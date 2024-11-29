Туры подходящие для зимних прогулок по Нальчику

Найдено 3 тура в категории «Зимние» в Нальчике, цены от 46 550 ₽, скидки до 5%. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2024 году
Новогодние огни Эльбруса
Джиппинг
3 отзыва
4 дня
Новогодние огни Эльбруса
Начало: Ставропольский край, Минеральные Воды / Нальчик
«Мекка любителей экстремальных эмоций летом, зимой это место поражает величием гор и великолепием пейзажей (все доп»
30 дек в 10:00
от 60 000 за человека
Рождественский мультиактив на Эльбрусе. 3 ущелья Кабардино-Балкарии
На автобусе
скидка
5%
3 отзыва
5 дней
Рождественский мультиактив на Эльбрусе. 3 ущелья Кабардино-Балкарии
Начало: Ставропольский край, Минеральные Воды / Нальчик
2 янв в 10:00
от 4900046 550 за человека
Новогодний автотур по Кабардино-Балкарии и Северной Осетии с выездом из Москвы
На машине
10 дней
Новогодний автотур по Кабардино-Балкарии и Северной Осетии с выездом из Москвы
Отметить праздник в горах, увидеть топ достопримечательностей республик и познакомиться с историей
Начало: Москва, 5:00
29 дек в 05:00
70 725 за человека

Последние отзывы на туры

  • Н
    Надежда
    29 ноября 2024
    Рождественский мультиактив на Эльбрусе. 3 ущелья Кабардино-Балкарии
    Полное сопровождение от выезда из дома до прибытия в аэропорт, своевременное оповещение и ответы при возникновении любых вопросов.
    Полное сопровождение от выезда из дома до прибытия в аэропорт, своевременное оповещение и ответы при возникновении любых вопросовПолное сопровождение от выезда из дома до прибытия в аэропорт, своевременное оповещение и ответы при возникновении любых вопросовПолное сопровождение от выезда из дома до прибытия в аэропорт, своевременное оповещение и ответы при возникновении любых вопросовПолное сопровождение от выезда из дома до прибытия в аэропорт, своевременное оповещение и ответы при возникновении любых вопросовПолное сопровождение от выезда из дома до прибытия в аэропорт, своевременное оповещение и ответы при возникновении любых вопросовПолное сопровождение от выезда из дома до прибытия в аэропорт, своевременное оповещение и ответы при возникновении любых вопросовПолное сопровождение от выезда из дома до прибытия в аэропорт, своевременное оповещение и ответы при возникновении любых вопросовПолное сопровождение от выезда из дома до прибытия в аэропорт, своевременное оповещение и ответы при возникновении любых вопросовПолное сопровождение от выезда из дома до прибытия в аэропорт, своевременное оповещение и ответы при возникновении любых вопросовПолное сопровождение от выезда из дома до прибытия в аэропорт, своевременное оповещение и ответы при возникновении любых вопросов
  • А
    Алексей
    12 октября 2024
    Новогодние огни Эльбруса
    Спасибо!
  • П
    Переверзева
    6 октября 2024
    Новогодние огни Эльбруса
    Организовано всё очень чётко, трансфер достойный, гиды профессионалы. Рекомендую 👍
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  • Е
    Екатерина
    12 января 2023
    Рождественский мультиактив на Эльбрусе. 3 ущелья Кабардино-Балкарии
    Тур "Три ущелья КБР и величественный Эльбрус" получился очень насыщенным, наполненным яркими впечатлениями и эмоциями!!! Эти чудеса природы и чистый
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    горный воздух завораживают своей красотой и мощью, заряжая энергией и силами!!! Немыслимое очарование подарили мне виды горных хребтов, скал, ущелий, теснин и гротов, рек и озёр!!! А величие Эльбруса и замёрзшие водопады Чегемскского ущелья покорили с первого взгляда!!! Кабардино-Балкария располагает к себе своим разнообразием и гостеприимством местных жителей, что приятно даёт почувствовать себя гостем) В эту живописную республику желаешь вернуться снова и снова, когда начинаешь с ней прощаться, возвращаясь обратно домой. До скорых новых встреч!!!

  • Т
    Татьяна
    10 января 2023
    Рождественский мультиактив на Эльбрусе. 3 ущелья Кабардино-Балкарии
    Было интересно узнать много нового об исторических и географических фактах, которыми делился наш гид - Тенгиз. Особенно хочется отметить комфортное
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    передвижение по уникальным маршрутам. Больше всего запомнился подъём по канатной дороге к Эльбрусу, катание на снегоходах на высоту 4400 м. Впервые побывала на термальном источнике, прокатилась на зиплайне. Увидела красоту Голубого озера, замёрзшие водопады Чегемского ущелья, аутентичное балкарское селение Эльтюбю. Особенное удовольствие доставило чаепитие с видами на Скалистый хребет. Благодарю жителя села Тау Эль за гостеприимство и вкусный обед, приготовленный с большой любовью С удовольствием вернусь сюда вновь за яркими впечатлениями!

Ответы на вопросы от путешественников по Нальчику в категории «Зимние»

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Сколько стоит тур в Нальчике в декабре 2024
Сейчас в Нальчике в категории "Зимние" можно забронировать 3 тура от 46 550 до 70 725 со скидкой до 5%. Туристы уже оставили гидам 6 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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