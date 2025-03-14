Мои заказы

В Горную Ингушетию из Нальчика

Посетите древний христианский храм на экскурсии в горную Ингушетию из Нальчика
Мы отправимся в прекрасную страну башен и легенд — горную Ингушетию.

Северный Кавказ предстанет перед вами во всей красе: горделивые горы с заснеженными вершинами, альпийские луга и древние сооружения с уникальной архитектурой.

Мы посетим четыре башенных комплекса, перевал Цей-Лоам, откуда открывается завораживающая панорама на Джейрахское ущелье, и древний христианский храм.
5
1 отзыв
В Горную Ингушетию из Нальчика
В Горную Ингушетию из Нальчика
В Горную Ингушетию из Нальчика

Описание экскурсии

В нашем путешествии мы посетим четыре башенных комплекса:

  • Эрзи — один из крупнейших башенных комплексов Ингушетии. В нем восемь боевых, две полубоевые и 47 жилых башен, а вокруг каменные оборонительные стены.
  • Эгикал на южном склоне горы Цей-Лоам в Ассинском ущелье. Был жилым населенным пунктом до середины XX века. Здесь сохранилось более ста различных построек: боевые, полубоевые, жилые башни и склепы.
  • Вовнушки — один из самых ярких и экзотических башенных комплексов Ингушетии. Он состоит из трёх основных башен, две из которых стоят на вершине одной скалы и одна на противоположной скале. Башни сложены из камня и выглядят как естественное продолжение скал • Таргим — покинутый аул, в котором еще семь лет назад жили люди. На данный момент здесь расположено восемь боевых и полубоевых башен, 16 жилых строений, пара мавзолеев, 19 склепов и пять святилищ. Тхаба-Ерды По сей день никто в мире точно не может сказать как и когда, а главное кем, была построена эта мистическая церковь. О существовании на мусульманском Северном Кавказе такого древнего и уникального христианского храма в Европе узнали лишь в конце XVIII-го века. Тогда уникальную христианскую святыню показали русским офицерам жители вошедшей в состав Российской империи горной Ингушетии. Историки полагают, что Тхаба-Ерды мог быть построен на месте древнего вайнахского языческого святилища. В период с V по XI века нашей эры — краткую эпоху распространения среди некоторых предков чеченцев и ингушей православного христианства. Важно: Обязательно возьмите с собой паспорт РФ и свидетельства о рождении для детей. Важная информация: Обратите, пожалуйста, внимание! Туристов из Нальчика мы забираем на экскурсию не по адресу проживания, а с определенного места сбора за городом. Дорога до точки сбора займет у Вас ориентировочно 15 мин на такси. Ориентиры: АЗС «Кавказ» и «Столовая 24» Координаты Google Координаты Yandex.

четверг, суббота, воскресенье по набору группы

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Башенный комплекс Эрзи
  • Перевал Цей-Лоам
  • Башенный комплекс Эгикал
  • Храм Тхаба-Ерды
  • Башенный комплекс Вовнушки
  • Башенный комплекс Таргим
Что включено
  • Экскурсия
  • Услуги водителя-гида
Что не входит в цену
  • Билеты в заповедник - 150 руб. /чел.
  • Обед в кафе - 500-1000 руб. /чел.
Место начала и завершения?
АЗС «Кавказ», с/п Урвань
Когда и сколько длится?
Когда: четверг, суббота, воскресенье по набору группы
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
Важная информация
  • Обратите, пожалуйста, внимание
  • Туристов из Нальчика мы забираем на экскурсию не по адресу проживания, а с определенного места сбора за городом. Дорога до точки сбора займет у Вас ориентировочно 15 мин на такси
  • Ориентиры: АЗС "Кавказ" и "Столовая 24"
  • Координаты Google
  • Координаты Yandex
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
А
Были на экскурсии в горной Ингушетии с Романом, любовались потрясающей красоты средневековыми замками и башнями. Экскурсия была насыщенная, интересная, получили массу ярких впечатлений. Роман - лучший гид!
Вам был полезен этот отзыв?

Входит в следующие категории Нальчика

Похожие экскурсии на «В Горную Ингушетию из Нальчика»

Эльбрус, Байдаевский водопад и горные ущелья (из Нальчика)
На машине
9 часов
25 отзывов
Индивидуальная
до 7 чел.
Эльбрус, Байдаевский водопад и горные ущелья (из Нальчика)
Погрузитесь в красоту Кавказа: канатная дорога на Эльбрус, Байдаевский водопад, ущелье Адыр-Су и термальные источники Гедуко ждут вас
Завтра в 08:00
9 авг в 08:00
от 13 000 ₽ за всё до 7 чел.
Горная Ингушетия из Нальчика
На машине
9 часов
9 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Горная Ингушетия из Нальчика
Откройте тайны Ингушетии в однодневной экскурсии: древние храмы, живописные ущелья и башенные комплексы ждут вашего визита
10 авг в 07:00
11 авг в 07:00
от 19 900 ₽ за всё до 4 чел.
Из Нальчика - в необыкновенную Дигорию
На машине
11 часов
1 отзыв
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Нальчика - в необыкновенную Дигорию
Провести день вдали от суеты - в мире дикой природы и горных вершин
Начало: В любой точке Нальчика. Я встречу вас по вашему ад...
9 авг в 08:00
10 авг в 08:00
от 15 500 ₽ за всё до 4 чел.
Горная Ингушетия
На автобусе
12 часов
1 отзыв
Групповая
до 20 чел.
Горная Ингушетия
Путешествие по музею башенной архитектуры под открытым небом - из Нальчика
Начало: От курортного зала «Кабардинка»
Расписание: в воскресенье в 07:00
16 авг в 07:00
23 авг в 07:00
3600 ₽ за человека
У нас ещё много экскурсий в Нальчике. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Нальчике
-22%
7500 ₽
5850 ₽ за человека