Мы поедем по дороге красоты — и это не фигура речи. Каждый километр пути — откровение: седой Эльбрус, почти безжизненный Шаджатмаз, причудливые «Аватары», а в конце — Джилы-Су. Здесь воздух терпкий от можжевельника, по траве снуют любопытные суслики, из-под земли бьют тёплые ключи, а ветер разносит гул водопадов. Мы уверены — это место создано, чтобы наслаждаться моментом!

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Можно с детьми

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

от 23 750 ₽ за экскурсию

Описание экскурсии

8:00 — отправимся по дороге, которая входит в число самых красивых в России. По пути двуглавый Эльбрус откроется нам много раз

10:00 — заедем на плато Шаджатмаз, где не растут деревья, а из-за ветров трава стелется по земле

12:00 — остановимся у скал «Аватары», напоминающих декорации к фантастическому фильму, и пообедаем

14:00 — доберёмся к главной цели. Джилы-Су — это царство минеральных источников и каменных менгиров. А ещё — водопадов: увидим шумный Каракая-Су, стремительный Кызылкол, самый высокий — Султан — и самый маленький — Эмир

19:00 — возвращение в Нальчик

Организационные детали

Едем на УАЗ Патриот, Toyota Land Cruiser Prado или Infiniti

Можно взять с собой перекус и напитки или пообедать в кафе (800–1000 ₽)

С вами будет один из гидов нашей команды

