Во время путешествия в Большое Болдино я рассказываю увлекательные истории 📖 из жизни многочисленных потомков и предков Александра Сергеевича, поэтому четыре часа пути до музея-заповедника пробегают незаметно.
Драма и романтика жизни великого поэтаМой рассказ будет полон «открытий чудных»: семейные истории Пушкиных-Ганнибал, уходящие корнями в далекую Эфиопию, романтические и драматические события из личной жизни Пушкина, успехи и достижения потомков Александра Сергеевича, среди которых не было и нет ни одного поэта. Экскурсионная программа:• по пути в Болдино вас ждет увлекательный рассказ о предках и потомках поэта;
посещение музея-заповедника «Большое Болдино». На территории музея находится барский дом и вотчинная контора, где сохранилось много подлинных экспонатов, музей 🖼 сказок Пушкина, Успенская церковь;
заезд в деревню Львовка (9 км от усадьбы в Болдино), имение А. А. Пушкина, сына поэта. В барском доме есть музей «Повести Белкина», каждой повести посвящена своя экспозиция. Я расскажу об истории возникновения деревни;
заезд в рощу Лучинник — место, где поэт любил гулять 👣 и, по его словам, черпал вдохновение. Важная информация:• Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
Путь от Нижнего Новгорода до Болдино занимает 3, 5-4 часа в одну сторону.
Что входит
Услуги гида
Что не входит
Билеты в музей — на чел. от 200 до 500 руб.
Обед в кафе (можно заказать заранее)
Если у вас нет своего транспорта, я могу заказать микроавтобус или автомобиль. Стоимость транспорта:
1-3 чел — легковой автомобиль 6 тыс. руб.
4-5 чел. — минивэн 9 тыс. руб.
6-25 чел. — микроавтобус 12 тыс. руб.
Начало и место завершения
🚩 Нижний Новгород, пл. Горького
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.