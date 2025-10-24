Мои заказы

Из Нальчика к соседям - 4 республики и 5 городов за день

Отправиться в большое путешествие и посетить Кабардино-Балкарию, Северную Осетию, Ингушетию и Чечню
По дороге в Чечню мы проедем четыре республики. В Кабардино-Балкарии вы полюбуетесь Кавказским хребтом и увидите Эльбрус (в ясную погоду). В Северной Осетии по желанию всей группы заедем на осетинские пироги. В Ингушетии нас ждёт город Магас.

А в Чечне мы сделаем остановки в Грозном, Аргуне и Шали, чтобы изучить главные достопримечательности. Вы насладитесь пейзажами Кавказа и погрузитесь в историю региона.
5
1 отзыв
Время начала: 07:30

Описание экскурсии

  • Кабардино-Балкария. По согласованию со всеми участниками группы остановимся на завтрак. По пути вы полюбуетесь Кавказским хребтом и Эльбрусом (в хорошую ясную погоду)
  • Северная Осетия. По согласованию со всеми участниками группы заедем в кафе на осетинские пироги!
  • Магас. Мы поднимемся на Башню Согласия, чтобы рассмотреть город и окрестности
  • Грозный. Вы прогуляетесь по центру и окунётесь в атмосферу города. Побываете в цветочном парке, посетите мечеть «Сердце Чечни», «Грозный-Сити» и православный храм Михаила Архангела
  • Аргун. Вы изучите современную и необычную мечеть «Сердце матери». Мы расскажем вам о её архитектуре и строительстве
  • Шали. Мы зайдём в самую большую мечеть Европы «Гордость мусульман»

Примерный тайминг экскурсии:

6:00–6:30 — выезд
⁠9:00 — остановка на завтрак (по согласованию со всеми участниками группы)
11:00 — Северная Осетия
12:00 — Магас
13:00 — Грозный
17:00 — Аргун
18:30 — Шали
23:00–00:00 — возвращение

Организационные детали

  • Время выезда указано приблизительно. Накануне поездки с 20:00 до 21:00 мы свяжемся с вами и уточним его
  • Поедем на комфортабельных внедорожниках УАЗ Патриот, Ford Expedition, Infiniti, Mitsubishi Pajero или минивэне. Есть детские кресла и бустеры
  • Продолжительность поездки 14-15 часов
  • Путешествие подойдёт взрослым и детям от трёх лет
  • Отдельно оплачивается: билет на смотровую площадку «Грозный-Сити» — 150 ₽ за чел., входной билет на Башню Согласия — 150 ₽ за чел., завтрак и обед — по желанию
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид-водитель из нашей команды
  • Обратите внимание: Башня Согласия не работает по понедельникам (санитарный день)

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет5555 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 37% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Точка сбора
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 07:30
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 37% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Хасан
Хасан — ваша команда гидов в Нальчике
Провели экскурсии для 1186 туристов
Вместе с нашей командой гидов мы проводим туры по Северному Кавказу с 2015 года. Учитываем все пожелания клиентов. Подбираем индивидуальные маршруты. Мы делаем всё, чтобы ваш отдых прошёл в дружеской
читать дальше

и комфортной атмосфере, а от поездки остались лишь положительные впечатления. С нашей помощью вы сможете подобрать идеальное место для того, чтобы провести незабываемый отдых, рассматривая достопримечательности, архитектурные памятники и необычную кавказскую природу.

Задать вопрос

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
Диана
Диана
24 окт 2025
Великолепная экскурсия!
Огромная благодарность году Салману.

Ездили в мини группе на комфортном автомобиле. Утром заезжали в кафе на завтрак. Длинные переезды пролетели незаметно за интересными рассказами про новые для нас регионы.

Открытием для
читать дальше

меня стал город Магас, посмотрели на него с башни с высоты 100 метров и я первый раз рискнула ради таких видов выйти на смотровую площадку с прозрачным полом.

Поразил масштабом Грозный! Поднимались на 29 этаж на смотровую Грозный-Сити, прогулялись по городу пешком, проехали по новому району и вкусно пообедали национальной кухней.

Проезжали через города Аргун и Шали, красивые и современные города.

Посетили три мечети. Впечатляюще! Особенно Гордость Мусульман в вечерней подсветке!

Мы очень довольны поездкой! Рекомендуем всем!

Великолепная экскурсия!Великолепная экскурсия!Великолепная экскурсия!Великолепная экскурсия!Великолепная экскурсия!Великолепная экскурсия!

