7 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Немаленькое путешествие в Большое Болдино

Литературное приключение из Нижнего Новгорода
Едем по легендарным местам юга Нижегородской области, где жили и творили Пушкин, Толстой, Горький и другие мастера слова.

Вы побываете в Арзамасе, Шатках, Лукоянове и Болдине, где Александр Сергеевич пережил ту самую болдинскую осень.

Я расскажу об истории Нижегородского края, жизни здесь в прежние времена и тайнах рождения великих произведений на этой земле.
5
21 отзыв
Немаленькое путешествие в Большое Болдино
Немаленькое путешествие в Большое Болдино
Немаленькое путешествие в Большое Болдино

Описание экскурсии

Арзамас — Гайдар, ссылка Горького и Пушкин

  • Вы увидите реальное училище, клуб большевиков и Музей Гайдара (если захотите, зайдём внутрь).
  • Узнаете, как Максим Горький жил в ссылке и что представляет собой водопровод отца Фёдора.
  • Услышите, как Пушкин связан с девушкой из дон-жуанского списка и племянницей-монахиней.

Шатки — дневник школьницы Тани Савичевой

  • Посетите могилу Тани Савичевой, которая вела легендарный дневник в блокаду Ленинграда.
  • Узнаете, как записи девочки стали одним из обвинительных документов на Нюрнбергском процессе.

Лукоянов — снова Пушкин

  • Посмотрите на номера Агеева, в которых не раз останавливался Пушкин.
  • Увидите бюст Александра Сергеевича, установленный к 200-летию поэта.
  • Побываете у дома его крепостной любви — Ольги Калашниковой-Ключарёвой.

Болдино — знаменитое имение и секрет «Евгения Онегина»

  • Посетите усадебный дом имения Пушкиных — экскурсию по нему проведут сотрудники музея.
  • Погуляете по старинному парку и полюбуетесь на Успенскую церковь.
  • Услышите о многочисленных болдинских преданиях и познакомитесь с почти детективной историей расшифровки главы «Евгения Онегина».
  • Заглянете в рощу Лучинник — место проведения праздника поэзии.
  • В пушкинском роднике сможете набрать чистой воды.

Организационные детали

  • Дополнительные расходы: билеты в музей Гайдара, в музей-заповедник Пушкина в Болдине.
  • По вашему желанию доедем до Львовки и посетим музей повестей Белкина.

Про трансфер

  • Едем на Lada Largus.
  • Время в пути до первой остановки — около 2 часов.
  • Если нужен минивэн, едем на Honda Stepwgn Spada с доплатой 8000 ₽.
  • Может поехать на вашем автомобиле. Стоимость экскурсии в этом случае — 14 300 ₽.

Выберите удобную дату из расписания

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Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алексей
Алексей — ваш гид в Нижнем Новгороде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2015 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провёл экскурсии для 3934 туристов
Я специализируюсь на нижегородском краеведении. Очень люблю свой край. За 10 лет непрерывных путешествий по нашему региону объездил его, как говорится, вдоль и поперек, посещая музеи, библиотеки, общаясь с местными
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жителями. Опыт организации экскурсий по городу и области (пешие, автомобильные, велосипедные) — с 2006 года. Область краеведческих интересов: старообрядческий Городец, православный Арзамас, литературное Болдино, древний Муром и промышленная Выкса. Большинство моих мероприятий проходят в стиле прогулок.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 21 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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М
Алексею большое спасибо за экскурсию. Экскурсия долгая, касается многих тем. Но! Всё очень структурировано, подано с юмором и огромной любовью к темам экскурсии. Посетили больше мест, чем было заявлено, всё без спешки и суеты. Спасибо Алексею и водителю Денису за интеллигентную и дружественную атмосферу, которую от нам создали.
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С
Экскурсию можно смело рекомендовать всем. Несмотря на то, что она довольно продолжительная, после нее не чувствуешь усталости, потому что в ходе экскурсии вдохновляешься теми местами, которые в нее включены. Арзамас
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вообще совершенно очаровал, т. к. до экскурсии я и не предполагал, что это настолько интересный город (жаль, что он был промежуточным звеном и осталось много мест, которые в нем не удалось посмотреть подробно). К сожалению, господский дом в Болдине была на ремонте, но вид самой усадьбы, парка и окрестностей очень впечатляет. Алексей показал себя как гид с самой лучшей стороны: компетентный, внимательный, пунктуальный.

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Арина
Алексей - человек поистине увлеченный, великолепный повествователь, большой знаток истории, этнографии, литературы и ТЕХНИКИ (что особенно редко для гида и что было крайне приятно для моего супруга-технаря). Маршрут прекрасно продуман,
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насыщенная объектами поездка нисколько не утомляет, а, напротив, позволяет составить целостное впечатление о самых разных эпохах и событиях в жизни Нижегородского края. Знакомиться с достопримечательностями в сопровождении Алексея было чрезвычайно увлекательно, и мы желаем прекрасному экскурсоводу, с такими знаниями и такой душой подходящему к делу, как можно благодарных слушателей! Будем рады встрече с Вами в Санкт-Петербурге!

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Анна
Спасибо большое, Алексею за эту преинтереснейшую экскурсию! Долгая, но стоящая поездка. Была бы я одна или с групповой экскурсией в Арзамасе, то кроме главной площади наверное ничего не увидела и
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не узнала. Но Алексей столько фактов нашёл и рассказал об этом маленьком городке, что я была в шоке. А сколько Пушкинских личных страниц рассказал! Даже не знаю сколько нужно книг, личных переписок и прочих источников прочитать и соединить воедино чтобы так доступно по ходу дороги передать и наглядно показать! Всем советую, на любой ваш вопрос у Алексея будет ответ!

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С
Очень эрудированный, доброжелательный и заботливый экскурсовод. Рассказал такие факты из жизни Пушкина, связанные с болдинскими поездками, которые мы, филологи, не знали. Также посетили имение, где жил старший сын Пушкина. Часть
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экскурсии, может быть, самая интересная - Арзамас (архитектура, история города и интересных горожан, храмы и монастыри). Рассказ об истории освоения этого края. Кстати, с экскурсоводом можно обсудить и другие интересные маршруты по Нижегородскому краю.

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Ольга
Вот и состоялось наше путешествие в Большое Болдино, о котором мы так мечтали! Наша группа из семи молодых пенсионеров, учителей из Екатеринбурга. Мы останавливались в Нижнем Новгороде на три дня
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перед теплоходным туром, чтобы познакомиться с городом и его окрестностями. Наше общее мнение: гид Алексей совершенно замечательный рассказчик, знающий, грамотный и обаятельный, мы получили большое удовольствие от общения с ним. Всем рекомендуем!
Ольга

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