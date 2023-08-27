Экскурсии в Болдино из Нижнего Новгорода

Найдено 6 экскурсий в категории «Болдино» в Нижнем Новгороде, цены от 2 500 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Маленькое путешествие в Большое Болдино
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
13 часов
17 отзывов
Маленькое путешествие в Большое Болдино
Литературная авто-экскурсия по югу Нижегородской области
18 июня в 07:00
22 июня в 07:00
20 000 за всё до 5 чел.
По пушкинским местам в Большое Болдино
🚌 На автобусе
Групповая
13 часов
99 отзывов
По пушкинским местам в Большое Болдино
«Переезд в Большое Болдино (230 км)»
Расписание: Смотрите свободные даты
Сегодня в 07:00
15 июня в 07:00
2 500 за человека
Пушкин: от предков до потомков. Большое Болдино - имение Пушкиных XIX в
Индивидуальная
10 часов
2 отзыва
Пушкин: от предков до потомков. Большое Болдино - имение Пушкиных XIX в
Начало: Нижний Новгород, по договоренности
«Во время путешествия в Большое Болдино я расскажу о судьбах многочисленных потомков и предков поэта»
Расписание: кроме понедельника, в любой день
13 июня в 09:00
15 июня в 09:00
от 9 900 за всё до 6 чел.
«По следам великого поэта»: поездка в Большое Болдино
Индивидуальная
12 часов
«По следам великого поэта»: поездка в Большое Болдино
Начало: Ваша гостиница в Нижнем Новгороде
«8:00 – 11:30 Переезд в Большое Болдино с зелёными стоянками»
Расписание: По будням в 8:00
5 июля в 08:00
15 800 за всё до 4 чел.
Большое Болдино: Пушкинская усадьба
Групповая
13 часов
Большое Болдино: Пушкинская усадьба
«Обязательно побывайте в Большом Болдино, если вам хочется ощутить веяние полного романтики XIX века»
Расписание: Суббота в 07:00
3 500 за человека
Арзамас и Болдино: литературный трип на целый день
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
Арзамас и Болдино: литературный трип на целый день
Отправиться к местам Пушкина, Горького и Гайдара
«Большое Болдино — родовое имение Пушкиных»
Сегодня в 20:00
Завтра в 18:00
30 000 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • В
    Василий
    27 августа 2023
    По пушкинским местам в Большое Болдино
    Все во время, все ок.
  • И
    Ирина
    30 июля 2023
    По пушкинским местам в Большое Болдино
    Очень хорошая экскурсия. Гид рассказала всю дорогу. Было очень интересно и познавательно. Считаю, что каждый, Кому дорого творчество Пушкина и история Отечества, должен посетить эти места.
  • А
    Алексей
    5 февраля 2023
    Маленькое путешествие в Большое Болдино
    Великолепная экскурсия! Алексей прекрасный рассказчик, очень эрудирован и обладает обширными познаниями. Очень рекомендую данный маршрут. Позволяет ознакомиться как с пушкинскими
    читать дальше

    местами, так и Арзамасом. Осмотр особняков Болдино необходимо брать только с экскурсией. Иначе непонятно и неинтересно. Обязательно учитывайте протяженность и длительность поездки. У нас получилось 14 часов при неплохом темпе. Детям может быть тяжело.

  • О
    Ольга
    6 ноября 2022
    Маленькое путешествие в Большое Болдино
    Огромное спасибо Алексею! Пока на свете есть такие влюблённые в своё дело люди, желающие донести до экскурсантов биографические, исторические события
    читать дальше

    времён давно минувших дней, цитаты произведений великого Пушкина, жива и будет жить Россия! 12- ти часовая поездка прошла как один миг. СПАСИБО!!!!

  • О
    Ольга
    27 сентября 2021
    Маленькое путешествие в Большое Болдино
    Большое спасибо Алексею и Денису за интересную экскурсию Очень понравилось Алексей читал душевно наизусть,сопровождал музыкально,показали фильм по теме,хорошая подборка материалов,дорога была незаметной Денис профессионально вёл автомобиль 👍 Большое спасибо такой замечательной команде
  • Г
    Галина
    4 сентября 2021
    Пушкин: от предков до потомков. Большое Болдино - имение Пушкиных XIX в
    Экскурсия со Светланой и нашим замечательным водителем Александром великолепна!

Ответы на вопросы от путешественников по Нижнему Новгороду в категории «Болдино»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Нижнем Новгороде
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 6
  1. Маленькое путешествие в Большое Болдино
  2. По пушкинским местам в Большое Болдино
  3. Пушкин: от предков до потомков. Большое Болдино - имение Пушкиных XIX в
  4. «По следам великого поэта»: поездка в Большое Болдино
  5. Большое Болдино: Пушкинская усадьба
Какие места ещё посмотреть в Нижнем Новгороде
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Рождественская улица
  3. Нижегородский Кремль
  4. Чкаловская лестница
  5. Большая Покровская улица
  6. Набережная
  7. Кремль
  8. Старый город
  9. Верхневолжская Набережная
  10. Усадьба Рукавишниковых
Сколько стоит экскурсия по Нижнему Новгороду в июне 2024
Сейчас в Нижнем Новгороде в категории "Болдино" можно забронировать 6 экскурсий и билетов от 2 500 до 30 000. Туристы уже оставили гидам 118 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
Купите самую интересную из 6 экскурсий в Нижнем Новгороде на 2024 год по теме «Болдино», 118 ⭐ отзывов, цены от 2500₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
ХорошоТам