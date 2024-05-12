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непростым, но открывающиеся виды стоили усилий. Сам «Язык тролля» — это небольшой выступ, откуда получаются потрясающие фотографии. Время, проведённое там, позволило насладиться красотой природы и тишиной. После посещения «Языка тролля» мы отправились к Нижнему голубому озеру, одному из самых глубоких карстовых озёр России. Вода в озере имеет удивительный голубой оттенок, а вокруг расположены сувенирные лавки и рестораны. Экскурсия также включала прогулку по Верхней Балкарии, где мы увидели развалины замкового комплекса. В целом, экскурсия была информативной, интересной и познавательной.