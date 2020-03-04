7 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Литературная авто-экскурсия по югу Нижегородской области

Алексей
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Алексей – ваш гид
Друзья! Приглашаю вас в авторское путешествие по легендарным литературным местам юга Нижегородской области, где жил и творил А.

С.

Пушкин, Л.

Н.

Толстой, М.

Горький и другие мастера слова.

Вы побываете в Арзамасе, Шатках, Лукоянове и Болдине – уникальном в масштабах России месте, где Александр Сергеевич пережил свою самую яркую «болдинскую осень».

Я познакомлю вас с историей Нижегородского края, особенностями жизни в нашей провинции в прежние времена и тайной рождения великих произведений на этой земле.
От 4290 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 9 друзей
На автомобиле
Продолжительность 13 часов
До 10 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии7 отзывов
5
Маленькое путешествие в Большое Болдино
Маленькое путешествие в Большое Болдино

Что вас ожидает

Пешеходная прогулка по центру Арзамаса, в которой мы поговорим о следующих темах:

  • Арзамас – город Гайдара: дом-музей писателя, реальное училище, клуб большевиков.
  • М. Горький в ссылке: дом Подсосовой, библиотека и водопровод отца Федора.
  • А был ли Пушкин? Пушкины и Арзамас: на балу у Бессонова, девушка из дон-жуанского списка, а также племянница-монахиня.
  • «Кавказский пленник» из Выездного.
  • Посещение мемориального музея А.Гайдара (по желанию).

Шатки, Лукоянов, Тольский.

  • В поселке Шатки посетим могилу Тани Савичевой, а также мемориальный комплекс «Тане Савичевой и детям войны посвящается». На прогулке вы узнаете об истории этой девочки и ее дневнике, который стал одним из обвинительных документов на Нюрнбергском процессе.
  • В небольшом городке Лукоянов посмотрим на номера Агеева, в которых не раз останавливался Пушкин, увидим бюст Александра Сергеевича, установленный к 200-летию поэта, а также побываем у дома его «крепостной любви» – Ольги Калашниковой-Ключарёвой, пушкинской «Эды».
  • Заедем в село Тольский Майдан – на родину предков «юноши-гения», Н. А. Добролюбова (в летний период).

Легендарное Болдино.

  • Вы посетите усадебный дом имения Пушкиных (экскурсию по нему проведут сотрудники музея), погуляете по старинному парку, полюбуетесь на Успенскую церковь, отстроенную дедом поэта и освященную в год его рождения, поговорим о многочисленных болдинских преданиях, а также вы познакомитесь с почти детективной историей расшифровки X главы «Евгения Онегина».
  • Заглянем в рощу «Лучинник» – место проведения пушкинского праздника поэзии. В «пушкинском» роднике можно будет набрать чистейшей воды. И, если останутся силы, доедем до Львовки – усадьбы сына поэта, А. А. Пушкина. Здесь, при желании, можно посетить музей повестей Белкина.

Организационные детали

  • Транспорт предоставляется путешественниками или заказывается гидом: от 5000 руб. за 1-3 человека (легковой автомобиль), от 7000 руб. за 4-7 чел. (минивен), от 12000 руб. за 8-19 чел. (микроавтобус).
  • Билеты в музеи оплачивается дополнительно: музей-заповедник А.С.Пушкина «Болдино»: 200 руб. – взрослый, 150 руб. – детский; музей литературных героев «Повестей Белкина»: 200 руб. – взрослый, 150 руб. – детский; мемориально-бытовой музей А.П.Гайдара: 60 руб. – взрослый, 40 руб. – детский.
Маленькое путешествие в Большое Болдино
Маленькое путешествие в Большое Болдино
Маленькое путешествие в Большое Болдино
Маленькое путешествие в Большое Болдино
Маленькое путешествие в Большое Болдино

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Алексей
Алексей
Я специализируюсь на нижегородском краеведении. Очень люблю свой край. За 10 лет непрерывных путешествий по нашему региону объездил его, как говорится, вдоль и поперек, посещая музеи, библиотеки, общаясь с местными жителями. Опыт организации экскурсий по городу и области (пешие, автомобильные, велосипедные) — с 2006 года. Область краеведческих интересов: старообрядческий Городец, православный Арзамас, литературное Болдино, древний Муром и промышленная Выкса. Большинство моих мероприятий проходят в стиле прогулок.
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7 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

4 марта 2020
Экскурсия очень понравилась. Несмотря на плохую погоду в этот день, мы всё успели. Алексей очень эрудированный, великолепный рассказчик, большой энтузиаст своего дела. Большое спасибо!
24 августа 2019
И взрослые, и дети 11 и 12 лет получили огромное удовольствие от экскурсии, окунулись в Пушкинский век, походили его тропами, трудно найти рассказчика, энтузиаста и знатока, как Алексей!!! Очень довольны, дети сняли фильм и разместили в блоге... Решили через 2 года приехать на экскурсию про Чкалова и обязательно с гидом Алексеем!!!
20 июля 2019
Очень эрудированный, доброжелательный и заботливый экскурсовод. Рассказал такие факты из жизни Пушкина, связанные с болдинскими поездками, которые мы, филологи, не знали. Также посетили имение, где жил старший сын Пушкина. Часть экскурсии, может быть, самая интересная - Арзамас (архитектура, история города и интересных горожан, храмы и монастыри). Рассказ об истории освоения этого края. Кстати, с экскурсоводом можно обсудить и другие интересные маршруты по Нижегородскому краю.
20 мая 2019
Экскурсию можно смело рекомендовать всем. Несмотря на то, что она довольно продолжительная, после нее не чувствуешь усталости, потому что в ходе экскурсии вдохновляешься теми местами, которые в нее включены. Арзамас вообще совершенно очаровал, т.к. до экскурсии я и не предполагал, что это настолько интересный город (жаль, что он был промежуточным звеном и осталось много мест, которые в нем не удалось посмотреть подробно). К сожалению, господский дом в Болдине была на ремонте, но вид самой усадьбы, парка и окрестностей очень впечатляет. Алексей показал себя как гид с самой лучшей стороны: компетентный, внимательный, пунктуальный.
25 июня 2018
Вот и состоялось наше путешествие в Большое Болдино, о котором мы так мечтали! Наша группа из семи молодых пенсионеров, учителей из Екатеринбурга. Мы останавливались в Нижнем Новгороде на три дня перед теплоходным туром, чтобы познакомиться с городом и его окрестностями. Наше общее мнение: гид Алексей совершенно замечательный рассказчик, знающий, грамотный и обаятельный, мы получили большое удовольствие от общения с ним. Всем рекомендуем!
Ольга
Арина
24 апреля 2017
Алексей - человек поистине увлеченный, великолепный повествователь, большой знаток истории, этнографии, литературы и ТЕХНИКИ (что особенно редко для гида и что было крайне приятно для моего супруга-технаря). Маршрут прекрасно продуман, насыщенная объектами поездка нисколько не утомляет, а, напротив, позволяет составить целостное впечатление о самых разных эпохах и событиях в жизни Нижегородского края. Знакомиться с достопримечательностями в сопровождении Алексея было чрезвычайно увлекательно, и мы желаем прекрасному экскурсоводу, с такими знаниями и такой душой подходящему к делу, как можно благодарных слушателей! Будем рады встрече с Вами в Санкт-Петербурге!
5 сентября 2016
Замечательная экскурсия, очень хорошо организована, возможность обговорить и уточнить маршрут, великолепная эрудиция и знание материала, приятная манера общения.

Алексей проводит ещё 4 экскурсии

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