Экскурсии в долину Нарзанов из Нальчика

Найдено 3 экскурсии в категории «Долина Нарзанов» в Нальчике, цены от 17 000 ₽, скидки до 15%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Джип-тур на плато Бермамыт
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
20 отзывов
Джип-тур на плато Бермамыт: величие гор Карачаево-Черкесии
Подарите себе день, полный впечатлений: горные вершины, легенды и кристальный воздух ждут вас
Начало: По договоренности
«Кроме того, отведаете целебную воду в долине нарзанов и услышите историю знаменитой обсерватории Шаджатмаз»
23 июня в 08:00
25 июня в 08:00
17 000 за всё до 4 чел.
В Джилы-Су по самой красивой дороге в России
Индивидуальная
12 часов
3 отзыва
В Джилы-Су по самой красивой дороге в России
Начало: Назначает турист
«Мы с вами побываем в Долине нарзанов и у скал Аватары, полюбуемся Эльбрусом и водопадами высотой до 40 метров, а также прогуляемся по урочищу Джилы-Су»
Расписание: Ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
21 июня в 07:00
23 400 за всё до 4 чел.
Урочище Джилы-Су - место, где рождаются легенды, ферма Альпак
🚶 Пешая
скидка
15%
Индивидуальная
12 часов
Урочище Джилы-Су - место, где рождаются легенды, ферма Альпак
Начало: Ж/д вокзал
«После наш путь пролегает в Долину нарзанов, которая раскинулась в предгорьях Скалистого хребта»
Расписание: Ежедневно
Завтра в 09:00
21 июня в 09:00
2500021 250 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • В
    Влад
    4 октября 2023
    Джип-тур на плато Бермамыт
    Организатор тура Азамат, один из достойных представителей для вхождения в единый федеральный реестр экскурсоводов и гидов-переводчиков,инструкторов.
  • И
    Ирина
    24 сентября 2023
    В Джилы-Су по самой красивой дороге в России
    Ранее я, считала самой красивой военно-грузинскую дорогу теперь могу сказать что Джилы-Су не уступает ей в красоте. НАМ очень повезло
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    с погодой и Эльбрус раскрылся полностью. Прошу обратить внимание, что есть два варианта сопрождения:транспортное и экскурсионное. В нашем случае это было транспортное сопрождение. Представитель фирмы прекрасный человек, очень чисто в машине, комфортное вождение, приятный диалог. В целом оценка этому человеку 5,но это не экскурсия.

  • Х
    Хакимов
    3 сентября 2023
    Джип-тур на плато Бермамыт
    Я хочу поделиться восторгом от нашего джип тура на плато Канжол с Азаматом. Пейзажи этого места просто потрясающие, и это
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    было невероятное приключение, которое оставит в ваших воспоминаниях яркий след. Азамат - исключительный гид, который сделал этот опыт особенным. Его увлекательные рассказы о местных достопримечательностях и истории родины были захватывающими. Он обладает глубокими знаниями и поделился с нами множеством интересных фактов и историй. Мы наслаждались невероятной природой и пейзажами, увидели Эльбрус, потрясающие виды, развалины местного Стоунхенджа, самый высокогорный кинотеатр, увидели орлов парящих не над, а под нами в долине. При поездке к озеру Гижгит наше приключение достигло апогея. Все это создало незабываемый опыт.

    Я хочу поделиться восторгом от нашего джип тура на плато Канжол с Азаматом. Пейзажи этого местаЯ хочу поделиться восторгом от нашего джип тура на плато Канжол с Азаматом. Пейзажи этого местаЯ хочу поделиться восторгом от нашего джип тура на плато Канжол с Азаматом. Пейзажи этого местаЯ хочу поделиться восторгом от нашего джип тура на плато Канжол с Азаматом. Пейзажи этого местаЯ хочу поделиться восторгом от нашего джип тура на плато Канжол с Азаматом. Пейзажи этого местаЯ хочу поделиться восторгом от нашего джип тура на плато Канжол с Азаматом. Пейзажи этого местаЯ хочу поделиться восторгом от нашего джип тура на плато Канжол с Азаматом. Пейзажи этого местаЯ хочу поделиться восторгом от нашего джип тура на плато Канжол с Азаматом. Пейзажи этого местаЯ хочу поделиться восторгом от нашего джип тура на плато Канжол с Азаматом. Пейзажи этого местаЯ хочу поделиться восторгом от нашего джип тура на плато Канжол с Азаматом. Пейзажи этого места
  • Т
    Татьяна
    19 августа 2023
    Джип-тур на плато Бермамыт
    Очень благодарны Азамату за насыщенный день и красивую поездку. Интересный маршрут, супервиды, забота о гостях. Спасибо огромное!
  • В
    Вадим
    13 августа 2022
    В Джилы-Су по самой красивой дороге в России
    Очень красивые горные виды и по пути и в в самом Джилы-СУ. Для любителей пеших прогулок есть много маршрутов. Но,
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    к сожалению, по объективным обстоятельствам у Вас не хватит времени, чтобы пройти их за время экскурсии. Если Вы едете на экскурсию первый раз и Вы в хорошей физической форме, то самым оптимальным маршрутом будет - дойти до альплагеря и обратно. И не забудьте, что очень много времени уходит на постоянные остановки для съемки фото и любования ландшафтом. А время экскурсии ограниченно.

Ответы на вопросы от путешественников по Нальчику в категории «Долина Нарзанов»

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  3. Урочище Джилы-Су - место, где рождаются легенды, ферма Альпак
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  2. Голубые озера
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  4. Чегемские водопады
  5. Эльбрус
  6. Чегемское ущелье
  7. Черекское ущелье
  8. Плато Бермамыт
  9. Долина Нарзанов
  10. Джилы-су
Сколько стоит экскурсия по Нальчику в июне 2024
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