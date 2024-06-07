читать дальше торопясь, с удовольствием. Очень довольны поездкой! Спасибо Елене!!! Рекомендую! Какой-то странный отзыв: фото почему-то не моё, многое в вопросниках не загружается. Это не к Елене относится, а к сайту

Ездили 16 мая в Дивеево с Еленой. Очень доброжелательный и интересный человек. Везде нас привезла, всё показала и рассказала не