В Болдино, где Пушкин провел три плодотворные осени, вы сможете прогуляться по аллеям усадьбы и заглянуть в господский дом. Вдохновитесь атмосферой, в которой создавались великие произведения. Путешествие также включает посещение Львовки, где вас ждут музеи и рассказы о жизни поэта. Уникальная возможность прикоснуться к истории и культуре Нижегородской земли

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучше всего отправляться в путешествие в Болдино в июне, июле и августе. В это время погода наиболее комфортная для прогулок, а природа радует своей красотой. Летние месяцы позволяют насладиться экскурсиями на свежем воздухе без необходимости укрываться от дождя или холода. Весной и осенью, в апреле, мае, сентябре и октябре, тоже можно получить удовольствие от поездки, но стоит быть готовым к возможным осадкам и более прохладной погоде. В зимние месяцы путешествие возможно, но следует учитывать холод и ограниченные возможности для прогулок на улице.

Сейчас август — это идеальное время.