Узнайте о жизни и творчестве Пушкина в Болдино, посетив его родовое имение и усадьбу сына. История и культура ждут вас в этом уникальном путешествии
В Болдино, где Пушкин провел три плодотворные осени, вы сможете прогуляться по аллеям усадьбы и заглянуть в господский дом. Вдохновитесь атмосферой, в которой создавались великие произведения. Путешествие также включает посещение Львовки, где вас ждут музеи и рассказы о жизни поэта. Уникальная возможность прикоснуться к истории и культуре Нижегородской земли
Лучше всего отправляться в путешествие в Болдино в июне, июле и августе. В это время погода наиболее комфортная для прогулок, а природа радует своей красотой. Летние месяцы позволяют насладиться экскурсиями на свежем воздухе без необходимости укрываться от дождя или холода. Весной и осенью, в апреле, мае, сентябре и октябре, тоже можно получить удовольствие от поездки, но стоит быть готовым к возможным осадкам и более прохладной погоде. В зимние месяцы путешествие возможно, но следует учитывать холод и ограниченные возможности для прогулок на улице.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Господский дом
Успенская церковь
Музей-заповедник Пушкина
Музей литературных героев
Описание экскурсии
Познавательный путь
За окнами машины вы увидите живописные пейзажи Нижегородской земли, а я расскажу о ее истории. Мы проедем по древнему Березополью и мимо поселка Шатки, где находится могила ленинградской блокадницы Тани Савичевой. Поговорим о церковном расколе, зачинщики которого, патриарх Никон и протопоп Аввакум, родились в этих местах. А отдельной темой станет жизнь мордовского народа вчера и сегодня.
Сюжеты атмосферного Болдино
В интерьерах господского дома, в старинном парке у озера и в Успенской церкви на берегу вы представите три осени, которые великий поэт провел в Болдино, и вспомните написанные здесь произведения. Я расскажу об истории рода Пушкиных и о возникновении самого села. Изучив Болдино, отправимся в соседнюю Львовку, усадьбу сына поэта: здесь вы уловите дух «Повестей Белкина» и заглянете в музеи барского дома и крестьянской школы.
Организационные детали
В стоимость включены услуги гида и транспорт
Экскурсия проходит на автомобиле «С» класса Lada Vesta или Lada Largus
Входные билеты не входят в стоимость: — Музей-заповедник Пушкина «Болдино» (200 ₽/взрослые; 150 ₽/дети и студенты) — Музей литературных героев в Львовке (200 ₽/взрослые; 150 ₽/дети)
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Любое место в Нижнем Новгороде
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Павел — ваш гид в Нижнем Новгороде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2014 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провёл экскурсии для 11114 туристов
Окончил исторический факультет Мининского университета. Краевед, знаток города прошлого и позапрошлого веков, могу составить индивидуальные маршруты для каждого.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 9 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
9
4
–
3
–
2
–
1
–
Е
Елена
Всё прошло хорошо. Поездка понравилась. Программу выполнили, узнали много нового. Было комфортно путешествовать. Спасибо Павлу и водителю Ивану.
Вам был полезен этот отзыв?
Елена
Отлично проведенный день в воспоминаниях о Пушкине и его творчестве. Обязательно с посещением усадьбы во Львовке, местный экскурсовод восхитителен! Спасибо Павлу за предоставленную возможность посетить эти места!
Павел
Ответ организатора:
Благодарю за высокую оценку экскурсии. Всегда рад провести и другие маршруты!
Вам был полезен этот отзыв?
Вадим
Павел - замечательный гид! Болдино и Львовка это очень интересно, хотя дорога туда не проста, занимает почти 4 часа в одну сторону. Интересная экскурсия по усадьбе, замечательный парк. Павел - читать дальшеуменьшить
профессиональный историк и рассказал много интересных фактов из жизни Пушкина в Болдино и о последних месяцах, предшествующих его дуэли с Дантесом, о которых я ничего не знал. Такое впечатление, что Павел знает все и может ответить на любой заковыристый вопрос. При этом ни в коем случае не доминирует, если во время дискуссии. Был на экскурсии один. С погодой повезло. Усадьбу в Львовке, осмотрели только снаружи, шла ее реставрация. Но ЦПШ, которую построил сын поэта, была открыта и я сходил туда на довольно интересную экскурсию. Рекомендую Павла категорически!
Вам был полезен этот отзыв?
Л
Любовь
Хорошая экскурсия, мне очень понравилось. Правда долго ехать, но по дороге есть остановки, вообще я люблю когда можно посмотреть на незнакомые места. Павел хорошо знает материал по теме экскурсии, так читать дальшеуменьшить
что время в пути пролетело незаметно. Ну и сама усадьба понравилась, много подлинных предметов, рукописи Пушкина. Большая территория усадьбы, есть где прогуляться и пофотографировать. Конечно надо ехать тем, кто интересуется Пушкиным и любит его произведения. Детям, я считаю, будет тяжеловато, полностью экскурсия длится 12 часов вместе с дорогой.
Вам был полезен этот отзыв?
П
Павел
Все понравилось. Пятница оптимальный вариант для поездки в Болдино с утра. Машин немного, А в обратную сторону после обеда поток навстречу. Сама поездка очень комфортна. Учитывая расстояние туда обратно 500 км, оптимальна поездка с водителем. Экскурсовод Павел - знаток своего дела, всем рекомендую. Само Болдино, русские просторы вокруг - красота, которую в ближнем Подмосковье уже к сожалению не увидишь. .
Вам был полезен этот отзыв?
В
Виктория
Отличная поездка, интересный и логичный рассказ. При чем если изначально может показать странным, почему в начале путешествия Павел начинает свой рассказ с народа морда, хотя казалось бы едем к Пушкину, но постепенно все встаёт на свои места и становится понятно, что без этого экскурсия будет неполной.