Cеверная Осетия: по следам аланов Говорят, если побывать сразу в трех ущельях - вы притянете в свою жизнь три радостных события. Именно их мы вам и предлагаем посетить: Куртатинское ущелье, Кармадонское ущелье и Даргавская котловина. Чтобы маршрут был очень живописным и очень интересным, мы добавили в программу посещение самого крупного некрополя на Кавказе - Даргавс, самой крупной наскальной крепости на Кавказе - Дзивгис, самого высокогорного монастыря - Аланского Свято-Успенского монастыря, а также многое другое! Приглашаем вас в невероятное путешествие по горам республики Северная Осетия - Алания. В компании опытного гида и с грамотно составленным маршрутом вы сможете увидеть все самые красивые локации региона. И даже больше! Описание маршрута: Куртатинское ущелье Мы заедем за вами по вашему адресу и уже на пути в Осетию, пересекая республику Кабардино - Балкария вы узнаете много нового о народностях и истории проезжаемых мест: Горная часть нашего тура начнется с одного из самых красивых ущелий всего Кавказа - Куртатинского ущелья и реки Фиагдон, пробивающей свои воды сквозь скалы. Ущелье растянулось на 50 километров и приведёт нас в посёлок Верхний Фиагдон. Кардагаванская теснина Первой остановкой в ущелье будет Кардагаванская теснина. Кардагаванская теснина — очень глубокая и узкая расщелина в скале, внизу которой беснуется река Фиагдон. Красиво и страшно одновременно — дух захватывает! Глубина каньона более 60 метров, а ширина 2-3 метра. Крепость Дзивгис Далее, проехав несколько минут, нас ждет Дзивгисская крепость — крупнейшая наскальная крепость на Кавказе, образованная природными выемками в скальной породе. Гид расскажет об очень продуманной системе защиты Куртатинского ущелья, благодаря которой аланы - предки осетин выживали и отбивались от многочисленных вражеских набегов. Аланский Свято-Успенский мужской монастырь Проехав через живописный посёлок Верхний Фиагдон мы поднимемся к Аланскому Свято-Успенскому мужскому монастырю. Монастырь — жемчужина духовной жизни края, самый высокогорный и самый южный православный оплот в России. Это святое место пропитано искренними молитвами тысяч верующих, поэтому буквально излучает благодать! Архонский перевал и «Лавочка счастья»* Это место вы не забудете никогда! С вершины Архонского перевала открываются восхитительные панорамы на окружающие горы, поселок Фиагдон и Куртатинское ущелье. Там же расположен ставший уже популярным арт — объект «Лавочка счастья».

*посещаем при благоприятной погоде по согласованию с гидом Башня Курта и Тага Башня названа по имени братьев — Курта и Тага, которые основали корневую систему осетинской нации — Куртатинское и Тагаурское общества, вырастив генеалогическое дерево в более ста фамильных ветвей Северной Осетии. Поэтому старинное сооружение является родовым замком для великого множества осетин! Минуя перевал, мы остановимся на фото площадке: «Качели над пропастью» и сделаем несколько впечатляющих фото! Город мёртвых Даргавс Даргавс - самый крупный некрополь Кавказа находится на зелёном живописном холме. Последние захоронения производились здесь в начале 19-го века. За 7 веков существования некрополь отлично сохранился и очень популярен среди туристов. На территории историко-архитектурного комплекса вы узнаете о древних традициях захоронений в горных селениях Осетии и ощутите особую мистическую атмосферу места. Вокруг Даргавса витает множество мифов и былин, которыми с вами поделится гид. Кармадонское ущелье и память о Сергее Бодрове В завершение программы мы посетим ущелье, известное катастрофой, которая здесь произошла в 2002 году. Сошедший ледник Колка полностью стер с лица земли курортный поселок Кармадон и стал причиной гибели съемочной команды Сергея Бодрова. Место необычайно живописно — поэтому кинематографисты и выбрали его для съемок. Проехав сквозь впечатляющую теснину Кармадонского ущелья, мы соберемся в обратный путь в Пятигорск. Важная информация: