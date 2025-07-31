Индивидуальная
до 4 чел.
Нальчик - Верхняя Балкария: путешествие к горным сокровищам
Погрузитесь в атмосферу Кабардино-Балкарии, насладитесь уникальной природой и древними башнями
«Вы увидите могучий каньон Черекская теснина с 300-метровыми скалистыми стенами и сказочные Голубые озера с прозрачной водой»
Завтра в 08:00
4 авг в 08:00
12 000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
Русский Гранд-Каньон: плато Бермамыт
Отправьтесь в незабываемое путешествие на плато Бермамыт, где вас ждут величественные скалы и чарующие виды Эшкаконского водохранилища
Начало: Адрес туриста
«По своей красоте и грандиозности здешний пейзаж не уступает знаменитым скалам Аризоны — Большому Каньону»
Расписание: Ежедневно
Завтра в 09:00
4 авг в 09:00
20 000 ₽ за человека
Групповая
Красоты Дигорского ущелья
Насладитесь величием Дигорского ущелья, открывая для себя Чертов мост и каньон Ахсинта. Исторические и природные чудеса ждут вас
Начало: Нальчик, проспект Ленина, 32
«Далее мы отправимся в каньон Ахсинта, где отвесные скалы, уходящие в небо, создают невероятный масштаб и ощущение первозданности»
9 авг в 12:10
16 авг в 12:10
1680 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ИИрина31 июля 2025Из Верхней Балкарии нужно продолжить путь в урочище Уштулу и высокогорный заповедник, где открываются виды на ледник и снежные вершины
- ЯЯна4 мая 2025Спасибо огромное за эту замечательную поездку. Гид рассказал много интересного, был очень внимательным. Посетили много разных локаций, сделали кучу фоток. И даже небольшой дождик не омрачил нашу поездку, получили массу положительных эмоций от красивой природы Кабардино-Балкарии! Всем рекомендую!
- ВВасилисса5 апреля 2025Прекрасная поездка! Кабардино-Балкария в сердце на всегда, как и Кавказские горы в целом!!!
- ДДиана30 марта 2025Хотим выразить огромную благодарность всей команде за потрясающую экскурсию, но особенно – нашему гиду Азамату! 🔥
Его подача материала была необычной,
- ТТатьяна24 марта 2025Замечательный гид Анна и отличная экскурсия! Спокойная и уверенная езда, интересные истории и шикарные виды по всему маршруту.
Много рассказывала про населенные пункты, которые проезжали мимо по пути.
Очень довольны поездкой. Получили много приятных эмоций.
Поездку советую к посещению обязательно.
- ЮЮлия5 января 2025Ребята! Это самое классное путешествие по Кавказу! Только здесь вы будете самыми близкими и родными! Без преувеличения! Интересно, ярко! А
- ААлександра29 августа 2024Экскурсия получилась насыщенной и при этом неутомительной, посетили невероятно красивые места, узнали об истории кабардино-балкарцев, прокатились на зиплайне и отдохнули в горячих источниках. Гид Астемир - приятный молодой человек, проводил экскурсию в комфортном для нас темпе, организация и локации понравились.
- ААлейникова25 августа 2024Экскурсия очень понравилась,осталось много положительных впечатлений от общения с водителем. Он любит свою работу,людей,и край,в котором живет.
- ННаталья13 августа 2024Прекрасная природа… . Горы … воздух….. красота!
- ССнежана6 августа 2024Посетили экскурсию «Верхняя Балкария» 05.08.2024. Все очень понравилось, экскурсовод Ислам интересно рассказал о достопримечательностях, укладе жизни балкарцев и кабардинцев. Замечательные виды и вкусный воздух😍🥹😺
- ТТатьяна1 июля 2024Гид Альберт - молодец! 👍🤝
Горячо любит свою республику и заражает этой любовью туристов. Видно, что любит свою профессию и людей
- РРуслан25 июня 2024Нас сопровождал гид Азамат. Нам очень понравилось экскурсия, он нам показал много красивых мест! Помогал нас фотографировать вместе и снимал
- ННаталия5 июня 2024Огромное спасибо нашему гиду Руслану за незабываемую поездку в Верхнюю Балкарию. Экскурсия прошла на одном дыхании, если в трёх словах, то интересно, красиво и профессионально. И вкусно. Кроме того, Руслан очень внимательный и отзывчивый человек, благодарим бесконечно!
- ООльга6 мая 2024Хочу поблагодарить Руслана за такую интересную и познавательную экскурсию. С погодой не повезло, весь день был то дождь, то снег,
- ООльга19 февраля 2024Прекрасная поездка, Сергей прекрасный рассказчик, настоятельно рекомендую к посещению!
- ААлина14 февраля 2024Отличная экскурсия! Гид Азамат прекрасно ориентируется на местности, незаурядно рассказывает о местных красотах, помимо этого рассказывает интересные истории из практики.
- ААнастасия26 октября 2023Все отлично! Альберт - молодчина!!! Все классно организовал и провел. Верхняя Балкария - совершенно дивное место!!!
- ММария14 октября 2023Только положительные эмоции от поездки в горы! Наш гид Астемир очень эрудированный человек с невероятно приятным голосом 😍 Вопросов по
- ХХакимов7 сентября 2023Верхняя Балкария оказалась удивительно красивой и живописной, виды были захватывающими и потрясающими. Это место словно оживает перед вашими глазами, когда
- ММарина29 августа 2023Места маршрута потрясающие. Нагулялись, налюбовались природой и окрестностями.
Ответы на вопросы от путешественников по Нальчику в категории «Каньоны»
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