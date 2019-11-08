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Погулять по дивной усадьбе Пушкина, погрузиться в прошлое и лучше узнать Нижегородский край

Павел
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Павел – ваш гид
«Я в Болдине писал, как давно уже не писал».

Родовое имение, где Пушкин провел три осени, вдохновило его на известнейшие произведения.

Приглашаю вас прогуляться по аллеям усадьбы, заглянуть в господский дом и церковь на берегу пруда, узнать о роде Пушкиных и о жизни поэта.

Дополнят день знаковые места по пути и рассказы о народе Мордовии.
10500 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 2 друзей
На автомобиле
Продолжительность 9 часов
До 3 человек
Можно с детьми
Встреча любое место в Нижнем Новгороде
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У этой экскурсии1 отзыв
5
Путешествие в Болдино
Путешествие в Болдино

Что вас ожидает

Познавательный путь
За окнами машины вы увидите живописные пейзажи Нижегородской земли, а я расскажу о ее истории. Мы проедем по древнему Березополью и мимо поселка Шатки, где находится могила ленинградской блокадницы Тани Савичевой. Поговорим о церковном расколе, зачинщики которого, патриарх Никон и протопоп Аввакум, родились в этих местах. А отдельной темой станет жизнь мордовского народа вчера и сегодня.

Сюжеты атмосферного Болдино
В интерьерах господского дома, в старинном парке у озера и в Успенской церкви на берегу вы представите три осени, которые великий поэт провел в Болдино, и вспомните написанные здесь произведения. Я расскажу об истории рода Пушкиных и о возникновении самого села. Изучив Болдино, отправимся в соседнюю Львовку, усадьбу сына поэта: здесь вы уловите дух «Повестей Белкина» и заглянете в музеи барского дома и крестьянской школы.

Организационные детали

  • Указанная стоимость включает транспортные расходы (я предоставляю автомобиль с водителем).
  • Если вы на своей машине, то стоимость экскурсии — 4500 рублей.
  • Входные билеты не включены в стоимость:
    — Музей-заповедник Пушкина «Болдино» (200руб./взрослые; 150руб./дети и студенты)
    — Музей литературных героев в Львовке (200руб./взрослые; 150руб./дети).
Путешествие в Болдино
Путешествие в Болдино
Путешествие в Болдино
Путешествие в Болдино
Путешествие в Болдино
Путешествие в Болдино
Путешествие в Болдино
Путешествие в Болдино
Путешествие в Болдино

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура любое место в Нижнем Новгороде.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Павел
Павел
Окончил исторический факультет Мининского Университета. Краевед, знаток города прошлого и позапрошлого веков, могу составить индивидуальные маршруты для каждого.
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1 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

8 ноября 2019
Хорошая экскурсия, мне очень понравилось. Правда долго ехать, но по дороге есть остановки, вообще я люблю когда можно посмотреть на незнакомые места. Павел хорошо знает материал по теме экскурсии, так что время в пути пролетело незаметно. Ну и сама усадьба понравилась, много подлинных предметов, рукописи Пушкина. Большая территория усадьбы, есть где прогуляться и пофотографировать. Конечно надо ехать тем, кто интересуется Пушкиным и любит его произведения. Детям, я считаю, будет тяжеловато, полностью экскурсия длится 12 часов вместе с дорогой.

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