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Путешествие в Болдино

Узнайте о жизни и творчестве Пушкина в Болдино, посетив его родовое имение и усадьбу сына. История и культура ждут вас в этом уникальном путешествии
В Болдино, где Пушкин провел три плодотворные осени, вы сможете прогуляться по аллеям усадьбы и заглянуть в господский дом. Вдохновитесь атмосферой, в которой создавались великие произведения. Путешествие также включает посещение Львовки, где вас ждут музеи и рассказы о жизни поэта. Уникальная возможность прикоснуться к истории и культуре Нижегородской земли
5
9 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 📚 Погружение в мир Пушкина
  • 🏡 Посещение родового имения
  • 🚗 Комфортное путешествие на авто
  • 🖼️ Исторические и культурные открытия
  • 👨‍👩‍👧‍👦 Подходит для всей семьи

Лучшее время для посещения

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Лучше всего отправляться в путешествие в Болдино в июне, июле и августе. В это время погода наиболее комфортная для прогулок, а природа радует своей красотой. Летние месяцы позволяют насладиться экскурсиями на свежем воздухе без необходимости укрываться от дождя или холода. Весной и осенью, в апреле, мае, сентябре и октябре, тоже можно получить удовольствие от поездки, но стоит быть готовым к возможным осадкам и более прохладной погоде. В зимние месяцы путешествие возможно, но следует учитывать холод и ограниченные возможности для прогулок на улице.
Сейчас август — это идеальное время.
Путешествие в Болдино
Путешествие в Болдино
Путешествие в Болдино

Что можно увидеть

  • Господский дом
  • Успенская церковь
  • Музей-заповедник Пушкина
  • Музей литературных героев

Описание экскурсии

Познавательный путь

За окнами машины вы увидите живописные пейзажи Нижегородской земли, а я расскажу о ее истории. Мы проедем по древнему Березополью и мимо поселка Шатки, где находится могила ленинградской блокадницы Тани Савичевой. Поговорим о церковном расколе, зачинщики которого, патриарх Никон и протопоп Аввакум, родились в этих местах. А отдельной темой станет жизнь мордовского народа вчера и сегодня.

Сюжеты атмосферного Болдино

В интерьерах господского дома, в старинном парке у озера и в Успенской церкви на берегу вы представите три осени, которые великий поэт провел в Болдино, и вспомните написанные здесь произведения. Я расскажу об истории рода Пушкиных и о возникновении самого села. Изучив Болдино, отправимся в соседнюю Львовку, усадьбу сына поэта: здесь вы уловите дух «Повестей Белкина» и заглянете в музеи барского дома и крестьянской школы.

Организационные детали

  • В стоимость включены услуги гида и транспорт
  • Экскурсия проходит на автомобиле «С» класса Lada Vesta или Lada Largus
  • Входные билеты не входят в стоимость:
    — Музей-заповедник Пушкина «Болдино» (200 ₽/взрослые; 150 ₽/дети и студенты)
    — Музей литературных героев в Львовке (200 ₽/взрослые; 150 ₽/дети)

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Любое место в Нижнем Новгороде
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Павел
Павел — ваш гид в Нижнем Новгороде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2014 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провёл экскурсии для 11114 туристов
Окончил исторический факультет Мининского университета. Краевед, знаток города прошлого и позапрошлого веков, могу составить индивидуальные маршруты для каждого.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 9 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
9
4
3
2
1
Е
Всё прошло хорошо. Поездка понравилась. Программу выполнили, узнали много нового. Было комфортно путешествовать. Спасибо Павлу и водителю Ивану.
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Елена
Отлично проведенный день в воспоминаниях о Пушкине и его творчестве. Обязательно с посещением усадьбы во Львовке, местный экскурсовод восхитителен! Спасибо Павлу за предоставленную возможность посетить эти места!
Павел
Павел
Ответ организатора:
Благодарю за высокую оценку экскурсии. Всегда рад провести и другие маршруты!
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Вадим
Павел - замечательный гид! Болдино и Львовка это очень интересно, хотя дорога туда не проста, занимает почти 4 часа в одну сторону. Интересная экскурсия по усадьбе, замечательный парк. Павел -
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профессиональный историк и рассказал много интересных фактов из жизни Пушкина в Болдино и о последних месяцах, предшествующих его дуэли с Дантесом, о которых я ничего не знал. Такое впечатление, что Павел знает все и может ответить на любой заковыристый вопрос. При этом ни в коем случае не доминирует, если во время дискуссии. Был на экскурсии один. С погодой повезло. Усадьбу в Львовке, осмотрели только снаружи, шла ее реставрация. Но ЦПШ, которую построил сын поэта, была открыта и я сходил туда на довольно интересную экскурсию. Рекомендую Павла категорически!

Павел - замечательный гид! Болдино и Львовка это очень интересно, хотя дорога туда не проста, занимает
Павел - замечательный гид! Болдино и Львовка это очень интересно, хотя дорога туда не проста, занимает
Павел - замечательный гид! Болдино и Львовка это очень интересно, хотя дорога туда не проста, занимает
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Л
Хорошая экскурсия, мне очень понравилось. Правда долго ехать, но по дороге есть остановки, вообще я люблю когда можно посмотреть на незнакомые места. Павел хорошо знает материал по теме экскурсии, так
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что время в пути пролетело незаметно. Ну и сама усадьба понравилась, много подлинных предметов, рукописи Пушкина. Большая территория усадьбы, есть где прогуляться и пофотографировать. Конечно надо ехать тем, кто интересуется Пушкиным и любит его произведения. Детям, я считаю, будет тяжеловато, полностью экскурсия длится 12 часов вместе с дорогой.

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П
Все понравилось. Пятница оптимальный вариант для поездки в Болдино с утра. Машин немного, А в обратную сторону после обеда поток навстречу. Сама поездка очень комфортна. Учитывая расстояние туда обратно 500 км, оптимальна поездка с водителем. Экскурсовод Павел - знаток своего дела, всем рекомендую. Само Болдино, русские просторы вокруг - красота, которую в ближнем Подмосковье уже к сожалению не увидишь. .
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В
Отличная поездка, интересный и логичный рассказ. При чем если изначально может показать странным, почему в начале путешествия Павел начинает свой рассказ с народа морда, хотя казалось бы едем к Пушкину, но постепенно все встаёт на свои места и становится понятно, что без этого экскурсия будет неполной.
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