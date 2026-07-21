7 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

читать дальше уменьшить вообще совершенно очаровал, т. к. до экскурсии я и не предполагал, что это настолько интересный город (жаль, что он был промежуточным звеном и осталось много мест, которые в нем не удалось посмотреть подробно). К сожалению, господский дом в Болдине была на ремонте, но вид самой усадьбы, парка и окрестностей очень впечатляет. Алексей показал себя как гид с самой лучшей стороны: компетентный, внимательный, пунктуальный.

Экскурсию можно смело рекомендовать всем. Несмотря на то, что она довольно продолжительная, после нее не чувствуешь усталости, потому что в ходе экскурсии вдохновляешься теми местами, которые в нее включены. Арзамас