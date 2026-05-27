Северная Осетия: в сердце Дигорского ущелья (из Нальчика)

Один день среди каньонов, башен и высокогорных долин - с погружением в историю и природу
Вы отправитесь в один из самых уединённых и выразительных уголков Северной Осетии — Дигорию. Узкая теснина откроет путь в мир горных рек, древних поселений и легенд.

За один день вы увидите каньоны и водопады, побываете в местах силы и познакомитесь с культурой края — без спешки, но с насыщенным маршрутом и живыми впечатлениями.
Описание экскурсии

Каньон Ахсинта

Узкая скальная расщелина, где внизу шумит бурный Урух. Вы увидите, как горная река прокладывает путь сквозь камень.

Сердце Дигории

Далее пейзаж меняется: появляются широкие долины, хвойные леса и снежные вершины на горизонте.

Статуя Уастырджи

Монумент, расположенный на скальном выступе. Это один из ключевых символов Осетии, связанный с покровителем путников.

Задалеск и музей Наны Задалески

Небольшое горное селение, связанное с легендой о женщине, спасавшей детей во время нашествий. Вы зайдёте в музей и услышите историю, которая до сих пор остаётся частью местной памяти.

Высокогорная Дигория

Самая удалённая часть маршрута. Здесь вас ждут:

  • водопады и быстрые горные реки
  • хвойные леса и чистый воздух
  • панорамы, где особенно остро ощущается масштаб Кавказа

Ущелье Уаллагком

Боковая долина, где сохранились древние поселения. Вы увидите:

  • старинные башни и склепы
  • остатки бельгийской горно-обогатительной фабрики в Фаснале
  • арт-объект в виде национального музыкального инструмента

Камунта и Галиат

Финальная точка маршрута. В Камунте вас ждёт смотровая площадка с обзором на 360°. Рядом — древнее поселение Галиат, связанное с эпохой Великого шёлкового пути.

Тайминг поездки

8:30 — выезд из Нальчика
10:00 — каньон Ахсинта
10:40 — переезд вглубь ущелья
11:10 — статуя Уастырджи
11:40 — Задалеск
12:30 — переезд в высокогорную часть Дигории
13:00 — обед
14:00 — водопады, панорамы, свободное время для прогулок
15:00 — выезд в ущелье Уаллагком
15:40 — Фаснал, Галиатский водопад, арт-объект
16:20 — Камунта и Галиат
17:00 — выезд обратно
18:30 — возвращение в Нальчик

Организационные детали

  • Поедем на Mitsubishi Pajero, Renault Duster или аналогичном автомобиле
  • Дополнительные расходы: въезд в нацпарк «Алания» — 200 ₽ за чел., обед — от 700 ₽ за чел.
  • С вами буду я или один из гидов нашей команды

ежедневно в 08:30

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Участник5500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На площади 400-летия
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:30
Экскурсия длится около 9 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Альберт
Альберт — ваша команда гидов в Нальчике
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Провели экскурсии для 426 туристов
Кабардино-Балкария — это моя Родина, которую я люблю всем сердцем! Я и моя команда будем счастливы поделиться с вами частичкой этой любви и постараемся, чтобы вы увидели и запомнили наши родные края с лучшей стороны!

