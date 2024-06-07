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Групповая
12 часов
В тренде
Групповая экскурсия по Арзамасу и Дивеево из Нижнего Новгорода
Погрузитесь в атмосферу старинных нижегородских селений Арзамас и Дивеево. Посетите знаменитый Дивеевский монастырь и древние храмы Арзамаса
Начало: На площади Ленина
Сегодня в 08:00
10 июня в 08:00
2 400₽ за человека
Индивидуальная
10 часов
Популярное предложение
Из Нижнего Новгорода - в сакральное Дивеево
Узнайте историю святынь Дивеево и Арзамаса, посетите монастырь и источник Серафима Саровского. Путешествие наполнено духовностью и историей
Начало: У вашего отеля в историческом центре Нижнего Новго...
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
от 17 350₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
12 часов
Сокровенное Дивеево (на вашем авто): индивидуальная экскурсия
Посетите Дивеевский монастырь и узнайте его историю. Оцените святыни, такие как Троицкий собор и Казанский собор. Заедьте в Арзамас по пути
Начало: Площадь горького
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
9 500₽ за всё до 10 чел.
Групповая
11 часов
Из Нижнего Новгорода - в Арзамас и Дивеево
Путешествие по святым местам женской обители с заездом в город-крепость
Начало: На площади Ленина
Сегодня в 08:00
10 июня в 08:00
2 400₽ за человека
Индивидуальная
10 часов
В Дивеевский монастырь - к последнему уделу Богородицы
Закрытый город Арзамас, святые места Дивеева и источник Серафима Саровского
Начало: У вашего отеля
10 июня в 08:30
11 июня в 08:30
17 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
12 часов
Дивеевские Свет и Радость
Насыщенное знакомство со святыми местами, посещение женской обители и заезд в окрестности Дивеева
Начало: в вашем отеле в Нижнем Новгороде
1 июля в 08:00
2 июля в 08:00
15 400₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
12 часов
Арзамас и Дивеево
Путешествие по нижегородскому югу с профессиональным историком и опытным водителем
10 июня в 08:30
12 июня в 08:30
25 000₽ за всё до 4 чел.
Групповая
11 часов
Популярное предложение
Дивеево и Арзамас: паломничество к четвертому уделу Божией Матери
Погрузитесь в атмосферу святости и мира, посетив уникальные духовные святыни Дивеево и Арзамаса в сопровождении опытного гида
Начало: Площадь Ленина, Нижний Новгород
Расписание: Смотрите свободные даты
Сегодня в 07:45
10 июня в 07:45
2 400₽ за человека
Индивидуальная
12 часов
Экскурсия к святыням Дивеево и в «закрытый» город Арзамас
Начало: По договоренности
Расписание: По договоренности
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
10 500₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
13 часов
Маленькое путешествие в Большое Болдино
Литературная авто-экскурсия по югу Нижегородской области
18 июня в 07:00
22 июня в 07:00
20 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
10 часов
Дивное Дивеево
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно в 8:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от 16 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
12 часов
Арзамас. Дивеево. Источник Серафима Саровского
Начало: Площадь Свободы, 4
Расписание: В любой день с 8:00
Завтра в 19:00
10 июня в 09:00
25 000₽ за всё до 4 чел.
Групповая
9 часов
Пешеланские пещеры и красавец Арзамас
Увидеть знаковые памятники и белокаменные храмы Арзамаса, а после спуститься в настоящую шахту
Начало: на площади Ленина
Сегодня в 08:00
15 июня в 08:00
5 400₽ за человека
Индивидуальная
12 часов
Арзамас и Болдино: литературный трип на целый день
Отправиться к местам Пушкина, Горького и Гайдара
Сегодня в 20:00
Завтра в 18:00
30 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
По следам арзамасского гуся. Гастрономическое приключение
Отправиться в старинный город Нижегородской области, чтобы полакомиться местными блюдами
Начало: У вашей гостиницы
Сегодня в 13:00
Завтра в 18:00
15 000₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ИИрина7 июня 2024Чудесная поездка и опытным душевным экскурсоводом Натальей Андреевной. Любит свой край, много знает о его истории и его людях. Команда
- ММария7 июня 2024В целом экскурсия организована хорошо. Но лично нам хотелось бы больше свободного времени в Дивеево. Даже зная территорию монастыря, не
- ЕЕлена6 июня 2024Все отлично, рекомендую. Гид Галина - специалист высокого уровня!!!
- ООксана5 июня 2024Экскурсия понравилась. Экскурсовод очень интересно и много рассказал и про Нижний Новгород, и про Арзамас, и про Дивеево. Заезжали на
- ССветлана4 июня 2024Огромная благодарность Василию за экскурсию в Дивеево!!! Просто невероятный гид с огромными познаниями и такой теплой любовью к своему родному
- ЕЕлена31 мая 2024Очень интересная информативная экскурсия благодаря экскурсоводу Владимиру
- ЛЛюдмила30 мая 2024Благодарю тур. фирму Спутник, за очень доступные по ценам экскурсии и доброжелательное отношение к туристам. Ездили от вас в Дивеево
- ТТатьяна28 мая 2024Большое спасибо за увлекательную экскурсию. Очень понравился город Арзамас.
- HHi+7988126 мая 2024Очень интересная экскурсия. Жаль, что совсем не было свободного времени в Арзамасе. Благодаря подробному рассказу экскурсовода в Дивеево все успели посмотреть. Все понравилось.
- ЛЛюбовь17 мая 2024Ездили 16 мая в Дивеево с Еленой. Очень доброжелательный и интересный человек. Везде нас привезла, всё показала и рассказала не
Ответы на вопросы от путешественников по Нижнему Новгороду в категории «Арзамас»
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