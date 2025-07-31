Мои заказы

Экскурсии по каньонам

Найдено 3 экскурсии в категории «Каньоны» в Нальчике, цены от 1680 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2025 году
Из Нальчика - в Верхнюю Балкарию
На машине
7 часов
53 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Нальчик - Верхняя Балкария: путешествие к горным сокровищам
Погрузитесь в атмосферу Кабардино-Балкарии, насладитесь уникальной природой и древними башнями
«Вы увидите могучий каньон Черекская теснина с 300-метровыми скалистыми стенами и сказочные Голубые озера с прозрачной водой»
Завтра в 08:00
4 авг в 08:00
12 000 ₽ за всё до 4 чел.
Русский Гранд-Каньон: плато Бермамыт и Эшкаконское водохранилище
Джиппинг
12 часов
Индивидуальная
Русский Гранд-Каньон: плато Бермамыт
Отправьтесь в незабываемое путешествие на плато Бермамыт, где вас ждут величественные скалы и чарующие виды Эшкаконского водохранилища
Начало: Адрес туриста
«По своей красоте и грандиозности здешний пейзаж не уступает знаменитым скалам Аризоны — Большому Каньону»
Расписание: Ежедневно
Завтра в 09:00
4 авг в 09:00
20 000 ₽ за человека
Красоты Дигорского ущелья: Чертов мост, каньон Ахсинта и некрополь
На автобусе
6 часов
Групповая
Красоты Дигорского ущелья
Насладитесь величием Дигорского ущелья, открывая для себя Чертов мост и каньон Ахсинта. Исторические и природные чудеса ждут вас
Начало: Нальчик, проспект Ленина, 32
«Далее мы отправимся в каньон Ахсинта, где отвесные скалы, уходящие в небо, создают невероятный масштаб и ощущение первозданности»
9 авг в 12:10
16 авг в 12:10
1680 ₽ за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Ирина
    31 июля 2025
    Из Нальчика - в Верхнюю Балкарию
    Из Верхней Балкарии нужно продолжить путь в урочище Уштулу и высокогорный заповедник, где открываются виды на ледник и снежные вершины
    читать дальше

    гор (за доп. плату, но оно того стоит). Воздух - не надышаться, а пейзажи - не наглядеться!
    С нами был гид Азамат - спокойный, внимательный, приятный собеседник, заботливый проводник и аккуратный водитель. Мы очень довольны, рекомендую!

  • Я
    Яна
    4 мая 2025
    Из Нальчика - в Верхнюю Балкарию
    Спасибо огромное за эту замечательную поездку. Гид рассказал много интересного, был очень внимательным. Посетили много разных локаций, сделали кучу фоток. И даже небольшой дождик не омрачил нашу поездку, получили массу положительных эмоций от красивой природы Кабардино-Балкарии! Всем рекомендую!
  • В
    Василисса
    5 апреля 2025
    Из Нальчика - в Верхнюю Балкарию
    Прекрасная поездка! Кабардино-Балкария в сердце на всегда, как и Кавказские горы в целом!!!
    Прекрасная поездка! Кабардино-Балкария в сердце на всегда, как и Кавказские горы в целом!!!Прекрасная поездка! Кабардино-Балкария в сердце на всегда, как и Кавказские горы в целом!!!Прекрасная поездка! Кабардино-Балкария в сердце на всегда, как и Кавказские горы в целом!!!Прекрасная поездка! Кабардино-Балкария в сердце на всегда, как и Кавказские горы в целом!!!Прекрасная поездка! Кабардино-Балкария в сердце на всегда, как и Кавказские горы в целом!!!Прекрасная поездка! Кабардино-Балкария в сердце на всегда, как и Кавказские горы в целом!!!Прекрасная поездка! Кабардино-Балкария в сердце на всегда, как и Кавказские горы в целом!!!Прекрасная поездка! Кабардино-Балкария в сердце на всегда, как и Кавказские горы в целом!!!
  • Д
    Диана
    30 марта 2025
    Из Нальчика - в Верхнюю Балкарию
    Хотим выразить огромную благодарность всей команде за потрясающую экскурсию, но особенно – нашему гиду Азамату! 🔥
    Его подача материала была необычной,
    читать дальше

    яркой и запоминающейся, а тщательно подобранные локации сделали каждую минуту маршрута особенной. С первых шагов окунаешься в атмосферу приключений, наслаждаешься удивительными фактами и душевными беседами. Организация на высшем уровне: безопасность, забота и внимание на каждом этапе. Уже третий раз в республике, но именно сейчас влюбились в неё по-настоящему и именно благодаря этому туру! Тысячное спасибо!

    Хотим выразить огромную благодарность всей команде за потрясающую экскурсию, но особенно – нашему гиду Азамату! 🔥Хотим выразить огромную благодарность всей команде за потрясающую экскурсию, но особенно – нашему гиду Азамату! 🔥Хотим выразить огромную благодарность всей команде за потрясающую экскурсию, но особенно – нашему гиду Азамату! 🔥Хотим выразить огромную благодарность всей команде за потрясающую экскурсию, но особенно – нашему гиду Азамату! 🔥Хотим выразить огромную благодарность всей команде за потрясающую экскурсию, но особенно – нашему гиду Азамату! 🔥Хотим выразить огромную благодарность всей команде за потрясающую экскурсию, но особенно – нашему гиду Азамату! 🔥
  • Т
    Татьяна
    24 марта 2025
    Из Нальчика - в Верхнюю Балкарию
    Замечательный гид Анна и отличная экскурсия! Спокойная и уверенная езда, интересные истории и шикарные виды по всему маршруту.
    Много рассказывала про населенные пункты, которые проезжали мимо по пути.
    Очень довольны поездкой. Получили много приятных эмоций.
    Поездку советую к посещению обязательно.
    Замечательный гид Анна и отличная экскурсия! Спокойная и уверенная езда, интересные истории и шикарные виды по всему маршрутуЗамечательный гид Анна и отличная экскурсия! Спокойная и уверенная езда, интересные истории и шикарные виды по всему маршрутуЗамечательный гид Анна и отличная экскурсия! Спокойная и уверенная езда, интересные истории и шикарные виды по всему маршрутуЗамечательный гид Анна и отличная экскурсия! Спокойная и уверенная езда, интересные истории и шикарные виды по всему маршруту
  • Ю
    Юлия
    5 января 2025
    Из Нальчика - в Верхнюю Балкарию
    Ребята! Это самое классное путешествие по Кавказу! Только здесь вы будете самыми близкими и родными! Без преувеличения! Интересно, ярко! А
    читать дальше

    какие вкусные «сувениры» вам обеспечены, не рассказать) это не столько историческая экскурсия, а сколько про обычаи, местный колорит и традиции. Рекомендуем!!!!

  • А
    Александра
    29 августа 2024
    Из Нальчика - в Верхнюю Балкарию
    Экскурсия получилась насыщенной и при этом неутомительной, посетили невероятно красивые места, узнали об истории кабардино-балкарцев, прокатились на зиплайне и отдохнули в горячих источниках. Гид Астемир - приятный молодой человек, проводил экскурсию в комфортном для нас темпе, организация и локации понравились.
    Экскурсия получилась насыщенной и при этом неутомительной, посетили невероятно красивые места, узнали об истории кабардино-балкарцев, прокатилисьЭкскурсия получилась насыщенной и при этом неутомительной, посетили невероятно красивые места, узнали об истории кабардино-балкарцев, прокатилисьЭкскурсия получилась насыщенной и при этом неутомительной, посетили невероятно красивые места, узнали об истории кабардино-балкарцев, прокатилисьЭкскурсия получилась насыщенной и при этом неутомительной, посетили невероятно красивые места, узнали об истории кабардино-балкарцев, прокатилисьЭкскурсия получилась насыщенной и при этом неутомительной, посетили невероятно красивые места, узнали об истории кабардино-балкарцев, прокатились
  • А
    Алейникова
    25 августа 2024
    Из Нальчика - в Верхнюю Балкарию
    Экскурсия очень понравилась,осталось много положительных впечатлений от общения с водителем. Он любит свою работу,людей,и край,в котором живет.
  • Н
    Наталья
    13 августа 2024
    Из Нальчика - в Верхнюю Балкарию
    Прекрасная природа… . Горы … воздух….. красота!
  • С
    Снежана
    6 августа 2024
    Из Нальчика - в Верхнюю Балкарию
    Посетили экскурсию «Верхняя Балкария» 05.08.2024. Все очень понравилось, экскурсовод Ислам интересно рассказал о достопримечательностях, укладе жизни балкарцев и кабардинцев. Замечательные виды и вкусный воздух😍🥹😺
    Посетили экскурсию «Верхняя Балкария» 05.08.2024. Все очень понравилось, экскурсовод Ислам интересно рассказал о достопримечательностях, укладе жизниПосетили экскурсию «Верхняя Балкария» 05.08.2024. Все очень понравилось, экскурсовод Ислам интересно рассказал о достопримечательностях, укладе жизниПосетили экскурсию «Верхняя Балкария» 05.08.2024. Все очень понравилось, экскурсовод Ислам интересно рассказал о достопримечательностях, укладе жизниПосетили экскурсию «Верхняя Балкария» 05.08.2024. Все очень понравилось, экскурсовод Ислам интересно рассказал о достопримечательностях, укладе жизниПосетили экскурсию «Верхняя Балкария» 05.08.2024. Все очень понравилось, экскурсовод Ислам интересно рассказал о достопримечательностях, укладе жизниПосетили экскурсию «Верхняя Балкария» 05.08.2024. Все очень понравилось, экскурсовод Ислам интересно рассказал о достопримечательностях, укладе жизниПосетили экскурсию «Верхняя Балкария» 05.08.2024. Все очень понравилось, экскурсовод Ислам интересно рассказал о достопримечательностях, укладе жизниПосетили экскурсию «Верхняя Балкария» 05.08.2024. Все очень понравилось, экскурсовод Ислам интересно рассказал о достопримечательностях, укладе жизниПосетили экскурсию «Верхняя Балкария» 05.08.2024. Все очень понравилось, экскурсовод Ислам интересно рассказал о достопримечательностях, укладе жизниПосетили экскурсию «Верхняя Балкария» 05.08.2024. Все очень понравилось, экскурсовод Ислам интересно рассказал о достопримечательностях, укладе жизни
  • Т
    Татьяна
    1 июля 2024
    Из Нальчика - в Верхнюю Балкарию
    Гид Альберт - молодец! 👍🤝

    Горячо любит свою республику и заражает этой любовью туристов. Видно, что любит свою профессию и людей
    читать дальше

    в целом. Очень интересный собеседник, душевный человек, аккуратный водитель. Благодаря таким местным хочется вернуться в Нальчик снова! Все расскажет, покажет, посоветует, сфотографирует лучше профессионального фотографа. Буду рекомендовать его друзьям.

    По экскурсии: красота природы КБР остаётся в сердце надолго. Горы, Озёры, реки. Словами не передать. Надо ехать и смотреть самим.

    Спасибо жителям Нальчика за вежливость, тактичность и гостеприимство.

    Гид Альберт - молодец! 👍🤝Гид Альберт - молодец! 👍🤝Гид Альберт - молодец! 👍🤝Гид Альберт - молодец! 👍🤝Гид Альберт - молодец! 👍🤝Гид Альберт - молодец! 👍🤝Гид Альберт - молодец! 👍🤝Гид Альберт - молодец! 👍🤝
  • Р
    Руслан
    25 июня 2024
    Из Нальчика - в Верхнюю Балкарию
    Нас сопровождал гид Азамат. Нам очень понравилось экскурсия, он нам показал много красивых мест! Помогал нас фотографировать вместе и снимал
    читать дальше

    видео. Вместе с ним посмотрели верхнюю балкарию и съездили в заповедник с нереальными видами, попробовали Нарзан. Спасибо большое за такую крутую экскурсию!

  • Н
    Наталия
    5 июня 2024
    Из Нальчика - в Верхнюю Балкарию
    Огромное спасибо нашему гиду Руслану за незабываемую поездку в Верхнюю Балкарию. Экскурсия прошла на одном дыхании, если в трёх словах, то интересно, красиво и профессионально. И вкусно. Кроме того, Руслан очень внимательный и отзывчивый человек, благодарим бесконечно!
  • О
    Ольга
    6 мая 2024
    Из Нальчика - в Верхнюю Балкарию
    Хочу поблагодарить Руслана за такую интересную и познавательную экскурсию. С погодой не повезло, весь день был то дождь, то снег,
    читать дальше

    но не смотря на это мы с мужей остались очень довольны поездкой. Дух захватывал от высоты и красоты этих мест. Руслан оказался интересным рассказчиком, любящим свой край, а какие он нам сделал фото😊

  • О
    Ольга
    19 февраля 2024
    Из Нальчика - в Верхнюю Балкарию
    Прекрасная поездка, Сергей прекрасный рассказчик, настоятельно рекомендую к посещению!
  • А
    Алина
    14 февраля 2024
    Из Нальчика - в Верхнюю Балкарию
    Отличная экскурсия! Гид Азамат прекрасно ориентируется на местности, незаурядно рассказывает о местных красотах, помимо этого рассказывает интересные истории из практики.
    читать дальше

    Сам делает фото и видео отчет, сам подсказывает хорошие ракурсы и виды. Получилось множество хороших фотографий!
    Определенно буду советовать друзьям при поездке в КБР.
    Спасибо!:)

  • А
    Анастасия
    26 октября 2023
    Из Нальчика - в Верхнюю Балкарию
    Все отлично! Альберт - молодчина!!! Все классно организовал и провел. Верхняя Балкария - совершенно дивное место!!!
  • М
    Мария
    14 октября 2023
    Из Нальчика - в Верхнюю Балкарию
    Только положительные эмоции от поездки в горы! Наш гид Астемир очень эрудированный человек с невероятно приятным голосом 😍 Вопросов по
    читать дальше

    ходу рассказа было довольно много, и на все он смог ответить понятно и доступно. Рассказал всю историю местных земель от древних веков до наших лет. Живописный маршрут, безумно красивые фотографии и незабываемые впечатления. Спасибо! Горячо рекомендую.

    Только положительные эмоции от поездки в горы! Наш гид Астемир очень эрудированный человек с невероятно приятнымТолько положительные эмоции от поездки в горы! Наш гид Астемир очень эрудированный человек с невероятно приятнымТолько положительные эмоции от поездки в горы! Наш гид Астемир очень эрудированный человек с невероятно приятнымТолько положительные эмоции от поездки в горы! Наш гид Астемир очень эрудированный человек с невероятно приятнымТолько положительные эмоции от поездки в горы! Наш гид Астемир очень эрудированный человек с невероятно приятнымТолько положительные эмоции от поездки в горы! Наш гид Астемир очень эрудированный человек с невероятно приятнымТолько положительные эмоции от поездки в горы! Наш гид Астемир очень эрудированный человек с невероятно приятным
  • Х
    Хакимов
    7 сентября 2023
    Из Нальчика - в Верхнюю Балкарию
    Верхняя Балкария оказалась удивительно красивой и живописной, виды были захватывающими и потрясающими. Это место словно оживает перед вашими глазами, когда
    читать дальше

    вы стоите на вершине и видите этот мощный природный феномен. Фотографии не могут передать всей его величины и впечатляющей красоты.

    Голубые озера, расположенные в этом регионе, были чем-то сказочным. Их название полностью соответствует действительности – вода имела невероятную голубую окраску, которая казалась нереальной. Я чувствовал себя, как будто оказался в другом мире, окруженном природой в ее самой чистой и живописной форме.

    Язык Тролля был еще одним удивительным местом, которое мы посетили. Эта натуральная формация действительно напоминала язык, высунутый великаном. Взгляд с этой точки открывал потрясающие пейзажи, которые были невозможно забыть.

    Хочу выразить благодарность нашему гиду, который делал этот тур еще более интересным и информативным. Его знание местной истории и природы сделали нашу поездку намного богаче и познавательнее.

    Верхняя Балкария оказалась удивительно красивой и живописной, виды были захватывающими и потрясающими. Это место словно оживаетВерхняя Балкария оказалась удивительно красивой и живописной, виды были захватывающими и потрясающими. Это место словно оживаетВерхняя Балкария оказалась удивительно красивой и живописной, виды были захватывающими и потрясающими. Это место словно оживаетВерхняя Балкария оказалась удивительно красивой и живописной, виды были захватывающими и потрясающими. Это место словно оживаетВерхняя Балкария оказалась удивительно красивой и живописной, виды были захватывающими и потрясающими. Это место словно оживаетВерхняя Балкария оказалась удивительно красивой и живописной, виды были захватывающими и потрясающими. Это место словно оживаетВерхняя Балкария оказалась удивительно красивой и живописной, виды были захватывающими и потрясающими. Это место словно оживаетВерхняя Балкария оказалась удивительно красивой и живописной, виды были захватывающими и потрясающими. Это место словно оживаетВерхняя Балкария оказалась удивительно красивой и живописной, виды были захватывающими и потрясающими. Это место словно оживаетВерхняя Балкария оказалась удивительно красивой и живописной, виды были захватывающими и потрясающими. Это место словно оживает
  • М
    Марина
    29 августа 2023
    Из Нальчика - в Верхнюю Балкарию
    Места маршрута потрясающие. Нагулялись, налюбовались природой и окрестностями.
    Места маршрута потрясающие. Нагулялись, налюбовались природой и окрестностямиМеста маршрута потрясающие. Нагулялись, налюбовались природой и окрестностями

Ответы на вопросы от путешественников по Нальчику в категории «Каньоны»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Нальчике
В августе 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Из Нальчика - в Верхнюю Балкарию
  2. Русский Гранд-Каньон: плато Бермамыт и Эшкаконское водохранилище
  3. Красоты Дигорского ущелья: Чертов мост, каньон Ахсинта и некрополь
Какие места ещё посмотреть в Нальчике
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Голубые озёра
  2. Голубые озера
  3. Чегемские водопады
  4. Эльбрус
  5. Самое главное
  6. Гижгит
  7. Черекское ущелье
  8. Приэльбрусье
  9. Чегемское ущелье
  10. Аушигер
Сколько стоит экскурсия по Нальчику в августе 2025
Сейчас в Нальчике в категории "Каньоны" можно забронировать 3 экскурсии от 1680 до 20 000. Туристы уже оставили гидам 53 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
Забронируйте экскурсию в Нальчике на 2025 год по теме «Каньоны», 53 ⭐ отзыва, цены от 1680₽. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь