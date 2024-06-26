1 чел.
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Индивидуальная
3 часа
Популярное предложение
8 веков Нижнего Новгорода: обзорная авто-пешеходная экскурсия
Как менялся Нижний Новгород за 800 лет? Узнайте на авто-пешеходной экскурсии, охватывающей ключевые достопримечательности и культурные объекты города
Начало: От вашего отеля в историческом центре Нижнего Новг...
4 июля в 07:00
5 июля в 18:00
от 8 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
10 часов
Популярное предложение
Из Нижнего Новгорода - в сакральное Дивеево
Узнайте историю святынь Дивеево и Арзамаса, посетите монастырь и источник Серафима Саровского. Путешествие наполнено духовностью и историей
Начало: У вашего отеля в историческом центре Нижнего Новго...
4 июля в 08:00
8 июля в 08:00
от 17 350₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
6 часов
Легендарный Городец: индивидуальная экскурсия
Городец, основанный в 1152 году, приглашает вас окунуться в его древнюю историю. Посетите знаковые места, узнайте о ремеслах и легендах города
Начало: От вашего отеля в историческом центре Нижнего Новг...
4 июля в 08:00
12 июля в 08:30
от 12 700₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
12 часов
Болдинские этюды: поездка в родовое имение Пушкина
Отправиться за вдохновением и историями из жизни поэта в литературный музей-заповедник
Начало: От вашего отеля в историческом центре Нижнего Новг...
4 июля в 07:00
9 июля в 07:00
от 21 400₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
7 часов
Заповедный Светлояр, или Русская Атлантида
Душевная поездка по таежной Нижегородчине с погружением в истории, легенды и традиции края
Начало: От вашего отеля в историческом Нижнем Новгороде ил...
4 июля в 08:00
9 июля в 08:00
от 13 350₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
10 часов
Популярное предложение
В Дивеевский монастырь - к последнему уделу Богородицы
Закрытый город Арзамас, святые места Дивеева и источник Серафима Саровского
Начало: У вашего отеля
8 июля в 08:30
9 июля в 08:30
17 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
3 часа
Восемь веков Нижнего за три часа на авто
Начало: От вашего отеля в историческом центе города
Расписание: По договоренности, в любой свободный день
4 июля в 08:00
8 июля в 08:00
от 7 900₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
12 часов
Пушкин: от предков до потомков. Большое Болдино - имение Пушкиных XIX в
Начало: Нижний Новгород, около вашего отеля
Расписание: кроме понедельника, в любой день
Завтра в 09:00
3 июля в 09:00
от 21 900₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
12 часов
«По следам великого поэта»: поездка в Большое Болдино
Начало: Ваша гостиница в Нижнем Новгороде
Расписание: По будням в 8:00
19 июля в 08:00
1 авг в 08:00
18 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
9 часов
«В гости к Макарию» - поездка в Макарьевский монастырь
Начало: Ваша гостиница в Нижнем Новгороде
Расписание: В будни в 9.00
27 авг в 09:00
28 авг в 09:00
13 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
9 часов
Городец и Семёнов: хохлома, росписи, пряники + канатная дорога
Начало: Ваша гостиница
Расписание: Ежедневно в 8:30
5 июля в 08:30
6 июля в 08:30
20 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
По следам арзамасского гуся. Гастрономическое приключение
Отправиться в старинный город Нижегородской области, чтобы полакомиться местными блюдами
Начало: У вашей гостиницы
Сегодня в 09:00
3 июля в 18:00
15 000₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ТТатьяна26 июня 2024Полный восторг от познавательной экскурсии. Наш проводник Елена- замечательный рассказчик, очень эрудированный и позитивный человек. За увлекательной и интересной беседой время промчалось очень быстро. Мы очень довольны и благодарим организатора за доставленное удовольствие.
- ННаталия23 июня 2024Отличная экскурсия! ГИД Сергей - интересный, интеллигентный, знающий и очень приятный человек! Поездка в Городец очень понравилась! Огромное спасибо!
- ННаталья20 июня 2024Очень интересная, познавательная экскурсия. Нам не повезло с погодой: два часа из трех лил дождь. Но это не помешало получить огромное удовольствие от экскурсии. Однозначно рекомендую.
- ЮЮЛИЯ20 июня 2024Поездка очень хорошая получилась. Все четко и аккуратно. Гид опытный, подсказывал что посмотреть в первую очередь и т. д. Смотреть действительно есть что! Успели искупаться в источниках. СпасиБо!
- ННаталья13 июня 2024Спасибо Василию за прекрасно проведённое время и впечатления! Познавательно и интересно! Да и в дороге мы не скучали: Василий рассказал
- ЕЕлена13 июня 2024Друзья, рекомендуем! 💛 Живописные места, чудесные виды, изумительный городок🌈 Отдельно спасибо нашему гиду - Никифорову Алексею: интеллигентный, с большим запасом знаний, внимательный и любящий свою Родину. Все прошло максимально комфортно и познавательно💛💛💛
- ААнастасия11 июня 2024Отличная экскурсия, чтобы познакомиться с одной из достопримечательностей Нижегородской области. Огромное спасибо гиду Елену за чудесную информативную, содержательную экскурсию. Елена
- ММихаил10 июня 2024Василий провез нас по самым интересным местам. Патриот города. Эрудированый. Много цифровых данных. Удалось составить представление о городе и его истории. Форма экскурсии строгая, к невнимательности относится критически.
- ННаталья8 июня 2024Спасибо Василию за интересную экскурсию. Узнали многое об истории города, о знаменитых людях Нижнего Новгорода, об архитектуре и достопримечательностях города. Экскурсия проходила на комфортабельном автомобиле. Был интересный маршрут. Советуем всем этого гида
- ТТатьяна31 мая 2024Если вы хотите окунуться в разные исторические эпохи, в том числе через легенды и притчи, узнать нетривиальные факты из жизни
Ответы на вопросы от путешественников по Нижнему Новгороду в категории «От вашего отеля»
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