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А. С. Пушкин: от предков до потомков. Поездка в Большое Болдино

5
2 отзыва
Светлана Л.
Светлана Л. – Гид из Нижнего Новгорода
Индивидуальная поездка в родовое гнездо Пушкиных — Большое Болдино.

Мы увидим те самые места, в которых великий поэт находился во время «болдинской осени».

По пути я расскажу подробнее о родословной Александра Сергеевича, семейные истории 📖 семейства Пушкиных-Ганнибал и много другое.

Мы прогуляемся по музею-заповеднику, где сохранились интерьеры тех времён, документы, рукописи поэта и всевозможные подлинные экспонаты из жизни Пушкина.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🏡Выезжаем из города
  • ☀️Однодневная
  • 👩‍🏫Подходит для школьников
  • 🕐Длительность 10 часов
  • 👫 Для 1-30 человек

  • 5 000 ₽ за экскурсию

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А. С. Пушкин: от предков до потомков. Поездка в Большое Болдино
А. С. Пушкин: от предков до потомков. Поездка в Большое Болдино

Что вы увидите

  • Большое Болдино
Во время путешествия в Большое Болдино я рассказываю увлекательные истории 📖 из жизни многочисленных потомков и предков Александра Сергеевича, поэтому четыре часа пути до музея-заповедника пробегают незаметно.
Драма и романтика жизни великого поэтаМой рассказ будет полон «открытий чудных»: семейные истории Пушкиных-Ганнибал, уходящие корнями в далекую Эфиопию, романтические и драматические события из личной жизни Пушкина, успехи и достижения потомков Александра Сергеевича, среди которых не было и нет ни одного поэта. Экскурсионная программа:• по пути в Болдино вас ждет увлекательный рассказ о предках и потомках поэта;
  • посещение музея-заповедника «Большое Болдино». На территории музея находится барский дом и вотчинная контора, где сохранилось много подлинных экспонатов, музей 🖼 сказок Пушкина, Успенская церковь;
  • заезд в деревню Львовка (9 км от усадьбы в Болдино), имение А. А. Пушкина, сына поэта. В барском доме есть музей «Повести Белкина», каждой повести посвящена своя экспозиция. Я расскажу об истории возникновения деревни;
  • заезд в рощу Лучинник — место, где поэт любил гулять 👣 и, по его словам, черпал вдохновение. Важная информация:• Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
  • Путь от Нижнего Новгорода до Болдино занимает 3, 5-4 часа в одну сторону.
Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Билеты в музей — на чел. от 200 до 500 руб.
  • Обед в кафе (можно заказать заранее)
  • Если у вас нет своего транспорта, я могу заказать микроавтобус или автомобиль. Стоимость транспорта:
  • 1-3 чел — легковой автомобиль 6 тыс. руб.
  • 4-5 чел. — минивэн 9 тыс. руб.
  • 6-25 чел. — микроавтобус 12 тыс. руб.
Начало и место завершения
🚩 Нижний Новгород, пл. Горького
А. С. Пушкин: от предков до потомков. Поездка в Большое Болдино
А. С. Пушкин: от предков до потомков. Поездка в Большое Болдино
А. С. Пушкин: от предков до потомков. Поездка в Большое Болдино
А. С. Пушкин: от предков до потомков. Поездка в Большое Болдино

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Светлана Л.
Светлана Л.
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