И Ирина Из Нальчика - в Верхнюю Балкарию читать дальше гор (за доп. плату, но оно того стоит). Воздух - не надышаться, а пейзажи - не наглядеться!

С нами был гид Азамат - спокойный, внимательный, приятный собеседник, заботливый проводник и аккуратный водитель. Мы очень довольны, рекомендую! Из Верхней Балкарии нужно продолжить путь в урочище Уштулу и высокогорный заповедник, где открываются виды на ледник и снежные вершины

Я Яна Из Нальчика - в Верхнюю Балкарию Спасибо огромное за эту замечательную поездку. Гид рассказал много интересного, был очень внимательным. Посетили много разных локаций, сделали кучу фоток. И даже небольшой дождик не омрачил нашу поездку, получили массу положительных эмоций от красивой природы Кабардино-Балкарии! Всем рекомендую!

В Василисса Из Нальчика - в Верхнюю Балкарию Прекрасная поездка! Кабардино-Балкария в сердце на всегда, как и Кавказские горы в целом!!!

Д Диана Из Нальчика - в Верхнюю Балкарию

Его подача материала была необычной, читать дальше яркой и запоминающейся, а тщательно подобранные локации сделали каждую минуту маршрута особенной. С первых шагов окунаешься в атмосферу приключений, наслаждаешься удивительными фактами и душевными беседами. Организация на высшем уровне: безопасность, забота и внимание на каждом этапе. Уже третий раз в республике, но именно сейчас влюбились в неё по-настоящему и именно благодаря этому туру! Тысячное спасибо! Хотим выразить огромную благодарность всей команде за потрясающую экскурсию, но особенно – нашему гиду Азамату! 🔥Его подача материала была необычной,

Т Татьяна Из Нальчика - в Верхнюю Балкарию Замечательный гид Анна и отличная экскурсия! Спокойная и уверенная езда, интересные истории и шикарные виды по всему маршруту.

Много рассказывала про населенные пункты, которые проезжали мимо по пути.

Очень довольны поездкой. Получили много приятных эмоций.

Поездку советую к посещению обязательно.

Ю Юлия Из Нальчика - в Верхнюю Балкарию читать дальше какие вкусные «сувениры» вам обеспечены, не рассказать) это не столько историческая экскурсия, а сколько про обычаи, местный колорит и традиции. Рекомендуем!!!! Ребята! Это самое классное путешествие по Кавказу! Только здесь вы будете самыми близкими и родными! Без преувеличения! Интересно, ярко! А

А Александра Из Нальчика - в Верхнюю Балкарию Экскурсия получилась насыщенной и при этом неутомительной, посетили невероятно красивые места, узнали об истории кабардино-балкарцев, прокатились на зиплайне и отдохнули в горячих источниках. Гид Астемир - приятный молодой человек, проводил экскурсию в комфортном для нас темпе, организация и локации понравились.

А Алейникова Из Нальчика - в Верхнюю Балкарию Экскурсия очень понравилась,осталось много положительных впечатлений от общения с водителем. Он любит свою работу,людей,и край,в котором живет.

Н Наталья Из Нальчика - в Верхнюю Балкарию Прекрасная природа… . Горы … воздух….. красота!

С Снежана Из Нальчика - в Верхнюю Балкарию Посетили экскурсию «Верхняя Балкария» 05.08.2024. Все очень понравилось, экскурсовод Ислам интересно рассказал о достопримечательностях, укладе жизни балкарцев и кабардинцев. Замечательные виды и вкусный воздух😍🥹😺

Т Татьяна Из Нальчика - в Верхнюю Балкарию



Горячо любит свою республику и заражает этой любовью туристов. Видно, что любит свою профессию и людей читать дальше в целом. Очень интересный собеседник, душевный человек, аккуратный водитель. Благодаря таким местным хочется вернуться в Нальчик снова! Все расскажет, покажет, посоветует, сфотографирует лучше профессионального фотографа. Буду рекомендовать его друзьям.



По экскурсии: красота природы КБР остаётся в сердце надолго. Горы, Озёры, реки. Словами не передать. Надо ехать и смотреть самим.



Спасибо жителям Нальчика за вежливость, тактичность и гостеприимство. Гид Альберт - молодец! 👍🤝Горячо любит свою республику и заражает этой любовью туристов. Видно, что любит свою профессию и людей

Р Руслан Из Нальчика - в Верхнюю Балкарию читать дальше видео. Вместе с ним посмотрели верхнюю балкарию и съездили в заповедник с нереальными видами, попробовали Нарзан. Спасибо большое за такую крутую экскурсию! Нас сопровождал гид Азамат. Нам очень понравилось экскурсия, он нам показал много красивых мест! Помогал нас фотографировать вместе и снимал

Н Наталия Из Нальчика - в Верхнюю Балкарию Огромное спасибо нашему гиду Руслану за незабываемую поездку в Верхнюю Балкарию. Экскурсия прошла на одном дыхании, если в трёх словах, то интересно, красиво и профессионально. И вкусно. Кроме того, Руслан очень внимательный и отзывчивый человек, благодарим бесконечно!

О Ольга Из Нальчика - в Верхнюю Балкарию читать дальше но не смотря на это мы с мужей остались очень довольны поездкой. Дух захватывал от высоты и красоты этих мест. Руслан оказался интересным рассказчиком, любящим свой край, а какие он нам сделал фото😊 Хочу поблагодарить Руслана за такую интересную и познавательную экскурсию. С погодой не повезло, весь день был то дождь, то снег,

О Ольга Из Нальчика - в Верхнюю Балкарию Прекрасная поездка, Сергей прекрасный рассказчик, настоятельно рекомендую к посещению!

А Алина Из Нальчика - в Верхнюю Балкарию читать дальше Сам делает фото и видео отчет, сам подсказывает хорошие ракурсы и виды. Получилось множество хороших фотографий!

Определенно буду советовать друзьям при поездке в КБР.

Спасибо!:) Отличная экскурсия! Гид Азамат прекрасно ориентируется на местности, незаурядно рассказывает о местных красотах, помимо этого рассказывает интересные истории из практики.

А Анастасия Из Нальчика - в Верхнюю Балкарию Все отлично! Альберт - молодчина!!! Все классно организовал и провел. Верхняя Балкария - совершенно дивное место!!!

М Мария Из Нальчика - в Верхнюю Балкарию читать дальше ходу рассказа было довольно много, и на все он смог ответить понятно и доступно. Рассказал всю историю местных земель от древних веков до наших лет. Живописный маршрут, безумно красивые фотографии и незабываемые впечатления. Спасибо! Горячо рекомендую. Только положительные эмоции от поездки в горы! Наш гид Астемир очень эрудированный человек с невероятно приятным голосом 😍 Вопросов по

Х Хакимов Из Нальчика - в Верхнюю Балкарию читать дальше вы стоите на вершине и видите этот мощный природный феномен. Фотографии не могут передать всей его величины и впечатляющей красоты.



Голубые озера, расположенные в этом регионе, были чем-то сказочным. Их название полностью соответствует действительности – вода имела невероятную голубую окраску, которая казалась нереальной. Я чувствовал себя, как будто оказался в другом мире, окруженном природой в ее самой чистой и живописной форме.



Язык Тролля был еще одним удивительным местом, которое мы посетили. Эта натуральная формация действительно напоминала язык, высунутый великаном. Взгляд с этой точки открывал потрясающие пейзажи, которые были невозможно забыть.



Хочу выразить благодарность нашему гиду, который делал этот тур еще более интересным и информативным. Его знание местной истории и природы сделали нашу поездку намного богаче и познавательнее. Верхняя Балкария оказалась удивительно красивой и живописной, виды были захватывающими и потрясающими. Это место словно оживает перед вашими глазами, когда