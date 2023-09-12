1 чел.
По популярности
12 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Нальчика в три города Чечни (Грозный, Аргун, Шали)
Начало: Назначает турист
«Мечеть «Сердце Чечни» имени Ахмата Кадырова Главная достопримечательность Грозного — это самая большая мечеть в Европе, самые высокие минареты в России (63 метра), самая большая люстра из кристаллов Swarovski и огромный купол»
Расписание: в любой день в 9.00
Завтра в 09:00
18 июля в 09:00
14 000₽ за всё до 4 чел.
8 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Экскурсия по духовным центрам Чеченской Республики
Начало: Площадь Марии
««Сердце матери» и «Сердце Чечни» Далее мы побываем в городе Аргун в мечети имени Аймани Кадыровой (матери президента Чеченской Республики) — «Сердце матери»»
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:00
11 000₽ за всё до 6 чел.
скидка
10%
13 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
В Грозный - столицу Чеченской республики
Начало: По договоренности
«Принцип очень прост: чем Вы скромнее одеты, тем проще вам будет в Чечне»
Расписание: Смотрите свободные даты
Завтра в 10:00
18 июля в 09:00
от 1400012 600₽ за всё до 3 чел.
11 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Нальчика - в Грозный, Шали и Аргун
Увидеть современную Чечню и восхититься её многогранностью и колоритом
Начало: У места вашего проживания
«Посетим главную мечеть республики — «Сердце Чечни»»
Завтра в 09:00
18 июля в 09:00
18 000₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ООльга12 сентября 2023Это была самая увлекательная экскурсия. Огромное спасибо Астимиру прекрасный водитель и гид, знающий срой край, очень увлекательно и интересно рассказал и показал все достопримичательности. Спасибо большое!!! Оценка десять +.
- ЛЛюбовь12 марта 2023Изумительное вышло путешествие в Чечню с Сергеем! За один день пересекли несколько Республик, узнали много интересного и получили незабываемые впечатления!
- ААлексей17 мая 2021В мечети Сердце Чечни первый раз. красиво- да. Больше ни чего. . Самое приятное в 30градусную жару оказалось то что стояли упаковки с водой. бери сколько надо. бесплатно
- EEugene4 мая 2021Мечеть Сердце Чечни очень впечатляет. Красота! Можно пройти внутрь. Надо соблюдать правила! Но красота конечно нереальная
- AArtur20 марта 2021Аргунская мечеть не похожа ни на оду их которых я видел. Построена наверно в стиле хай тек, здание как будто парит над землёй и не понятно как держится). Внутреннее убранство, мне кажется, превосходит мечеть в Абу-Даби в ОАЭ. Советую посетить
Ответы на вопросы от путешественников по Нальчику в категории «Чечня»
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