За один день вы увидите каньоны и водопады, побываете в местах силы и познакомитесь с культурой края — без спешки, но с насыщенным маршрутом и живыми впечатлениями.
Описание экскурсии
Каньон Ахсинта
Узкая скальная расщелина, где внизу шумит бурный Урух. Вы увидите, как горная река прокладывает путь сквозь камень.
Сердце Дигории
Далее пейзаж меняется: появляются широкие долины, хвойные леса и снежные вершины на горизонте.
Статуя Уастырджи
Монумент, расположенный на скальном выступе. Это один из ключевых символов Осетии, связанный с покровителем путников.
Задалеск и музей Наны Задалески
Небольшое горное селение, связанное с легендой о женщине, спасавшей детей во время нашествий. Вы зайдёте в музей и услышите историю, которая до сих пор остаётся частью местной памяти.
Высокогорная Дигория
Самая удалённая часть маршрута. Здесь вас ждут:
- водопады и быстрые горные реки
- хвойные леса и чистый воздух
- панорамы, где особенно остро ощущается масштаб Кавказа
Ущелье Уаллагком
Боковая долина, где сохранились древние поселения. Вы увидите:
- старинные башни и склепы
- остатки бельгийской горно-обогатительной фабрики в Фаснале
- арт-объект в виде национального музыкального инструмента
Камунта и Галиат
Финальная точка маршрута. В Камунте вас ждёт смотровая площадка с обзором на 360°. Рядом — древнее поселение Галиат, связанное с эпохой Великого шёлкового пути.
Тайминг поездки
8:30 — выезд из Нальчика
10:00 — каньон Ахсинта
10:40 — переезд вглубь ущелья
11:10 — статуя Уастырджи
11:40 — Задалеск
12:30 — переезд в высокогорную часть Дигории
13:00 — обед
14:00 — водопады, панорамы, свободное время для прогулок
15:00 — выезд в ущелье Уаллагком
15:40 — Фаснал, Галиатский водопад, арт-объект
16:20 — Камунта и Галиат
17:00 — выезд обратно
18:30 — возвращение в Нальчик
Организационные детали
- Поедем на Mitsubishi Pajero, Renault Duster или аналогичном автомобиле
- Дополнительные расходы: въезд в нацпарк «Алания» — 200 ₽ за чел., обед — от 700 ₽ за чел.
- С вами буду я или один из гидов нашей команды
ежедневно в 08:30
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|5500 ₽