Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы Экскурсия в Чегемское ущелье познакомит вас с водопадами, древним некрополем Эль-Тюбю и экстрим-парком «Флай-Чегем».



Описание экскурсии Приглашаем вас в путешествие по Чегемскому ущелью — одному из самых живописных уголков Кавказа, где горные пейзажи сочетаются с историческими памятниками и возможностями для активного отдыха. Экскурсия начнётся с посещения главных Чегемских водопадов — мощных потоков воды, спадающих с высоты прямо со скальных уступов. Это одно из самых известных природных чудес региона, которое поражает величием и красотой в любое время года. Затем вы увидите малые Чегемские водопады — более тихое и уединённое место, где можно насладиться прохладой горного воздуха и живописными видами, сделать фотографии и просто отдохнуть. Особое место маршрута — город мёртвых Эль-Тюбю. Этот древний некрополь хранит множество историй и легенд. Вы сможете прогуляться между старинными каменными усыпальницами, узнать об их происхождении и особенностях погребальных традиций горцев. Для тех, кто любит активный отдых, запланирована остановка в экстрим-парке «Флай-Чегем». Здесь вы сможете наблюдать за парапланеристами, парящими над ущельем, а при желании — попробовать полёт с опытным инструктором. В парке также доступны прыжки с верёвкой с высоты 50 метров над рекой и захватывающий спуск на зиплайне. Экскурсия рассчитана на один день, подходит для широкого круга туристов и не требует специальной подготовки.

