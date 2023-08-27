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местами, так и Арзамасом. Осмотр особняков Болдино необходимо брать только с экскурсией. Иначе непонятно и неинтересно. Обязательно учитывайте протяженность и длительность поездки. У нас получилось 14 часов при неплохом темпе. Детям может быть тяжело.