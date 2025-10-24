читать дальше

меня стал город Магас, посмотрели на него с башни с высоты 100 метров и я первый раз рискнула ради таких видов выйти на смотровую площадку с прозрачным полом.



Поразил масштабом Грозный! Поднимались на 29 этаж на смотровую Грозный-Сити, прогулялись по городу пешком, проехали по новому району и вкусно пообедали национальной кухней.



Проезжали через города Аргун и Шали, красивые и современные города.



Посетили три мечети. Впечатляюще! Особенно Гордость Мусульман в вечерней подсветке!



Мы очень довольны поездкой! Рекомендуем всем!