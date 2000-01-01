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Арзамас классический

Алексей Р.
Алексей Р. – Гид из Нижнего Новгорода
На экскурсии 🧭 я покажу вам свой самый любимый город 🏙️ планеты — Арзамас.

Приезжайте, всё сами увидите и услышите!
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 8 часов
  • 👫 Для 1-10 человек

  • 2 000 ₽ за экскурсию

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Арзамас классический
Арзамас классический

Что вы увидите

  • Соборная площадь
  • памятник патриарху Сергию
  • Воскресенский собор
  • дом детства Гайдара
  • дом ссылки М. Горького
  • многое другое
Многие сегодня, к сожалению, путают соседей — Арзамас и Саров. А зря! Всех любителей классического я приглашаю в настоящий Арзамас: мы будем говорить о классиках русской литературы, любоваться кирпичными и даже деревянными особняками в стиле классицизм, а желающие смогут прокатиться на самом классическом автобусе 🚌 СССР — легендарном ЛиАЗ-677!

Уютный город 🏙️ храмов и монастырейИмя моего родного города — Арзамас, было одним из самых известных в России:

  • оно звучало в литературных салонах Петербурга: «О други смелых муз, о дивный Арзамас!»;
  • оно не сходило с уст торговых людей России: «Один глаз на нас, а другой — на Арзамас!»;
  • оно прочно вошло в сознание православного человека: «Много видал я в Москве церквей. В Арзамасе же, кроме церквей, ничего не видал!»
  • Воистину «Арзамас городок — от Москвы уголок!»
Особняки дворян и деревянные постройкиНа уютных улочках Арзамаса мы встретим особняки дворян и купцов в классическом стиле. Однозначно прекрасен деревянный Арзамас! Но самое главное богатство города — это люди, украсившие своими биографиями славную историю 📖 города: Иван Грозный, Александр Пушкин, отец Федор, патриарх Сергий, Аркадий Гайдар и многие, многие другие!
Приезжайте в Арзамас! Важная информация:Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
Что входит
  • Услуги экскурсовода
Что не входит
  • Транспорт - ваш или будем заказывать (от 3000 руб. за легковое авто)
  • Билеты в музеи.
Начало и место завершения
🚩 По договоренности
Арзамас классический
Арзамас классический
Арзамас классический
Арзамас классический

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Алексей Р.
Алексей Р.
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Алексей Р. проводит ещё 5 экскурсий

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