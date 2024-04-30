1 чел.
По популярности
Индивидуальная
13 часов
Путешествие на внедорожнике по Чегемскому ущелью с гидом
Погрузитесь в красоту Чегемского ущелья, узнайте о культуре балкарского народа и насладитесь видами величественных гор и ледников
Начало: В Нальчике
«Завораживающее Чегемское ущелье»
Сегодня в 12:00
Завтра в 08:00
17 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Чегемское ущелье: параплан и история балкарского поэта Кайсына Кулиева
Насладитесь красотой Чегемского ущелья, полетайте на параплане и посетите дом поэта Кайсына Кулиева. Вас ждут захватывающие пейзажи и незабываемые впечатления
Начало: Нальчик
«Захватывающие места Чегемского ущелья»
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
15 900₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
7 часов
Чегемское ущелье, замок Шато Эркен и источники Гедуко
Путешествие по живописным местам Нальчика: от древних могильников до средневекового замка и термальных источников
«Дальше дорога приведет в Чегемское ущелье, которое по праву считается природным алмазом Кабардино-Балкарии: здесь природа вдохновляет своей красотой и мощью»
19 июня в 09:30
22 июня в 09:30
14 999₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
7 часов
Чегемское ущелье: путеводитель по миру красоты и приключений
Вас ждет захватывающее путешествие по Чегемскому ущелью, где природа и история сплетаются в единое целое
Начало: Ул. Киримова, 142, Нальчик
«Смотровая площадка: Незабываемые панорамы Продолжим наше путешествие до смотровой площадки, откуда открываются захватывающие виды на ущелье»
Расписание: вторник 10:30
11 июня в 10:30
18 июня в 10:30
10 000₽ за всё до 6 чел.
Мини-группа
8 часов
Парапланерный полёт в Чегеме: приключение с высоты птичьего полёта
Взлетите над кавказскими вершинами, паря в небесах с профессиональным инструктором, и получите незабываемые эмоции
Начало: Парковка возле рынка Стрелка в Нальчике
Расписание: Ежедневно согласно прогнозу погоды
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от 8 900₽ за человека
Индивидуальная
9.5 часов
Чегемское ущелье - заповедная сказка
Начало: Нальчик
«Дорога в верховья Чегемского ущелья непростая, сначала 20-ти километровая легкая гравийка идет до верхних селений Эл-Тюбю и Булунгу»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от 15 500₽ за экскурсию
Мини-группа
9 часов
Арт-пикник в Чегемском ущелье: Вдохновение через историю и природу
Начало: По договорённости
«Наша первая остановка — Чегемское ущелье, где мы сможем насладиться захватывающими видами и потрясающей красотой Чегемских водопадов»
Расписание: Ежедневно в 09:30, в летнее время
Завтра в 09:30
10 июня в 09:30
8 000₽ за человека
Индивидуальная
7 часов
Чегемское ущелье: Ущелье сказок и легенд без парапланов
Начало: Ул. Киримова, 142, Нальчик, Площадка Аэропорта Нал
«Смотровая площадка: Незабываемые панорамы Продолжим наше путешествие до смотровой площадки, откуда открываются захватывающие виды на ущелье»
Расписание: вторник 10:30
11 июня в 10:30
18 июня в 10:30
8 000₽ за всё до 7 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ННина30 апреля 2024Всё было замечательно-природа, гид, погода. Если бы можно было, я бы поставила 10 звезд за то удовольствие, которое мы получили от экскурсии с Александром!!! Огромное спасибо Александру!!!!
- ААлександр26 апреля 20245 звёзд поставил исключительно благодаря действиям гида, который очень здорово провел экскурсию и разнообразил путешествие. Чегемское ущелье категорически не рекомендую,
- ААнна24 апреля 2024Однозначно стоит поехать, чтобы вновь насладиться красотами КБР! Отдельное спасибо Леониду! 2 дня подряд экскурсий - Приэльбрусье и Чегемское ущелье - ощущение будто я уже родственник Мурату и Леониду. На столько теплое отношение к людям и своему делу. Спасибо!
- ТТамара19 сентября 2023Тайны Чегемского ущелья из НальчикаВчера ездили с Михаилом в Чегемский район. Классная поездка получилась! Благодаря Михаилу и его Патриоту, добралась до очень живописных мест,
- ЛЛариса16 сентября 2023Экскурсия очень понравилась. Пунктуальный, аккуратный водитель, человек, знающий и любящий свой край, интересный рассказчик. Браво, Алексей! От всей души большое спасибо!
- ДДмитрий7 сентября 2023Тайны Чегемского ущелья из НальчикаЭкскурсия была очень насыщенной, впечатлений много и они очень яркие, настолько, что кажется, это был сон. Михаил - человек, который на
- ЕЕлена21 июля 2023Ездили 21 июля. СУПЕР!!! Увидели все, что заявлено и даже больше. Спасибо гиду Анне 🤗(но учтите, что ледник Шаурту виден
- ЗЗасоба14 июля 2023Тайны Чегемского ущелья из НальчикаВсё отлично, супер Гид, великолепные виды
- ЕЕвгения1 июня 2023Прекрасный день, прекрасная экскурсия, отличный гид! Благодаря Александру мы побывали в удивительных по красоте местах, пообедали на берегу горной реки,
- ННаталья29 мая 2023Отличная экскурсия! Остались в полном восторге. Чегемское ущелье завораживает, Шато Эркен потрясает, даже, несмотря на то, что новодел. Термальные источники
Ответы на вопросы от путешественников по Нальчику в категории «Чегемское ущелье»
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