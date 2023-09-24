Экскурсии Джилы-су из Нальчика – путешествуй по горам, водопадам и урочищам!

Найдено 3 экскурсии в категории «Джилы-су» в Нальчике, цены от 18 000 ₽, скидки до 15%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
В Джилы-Су по самой красивой дороге в России
Индивидуальная
12 часов
3 отзыва
В Джилы-Су по самой красивой дороге в России
Начало: Назначает турист
«Невероятно красивая дорога открывается нам в пути в Джилы-Су, неудивительно, что ее назвали самой красивой дорогой в России»
Расписание: Ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
21 июня в 07:00
23 400 за всё до 4 чел.
Урочище Джилы-Су - место, где рождаются легенды, ферма Альпак
🚶 Пешая
скидка
15%
Индивидуальная
12 часов
Урочище Джилы-Су - место, где рождаются легенды, ферма Альпак
Начало: Ж/д вокзал
«Что вас ожидает:Из курортного города мы направимся в сторону живописнейшего урочища Джилы-Су»
Расписание: Ежедневно
Завтра в 09:00
21 июня в 09:00
2500021 250 за человека
Урочище Джилы-Су: Мощь и сила гор
Индивидуальная
11 часов
Урочище Джилы-Су: Мощь и сила гор
Начало: Ул. Киримова, 146, Нальчик
Расписание: воскресенье 08:00
23 июня в 08:00
30 июня в 08:00
18 000 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Ирина
    24 сентября 2023
    В Джилы-Су по самой красивой дороге в России
    Ранее я, считала самой красивой военно-грузинскую дорогу теперь могу сказать что Джилы-Су не уступает ей в красоте. НАМ очень повезло
    читать дальше

    с погодой и Эльбрус раскрылся полностью. Прошу обратить внимание, что есть два варианта сопрождения:транспортное и экскурсионное. В нашем случае это было транспортное сопрождение. Представитель фирмы прекрасный человек, очень чисто в машине, комфортное вождение, приятный диалог. В целом оценка этому человеку 5,но это не экскурсия.

  • В
    Вадим
    13 августа 2022
    В Джилы-Су по самой красивой дороге в России
    Очень красивые горные виды и по пути и в в самом Джилы-СУ. Для любителей пеших прогулок есть много маршрутов. Но,
    читать дальше

    к сожалению, по объективным обстоятельствам у Вас не хватит времени, чтобы пройти их за время экскурсии. Если Вы едете на экскурсию первый раз и Вы в хорошей физической форме, то самым оптимальным маршрутом будет - дойти до альплагеря и обратно. И не забудьте, что очень много времени уходит на постоянные остановки для съемки фото и любования ландшафтом. А время экскурсии ограниченно.

Ответы на вопросы от путешественников по Нальчику в категории «Джилы-су»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Нальчике
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. В Джилы-Су по самой красивой дороге в России
  2. Урочище Джилы-Су - место, где рождаются легенды, ферма Альпак
  3. Урочище Джилы-Су: Мощь и сила гор
Какие места ещё посмотреть в Нальчике
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Голубые озёра
  2. Голубые озера
  3. Самое главное
  4. Чегемские водопады
  5. Эльбрус
  6. Чегемское ущелье
  7. Черекское ущелье
  8. Плато Бермамыт
  9. Долина Нарзанов
  10. Джилы-су
Сколько стоит экскурсия по Нальчику в июне 2024
Сейчас в Нальчике в категории "Джилы-су" можно забронировать 3 экскурсии от 18 000 до 23 400 со скидкой до 15%. Туристы уже оставили гидам 3 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.83 из 5
Приглашаем вас на фантастические экскурсии Джилы-су из Нальчика. Наши экскурсии дадут вам праздник за один день. Вы увидите горные вершины, водопады и Приэльбрусье, насладитесь поездкой на машине по дорогам долины Нарзанов и посетите источники Ессентуков. Наши экскурсии подходят для всех - для детей, школьников, а также для групповых и индивидуальных поездок. Выбирайте тур и получите незабываемые впечатления
ХорошоТам