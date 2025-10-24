По дороге в Чечню мы проедем четыре республики. В Кабардино-Балкарии вы полюбуетесь Кавказским хребтом и увидите Эльбрус (в ясную погоду). В Северной Осетии по желанию всей группы заедем на осетинские пироги. В Ингушетии нас ждёт город Магас.
А в Чечне мы сделаем остановки в Грозном, Аргуне и Шали, чтобы изучить главные достопримечательности. Вы насладитесь пейзажами Кавказа и погрузитесь в историю региона.
А в Чечне мы сделаем остановки в Грозном, Аргуне и Шали, чтобы изучить главные достопримечательности. Вы насладитесь пейзажами Кавказа и погрузитесь в историю региона.
Описание экскурсии
- Кабардино-Балкария. По согласованию со всеми участниками группы остановимся на завтрак. По пути вы полюбуетесь Кавказским хребтом и Эльбрусом (в хорошую ясную погоду)
- Северная Осетия. По согласованию со всеми участниками группы заедем в кафе на осетинские пироги!
- Магас. Мы поднимемся на Башню Согласия, чтобы рассмотреть город и окрестности
- Грозный. Вы прогуляетесь по центру и окунётесь в атмосферу города. Побываете в цветочном парке, посетите мечеть «Сердце Чечни», «Грозный-Сити» и православный храм Михаила Архангела
- Аргун. Вы изучите современную и необычную мечеть «Сердце матери». Мы расскажем вам о её архитектуре и строительстве
- Шали. Мы зайдём в самую большую мечеть Европы «Гордость мусульман»
Примерный тайминг экскурсии:
6:00–6:30 — выезд
9:00 — остановка на завтрак (по согласованию со всеми участниками группы)
11:00 — Северная Осетия
12:00 — Магас
13:00 — Грозный
17:00 — Аргун
18:30 — Шали
23:00–00:00 — возвращение
Организационные детали
- Время выезда указано приблизительно. Накануне поездки с 20:00 до 21:00 мы свяжемся с вами и уточним его
- Поедем на комфортабельных внедорожниках УАЗ Патриот, Ford Expedition, Infiniti, Mitsubishi Pajero или минивэне. Есть детские кресла и бустеры
- Продолжительность поездки 14-15 часов
- Путешествие подойдёт взрослым и детям от трёх лет
- Отдельно оплачивается: билет на смотровую площадку «Грозный-Сити» — 150 ₽ за чел., входной билет на Башню Согласия — 150 ₽ за чел., завтрак и обед — по желанию
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид-водитель из нашей команды
- Обратите внимание: Башня Согласия не работает по понедельникам (санитарный день)
ежедневно в 07:30
Выбрать дату
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|5555 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 37% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Точка сбора
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 07:30
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 37% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Хасан — ваша команда гидов в Нальчике
Провели экскурсии для 1186 туристов
Вместе с нашей командой гидов мы проводим туры по Северному Кавказу с 2015 года. Учитываем все пожелания клиентов. Подбираем индивидуальные маршруты. Мы делаем всё, чтобы ваш отдых прошёл в дружескойЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Диана
24 окт 2025
Великолепная экскурсия!
Огромная благодарность году Салману.
Ездили в мини группе на комфортном автомобиле. Утром заезжали в кафе на завтрак. Длинные переезды пролетели незаметно за интересными рассказами про новые для нас регионы.
Открытием для
Огромная благодарность году Салману.
Ездили в мини группе на комфортном автомобиле. Утром заезжали в кафе на завтрак. Длинные переезды пролетели незаметно за интересными рассказами про новые для нас регионы.
Открытием для
Входит в следующие категории Нальчика
Похожие экскурсии из Нальчика
-
10%
Индивидуальная
до 6 чел.
Незабываемая Осетия: индивидуальная экскурсия из Нальчика
Северная Осетия-Алания - край с богатой историей и природой. Побывайте в некрополе Даргавс, Дзивгисской крепости и Кармадонском ущелье
Начало: В любой точке Нальчика. Я встречу вас по вашему ад...
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
14 310 ₽
15 900 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Погружение в красоты Северной Осетии
Завораживающая экскурсия в Северную Осетию: от древних склепов до горных вершин. Вас ждет погружение в историю и культуру
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
20 000 ₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
до 4 чел.
Из Нальчика - по захватывающим местам Кабардино-Балкарии
Отправляйтесь в увлекательное путешествие по Кабардино-Балкарии! Водопады, горы и удивительные истории ждут вас на этой экскурсии
Начало: На площади Марии
Расписание: в субботу и воскресенье в 09:00
15 ноя в 09:00
16 ноя в 09:00
5000 ₽ за человека