Экскурсия в Чегемское ущелье познакомит вас с водопадами, древним некрополем Эль-Тюбю и экстрим-парком «Флай-Чегем».
Это путешествие объединяет красоту горной природы, исторические памятники и возможности для активного отдыха. Маршрут рассчитан на один день и не требует специальной подготовки.
Это путешествие объединяет красоту горной природы, исторические памятники и возможности для активного отдыха. Маршрут рассчитан на один день и не требует специальной подготовки.
Промокод на 10% 🔥
HOROSHOTAM
Период действия: с 24 ноября по 4 декабря (включительно).
Условия:
- скидка 10% на все однодневные экскурсии по России на сайте
- не действует на трансферы и входные билеты
- работает при предоплате или полной оплате на сайте
- не суммируется с другими акциями и не применяется при оплате «на месте»
Описание экскурсииПриглашаем вас в путешествие по Чегемскому ущелью — одному из самых живописных уголков Кавказа, где горные пейзажи сочетаются с историческими памятниками и возможностями для активного отдыха. Экскурсия начнётся с посещения главных Чегемских водопадов — мощных потоков воды, спадающих с высоты прямо со скальных уступов. Это одно из самых известных природных чудес региона, которое поражает величием и красотой в любое время года. Затем вы увидите малые Чегемские водопады — более тихое и уединённое место, где можно насладиться прохладой горного воздуха и живописными видами, сделать фотографии и просто отдохнуть. Особое место маршрута — город мёртвых Эль-Тюбю. Этот древний некрополь хранит множество историй и легенд. Вы сможете прогуляться между старинными каменными усыпальницами, узнать об их происхождении и особенностях погребальных традиций горцев. Для тех, кто любит активный отдых, запланирована остановка в экстрим-парке «Флай-Чегем». Здесь вы сможете наблюдать за парапланеристами, парящими над ущельем, а при желании — попробовать полёт с опытным инструктором. В парке также доступны прыжки с верёвкой с высоты 50 метров над рекой и захватывающий спуск на зиплайне. Экскурсия рассчитана на один день, подходит для широкого круга туристов и не требует специальной подготовки.
Выезд каждый день в удобное для вас время
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Главные Чегемские Водопады
- Малые Чегемские Водопады
- Экстрим парк Флай-Чегем
- Город мертвых Эль-Тюбю
Что включено
- Экскурсионное и транспортное обслуживание
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Питание
Место начала и завершения?
Г. Нальчик, Площадь 400-летия
Когда и сколько длится?
Когда: Выезд каждый день в удобное для вас время
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Нальчика
Похожие экскурсии из Нальчика
Индивидуальная
до 4 чел.
Путешествие из Нальчика по Чегемскому ущелью
Побывать в одном из красивейших ущелий Кавказа и древнем балкарском селении
Начало: Город Нальчик
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
10 000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Чегемское ущелье, замок Шато Эркен и источники Гедуко
Путешествие по живописным местам Нальчика: от древних могильников до средневекового замка и термальных источников
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
16 999 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Чегемское ущелье и Эльтюбю
Увлекательное путешествие в Чегемское ущелье и Эльтюбю. Исследуйте водопады, парадром и древние склепы, наслаждаясь красотой природы
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
10 000 ₽ за всё до 4 чел.