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к сожалению, по объективным обстоятельствам у Вас не хватит времени, чтобы пройти их за время экскурсии. Если Вы едете на экскурсию первый раз и Вы в хорошей физической форме, то самым оптимальным маршрутом будет - дойти до альплагеря и обратно. И не забудьте, что очень много времени уходит на постоянные остановки для съемки фото и любования ландшафтом. А время экскурсии ограниченно.