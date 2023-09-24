1 чел.
По популярности
Индивидуальная
12 часов
В Джилы-Су по самой красивой дороге в России
Начало: Назначает турист
«Невероятно красивая дорога открывается нам в пути в Джилы-Су, неудивительно, что ее назвали самой красивой дорогой в России»
Расписание: Ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
21 июня в 07:00
23 400₽ за всё до 4 чел.
скидка
15%
Индивидуальная
12 часов
Урочище Джилы-Су - место, где рождаются легенды, ферма Альпак
Начало: Ж/д вокзал
«Что вас ожидает:Из курортного города мы направимся в сторону живописнейшего урочища Джилы-Су»
Расписание: Ежедневно
Завтра в 09:00
21 июня в 09:00
2500021 250₽ за человека
Индивидуальная
11 часов
Урочище Джилы-Су: Мощь и сила гор
Начало: Ул. Киримова, 146, Нальчик
Расписание: воскресенье 08:00
23 июня в 08:00
30 июня в 08:00
18 000₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ИИрина24 сентября 2023Ранее я, считала самой красивой военно-грузинскую дорогу теперь могу сказать что Джилы-Су не уступает ей в красоте. НАМ очень повезло
- ВВадим13 августа 2022Очень красивые горные виды и по пути и в в самом Джилы-СУ. Для любителей пеших прогулок есть много маршрутов. Но,
Ответы на вопросы от путешественников по Нальчику в категории «Джилы-су»
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Сейчас в Нальчике в категории "Джилы-су" можно забронировать 3 экскурсии от 18 000 до 23 400 со скидкой до 15%. Туристы уже оставили гидам 3 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.83 из 5
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