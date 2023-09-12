О Ольга Экскурсия по духовным центрам Чеченской Республики Это была самая увлекательная экскурсия. Огромное спасибо Астимиру прекрасный водитель и гид, знающий срой край, очень увлекательно и интересно рассказал и показал все достопримичательности. Спасибо большое!!! Оценка десять +.

Л Любовь Из Нальчика в три города Чечни (Грозный, Аргун, Шали) читать дальше Сергей великолепный рассказчик, надëжный водитель и безупречный компаньон! За всё время поездки никакой лишней информации, чуткое и уважительное отношение, комфорт во всём! Огромная благодарность и признательность Сергею за дивную экскурсию! Организаторам уважение за чëткую организацию поездки! Изумительное вышло путешествие в Чечню с Сергеем! За один день пересекли несколько Республик, узнали много интересного и получили незабываемые впечатления!

А Алексей В Грозный - столицу Чеченской республики В мечети Сердце Чечни первый раз. красиво- да. Больше ни чего. . Самое приятное в 30градусную жару оказалось то что стояли упаковки с водой. бери сколько надо. бесплатно

E Eugene В Грозный - столицу Чеченской республики Мечеть Сердце Чечни очень впечатляет. Красота! Можно пройти внутрь. Надо соблюдать правила! Но красота конечно нереальная