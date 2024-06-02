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Индивидуальная 2 часа 41 отзыв Уникальный мастер-класс хычинов в Нальчике - кулинарное путешествие Станьте частью кавказской кулинарной традиции, научитесь готовить хычины с местными мастерами Начало: В окрестностях Нальчика 3 500 ₽ за всё до 2 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 8 часов 24 отзыва Экскурсия Эльбрус: Поляны, Ущелья и Водопад Байдаевский Погрузитесь в красоту Кабардино-Балкарии: величественный Эльбрус, чистый воздух и неповторимые пейзажи Начало: В Нальчике по месту вашего проживания 11 000 ₽ за всё до 6 чел.

🚗 На машине 🛣 Джиппинг Индивидуальная 13 часов 14 отзывов Путешествие на внедорожнике по Чегемскому ущелью с гидом Погрузитесь в красоту Чегемского ущелья, узнайте о культуре балкарского народа и насладитесь видами величественных гор и ледников Начало: В Нальчике 17 500 ₽ за всё до 4 чел.

🛣 Джиппинг 🚗 На машине Индивидуальная 8 часов 20 отзывов Джип-тур на плато Бермамыт: величие гор Карачаево-Черкесии Подарите себе день, полный впечатлений: горные вершины, легенды и кристальный воздух ждут вас Начало: По договоренности 17 000 ₽ за всё до 4 чел.

🛣 Джиппинг 🚗 На машине Индивидуальная 9 часов 56 отзывов Эксклюзивный джип-тур по живописным уголкам Кабардино-Балкарии Познайте тайны Кабардино-Балкарии в Джип-туре: Голубые озера, Верхняя Балкария и Уштулу ждут вас Начало: В Нальчике 17 900 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 4 часа 21 отзыв Симфония Чегемских водопадов: эксклюзивный тур из Нальчика Откройте для себя мир каскадов Чегемского ущелья, где каждый шаг открывает новые сказочные виды 5 727 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 4 часа 1 отзыв Пеший поход по Лысой поляне в предгорьях Нальчика Погрузитесь в сказочную природу предгорий Нальчика, откройте для себя Лысую поляну, насладитесь видами Кавказа и узнайте интересные факты о регионе Начало: В посёлке Белая речка от 3 200 ₽ за всё до 10 чел.

🚗 На машине 🛣 Джиппинг Индивидуальная 6 часов 7 отзывов Эксклюзивный джип-тур: Тызыльское ущелье с легендами и природой Вас ждет путешествие по зеленым просторам Тызыльского ущелья, где природа и мифы переплетаются Начало: В месте вашего проживания в Нальчике 9 500 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 3 часа 5 отзывов Любимый Нальчик: индивидуальная экскурсия по знаковым местам города Нальчик всегда рад гостям. Ощутите его тепло с первых секунд, а после 3 часов знакомства безнадёжно влюбитесь! Погрузитесь в историю и культуру города 6 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине 20% скидка Индивидуальная 9 часов 2 отзыва Заповедная Кабардино-Балкария и её секреты Соберите коллекцию захватывающих пейзажей и зарядитесь энергией дикой природы Кавказа. Посетите карстовое озеро, Черекскую теснину и древние развалины Начало: Нальчик 15000 12 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине 🪂 На параплане Индивидуальная 8 часов 1 отзыв Чегемское ущелье: параплан и история балкарского поэта Кайсына Кулиева Насладитесь красотой Чегемского ущелья, полетайте на параплане и посетите дом поэта Кайсына Кулиева. Вас ждут захватывающие пейзажи и незабываемые впечатления Начало: Нальчик 15 900 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине 10% скидка Фотопрогулка 8 часов 10 отзывов Фото-прогулка в Нальчике: от Языка Тролля до горных вершин Погрузитесь в мир кавказских пейзажей с индивидуальной фото-прогулкой, где каждый кадр - шедевр Начало: В пределах города Нальчик. Назначает клиент 12000 10 800 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине 🪂 На параплане Мини-группа 8 часов 6 отзывов Полёт на параплане в окрестностях Нальчика Испытайте восторг от полёта на параплане в живописных окрестностях Нальчика и насладитесь красотой Чегемских водопадов Начало: Возле рынка Стрелка в Нальчике Расписание: ежедневно в 08:15 8 900 ₽ за человека

🚗 На машине Индивидуальная 8 часов 5 отзывов Путешествие к сокрытому Сугану: эксклюзивная экскурсия в Нальчике Откройте для себя тайны Суганского ущелья, насладитесь величественными горами и дегустацией балкарских блюд Начало: В городе Нальчик 16 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 7 часов 41 отзыв Нальчик - Верхняя Балкария: путешествие к горным сокровищам Погрузитесь в атмосферу Кабардино-Балкарии, насладитесь уникальной природой и древними башнями 8 870 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 6 часов 4 отзыва Ваш идеальный день в Тызыльском ущелье: природа и отдых Погрузитесь в атмосферу Тызыльского ущелья, насладитесь водопадами и горным чаем в эксклюзивной экскурсии 9 500 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 10 часов 24 отзыва Двуглавый Эльбрус: рандеву с самой высокой горой Европы Отправиться к могучему Эльбрусу, увидеть город-призрак и попробовать нарзан Начало: По договоренности 14 900 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 12 часов 1 отзыв Четыре великих ущелья Осетии: путешествие из Нальчика Вас ждет увлекательное путешествие по ущельям Осетии с посещением знаковых мест и культурным обогащением 19 200 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 11 часов 1 отзыв Кабардино-Балкария: путеводитель по Черекскому ущелью Погрузитесь в атмосферу древних аулов, ледниковых озер и термальных источников на уникальной экскурсии 13 900 ₽ за всё до 6 чел.

🚗 На машине 🚐 На микроавтобусе Мини-группа 12 часов 12 отзывов Верхняя Балкария - поездка в мини-группе из Нальчика Погрузитесь в атмосферу Северного Кавказа: карстовые озера, древние башни и качели над пропастью. Незабываемое путешествие в мини-группе Начало: У магазина «Пятерочка», Баксанское ш Расписание: ежедневно в 08:00 и 08:15 4 500 ₽ за человека

🛣 Джиппинг 🚗 На машине Индивидуальная 9 часов 5 отзывов Тайны Безенгийского ущелья: индивидуальное путешествие в Нальчике Погрузитесь в уникальную атмосферу Безенгийского ущелья, где история и природа сплетаются воедино Начало: В любом районе города 15 800 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 13 часов 4 отзыва Звёздная ночь в объятиях Кавказа: эксклюзив в Нальчике Встречайте звездное небо Кавказа на высоте 2890 метров! Незабываемые впечатления и комфортное наблюдение 23 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 7 часов 6 отзывов Чегемское ущелье, замок Шато Эркен и источники Гедуко Путешествие по живописным местам Нальчика: от древних могильников до средневекового замка и термальных источников 14 999 ₽ за всё до 3 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 3 часа 12 отзывов Увлекательное путешествие по народным брендам Нальчика Погрузитесь в мир кабардинских традиций и узнайте секреты местных ремесел вместе с опытным гидом Начало: В районе ресторана «Бочка» 5 200 ₽ за всё до 3 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 10 часов 6 отзывов Горная Ингушетия: путешествие из Нальчика по древним местам Приглашаем на увлекательное путешествие по Ингушетии с посещением уникальных исторических мест 19 900 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 9 часов 2 отзыва Индивидуальная экскурсия: Нальчик - Северная Осетия, путешествие в историю Завораживающая экскурсия в Северную Осетию: от древних склепов до горных вершин. Вас ждет погружение в историю и культуру 18 200 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине 15% скидка Индивидуальная 9 часов 1 отзыв Ретрит в горах с гидом-психологом: медитация, нарзан, термальные источники Проведите день в горах с гидом-психологом. Медитация, пикник с национальными сырами и горным мёдом, посещение термальных источников Начало: В Нальчике 15900 13 515 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 13 часов 1 отзыв Романтическая ночь в горах Нальчика: ужин, звезды и глэмпинг Проведите незабываемую ночь в горах Нальчика с романтическим ужином под звездами и уютной ночевкой в глэмпинге 22 500 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 11 часов 1 отзыв Незабываемая Осетия: индивидуальная экскурсия из Нальчика Северная Осетия-Алания - край с богатой историей и природой. Побывайте в некрополе Даргавс, Дзивгисской крепости и Кармадонском ущелье Начало: в вашем отеле 15 900 ₽ за всё до 6 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 11 часов Экодень в Нальчике: пасечник, экоферма и горные источники Исследуйте красоты и вкусы Кавказа на уникальной экскурсии «Экодень в окрестностях Нальчика» 16 500 ₽ за всё до 4 чел.