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дошли до водопадов. Удобная. подготовленная машина и профессиональный, аккуратный водитель, интересный собеседник, очень много знающий о своей земле, о традициях и о людях. Спасибо, за возможность полетать на параплане - фантастические впечатления от открывающейся красоты с высоты полета благородных орлов! Честно говоря, когда ближе к концу поездки мы еще и попали в родное село поэта Кулиева - читали его трогательные стихи, от эмоций даже немного хотелось плакать!:) Спасибо Александру за возможность прикоснуться к красоте этого горного края и влюбиться в него! Отдельная благодарность за советы! Мы ими воспользовались и получили незабываемые впечатления от вида на Эльбрус! Из рекомендаций путешественникам: обувь в поход желательна серьезная: с поддержкой голеностопа и протектором, чтобы посмотреть самые потаенные уголки природы! Мои, казалось бы, проверенные походами кеды, оказались не самой удобной обувью.