Откройте для себя дикую красоту Дигорского ущелья в Северной Осетии! Этот маршрут познакомит вас с уникальными природными памятниками и историческими местами. Мы посетим впечатляющий Чертов мост, захватывающий каньон Ахсинта и таинственное урочище Дидинаг.
Также вы познакомитесь с историческим наследием региона: памятником Уастрджи, древними башнями и развалинами, мужским святилищем и древним некрополем.
Описание экскурсииПриготовьтесь к незабываемому путешествию по Дигорскому ущелью, где природа предстанет перед вами во всей своей мощи и красоте! Наше путешествие начнётся с посещения Чертова моста — природной каменной арки, простирающейся над бурным потоком. Легенды приписывают мосту мистические свойства, а его мощь и красота завораживают. Далее мы отправимся в каньон Ахсинта, где отвесные скалы, уходящие в небо, создают невероятный масштаб и ощущение первозданности. Следующим пунктом станет урочище Дидинаг — место, окутанное тайнами и легендами. После погружения в мир природы мы перейдем к изучению исторического наследия Дигории: посетим памятник Уастрджи — значимый историко-культурный объект, рассказывающий о богатой истории и традициях осетинского народа. Далее нас ждут древние башни и развалины, тихие свидетели давно минувших веков, хранящие в себе отголоски ушедших эпох. В завершении нашего путешествия мы посетим мужское святилище — место, наполненное мистикой и силой древних верований, и древний некрополь.
По Субботам с 12:00 - 18:00
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Каньон Ахсинта
- Чертов мост
- Река Урух
- Заделеск
Что включено
- Услуги гида
- Транспорт
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Питание
Место начала и завершения?
Нальчик, проспект Ленина, 32
Когда и сколько длится?
Когда: По Субботам с 12:00 - 18:00
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
