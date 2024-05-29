1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2 часа
Уникальный мастер-класс хычинов в Нальчике - кулинарное путешествие
Станьте частью кавказской кулинарной традиции, научитесь готовить хычины с местными мастерами
Начало: В окрестностях Нальчика
Сегодня в 11:00
Завтра в 10:00
3 500₽ за всё до 2 чел.
Индивидуальная
4 часа
Пеший поход по Лысой поляне в предгорьях Нальчика
Погрузитесь в сказочную природу предгорий Нальчика, откройте для себя Лысую поляну, насладитесь видами Кавказа и узнайте интересные факты о регионе
Начало: В посёлке Белая речка
Сегодня в 13:00
Завтра в 10:00
от 3 200₽ за всё до 10 чел.
Мини-группа
12 часов
Верхняя Балкария - поездка в мини-группе из Нальчика
Погрузитесь в атмосферу Северного Кавказа: карстовые озера, древние башни и качели над пропастью. Незабываемое путешествие в мини-группе
Начало: У магазина «Пятерочка», Баксанское ш
Расписание: ежедневно в 08:00 и 08:15
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
4 500₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ДДарья29 мая 2024Очень рады, что посетили такой чудесный мастер-класс. Приятно провели время в атмосфере домашнего уюта, как в гости к друзьям сходили
- ХХельга8 мая 2024Прекрасное приключение. Ходили вдвоем с мужем. Хозяйка (Фатима) очень радушная и терпеливая. Было интересно узнать некоторые маленькие секреты приготовления, хычины удались
- ААлина2 мая 2024Я в восторге! Поездка получилась замечательная
- ААлександр17 апреля 2024Виталий сказал, что у него много разных маршрутов различной степени сложности. Но Трипстер, по каким-то причинам, показывает только один. Маршрут на Лысую поляну интересный, не длинный, не короткий, но подъём на 400 метров, для некоторых может стать испытанием.
- ООльга7 апреля 2024Очень интересно провели время,учились готовить хычины и потом их кушали. Что не съели,забрали домой. Спасибо Фатиме,очень душевный человек. Все рассказала и обучила,хычины получились вкусные.
- ММарина30 марта 2024Отличная экскурсия! Даже при не самой хорошей погоде можно было увидеть очень живописные места, отдельное спасибо гиду Андрею. Рекомендую.
Ответы на вопросы от путешественников по Нальчику в категории «Для пенсионеров»
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