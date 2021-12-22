В Джилы-Су по самой красивой дороге в России

Индивидуально
для 4 чел.
В Джилы-Су по самой красивой дороге в России
В Джилы-Су по самой красивой дороге в России
В Джилы-Су по самой красивой дороге в России
В Джилы-Су по самой красивой дороге в России
В Джилы-Су по самой красивой дороге в России
В Джилы-Су по самой красивой дороге в России

Что вы увидите 🤩

  • Урочище Джилы-Су
  • Смотровая площадка на Эльбрус
  • Аватары
  • Водопад Султан
  • Долину Нарзанов (серебрянные источники)
  • Водопад Каракая-Су
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Невероятно красивая дорога открывается нам в пути в Джилы-Су, неудивительно, что ее назвали самой красивой дорогой в России. По дороге к водопадам Эльбрус открывается нам много раз
Джилы-Су (иногда называют Джилысы, Джылы-Су, Жылысу) — природное урочище в Кабардино-Балкарии. Здесь, в горной местности Кавказа, находятся великолепные водопады, горячие источники и древние каменные менгиры. Урочище, расположенное на верховьях реки Малки, захватывает дух своей красотой, а целебный воздух и воды нарзана способствуют укреплению здоровья.
В Джилы-Су находится несколько водопадов. Самый высокий — Султан, его вершина достигает отметки в 40 м. Водопад очень шумный, брызги от него разлетаются на сотни метров вокруг. Султан расположен немного выше долины ручья Кызыл-Кол. Летом его воды становятся серыми от песка и глины, вымытых с тающих ледников.
Еще один мощный водопад находится недалеко от нарзанного источника, воды которого полезны для печени. Каракая-Су высотой всего 25 метров, но такой же шумный и величественный, как Султан. В переводе его название означает «Черная скала». Рядом с Каракая-Су шумит самый маленький водопад — Эмир. Его высота всего 7,5 м

Ответы на вопросы

Что входит
  • Экскурсионное и транспортное обслуживание
  • Страховка пассажиров
  • Долину Нарзанов
Что не входит
  • Питание
  • вход на Серебрянные источники
Место начала и завершения?
Назначает турист
Когда и сколько длится
Когда: Ежедневно в 07:00
Экскурсия длится около 12 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
  • По пути можно заехать в кафе с местной кухней. Еда и напитки оплачиваются отдельно.
  • мы будем много ходить, наденьте удобную обувь
  • в горах погода непредсказуемая, возьмите теплую одежду
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Ежедневно в 07:00

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