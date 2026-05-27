Вы отправитесь в один из самых уединённых и выразительных уголков Северной Осетии — Дигорию. Узкая теснина откроет путь в мир горных рек, древних поселений и легенд. За один день вы увидите каньоны и водопады, побываете в местах силы и познакомитесь с культурой края — без спешки, но с насыщенным маршрутом и живыми впечатлениями.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Можно с детьми

Описание экскурсии

Каньон Ахсинта

Узкая скальная расщелина, где внизу шумит бурный Урух. Вы увидите, как горная река прокладывает путь сквозь камень.

Сердце Дигории

Далее пейзаж меняется: появляются широкие долины, хвойные леса и снежные вершины на горизонте.

Статуя Уастырджи

Монумент, расположенный на скальном выступе. Это один из ключевых символов Осетии, связанный с покровителем путников.

Задалеск и музей Наны Задалески

Небольшое горное селение, связанное с легендой о женщине, спасавшей детей во время нашествий. Вы зайдёте в музей и услышите историю, которая до сих пор остаётся частью местной памяти.

Высокогорная Дигория

Самая удалённая часть маршрута. Здесь вас ждут:

водопады и быстрые горные реки

хвойные леса и чистый воздух

панорамы, где особенно остро ощущается масштаб Кавказа

Ущелье Уаллагком

Боковая долина, где сохранились древние поселения. Вы увидите:

старинные башни и склепы

остатки бельгийской горно-обогатительной фабрики в Фаснале

арт-объект в виде национального музыкального инструмента

Камунта и Галиат

Финальная точка маршрута. В Камунте вас ждёт смотровая площадка с обзором на 360°. Рядом — древнее поселение Галиат, связанное с эпохой Великого шёлкового пути.

Тайминг поездки

8:30 — выезд из Нальчика

10:00 — каньон Ахсинта

10:40 — переезд вглубь ущелья

11:10 — статуя Уастырджи

11:40 — Задалеск

12:30 — переезд в высокогорную часть Дигории

13:00 — обед

14:00 — водопады, панорамы, свободное время для прогулок

15:00 — выезд в ущелье Уаллагком

15:40 — Фаснал, Галиатский водопад, арт-объект

16:20 — Камунта и Галиат

17:00 — выезд обратно

18:30 — возвращение в Нальчик

Организационные детали