Во время путешествия в Большое Болдино я рассказываю увлекательные истории 📖 из жизни многочисленных потомков и предков Александра Сергеевича, поэтому четыре часа пути до музея-заповедника пробегают незаметно.

Драма и романтика жизни великого поэтаМой рассказ будет полон «открытий чудных»: семейные истории Пушкиных-Ганнибал, уходящие корнями в далекую Эфиопию, романтические и драматические события из личной жизни Пушкина, успехи и достижения потомков Александра Сергеевича, среди которых не было и нет ни одного поэта. Экскурсионная программа:• по пути в Болдино вас ждет увлекательный рассказ о предках и потомках поэта;