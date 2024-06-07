Экскурсии в Арзамас из Нижнего Новгорода

Найдено 15 экскурсий в категории «Арзамас» в Нижнем Новгороде, цены от 2 400 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Автобусная экскурсия «К истокам русской души»
🚌 На автобусе
Групповая
12 часов
27 отзывов
В тренде
Групповая экскурсия по Арзамасу и Дивеево из Нижнего Новгорода
Погрузитесь в атмосферу старинных нижегородских селений Арзамас и Дивеево. Посетите знаменитый Дивеевский монастырь и древние храмы Арзамаса
Начало: На площади Ленина
Сегодня в 08:00
10 июня в 08:00
2 400 за человека
Из Нижнего Новгорода - в сакральное Дивеево
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
42 отзыва
Популярное предложение
Из Нижнего Новгорода - в сакральное Дивеево
Узнайте историю святынь Дивеево и Арзамаса, посетите монастырь и источник Серафима Саровского. Путешествие наполнено духовностью и историей
Начало: У вашего отеля в историческом центре Нижнего Новго...
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
от 17 350 за всё до 6 чел.
Сокровенное Дивеево (на вашем авто)
Индивидуальная
12 часов
35 отзывов
Сокровенное Дивеево (на вашем авто): индивидуальная экскурсия
Посетите Дивеевский монастырь и узнайте его историю. Оцените святыни, такие как Троицкий собор и Казанский собор. Заедьте в Арзамас по пути
Начало: Площадь горького
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
9 500 за всё до 10 чел.
Из Нижнего Новгорода - в Арзамас и Дивеево
🚌 На автобусе
Групповая
11 часов
176 отзывов
Из Нижнего Новгорода - в Арзамас и Дивеево
Путешествие по святым местам женской обители с заездом в город-крепость
Начало: На площади Ленина
Сегодня в 08:00
10 июня в 08:00
2 400 за человека
В Дивеевский монастырь - к последнему уделу Богородицы
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
10 отзывов
В Дивеевский монастырь - к последнему уделу Богородицы
Закрытый город Арзамас, святые места Дивеева и источник Серафима Саровского
Начало: У вашего отеля
10 июня в 08:30
11 июня в 08:30
17 000 за всё до 3 чел.
Дивеевские Свет и Радость
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
10 отзывов
Дивеевские Свет и Радость
Насыщенное знакомство со святыми местами, посещение женской обители и заезд в окрестности Дивеева
Начало: в вашем отеле в Нижнем Новгороде
1 июля в 08:00
2 июля в 08:00
15 400 за всё до 4 чел.
Арзамас и Дивеево
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
5 отзывов
Арзамас и Дивеево
Путешествие по нижегородскому югу с профессиональным историком и опытным водителем
10 июня в 08:30
12 июня в 08:30
25 000 за всё до 4 чел.
Дивеево и Арзамас - «четвертый удел Божией Матери»
🚌 На автобусе
Групповая
11 часов
837 отзывов
Популярное предложение
Дивеево и Арзамас: паломничество к четвертому уделу Божией Матери
Погрузитесь в атмосферу святости и мира, посетив уникальные духовные святыни Дивеево и Арзамаса в сопровождении опытного гида
Начало: Площадь Ленина, Нижний Новгород
Расписание: Смотрите свободные даты
Сегодня в 07:45
10 июня в 07:45
2 400 за человека
Экскурсия к святыням Дивеево и в «закрытый» город Арзамас
Индивидуальная
12 часов
41 отзыв
Экскурсия к святыням Дивеево и в «закрытый» город Арзамас
Начало: По договоренности
Расписание: По договоренности
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
10 500 за всё до 5 чел.
Маленькое путешествие в Большое Болдино
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
13 часов
17 отзывов
Маленькое путешествие в Большое Болдино
Литературная авто-экскурсия по югу Нижегородской области
18 июня в 07:00
22 июня в 07:00
20 000 за всё до 5 чел.
Дивное Дивеево
Индивидуальная
10 часов
11 отзывов
Дивное Дивеево
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно в 8:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от 16 000 за всё до 4 чел.
Арзамас. Дивеево. Источник Серафима Саровского
Индивидуальная
12 часов
10 отзывов
Арзамас. Дивеево. Источник Серафима Саровского
Начало: Площадь Свободы, 4
Расписание: В любой день с 8:00
Завтра в 19:00
10 июня в 09:00
25 000 за всё до 4 чел.
Пешеланские пещеры и красавец Арзамас
🚌 На автобусе
Групповая
9 часов
Пешеланские пещеры и красавец Арзамас
Увидеть знаковые памятники и белокаменные храмы Арзамаса, а после спуститься в настоящую шахту
Начало: на площади Ленина
Сегодня в 08:00
15 июня в 08:00
5 400 за человека
Арзамас и Болдино: литературный трип на целый день
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
Арзамас и Болдино: литературный трип на целый день
Отправиться к местам Пушкина, Горького и Гайдара
Сегодня в 20:00
Завтра в 18:00
30 000 за всё до 4 чел.
По следам арзамасского гуся. Гастрономическое приключение
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
По следам арзамасского гуся. Гастрономическое приключение
Отправиться в старинный город Нижегородской области, чтобы полакомиться местными блюдами
Начало: У вашей гостиницы
Сегодня в 13:00
Завтра в 18:00
15 000 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Ирина
    7 июня 2024
    Автобусная экскурсия «К истокам русской души»
    Чудесная поездка и опытным душевным экскурсоводом Натальей Андреевной. Любит свой край, много знает о его истории и его людях. Команда
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    пошла навстречу и на обратном пути завезла нас с супругом на вокзал в Арзамасе. Мы побывали и в дивном Дивеево, и успели на поезд. Спасибо огромное за все.

  • М
    Мария
    7 июня 2024
    Из Нижнего Новгорода - в Арзамас и Дивеево
    В целом экскурсия организована хорошо. Но лично нам хотелось бы больше свободного времени в Дивеево. Даже зная территорию монастыря, не
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    хватило времени посетить все места и прогуляться. А вот в Арзамасе затянуто, на мой взгляд, и свободного времени вообще не было, хотя самостоятельно хотелось погулять. Всегда стоял выбор либо слушать экскурсовода, либо самим смотреть территорию.

  • Е
    Елена
    6 июня 2024
    Автобусная экскурсия «К истокам русской души»
    Все отлично, рекомендую. Гид Галина - специалист высокого уровня!!!
  • О
    Оксана
    5 июня 2024
    Автобусная экскурсия «К истокам русской души»
    Экскурсия понравилась. Экскурсовод очень интересно и много рассказал и про Нижний Новгород, и про Арзамас, и про Дивеево. Заезжали на
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    источник Серафима. Не понравился обед. Советую брать экскурсию без обеда, т. к. поесть можно и на территории храма и рядом. А с обедом потеряете 50 минут, которые так важны для нахождения в таком месте.

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  • С
    Светлана
    4 июня 2024
    Из Нижнего Новгорода - в сакральное Дивеево
    Огромная благодарность Василию за экскурсию в Дивеево!!! Просто невероятный гид с огромными познаниями и такой теплой любовью к своему родному
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    краю!!! Мы полюбили Ваши места благодаря Вам!!! Огромное спасибо!!! Имея большой опыт поездок, мы говорим Вам, Вы лучший!!! Удачи Вам и всего самого самого доброго!!!

  • Е
    Елена
    31 мая 2024
    Из Нижнего Новгорода - в Арзамас и Дивеево
    Очень интересная информативная экскурсия благодаря экскурсоводу Владимиру
  • Л
    Людмила
    30 мая 2024
    Дивеево и Арзамас - «четвертый удел Божией Матери»
    Благодарю тур. фирму Спутник, за очень доступные по ценам экскурсии и доброжелательное отношение к туристам. Ездили от вас в Дивеево
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    с заездом в Город Арзамас. Экскурсовод Марина всю дорогу рассказывала о достопримечательностях Нижнего Новгорода и об Дивеевском 4 уделом Божей Матери. Всё было очень интересно и красиво! Посетить намоленное место и поклониться святым мощам Серафима Саровского - это было самое сокровенное моё желание. Я посетила замечательный край и исторические места своей Родине. Большое всем спасибо! Обязательно воспользуюсь вашими услугами в сфере туризма.

  • Т
    Татьяна
    28 мая 2024
    Из Нижнего Новгорода - в Арзамас и Дивеево
    Большое спасибо за увлекательную экскурсию. Очень понравился город Арзамас.
    Большое спасибо за увлекательную экскурсию. Очень понравился город АрзамасБольшое спасибо за увлекательную экскурсию. Очень понравился город АрзамасБольшое спасибо за увлекательную экскурсию. Очень понравился город Арзамас
  • H
    Hi+79881
    26 мая 2024
    Дивеево и Арзамас - «четвертый удел Божией Матери»
    Очень интересная экскурсия. Жаль, что совсем не было свободного времени в Арзамасе. Благодаря подробному рассказу экскурсовода в Дивеево все успели посмотреть. Все понравилось.
  • Л
    Любовь
    17 мая 2024
    Дивное Дивеево
    Ездили 16 мая в Дивеево с Еленой. Очень доброжелательный и интересный человек. Везде нас привезла, всё показала и рассказала не
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    торопясь, с удовольствием. Очень довольны поездкой! Спасибо Елене!!! Рекомендую! Какой-то странный отзыв: фото почему-то не моё, многое в вопросниках не загружается. Это не к Елене относится, а к сайту

Ответы на вопросы от путешественников по Нижнему Новгороду в категории «Арзамас»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Нижнем Новгороде
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  1. Автобусная экскурсия «К истокам русской души»
  2. Из Нижнего Новгорода - в сакральное Дивеево
  3. Сокровенное Дивеево (на вашем авто)
  4. Из Нижнего Новгорода - в Арзамас и Дивеево
  5. В Дивеевский монастырь - к последнему уделу Богородицы
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  1. Самое главное
  2. Рождественская улица
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  4. Чкаловская лестница
  5. Большая Покровская улица
  6. Набережная
  7. Кремль
  8. Старый город
  9. Верхневолжская Набережная
  10. Усадьба Рукавишниковых
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