в 08:30
11 июня в 08:30
14 900 за всё до 4 чел.
Четыре великих ущелья Осетии
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
1 отзыв
Четыре великих ущелья Осетии: путешествие из Нальчика
Вас ждет увлекательное путешествие по ущельям Осетии с посещением знаковых мест и культурным обогащением
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
19 200 за всё до 4 чел.
Кабардино-Балкария: сокровища Черекского ущелья
🚗 На машине
Индивидуальная
11 часов
1 отзыв
Кабардино-Балкария: путеводитель по Черекскому ущелью
Погрузитесь в атмосферу древних аулов, ледниковых озер и термальных источников на уникальной экскурсии
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
13 900 за всё до 6 чел.
Верхняя Балкария - поездка в мини-группе из Нальчика
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
12 часов
12 отзывов
Верхняя Балкария - поездка в мини-группе из Нальчика
Погрузитесь в атмосферу Северного Кавказа: карстовые озера, древние башни и качели над пропастью. Незабываемое путешествие в мини-группе
Начало: У магазина «Пятерочка», Баксанское ш
Расписание: ежедневно в 08:00 и 08:15
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
4 500 за человека
Неизведанные тайны Безенгийского ущелья
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
5 отзывов
Тайны Безенгийского ущелья: индивидуальное путешествие в Нальчике
Погрузитесь в уникальную атмосферу Безенгийского ущелья, где история и природа сплетаются воедино
Начало: В любом районе города
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
15 800 за всё до 4 чел.
Звёздная ночь в объятиях Кавказа
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
4 отзыва
Звёздная ночь в объятиях Кавказа: эксклюзив в Нальчике
Встречайте звездное небо Кавказа на высоте 2890 метров! Незабываемые впечатления и комфортное наблюдение
Сегодня в 21:30
Завтра в 16:30
23 000 за всё до 4 чел.
Чегемское ущелье, замок Шато Эркен и источники Гедуко
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
6 отзывов
Чегемское ущелье, замок Шато Эркен и источники Гедуко
Путешествие по живописным местам Нальчика: от древних могильников до средневекового замка и термальных источников
19 июня в 09:30
22 июня в 09:30
14 999 за всё до 3 чел.
Народные бренды Кабардино-Балкарии
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
12 отзывов
Увлекательное путешествие по народным брендам Нальчика
Погрузитесь в мир кабардинских традиций и узнайте секреты местных ремесел вместе с опытным гидом
Начало: В районе ресторана «Бочка»
12 июня в 09:30
13 июня в 09:30
5 200 за всё до 3 чел.
Горная Ингушетия из Нальчика
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
6 отзывов
Горная Ингушетия: путешествие из Нальчика по древним местам
Приглашаем на увлекательное путешествие по Ингушетии с посещением уникальных исторических мест
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
19 900 за всё до 4 чел.
Из Нальчика - в Северную Осетию
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
2 отзыва
Индивидуальная экскурсия: Нальчик - Северная Осетия, путешествие в историю
Завораживающая экскурсия в Северную Осетию: от древних склепов до горных вершин. Вас ждет погружение в историю и культуру
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
18 200 за всё до 4 чел.
Ретрит в горах с гидом-психологом
🚗 На машине
скидка
15%
Индивидуальная
9 часов
1 отзыв
Ретрит в горах с гидом-психологом: медитация, нарзан, термальные источники
Проведите день в горах с гидом-психологом. Медитация, пикник с национальными сырами и горным мёдом, посещение термальных источников
Начало: В Нальчике
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
1590013 515 за всё до 4 чел.
Романтическая ночь в горах
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
1 отзыв
Романтическая ночь в горах Нальчика: ужин, звезды и глэмпинг
Проведите незабываемую ночь в горах Нальчика с романтическим ужином под звездами и уютной ночевкой в глэмпинге
10 июня в 13:30
11 июня в 13:30
22 500 за всё до 4 чел.
Незабываемая Осетия
🚗 На машине
Индивидуальная
11 часов
1 отзыв
Незабываемая Осетия: индивидуальная экскурсия из Нальчика
Северная Осетия-Алания - край с богатой историей и природой. Побывайте в некрополе Даргавс, Дзивгисской крепости и Кармадонском ущелье
Начало: в вашем отеле
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
15 900 за всё до 6 чел.
Экодень в окрестностях Нальчика
🚗 На машине
Индивидуальная
11 часов
Экодень в Нальчике: пасечник, экоферма и горные источники
Исследуйте красоты и вкусы Кавказа на уникальной экскурсии «Экодень в окрестностях Нальчика»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
16 500 за всё до 4 чел.
Фототур «Мгновения Кавказа» из Нальчика
🚗 На машине
Фотопрогулка
6 часов
Фототур «Мгновения Кавказа» из Нальчика
Взглянуть на Кабардино-Балкарию с оригинальных ракурсов и запечатлеть эмоции на красочных снимках
15 июня в 08:00
16 июня в 14:00
25 000 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Мария
    2 июня 2024
    Джип-тур в мистическое Тызыльское ущелье
    Мы ехали компанией 3х девушек и были поражены радушием, доброжелательностью, вовлеченностью и просто эрудицией Азамата. Потрясающе красивой души, влюбленный в
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    свою родину и работу человек. Лучшие локации с учетом нашего запроса, лучшие рекомендации мест по еде и кофе, интересный исторический экскурс (Азамат историк). Однозначно и единогласно рекомендуем!

  • Е
    Елена
    2 июня 2024
    Заповедная Кабардино-Балкария и её секреты
    Сегодня была в заповедной Кабардино -Балкарии - на поляне Уштулу. Красота неописуемая, вкуснейший нарзан и ностальгия. Я ходила через перевал
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    Гезевцек ровно сорок лет назад. Прекрасная организация дел: быстро, тактично оформили заказ. Экскурсовод хорошо знает местность, увлекательно рассказывает, тактичный, внимательный и уважительный. Спасибо огромное.

  • А
    Алина
    1 июня 2024
    Великолепный Эльбрус: три поляны, два ущелья и Байдаевский водопад
    Боже, что только не увидели мои глаза сегодня 😍 Это что-то!!! А какие увлекательные, интересные истории рассказывал нам наш гид
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    - Астемир 😍😍😍 Благодарю от чистого сердца за такой чудесный день, который навсегда мне запомнится ♥️ Все прошло безупречно. В комфортном нам темпе. Успехов вам и побольше туристов 😍

    Боже, что только не увидели мои глаза сегодня 😍 Это что-то!!! А какие увлекательные, интересные историиБоже, что только не увидели мои глаза сегодня 😍 Это что-то!!! А какие увлекательные, интересные историиБоже, что только не увидели мои глаза сегодня 😍 Это что-то!!! А какие увлекательные, интересные историиБоже, что только не увидели мои глаза сегодня 😍 Это что-то!!! А какие увлекательные, интересные историиБоже, что только не увидели мои глаза сегодня 😍 Это что-то!!! А какие увлекательные, интересные историиБоже, что только не увидели мои глаза сегодня 😍 Это что-то!!! А какие увлекательные, интересные историиБоже, что только не увидели мои глаза сегодня 😍 Это что-то!!! А какие увлекательные, интересные истории
  • Н
    Наталья
    1 июня 2024
    Поездка из Нальчика до «Языка Тролля» и фотосессия в горах
    Благодарим за потрясающую экскурсионную поездку! У Михаила многолетний опыт работы и он очень конструктивно, содержательно рассказывал историю города и всех
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    мест в которых побывали. Мы узнали много интересных фактов, общались и просто делились своими мыслями. Были перерывы на кофе с прекрасным видом на горы. Рекомендуем однозначно. Отдельное спасибо за живописные фотографии. Вернёмся снова. Поездка удалась!

    Благодарим за потрясающую экскурсионную поездку! У Михаила многолетний опыт работы и он очень конструктивно, содержательно рассказывалБлагодарим за потрясающую экскурсионную поездку! У Михаила многолетний опыт работы и он очень конструктивно, содержательно рассказывалБлагодарим за потрясающую экскурсионную поездку! У Михаила многолетний опыт работы и он очень конструктивно, содержательно рассказывалБлагодарим за потрясающую экскурсионную поездку! У Михаила многолетний опыт работы и он очень конструктивно, содержательно рассказывалБлагодарим за потрясающую экскурсионную поездку! У Михаила многолетний опыт работы и он очень конструктивно, содержательно рассказывалБлагодарим за потрясающую экскурсионную поездку! У Михаила многолетний опыт работы и он очень конструктивно, содержательно рассказывалБлагодарим за потрясающую экскурсионную поездку! У Михаила многолетний опыт работы и он очень конструктивно, содержательно рассказывалБлагодарим за потрясающую экскурсионную поездку! У Михаила многолетний опыт работы и он очень конструктивно, содержательно рассказывалБлагодарим за потрясающую экскурсионную поездку! У Михаила многолетний опыт работы и он очень конструктивно, содержательно рассказывалБлагодарим за потрясающую экскурсионную поездку! У Михаила многолетний опыт работы и он очень конструктивно, содержательно рассказывал
  • А
    Алина
    31 мая 2024
    Поездка из Нальчика до «Языка Тролля» и фотосессия в горах
    Ни разу не пожалела что поехала. Поездка бомбезный! Шикарные виды! Дорога удобная и приятная! А все потому, что гид любит свою работу и от души все нам показывает и рассказывает 🔥🔥🔥
    Ни разу не пожалела что поехала. Поездка бомбезный! Шикарные виды! Дорога удобная и приятная!Ни разу не пожалела что поехала. Поездка бомбезный! Шикарные виды! Дорога удобная и приятная!Ни разу не пожалела что поехала. Поездка бомбезный! Шикарные виды! Дорога удобная и приятная!
  • Д
    Дарья
    29 мая 2024
    Мастер-класс по приготовлению хычинов
    Очень рады, что посетили такой чудесный мастер-класс. Приятно провели время в атмосфере домашнего уюта, как в гости к друзьям сходили
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    😊 Фатима научила нас делать хычины, рассказала о всех тонкостях этого дела. Приехав домой, у нас самих получилось приготовить хычины. Теперь будем удивлять своих гостей этим вкусным и необычным для нашего региона блюдом. Спасибо! Прикладываю фото наших первых самостоятельно приготовленных хычинов.

  • М
    Марина
    27 мая 2024
    Поездка из Нальчика до «Языка Тролля» и фотосессия в горах
    Были на экскурсии 27 мая 2024г. Михаил поразил своими знаниями истории своего края. Интересно и увлекательно рассказывает о каждом месте, которое посетили. Очень всем рекомендуем.
  • И
    Илья
    21 мая 2024
    Великолепный Эльбрус: три поляны, два ущелья и Байдаевский водопад
    Последняя остановка в рамках жд тура Жемчужина Кавказа. Гидом был Руслан. Прекрасный человек, всегда спешащий на помощь. Посмотрели на Эльбрус,
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    посетили ущелья, водопады и секретное озеро. Виды завораживают, и одного дня на всю красоту безусловно мало. Сама экскурсия спланирована очень грамотно, за 12 часов посмотрели, рассмотрели и сделали тонну фото. Обязательно к повторению.

    Последняя остановка в рамках жд тура Жемчужина Кавказа. Гидом был Руслан. Прекрасный человек, всегда спешащий наПоследняя остановка в рамках жд тура Жемчужина Кавказа. Гидом был Руслан. Прекрасный человек, всегда спешащий наПоследняя остановка в рамках жд тура Жемчужина Кавказа. Гидом был Руслан. Прекрасный человек, всегда спешащий наПоследняя остановка в рамках жд тура Жемчужина Кавказа. Гидом был Руслан. Прекрасный человек, всегда спешащий на
  • О
    Ольга
    17 мая 2024
    Любимый Нальчик
    Экскурсия нам очень понравилась. Все знаковые места города Альберт нам показал. На все вопросы у него были ответы. На следующий
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    день ходили много пешком по городу, и понимали, что всюду с Альбертом мы побывали. Изложение материала спокойное и понятное. Экскурсия называется "Любимый Нальчик", так вот с Альбертом мы его полюбили. Нальчик в путешествии стал открытием для нас, очень приятный город. Можно вернуться.

  • В
    Виктория
    14 мая 2024
    Кабардино-Балкария, которая останется в вашем сердце
    От всей души рекомендуем вам обратиться за индивидуальной экскурсией к Альберту ⛰️ Вам покажут самые интересные и лучшие места Нальчика
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    и его ущелья! Вам организуют утренний кофе у водопада, покажут и расскажут о традициях и обычаях. Вы увидите сусликов, грифов, орлов, соколов, баранов, козлов, лошадей, коров! Горы и горные реки подарят вас своей красотой! Мы обязательно вернемся для многодневной экскурсии с палатками🏕️ чтобы увидеть закат и встретить рассвет в горах

Ответы на вопросы от путешественников по Нальчику в категории «Для школьников»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Нальчике
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 32
  1. Кабардино-Балкария, которая останется в вашем сердце
  2. Мастер-класс по приготовлению хычинов
  3. Великолепный Эльбрус: три поляны, два ущелья и Байдаевский водопад
  4. Чегемское ущелье на внедорожнике
  5. Джип-тур на плато Бермамыт
Какие места ещё посмотреть в Нальчике
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Голубые озёра
  2. Голубые озера
  3. Самое главное
  4. Чегемские водопады
  5. Эльбрус
  6. Чегемское ущелье
  7. Черекское ущелье
  8. Плато Бермамыт
  9. Гижгит
  10. Цейское ущелье
Сколько стоит экскурсия по Нальчику в июне 2024
Сейчас в Нальчике в категории "Для школьников" можно забронировать 32 экскурсии от 3 200 до 25 000 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 363 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.8 из 5
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