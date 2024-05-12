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Мини-группа
12 часов
Верхняя Балкария - поездка в мини-группе из Нальчика
Погрузитесь в атмосферу Северного Кавказа: карстовые озера, древние башни и качели над пропастью. Незабываемое путешествие в мини-группе
Начало: У магазина «Пятерочка», Баксанское ш
«Экскурсия проходит с гидом-водителем в мини-группе до 6-8 человек на комфортабельном минивэне/внедорожнике»
Расписание: ежедневно в 08:00 и 08:15
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
4 500₽ за человека
Мини-группа
8 часов
Популярное предложение
Верхняя Балкария, Язык Тролля и Голубые озёра (мини-группа)
Отправляйтесь в захватывающее путешествие по Верхней Балкарии. Откройте для себя Голубые озёра, Язык Тролля и Черекскую теснину. Забронируйте тур сейчас
Начало: Пос. Чегем 2ой, ул. Ленина, 2, магазин «Продукты»
Расписание: Ежедневно: 09:15, 09:30, 09:45
Завтра в 09:15
10 июня в 09:15
4 500₽ за человека
Мини-группа
14 часов
Горная Ингушетия в мини-группе из Нальчика
Начало: АЗС «Столовая 24»
«Экскурсия проходит с гидом-водителем в мини-группе до 6-8 человек на комфортабельном минивэне/внедорожнике»
Расписание: Ежедневно: 8:30, 8:45, 09:00
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
5 000₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ВВиктория12 мая 2024Экскурсия на «Язык тролля» в Кабардино-Балкарии оказалась незабываемым приключением. Маршрут пролегал через живописное Безенгийское ущелье. Путь к «Языку тролля» был
- ТТатьяна10 мая 2024Отличная экскурсия с отличным гидом и водителем в его же лице - Алексеем. Ездили в Верхнюю Балкарию, Безенгийское ущелье, голубое
- ААлина2 мая 2024Я в восторге! Поездка получилась замечательная
- ММарина30 марта 2024Отличная экскурсия! Даже при не самой хорошей погоде можно было увидеть очень живописные места, отдельное спасибо гиду Андрею. Рекомендую.
Ответы на вопросы от путешественников по Нальчику в категории «На микроавтобусе»
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Сейчас в Нальчике в категории "На микроавтобусе" можно забронировать 3 экскурсии от 4 500 до 5 000. Туристы уже оставили гидам 48 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.8 из 5
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