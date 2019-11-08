Что вас ожидает

Познавательный путь

За окнами машины вы увидите живописные пейзажи Нижегородской земли, а я расскажу о ее истории. Мы проедем по древнему Березополью и мимо поселка Шатки, где находится могила ленинградской блокадницы Тани Савичевой. Поговорим о церковном расколе, зачинщики которого, патриарх Никон и протопоп Аввакум, родились в этих местах. А отдельной темой станет жизнь мордовского народа вчера и сегодня.

Сюжеты атмосферного Болдино

В интерьерах господского дома, в старинном парке у озера и в Успенской церкви на берегу вы представите три осени, которые великий поэт провел в Болдино, и вспомните написанные здесь произведения. Я расскажу об истории рода Пушкиных и о возникновении самого села. Изучив Болдино, отправимся в соседнюю Львовку, усадьбу сына поэта: здесь вы уловите дух «Повестей Белкина» и заглянете в музеи барского дома и крестьянской школы.