1 чел.
По популярности
Индивидуальная
8 часов
Джип-тур на плато Бермамыт: величие гор Карачаево-Черкесии
Подарите себе день, полный впечатлений: горные вершины, легенды и кристальный воздух ждут вас
Начало: По договоренности
«Кроме того, отведаете целебную воду в долине нарзанов и услышите историю знаменитой обсерватории Шаджатмаз»
23 июня в 08:00
25 июня в 08:00
17 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
12 часов
В Джилы-Су по самой красивой дороге в России
Начало: Назначает турист
«Мы с вами побываем в Долине нарзанов и у скал Аватары, полюбуемся Эльбрусом и водопадами высотой до 40 метров, а также прогуляемся по урочищу Джилы-Су»
Расписание: Ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
21 июня в 07:00
23 400₽ за всё до 4 чел.
скидка
15%
Индивидуальная
12 часов
Урочище Джилы-Су - место, где рождаются легенды, ферма Альпак
Начало: Ж/д вокзал
«После наш путь пролегает в Долину нарзанов, которая раскинулась в предгорьях Скалистого хребта»
Расписание: Ежедневно
Завтра в 09:00
21 июня в 09:00
2500021 250₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ВВлад4 октября 2023Организатор тура Азамат, один из достойных представителей для вхождения в единый федеральный реестр экскурсоводов и гидов-переводчиков,инструкторов.
- ИИрина24 сентября 2023Ранее я, считала самой красивой военно-грузинскую дорогу теперь могу сказать что Джилы-Су не уступает ей в красоте. НАМ очень повезло
- ХХакимов3 сентября 2023Я хочу поделиться восторгом от нашего джип тура на плато Канжол с Азаматом. Пейзажи этого места просто потрясающие, и это
- ТТатьяна19 августа 2023Очень благодарны Азамату за насыщенный день и красивую поездку. Интересный маршрут, супервиды, забота о гостях. Спасибо огромное!
- ВВадим13 августа 2022Очень красивые горные виды и по пути и в в самом Джилы-СУ. Для любителей пеших прогулок есть много маршрутов. Но,
Ответы на вопросы от путешественников по Нальчику в категории «Долина Нарзанов»
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