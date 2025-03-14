Мы отправимся в прекрасную страну башен и легенд — горную Ингушетию.
Северный Кавказ предстанет перед вами во всей красе: горделивые горы с заснеженными вершинами, альпийские луга и древние сооружения с уникальной архитектурой.
Мы посетим четыре башенных комплекса, перевал Цей-Лоам, откуда открывается завораживающая панорама на Джейрахское ущелье, и древний христианский храм.
Северный Кавказ предстанет перед вами во всей красе: горделивые горы с заснеженными вершинами, альпийские луга и древние сооружения с уникальной архитектурой.
Мы посетим четыре башенных комплекса, перевал Цей-Лоам, откуда открывается завораживающая панорама на Джейрахское ущелье, и древний христианский храм.
Описание экскурсии
В нашем путешествии мы посетим четыре башенных комплекса:
- Эрзи — один из крупнейших башенных комплексов Ингушетии. В нем восемь боевых, две полубоевые и 47 жилых башен, а вокруг каменные оборонительные стены.
- Эгикал на южном склоне горы Цей-Лоам в Ассинском ущелье. Был жилым населенным пунктом до середины XX века. Здесь сохранилось более ста различных построек: боевые, полубоевые, жилые башни и склепы.
- Вовнушки — один из самых ярких и экзотических башенных комплексов Ингушетии. Он состоит из трёх основных башен, две из которых стоят на вершине одной скалы и одна на противоположной скале. Башни сложены из камня и выглядят как естественное продолжение скал • Таргим — покинутый аул, в котором еще семь лет назад жили люди. На данный момент здесь расположено восемь боевых и полубоевых башен, 16 жилых строений, пара мавзолеев, 19 склепов и пять святилищ. Тхаба-Ерды По сей день никто в мире точно не может сказать как и когда, а главное кем, была построена эта мистическая церковь. О существовании на мусульманском Северном Кавказе такого древнего и уникального христианского храма в Европе узнали лишь в конце XVIII-го века. Тогда уникальную христианскую святыню показали русским офицерам жители вошедшей в состав Российской империи горной Ингушетии. Историки полагают, что Тхаба-Ерды мог быть построен на месте древнего вайнахского языческого святилища. В период с V по XI века нашей эры — краткую эпоху распространения среди некоторых предков чеченцев и ингушей православного христианства. Важно: Обязательно возьмите с собой паспорт РФ и свидетельства о рождении для детей. Важная информация: Обратите, пожалуйста, внимание! Туристов из Нальчика мы забираем на экскурсию не по адресу проживания, а с определенного места сбора за городом. Дорога до точки сбора займет у Вас ориентировочно 15 мин на такси. Ориентиры: АЗС «Кавказ» и «Столовая 24» Координаты Google Координаты Yandex.
четверг, суббота, воскресенье по набору группы
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Башенный комплекс Эрзи
- Перевал Цей-Лоам
- Башенный комплекс Эгикал
- Храм Тхаба-Ерды
- Башенный комплекс Вовнушки
- Башенный комплекс Таргим
Что включено
- Экскурсия
- Услуги водителя-гида
Что не входит в цену
- Билеты в заповедник - 150 руб. /чел.
- Обед в кафе - 500-1000 руб. /чел.
Место начала и завершения?
АЗС «Кавказ», с/п Урвань
Когда и сколько длится?
Когда: четверг, суббота, воскресенье по набору группы
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
Важная информация
- Обратите, пожалуйста, внимание
- Туристов из Нальчика мы забираем на экскурсию не по адресу проживания, а с определенного места сбора за городом. Дорога до точки сбора займет у Вас ориентировочно 15 мин на такси
- Ориентиры: АЗС "Кавказ" и "Столовая 24"
- Координаты Google
- Координаты Yandex
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Были на экскурсии в горной Ингушетии с Романом, любовались потрясающей красоты средневековыми замками и башнями. Экскурсия была насыщенная, интересная, получили массу ярких впечатлений. Роман - лучший гид!
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