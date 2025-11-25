Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы Откройте для себя дикую красоту Дигорского ущелья в Северной Осетии! Этот маршрут познакомит вас с уникальными природными памятниками и историческими местами. Мы посетим впечатляющий Чертов мост, захватывающий каньон Ахсинта и таинственное урочище Дидинаг.



Также вы познакомитесь с историческим наследием региона: памятником Уастрджи, древними башнями и развалинами, мужским святилищем и древним некрополем. Промокод на 10% 🔥 HOROSHOTAM Период действия: с 24 ноября по 4 декабря (включительно). Условия: скидка 10% на все однодневные экскурсии по России на сайте sputnik8

не действует на трансферы и входные билеты

работает при предоплате или полной оплате на сайте

не суммируется с другими акциями и не применяется при оплате «на месте»

Анна Алоева Ваш гид в Нальчике Написать вопрос Групповая экскурсия Длитель­ность 6 часов На чём проводится На автобусе Когда По Субботам с 12:00 - 18:00 1800 ₽ за человека Заказать Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос гиду Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Более 40 000 экскурсий от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Ближайшие даты: Все

даты

Описание экскурсии Приготовьтесь к незабываемому путешествию по Дигорскому ущелью, где природа предстанет перед вами во всей своей мощи и красоте! Наше путешествие начнётся с посещения Чертова моста — природной каменной арки, простирающейся над бурным потоком. Легенды приписывают мосту мистические свойства, а его мощь и красота завораживают. Далее мы отправимся в каньон Ахсинта, где отвесные скалы, уходящие в небо, создают невероятный масштаб и ощущение первозданности. Следующим пунктом станет урочище Дидинаг — место, окутанное тайнами и легендами. После погружения в мир природы мы перейдем к изучению исторического наследия Дигории: посетим памятник Уастрджи — значимый историко-культурный объект, рассказывающий о богатой истории и традициях осетинского народа. Далее нас ждут древние башни и развалины, тихие свидетели давно минувших веков, хранящие в себе отголоски ушедших эпох. В завершении нашего путешествия мы посетим мужское святилище — место, наполненное мистикой и силой древних верований, и древний некрополь.

По Субботам с 12:00 - 18:00 Выбрать дату