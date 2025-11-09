Погрузитесь в волшебный мир Кавказских гор. Откройте традиции и культуру осетин в незабываемой экскурсии из Нальчика в Северную Осетию.
Описание экскурсии
Cеверная Осетия: по следам аланов Говорят, если побывать сразу в трех ущельях - вы притянете в свою жизнь три радостных события. Именно их мы вам и предлагаем посетить: Куртатинское ущелье, Кармадонское ущелье и Даргавская котловина. Чтобы маршрут был очень живописным и очень интересным, мы добавили в программу посещение самого крупного некрополя на Кавказе - Даргавс, самой крупной наскальной крепости на Кавказе - Дзивгис, самого высокогорного монастыря - Аланского Свято-Успенского монастыря, а также многое другое! Приглашаем вас в невероятное путешествие по горам республики Северная Осетия - Алания. В компании опытного гида и с грамотно составленным маршрутом вы сможете увидеть все самые красивые локации региона. И даже больше! Описание маршрута: Куртатинское ущелье Мы заедем за вами по вашему адресу и уже на пути в Осетию, пересекая республику Кабардино - Балкария вы узнаете много нового о народностях и истории проезжаемых мест: Горная часть нашего тура начнется с одного из самых красивых ущелий всего Кавказа - Куртатинского ущелья и реки Фиагдон, пробивающей свои воды сквозь скалы. Ущелье растянулось на 50 километров и приведёт нас в посёлок Верхний Фиагдон. Кардагаванская теснина Первой остановкой в ущелье будет Кардагаванская теснина. Кардагаванская теснина — очень глубокая и узкая расщелина в скале, внизу которой беснуется река Фиагдон. Красиво и страшно одновременно — дух захватывает! Глубина каньона более 60 метров, а ширина 2-3 метра. Крепость Дзивгис Далее, проехав несколько минут, нас ждет Дзивгисская крепость — крупнейшая наскальная крепость на Кавказе, образованная природными выемками в скальной породе. Гид расскажет об очень продуманной системе защиты Куртатинского ущелья, благодаря которой аланы - предки осетин выживали и отбивались от многочисленных вражеских набегов. Аланский Свято-Успенский мужской монастырь Проехав через живописный посёлок Верхний Фиагдон мы поднимемся к Аланскому Свято-Успенскому мужскому монастырю. Монастырь — жемчужина духовной жизни края, самый высокогорный и самый южный православный оплот в России. Это святое место пропитано искренними молитвами тысяч верующих, поэтому буквально излучает благодать! Архонский перевал и «Лавочка счастья»* Это место вы не забудете никогда! С вершины Архонского перевала открываются восхитительные панорамы на окружающие горы, поселок Фиагдон и Куртатинское ущелье. Там же расположен ставший уже популярным арт — объект «Лавочка счастья».
*посещаем при благоприятной погоде по согласованию с гидом Башня Курта и Тага Башня названа по имени братьев — Курта и Тага, которые основали корневую систему осетинской нации — Куртатинское и Тагаурское общества, вырастив генеалогическое дерево в более ста фамильных ветвей Северной Осетии. Поэтому старинное сооружение является родовым замком для великого множества осетин! Минуя перевал, мы остановимся на фото площадке: «Качели над пропастью» и сделаем несколько впечатляющих фото! Город мёртвых Даргавс Даргавс - самый крупный некрополь Кавказа находится на зелёном живописном холме. Последние захоронения производились здесь в начале 19-го века. За 7 веков существования некрополь отлично сохранился и очень популярен среди туристов. На территории историко-архитектурного комплекса вы узнаете о древних традициях захоронений в горных селениях Осетии и ощутите особую мистическую атмосферу места. Вокруг Даргавса витает множество мифов и былин, которыми с вами поделится гид. Кармадонское ущелье и память о Сергее Бодрове В завершение программы мы посетим ущелье, известное катастрофой, которая здесь произошла в 2002 году. Сошедший ледник Колка полностью стер с лица земли курортный поселок Кармадон и стал причиной гибели съемочной команды Сергея Бодрова. Место необычайно живописно — поэтому кинематографисты и выбрали его для съемок. Проехав сквозь впечатляющую теснину Кармадонского ущелья, мы соберемся в обратный путь в Пятигорск. Важная информация:
- Экскурсия подходит для детей и людей с любой физической подготовкой.
- Обязательно возьмите с собой документы (паспорт, для детей — свидетельство о рождении).
- Позаботьтесь об удобной и теплой одежде (в горах может быть прохладно) и обуви на нескользящей подошве.
- Маршрут может быть скорректирован в зависимости от погодных условий и по согласованию с гидом.
Ежедневно. Индивидуальное время выезда.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Куртатинское ущелье
- Кадаргаванская теснина
- Дзивгисская крепость
- Посёлок Верхний Фиагдон
- Аланский Свято-Успенский мужской монастырь
- Лавочка счастья
- Башня Курта и Тага
- Фото-площадка «Качели» над пропастью
- Даргавская котловина
- Город мёртвых Даргавс
- Кармадонское ущелье
Что включено
- Услуги гида-водителя
- Трансфер в комфортном минивэне или внедорожнике
Что не входит в цену
- Питание в кафе с кавказской кухней (≈ 450 руб. /чел.), также рекомендуем взять перекус и воду с собой
- Входной билет в некрополь (100 руб. /чел. оплачивается в кассе некрополя)
Место начала и завершения?
По адресу проживания туристов
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно. Индивидуальное время выезда.
Экскурсия длится около 15 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Нальчика
