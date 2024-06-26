Экскурсии от вашего отеля в Нижнем Новгороде

Найдено 12 экскурсий в категории «От вашего отеля» в Нижнем Новгороде, цены от 7 900 ₽. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
8 веков Нижнего Новгорода: обзорная авто-пешеходная экскурсия
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
60 отзывов
Популярное предложение
8 веков Нижнего Новгорода: обзорная авто-пешеходная экскурсия
Как менялся Нижний Новгород за 800 лет? Узнайте на авто-пешеходной экскурсии, охватывающей ключевые достопримечательности и культурные объекты города
Начало: От вашего отеля в историческом центре Нижнего Новг...
4 июля в 07:00
5 июля в 18:00
от 8 000 за всё до 10 чел.
Из Нижнего Новгорода - в сакральное Дивеево
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
45 отзывов
Популярное предложение
Из Нижнего Новгорода - в сакральное Дивеево
Узнайте историю святынь Дивеево и Арзамаса, посетите монастырь и источник Серафима Саровского. Путешествие наполнено духовностью и историей
Начало: У вашего отеля в историческом центре Нижнего Новго...
4 июля в 08:00
8 июля в 08:00
от 17 350 за всё до 6 чел.
Легендарный Городец
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
53 отзыва
Легендарный Городец: индивидуальная экскурсия
Городец, основанный в 1152 году, приглашает вас окунуться в его древнюю историю. Посетите знаковые места, узнайте о ремеслах и легендах города
Начало: От вашего отеля в историческом центре Нижнего Новг...
4 июля в 08:00
12 июля в 08:30
от 12 700 за всё до 6 чел.
Болдинские этюды: поездка в родовое имение Пушкина
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
6 отзывов
Болдинские этюды: поездка в родовое имение Пушкина
Отправиться за вдохновением и историями из жизни поэта в литературный музей-заповедник
Начало: От вашего отеля в историческом центре Нижнего Новг...
4 июля в 07:00
9 июля в 07:00
от 21 400 за всё до 6 чел.
Заповедный Светлояр, или Русская Атлантида
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
12 отзывов
Заповедный Светлояр, или Русская Атлантида
Душевная поездка по таежной Нижегородчине с погружением в истории, легенды и традиции края
Начало: От вашего отеля в историческом Нижнем Новгороде ил...
4 июля в 08:00
9 июля в 08:00
от 13 350 за всё до 6 чел.
В Дивеевский монастырь - к последнему уделу Богородицы
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
10 отзывов
Популярное предложение
В Дивеевский монастырь - к последнему уделу Богородицы
Закрытый город Арзамас, святые места Дивеева и источник Серафима Саровского
Начало: У вашего отеля
8 июля в 08:30
9 июля в 08:30
17 000 за всё до 3 чел.
Восемь веков Нижнего за три часа на авто
Индивидуальная
3 часа
268 отзывов
Восемь веков Нижнего за три часа на авто
Начало: От вашего отеля в историческом центе города
Расписание: По договоренности, в любой свободный день
4 июля в 08:00
8 июля в 08:00
от 7 900 за всё до 4 чел.
Пушкин: от предков до потомков. Большое Болдино - имение Пушкиных XIX в
Индивидуальная
12 часов
2 отзыва
Пушкин: от предков до потомков. Большое Болдино - имение Пушкиных XIX в
Начало: Нижний Новгород, около вашего отеля
Расписание: кроме понедельника, в любой день
Завтра в 09:00
3 июля в 09:00
от 21 900 за всё до 8 чел.
«По следам великого поэта»: поездка в Большое Болдино
Индивидуальная
12 часов
«По следам великого поэта»: поездка в Большое Болдино
Начало: Ваша гостиница в Нижнем Новгороде
Расписание: По будням в 8:00
19 июля в 08:00
1 авг в 08:00
18 000 за всё до 4 чел.
«В гости к Макарию» - поездка в Макарьевский монастырь
Индивидуальная
9 часов
«В гости к Макарию» - поездка в Макарьевский монастырь
Начало: Ваша гостиница в Нижнем Новгороде
Расписание: В будни в 9.00
27 авг в 09:00
28 авг в 09:00
13 000 за всё до 4 чел.
Городец и Семёнов: хохлома, росписи, пряники + канатная дорога
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
Городец и Семёнов: хохлома, росписи, пряники + канатная дорога
Начало: Ваша гостиница
Расписание: Ежедневно в 8:30
5 июля в 08:30
6 июля в 08:30
20 000 за всё до 4 чел.
По следам арзамасского гуся. Гастрономическое приключение
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
По следам арзамасского гуся. Гастрономическое приключение
Отправиться в старинный город Нижегородской области, чтобы полакомиться местными блюдами
Начало: У вашей гостиницы
Сегодня в 09:00
3 июля в 18:00
15 000 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Т
    Татьяна
    26 июня 2024
    Из Нижнего Новгорода - в сакральное Дивеево
    Полный восторг от познавательной экскурсии. Наш проводник Елена- замечательный рассказчик, очень эрудированный и позитивный человек. За увлекательной и интересной беседой время промчалось очень быстро. Мы очень довольны и благодарим организатора за доставленное удовольствие.
  • Н
    Наталия
    23 июня 2024
    Легендарный Городец
    Отличная экскурсия! ГИД Сергей - интересный, интеллигентный, знающий и очень приятный человек! Поездка в Городец очень понравилась! Огромное спасибо!
  • Н
    Наталья
    20 июня 2024
    8 веков Нижнего Новгорода: обзорная авто-пешеходная экскурсия
    Очень интересная, познавательная экскурсия. Нам не повезло с погодой: два часа из трех лил дождь. Но это не помешало получить огромное удовольствие от экскурсии. Однозначно рекомендую.
  • Ю
    ЮЛИЯ
    20 июня 2024
    Из Нижнего Новгорода - в сакральное Дивеево
    Поездка очень хорошая получилась. Все четко и аккуратно. Гид опытный, подсказывал что посмотреть в первую очередь и т. д. Смотреть действительно есть что! Успели искупаться в источниках. СпасиБо!
  • Н
    Наталья
    13 июня 2024
    Заповедный Светлояр, или Русская Атлантида
    Спасибо Василию за прекрасно проведённое время и впечатления! Познавательно и интересно! Да и в дороге мы не скучали: Василий рассказал
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    нам много нового и про Нижний Новгород, и про Светлояр, и про Городец. Хочу также отметить комфортную манеру вождения и заботу о своих туристах. Спасибо Вам большое!:)

  • Е
    Елена
    13 июня 2024
    Легендарный Городец
    Друзья, рекомендуем! 💛 Живописные места, чудесные виды, изумительный городок🌈 Отдельно спасибо нашему гиду - Никифорову Алексею: интеллигентный, с большим запасом знаний, внимательный и любящий свою Родину. Все прошло максимально комфортно и познавательно💛💛💛
    Друзья, рекомендуем! 💛Друзья, рекомендуем! 💛Друзья, рекомендуем! 💛Друзья, рекомендуем! 💛
  • А
    Анастасия
    11 июня 2024
    Из Нижнего Новгорода - в сакральное Дивеево
    Отличная экскурсия, чтобы познакомиться с одной из достопримечательностей Нижегородской области. Огромное спасибо гиду Елену за чудесную информативную, содержательную экскурсию. Елена
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    открыла дя нас много новых и интересных исторических фактов, связанных с Дивеево. Поездка прошла на комфортабельном автомобиле, по пути в Дивеево познакомились с милым и красивым городом Арзамас. Остались только позитивные впечатления, обязательно вернемся еще)

  • М
    Михаил
    10 июня 2024
    Восемь веков Нижнего за три часа на авто
    Василий провез нас по самым интересным местам. Патриот города. Эрудированый. Много цифровых данных. Удалось составить представление о городе и его истории. Форма экскурсии строгая, к невнимательности относится критически.
  • Н
    Наталья
    8 июня 2024
    8 веков Нижнего Новгорода: обзорная авто-пешеходная экскурсия
    Спасибо Василию за интересную экскурсию. Узнали многое об истории города, о знаменитых людях Нижнего Новгорода, об архитектуре и достопримечательностях города. Экскурсия проходила на комфортабельном автомобиле. Был интересный маршрут. Советуем всем этого гида
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  • Т
    Татьяна
    31 мая 2024
    Легендарный Городец
    Если вы хотите окунуться в разные исторические эпохи, в том числе через легенды и притчи, узнать нетривиальные факты из жизни
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    как выдающихся, так и малоизвестных людей, задуматься о причинно-следственных связях событий и явлений и просто насладиться грамотной речью экскурсовода, то выбирайте для экскурсий по Нижнему Новгороду и его окрестностям Василия. Большое спасибо, Василий, за яркие впечатления! Мы обязательно вернемся.

Ответы на вопросы от путешественников по Нижнему Новгороду в категории «От вашего отеля»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Нижнем Новгороде
В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 12
  1. 8 веков Нижнего Новгорода: обзорная авто-пешеходная экскурсия
  2. Из Нижнего Новгорода - в сакральное Дивеево
  3. Легендарный Городец
  4. Болдинские этюды: поездка в родовое имение Пушкина
  5. Заповедный Светлояр, или Русская Атлантида
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Самое главное
  2. Рождественская улица
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  4. Чкаловская лестница
  5. Большая Покровская улица
  6. Набережная
  7. Кремль
  8. Старый город
  9. Верхневолжская Набережная
  10. Усадьба Рукавишниковых
Сколько стоит экскурсия по Нижнему Новгороду в июле 2024
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