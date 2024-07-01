1 чел.
По популярности
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20%
Индивидуальная
9 часов
Популярное предложение
Эксклюзивный джип-тур по живописным уголкам Кабардино-Балкарии
Познайте тайны Кабардино-Балкарии в Джип-туре: Голубые озера, Верхняя Балкария и Уштулу ждут вас
Начало: В Нальчике
7 июля в 08:00
8 июля в 08:00
1790014 320₽ за всё до 4 чел.
скидка
20%
Индивидуальная
13 часов
Путешествие на внедорожнике по Чегемскому ущелью с гидом
Погрузитесь в красоту Чегемского ущелья, узнайте о культуре балкарского народа и насладитесь видами величественных гор и ледников
Начало: В Нальчике
7 июля в 08:00
8 июля в 08:00
1750014 000₽ за всё до 4 чел.
скидка
20%
Фотопрогулка
8 часов
Фото-прогулка в Нальчике: от Языка Тролля до горных вершин
Погрузитесь в мир кавказских пейзажей с индивидуальной фото-прогулкой, где каждый кадр - шедевр
Начало: В пределах города Нальчик. Назначает клиент
7 июля в 08:00
8 июля в 08:00
120009 600₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Любимый Нальчик: индивидуальная экскурсия по знаковым местам города
Нальчик всегда рад гостям. Ощутите его тепло с первых секунд, а после 3 часов знакомства безнадёжно влюбитесь! Погрузитесь в историю и культуру города
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
6 000₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ННина1 июля 2024Прекрасная поездка, хорошее настроение, заряд бодрости и все это благодаря нашему гиду Михаилу! Очень переживала за поездку в горы, но
- ГГалина30 июня 2024У меня была гид Ирина. Мы смотрели город на машине и много гуляли пешком. Рассказала много интересного о городе, показала
- ТТатьяна22 июня 2024Были на экскурсии с Альбертом в Нальчике. Очень быстро удалось заказать экскурсию и гид ответил на все наши вопросы. По
- ЮЮлия14 июня 2024Очень понравился гид и экскурсия))). Альбер несомненно много знает и любит Нальчик, при этом не грузит лишней информацией. Дает больше информации если чувствует, что это интересно. Настоящий гид, однозначно рекомендую!!! Привет из Нижнего Новгорода)))
- ЕЕкатерина12 июня 2024Огромное спасибо Александру!!! Экскурсия по самым живописным местам Кабардино-Балкарии - это невероятная красота, море эмоций и впечатлений. Маршрут насыщенный красотой Кавказа,
- ААнна10 июня 2024Были на экскурсии с Михаилом 09.06. Остались в полном восторге! Одни положительные эмоции. Мы побывали в замечательных местах, увидели невероятные
- ННаталья1 июня 2024Благодарим за потрясающую экскурсионную поездку! У Михаила многолетний опыт работы и он очень конструктивно, содержательно рассказывал историю города и всех
- ННина30 апреля 2024Всё было замечательно-природа, гид, погода. Если бы можно было, я бы поставила 10 звезд за то удовольствие, которое мы получили от экскурсии с Александром!!! Огромное спасибо Александру!!!!
- ООльга30 марта 2024Это незабываемые впечатления от этой экскурсии!!! Александр, вы профессионал своего дела!!! Спасибо за эти эмоции!!! Прочитав предыдущие отзывы, я знала что будет
- ЛЛюдмила4 марта 2024Александр, спасибо вам большое за прекрасную экскурсию! Это было увлекательно, интересно и душевно! Мы получили огромное удовольствие от знакомства с КБР
Ответы на вопросы от путешественников по Нальчику в категории «На выходные»
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