1 чел.
По популярности
Индивидуальная
13 часов
Маленькое путешествие в Большое Болдино
Литературная авто-экскурсия по югу Нижегородской области
18 июня в 07:00
22 июня в 07:00
20 000₽ за всё до 5 чел.
Групповая
13 часов
По пушкинским местам в Большое Болдино
«Переезд в Большое Болдино (230 км)»
Расписание: Смотрите свободные даты
Сегодня в 07:00
15 июня в 07:00
2 500₽ за человека
Индивидуальная
10 часов
Пушкин: от предков до потомков. Большое Болдино - имение Пушкиных XIX в
Начало: Нижний Новгород, по договоренности
«Во время путешествия в Большое Болдино я расскажу о судьбах многочисленных потомков и предков поэта»
Расписание: кроме понедельника, в любой день
13 июня в 09:00
15 июня в 09:00
от 9 900₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
12 часов
«По следам великого поэта»: поездка в Большое Болдино
Начало: Ваша гостиница в Нижнем Новгороде
«8:00 – 11:30 Переезд в Большое Болдино с зелёными стоянками»
Расписание: По будням в 8:00
5 июля в 08:00
15 800₽ за всё до 4 чел.
Групповая
13 часов
Большое Болдино: Пушкинская усадьба
«Обязательно побывайте в Большом Болдино, если вам хочется ощутить веяние полного романтики XIX века»
Расписание: Суббота в 07:00
3 500₽ за человека
Индивидуальная
12 часов
Арзамас и Болдино: литературный трип на целый день
Отправиться к местам Пушкина, Горького и Гайдара
«Большое Болдино — родовое имение Пушкиных»
Сегодня в 20:00
Завтра в 18:00
30 000₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ВВасилий27 августа 2023По пушкинским местам в Большое БолдиноВсе во время, все ок.
- ИИрина30 июля 2023По пушкинским местам в Большое БолдиноОчень хорошая экскурсия. Гид рассказала всю дорогу. Было очень интересно и познавательно. Считаю, что каждый, Кому дорого творчество Пушкина и история Отечества, должен посетить эти места.
- ААлексей5 февраля 2023Великолепная экскурсия! Алексей прекрасный рассказчик, очень эрудирован и обладает обширными познаниями. Очень рекомендую данный маршрут. Позволяет ознакомиться как с пушкинскими
- ООльга6 ноября 2022Огромное спасибо Алексею! Пока на свете есть такие влюблённые в своё дело люди, желающие донести до экскурсантов биографические, исторические события
- ООльга27 сентября 2021Большое спасибо Алексею и Денису за интересную экскурсию Очень понравилось Алексей читал душевно наизусть,сопровождал музыкально,показали фильм по теме,хорошая подборка материалов,дорога была незаметной Денис профессионально вёл автомобиль 👍 Большое спасибо такой замечательной команде
- ГГалина4 сентября 2021Экскурсия со Светланой и нашим замечательным водителем Александром великолепна!
Ответы на вопросы от путешественников по Нижнему Новгороду в категории «Болдино»
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