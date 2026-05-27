Мы поедем по дороге красоты — и это не фигура речи.
Каждый километр пути — откровение: седой Эльбрус, почти безжизненный Шаджатмаз, причудливые «Аватары», а в конце — Джилы-Су.
Здесь воздух терпкий от можжевельника, по траве снуют любопытные суслики, из-под земли бьют тёплые ключи, а ветер разносит гул водопадов. Мы уверены — это место создано, чтобы наслаждаться моментом!
Описание экскурсии
8:00 — отправимся по дороге, которая входит в число самых красивых в России. По пути двуглавый Эльбрус откроется нам много раз
10:00 — заедем на плато Шаджатмаз, где не растут деревья, а из-за ветров трава стелется по земле
12:00 — остановимся у скал «Аватары», напоминающих декорации к фантастическому фильму, и пообедаем
14:00 — доберёмся к главной цели. Джилы-Су — это царство минеральных источников и каменных менгиров. А ещё — водопадов: увидим шумный Каракая-Су, стремительный Кызылкол, самый высокий — Султан — и самый маленький — Эмир
19:00 — возвращение в Нальчик
Организационные детали
- Едем на УАЗ Патриот, Toyota Land Cruiser Prado или Infiniti
- Можно взять с собой перекус и напитки или пообедать в кафе (800–1000 ₽)
- С вами будет один из гидов нашей команды
Дополнительные расходы
- Билет в нацпарк — 200 ₽
- Въезд в урочище Джилы-Су — 200 ₽
- Проезд к водопаду Каракая-Су — 100 ₽
- Дорожные и экосборы — ~150 ₽
- Посещение Долины нарзанов (опционально) — 500 ₽
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В Нальчике
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мария — ваша команда гидов в Нальчике
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Провели экскурсии для 972 туристов
Мы работаем с путешественниками уже давно и за это время научились находить подход к любому гостю. Наши маршруты проверены не одну сотню раз, работа слажена и оперативна, а команду представляют лучшие профессиональные гиды и водители. На земле очень много необычных уголков и красивых мест, которые заставляют пережить потрясающие эмоции. Мы покажем, что Нальчик — одно из таких!
