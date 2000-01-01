Многие сегодня, к сожалению, путают соседей — Арзамас и Саров. А зря! Всех любителей классического я приглашаю в настоящий Арзамас: мы будем говорить о классиках русской литературы, любоваться кирпичными и даже деревянными особняками в стиле классицизм, а желающие смогут прокатиться на самом классическом автобусе 🚌 СССР — легендарном ЛиАЗ-677!

Уютный город 🏙️ храмов и монастырейИмя моего родного города — Арзамас, было одним из самых известных в России:

оно звучало в литературных салонах Петербурга: «О други смелых муз, о дивный Арзамас!»;

оно не сходило с уст торговых людей России: «Один глаз на нас, а другой — на Арзамас!»;

оно прочно вошло в сознание православного человека: «Много видал я в Москве церквей. В Арзамасе же, кроме церквей, ничего не видал!»

Воистину «Арзамас городок — от Москвы уголок!»

Особняки дворян и деревянные постройкиНа уютных улочках Арзамаса мы встретим особняки дворян и купцов в классическом стиле. Однозначно прекрасен деревянный Арзамас! Но самое главное богатство города — это люди, украсившие своими биографиями славную историю 📖 города: Иван Грозный, Александр Пушкин, отец Федор, патриарх Сергий, Аркадий Гайдар и многие, многие другие!

Приезжайте в Арзамас! Важная информация:Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.