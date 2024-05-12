Экскурсии на микроавтобусе в Нальчике с гидом по низким ценам

Найдено 3 экскурсии в категории «На микроавтобусе» в Нальчике, цены от 4 500 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Верхняя Балкария - поездка в мини-группе из Нальчика
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
12 часов
12 отзывов
Верхняя Балкария - поездка в мини-группе из Нальчика
Погрузитесь в атмосферу Северного Кавказа: карстовые озера, древние башни и качели над пропастью. Незабываемое путешествие в мини-группе
Начало: У магазина «Пятерочка», Баксанское ш
«Экскурсия проходит с гидом-водителем в мини-группе до 6-8 человек на комфортабельном минивэне/внедорожнике»
Расписание: ежедневно в 08:00 и 08:15
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
4 500 за человека
Верхняя Балкария, Язык Тролля и Голубые озёра (мини-группа)
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
8 часов
36 отзывов
Популярное предложение
Верхняя Балкария, Язык Тролля и Голубые озёра (мини-группа)
Отправляйтесь в захватывающее путешествие по Верхней Балкарии. Откройте для себя Голубые озёра, Язык Тролля и Черекскую теснину. Забронируйте тур сейчас
Начало: Пос. Чегем 2ой, ул. Ленина, 2, магазин «Продукты»
Расписание: Ежедневно: 09:15, 09:30, 09:45
Завтра в 09:15
10 июня в 09:15
4 500 за человека
Горная Ингушетия в мини-группе из Нальчика
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
14 часов
Горная Ингушетия в мини-группе из Нальчика
Начало: АЗС «Столовая 24»
«Экскурсия проходит с гидом-водителем в мини-группе до 6-8 человек на комфортабельном минивэне/внедорожнике»
Расписание: Ежедневно: 8:30, 8:45, 09:00
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
5 000 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • В
    Виктория
    12 мая 2024
    Верхняя Балкария, Язык Тролля и Голубые озёра (мини-группа)
    Экскурсия на «Язык тролля» в Кабардино-Балкарии оказалась незабываемым приключением. Маршрут пролегал через живописное Безенгийское ущелье. Путь к «Языку тролля» был
    читать дальше

    непростым, но открывающиеся виды стоили усилий. Сам «Язык тролля» — это небольшой выступ, откуда получаются потрясающие фотографии. Время, проведённое там, позволило насладиться красотой природы и тишиной. После посещения «Языка тролля» мы отправились к Нижнему голубому озеру, одному из самых глубоких карстовых озёр России. Вода в озере имеет удивительный голубой оттенок, а вокруг расположены сувенирные лавки и рестораны. Экскурсия также включала прогулку по Верхней Балкарии, где мы увидели развалины замкового комплекса. В целом, экскурсия была информативной, интересной и познавательной.

  • Т
    Татьяна
    10 мая 2024
    Верхняя Балкария, Язык Тролля и Голубые озёра (мини-группа)
    Отличная экскурсия с отличным гидом и водителем в его же лице - Алексеем. Ездили в Верхнюю Балкарию, Безенгийское ущелье, голубое
    читать дальше

    озеро, шато Эркен и Аушигерские источники. Очень комфортная с точки зрения расписания и общения. Про красоту всех точек говорить даже не буду, это нужно видеть своими глазами! Природа - восторг.

  • А
    Алина
    2 мая 2024
    Верхняя Балкария - поездка в мини-группе из Нальчика
    Я в восторге! Поездка получилась замечательная
  • М
    Марина
    30 марта 2024
    Верхняя Балкария - поездка в мини-группе из Нальчика
    Отличная экскурсия! Даже при не самой хорошей погоде можно было увидеть очень живописные места, отдельное спасибо гиду Андрею. Рекомендую.
    Отличная экскурсия! Даже при не самой хорошей погоде можно было увидеть очень живописные места, отдельное спасибо гиду АндреюОтличная экскурсия! Даже при не самой хорошей погоде можно было увидеть очень живописные места, отдельное спасибо гиду АндреюОтличная экскурсия! Даже при не самой хорошей погоде можно было увидеть очень живописные места, отдельное спасибо гиду Андрею

Ответы на вопросы от путешественников по Нальчику в категории «На микроавтобусе»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Нальчике
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Верхняя Балкария - поездка в мини-группе из Нальчика
  2. Верхняя Балкария, Язык Тролля и Голубые озёра (мини-группа)
  3. Горная Ингушетия в мини-группе из Нальчика
Какие места ещё посмотреть в Нальчике
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Голубые озёра
  2. Голубые озера
  3. Самое главное
  4. Чегемские водопады
  5. Эльбрус
  6. Чегемское ущелье
  7. Черекское ущелье
  8. Плато Бермамыт
  9. Гижгит
  10. Цейское ущелье
Сколько стоит экскурсия по Нальчику в июне 2024
Сейчас в Нальчике в категории "На микроавтобусе" можно забронировать 3 экскурсии от 4 500 до 5 000. Туристы уже оставили гидам 48 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.8 из 5
Наш сайт предлагает вам заказать экскурсии на микроавтобусе в Нальчике с профессиональным гидом по низким ценам. Гиды предоставят вам максимум полезной информации о достопримечательностях Нальчика и помогут вам в полноценном путешествии в 2024 году!
ХорошоТам