Чегемское ущелье – экскурсии в Нальчике

Найдено 8 экскурсий в категории «Чегемское ущелье» в Нальчике, цены от 8 000 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Чегемское ущелье на внедорожнике
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
Индивидуальная
13 часов
14 отзывов
Путешествие на внедорожнике по Чегемскому ущелью с гидом
Погрузитесь в красоту Чегемского ущелья, узнайте о культуре балкарского народа и насладитесь видами величественных гор и ледников
Начало: В Нальчике
«Завораживающее Чегемское ущелье»
Сегодня в 12:00
Завтра в 08:00
17 500 за всё до 4 чел.
Полет на параплане и поэзия Чегемского ущелья
🚗 На машине
🪂 На параплане
Индивидуальная
8 часов
1 отзыв
Чегемское ущелье: параплан и история балкарского поэта Кайсына Кулиева
Насладитесь красотой Чегемского ущелья, полетайте на параплане и посетите дом поэта Кайсына Кулиева. Вас ждут захватывающие пейзажи и незабываемые впечатления
Начало: Нальчик
«Захватывающие места Чегемского ущелья»
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
15 900 за всё до 4 чел.
Чегемское ущелье, замок Шато Эркен и источники Гедуко
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
6 отзывов
Чегемское ущелье, замок Шато Эркен и источники Гедуко
Путешествие по живописным местам Нальчика: от древних могильников до средневекового замка и термальных источников
«Дальше дорога приведет в Чегемское ущелье, которое по праву считается природным алмазом Кабардино-Балкарии: здесь природа вдохновляет своей красотой и мощью»
19 июня в 09:30
22 июня в 09:30
14 999 за всё до 3 чел.
Чегемское ущелье: Ущелье сказок и легенд
Индивидуальная
7 часов
22 отзыва
Чегемское ущелье: путеводитель по миру красоты и приключений
Вас ждет захватывающее путешествие по Чегемскому ущелью, где природа и история сплетаются в единое целое
Начало: Ул. Киримова, 142, Нальчик
«Смотровая площадка: Незабываемые панорамы Продолжим наше путешествие до смотровой площадки, откуда открываются захватывающие виды на ущелье»
Расписание: вторник 10:30
11 июня в 10:30
18 июня в 10:30
10 000 за всё до 6 чел.
Полёт на параплане с инструктором в Чегемском ущелье
🪂 На параплане
Мини-группа
8 часов
1 отзыв
Парапланерный полёт в Чегеме: приключение с высоты птичьего полёта
Взлетите над кавказскими вершинами, паря в небесах с профессиональным инструктором, и получите незабываемые эмоции
Начало: Парковка возле рынка Стрелка в Нальчике
Расписание: Ежедневно согласно прогнозу погоды
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от 8 900 за человека
Чегемское ущелье - заповедная сказка
Индивидуальная
9.5 часов
Чегемское ущелье - заповедная сказка
Начало: Нальчик
«Дорога в верховья Чегемского ущелья непростая, сначала 20-ти километровая легкая гравийка идет до верхних селений Эл-Тюбю и Булунгу»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от 15 500 за экскурсию
Арт-пикник в Чегемском ущелье: Вдохновение через историю и природу
🚶 Пешая
Мини-группа
9 часов
Арт-пикник в Чегемском ущелье: Вдохновение через историю и природу
Начало: По договорённости
«Наша первая остановка — Чегемское ущелье, где мы сможем насладиться захватывающими видами и потрясающей красотой Чегемских водопадов»
Расписание: Ежедневно в 09:30, в летнее время
Завтра в 09:30
10 июня в 09:30
8 000 за человека
Чегемское ущелье: Ущелье сказок и легенд без парапланов
🪂 На параплане
Индивидуальная
7 часов
Чегемское ущелье: Ущелье сказок и легенд без парапланов
Начало: Ул. Киримова, 142, Нальчик, Площадка Аэропорта Нал
«Смотровая площадка: Незабываемые панорамы Продолжим наше путешествие до смотровой площадки, откуда открываются захватывающие виды на ущелье»
Расписание: вторник 10:30
11 июня в 10:30
18 июня в 10:30
8 000 за всё до 7 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Нина
    30 апреля 2024
    Чегемское ущелье на внедорожнике
    Всё было замечательно-природа, гид, погода. Если бы можно было, я бы поставила 10 звезд за то удовольствие, которое мы получили от экскурсии с Александром!!! Огромное спасибо Александру!!!!
  • А
    Александр
    26 апреля 2024
    Чегемское ущелье: Ущелье сказок и легенд
    5 звёзд поставил исключительно благодаря действиям гида, который очень здорово провел экскурсию и разнообразил путешествие. Чегемское ущелье категорически не рекомендую,
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    особенно если вы приехали на автобусе. Там проводится ремонт дороги, причем глобальный. От автобуса вы будете по грязи пыли идти к водопадам, которые благодаря нашим горе строителем наполовину пересох. Неинтересно, грязно. Вокруг одни торгаши, вида никакого

  • А
    Анна
    24 апреля 2024
    Чегемское ущелье: Ущелье сказок и легенд
    Однозначно стоит поехать, чтобы вновь насладиться красотами КБР! Отдельное спасибо Леониду! 2 дня подряд экскурсий - Приэльбрусье и Чегемское ущелье - ощущение будто я уже родственник Мурату и Леониду. На столько теплое отношение к людям и своему делу. Спасибо!
  • Т
    Тамара
    19 сентября 2023
    Тайны Чегемского ущелья из Нальчика
    Вчера ездили с Михаилом в Чегемский район. Классная поездка получилась! Благодаря Михаилу и его Патриоту, добралась до очень живописных мест,
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    видели водопады, вершины, покрытые снегом, посетили Некрополь, познакомились с творчеством К. Кулиева при посещении его родового села и музея. Интересный, познавательный, очень красивый тур! Михаил прекрасный гид и собеседник! Спасибо! Рекомендуем!

  • Л
    Лариса
    16 сентября 2023
    Чегемское ущелье, замок Шато Эркен и источники Гедуко
    Экскурсия очень понравилась. Пунктуальный, аккуратный водитель, человек, знающий и любящий свой край, интересный рассказчик. Браво, Алексей! От всей души большое спасибо!
  • Д
    Дмитрий
    7 сентября 2023
    Тайны Чегемского ущелья из Нальчика
    Экскурсия была очень насыщенной, впечатлений много и они очень яркие, настолько, что кажется, это был сон. Михаил - человек, который на
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    протяжении всей экскурсии развивал у нас чувство прекрасного, одновременно пополняя исторические знания! Он настоящий талант своего дела! Хочется бесконечно говорить ему спасибо за прекрасно проведенное время и самый вкусный кофе🙏🏻 Всем советуем, теперь только к нему.

  • Е
    Елена
    21 июля 2023
    Чегемское ущелье на внедорожнике
    Ездили 21 июля. СУПЕР!!! Увидели все, что заявлено и даже больше. Спасибо гиду Анне 🤗(но учтите, что ледник Шаурту виден
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    издалека, чтобы к нему подойти надо брать 2х дневный тур). Впечатляет все: виды, сама дорога, природа, а особенно пикник у подножия вулкана запомнится надолго. А еще суслики 😁 есть полянки, где их десятки, милота, одно удовольствие за ними наблюдать. Попробуете газировку, выходящую из-под земли…. Вообщем, надо однозначно ехать! 👍

  • З
    Засоба
    14 июля 2023
    Тайны Чегемского ущелья из Нальчика
    Всё отлично, супер Гид, великолепные виды
  • Е
    Евгения
    1 июня 2023
    Чегемское ущелье на внедорожнике
    Прекрасный день, прекрасная экскурсия, отличный гид! Благодаря Александру мы побывали в удивительных по красоте местах, пообедали на берегу горной реки,
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    дошли до водопадов. Удобная. подготовленная машина и профессиональный, аккуратный водитель, интересный собеседник, очень много знающий о своей земле, о традициях и о людях. Спасибо, за возможность полетать на параплане - фантастические впечатления от открывающейся красоты с высоты полета благородных орлов! Честно говоря, когда ближе к концу поездки мы еще и попали в родное село поэта Кулиева - читали его трогательные стихи, от эмоций даже немного хотелось плакать!:) Спасибо Александру за возможность прикоснуться к красоте этого горного края и влюбиться в него! Отдельная благодарность за советы! Мы ими воспользовались и получили незабываемые впечатления от вида на Эльбрус! Из рекомендаций путешественникам: обувь в поход желательна серьезная: с поддержкой голеностопа и протектором, чтобы посмотреть самые потаенные уголки природы! Мои, казалось бы, проверенные походами кеды, оказались не самой удобной обувью.

  • Н
    Наталья
    29 мая 2023
    Чегемское ущелье, замок Шато Эркен и источники Гедуко
    Отличная экскурсия! Остались в полном восторге. Чегемское ущелье завораживает, Шато Эркен потрясает, даже, несмотря на то, что новодел. Термальные источники
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    Гедуко замечательно расслабляют. Экскурсия идеально сбалансирована, а Алексей великолепный гид и очень много знает исторических фактов, а что не знает, то изучает и рассказывает!

    Отличная экскурсия! Остались в полном восторге. Чегемское ущелье завораживает, Шато Эркен потрясает, даже, несмотря на тоОтличная экскурсия! Остались в полном восторге. Чегемское ущелье завораживает, Шато Эркен потрясает, даже, несмотря на то

Ответы на вопросы от путешественников по Нальчику в категории «Чегемское ущелье»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 8
  1. Чегемское ущелье на внедорожнике
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  3. Чегемское ущелье, замок Шато Эркен и источники Гедуко
  4. Чегемское ущелье: Ущелье сказок и легенд
  5. Полёт на параплане с инструктором в Чегемском ущелье
Какие места ещё посмотреть в Нальчике
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
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  2. Голубые озера
  3. Самое главное
  4. Чегемские водопады
  5. Эльбрус
  6. Чегемское ущелье
  7. Черекское ущелье
  8. Плато Бермамыт
  9. Гижгит
  10. Цейское ущелье
Сколько стоит экскурсия по Нальчику в июне 2024
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