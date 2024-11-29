4 дня
Новогодние огни Эльбруса
Начало: Ставропольский край, Минеральные Воды / Нальчик
«Мекка любителей экстремальных эмоций летом, зимой это место поражает величием гор и великолепием пейзажей (все доп»
30 дек в 10:00
от 60 000₽ за человека
скидка
5%
5 дней
Рождественский мультиактив на Эльбрусе. 3 ущелья Кабардино-Балкарии
Начало: Ставропольский край, Минеральные Воды / Нальчик
2 янв в 10:00
от 4900046 550₽ за человека
10 дней
Новогодний автотур по Кабардино-Балкарии и Северной Осетии с выездом из Москвы
Отметить праздник в горах, увидеть топ достопримечательностей республик и познакомиться с историей
Начало: Москва, 5:00
29 дек в 05:00
70 725₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ННадежда29 ноября 2024Полное сопровождение от выезда из дома до прибытия в аэропорт, своевременное оповещение и ответы при возникновении любых вопросов.
- ААлексей12 октября 2024Спасибо!
- ППереверзева6 октября 2024Организовано всё очень чётко, трансфер достойный, гиды профессионалы. Рекомендую 👍
- ЕЕкатерина12 января 2023Тур "Три ущелья КБР и величественный Эльбрус" получился очень насыщенным, наполненным яркими впечатлениями и эмоциями!!! Эти чудеса природы и чистый
- ТТатьяна10 января 2023Было интересно узнать много нового об исторических и географических фактах, которыми делился наш гид - Тенгиз. Особенно хочется отметить комфортное
Ответы на вопросы от путешественников по Нальчику в категории «Зимние»
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