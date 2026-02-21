Рождественская и Кожевенная — аристократка и нищенка, стоящие рядом.
Рождественская и Кожевенная — две улицы, два полюса старого Нижнего. Первая блистала купеческими особняками и амбициями, вторая задыхалась от бедности. Их соседство не было мирным: здесь богатство и нищета смотрели друг другу в лицо каждый день. На этой экскурсии мы пройдём по обеим, чтобы понять, как пьянящий взлёт и горькое дно сформировали характер города. Познакомимся с местами действия пьесы Максима Горького "На дне" и героями пьесы. Заглянем в атмосферные дворики, хранящие необычные объекты нижегородского стрит-арта. Я расскажу, зачем в «порочном квартале» открыли читальню для босяков, какие нижегородские дома проектировал сам Шехтель, и какое отношение жена известного скульптора имеет к Эйнштейну. А ещё — почему Лужков неожиданно связан с Мининым и Пожарским, и где здесь спрятаны эти нити. Конечно, не обойдёмся без тайн: вас ждут истории о фонтанах, которые помнят аферы полицмейстеров, проклятия купеческих династий Бугровых и Рукавишниковых и домах, где до сих пор неспокойно. Поговорим и о Строгановской церкви, которая закрылась в день освящения — и, говорят, без указаний самого Петра I тут не обошлось. Вы увидите:
Бугровскую ночлежку и легендарную чайную «Столбы», — Строгановскую церковь — шедевр «строгановского барокко», — старинные купеческие усадьбы и особняки с привидениями, — здания, где за фасадами скрываются комнаты с сокровищами, — и много других мест, у каждого из которых — свой голос и своя легенда.
Н
Николай
21 фев 2026
Если вы хотите получить начальную, но очень живую информацию об истории Нижнего Новгорода, идите на эту экскурсию без раздумий. Анатолий расскажет вам о городе всё самое главное и интересное.
И
Илья
20 фев 2026
Выбрали экскурсию «Из грязи в князи» для компании друзей, и не прогадали. Прогулка с Анатолием получилась очень позитивной и познавательной. Было приятно общаться с человеком, искренне увлеченным своим делом.
Е
Елена
20 фев 2026
Познавательная экскурсия с Анатолием не только подняла настроение, но и открыла для нас родной город с совершенно новой стороны. Спасибо, нам очень понравилось!
Е
Екатерина
20 фев 2026
Отличный маршрут и интереснейший рассказ об истории города, культуре и забавных исторических казусах. Слушать Анатолия легко и приятно, никаких сухих дат. Нижний Новгород влюбил в себя еще больше!
В
Валерия
19 фев 2026
Великолепная экскурсия! Анатолий - образованный, увлеченный человек и прекрасный рассказчик. Подача материала очень легкая и интересная, мы получили огромное удовольствие. Спасибо!
П
Полина
19 фев 2026
Прогулка охватывает не только две улицы, но и множество интересных фактов обо всей истории города. Анатолий рассказывает очень увлеченно, с деталями, и всегда готов ответить на любые вопросы.
В
Виктория
16 фев 2026
Отличная экскурсия, которая пролетела на одном дыхании. Очень легкая и незаурядная подача информации. Всем рекомендую!
А
Алиса
16 фев 2026
Прогулка прошла супер! Анатолий увлеченно, легко и непринужденно рассказал нам все секретики двух знаменитых улиц. Время пролетело незаметно, все остались очень довольны.
Д
Денис
16 фев 2026
Спасибо Анатолию за увлекательное путешествие во времени. Узнали множество интересных фактов о людях, местах и событиях, связанных с Нижним Новгородом.
Е
Евгения
16 фев 2026
Прогулка прошла интересно и познавательно, Анатолий рассказал об огромной разнице в жизни богатых и бедных слоев населения, живших по соседству. Очень рекомендую эту экскурсию к посещению, а после прогулки гид дал отличные рекомендации, что еще посмотреть в городе.
С
Сергей
16 фев 2026
Спасибо Анатолию за живой и легкий рассказ. Экскурсия отлично подходит для небанального знакомства с городом, чтобы увидеть его с новой стороны.
О
Оксана
16 фев 2026
Водили друзей из Рязани на экскурсию, и всем очень понравилось. Рассказ был легким, увлекательным и без излишнего количества дат. Когда мы замерзли, Анатолий подсказал, где согреться чаем, после чего прогулка продолжилась.
В
Вера
15 фев 2026
Большое спасибо Анатолию за прогулку! Получили массу удовольствия: информация была и увлекательной, и полезно-образовательной. После экскурсии захотелось еще глубже изучить историю этого богатого города.
Ю
Юрий
13 фев 2026
Замечательная экскурсия по контрастным улицам города. Анатолий легко и непринужденно ведет беседу, связывая исторические факты с известными личностями, что помогает упорядочить информацию. Для первого знакомства с Нижним Новгородом - содержательно и увлекательно.
Г
Галина
25 дек 2025
Гид оказался пунктуальным и очень приятным в общении человеком. Он увлекательно рассказал о «золотом веке» Нижнего и жизни горожан, причем сделал это очень нескучно. Отдельное удовольствие - завершение маршрута у невероятно красивой Рождественской церкви.
