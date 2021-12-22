Невероятно красивая дорога открывается нам в пути в Джилы-Су, неудивительно, что ее назвали самой красивой дорогой в России. По дороге к водопадам Эльбрус открывается нам много раз

Джилы-Су (иногда называют Джилысы, Джылы-Су, Жылысу) — природное урочище в Кабардино-Балкарии. Здесь, в горной местности Кавказа, находятся великолепные водопады, горячие источники и древние каменные менгиры. Урочище, расположенное на верховьях реки Малки, захватывает дух своей красотой, а целебный воздух и воды нарзана способствуют укреплению здоровья.

В Джилы-Су находится несколько водопадов. Самый высокий — Султан, его вершина достигает отметки в 40 м. Водопад очень шумный, брызги от него разлетаются на сотни метров вокруг. Султан расположен немного выше долины ручья Кызыл-Кол. Летом его воды становятся серыми от песка и глины, вымытых с тающих ледников.

Еще один мощный водопад находится недалеко от нарзанного источника, воды которого полезны для печени. Каракая-Су высотой всего 25 метров, но такой же шумный и величественный, как Султан. В переводе его название означает «Черная скала». Рядом с Каракая-Су шумит самый маленький водопад — Эмир. Его высота всего 7,5 м