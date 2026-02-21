Рождественская и Кожевенная — две улицы, два полюса старого Нижнего. Первая блистала купеческими особняками и амбициями, вторая задыхалась от бедности. Их соседство не было мирным: здесь богатство и нищета смотрели друг другу в лицо каждый день. На этой экскурсии мы пройдём по обеим, чтобы понять, как пьянящий взлёт и горькое дно сформировали характер города. Познакомимся с местами действия пьесы Максима Горького "На дне" и героями пьесы. Заглянем в атмосферные дворики, хранящие необычные объекты нижегородского стрит-арта. Я расскажу, зачем в «порочном квартале» открыли читальню для босяков, какие нижегородские дома проектировал сам Шехтель, и какое отношение жена известного скульптора имеет к Эйнштейну. А ещё — почему Лужков неожиданно связан с Мининым и Пожарским, и где здесь спрятаны эти нити. Конечно, не обойдёмся без тайн: вас ждут истории о фонтанах, которые помнят аферы полицмейстеров, проклятия купеческих династий Бугровых и Рукавишниковых и домах, где до сих пор неспокойно. Поговорим и о Строгановской церкви, которая закрылась в день освящения — и, говорят, без указаний самого Петра I тут не обошлось. Вы увидите:

Бугровскую ночлежку и легендарную чайную «Столбы», — Строгановскую церковь — шедевр «строгановского барокко», — старинные купеческие усадьбы и особняки с привидениями, — здания, где за фасадами скрываются комнаты с сокровищами, — и много других мест, у каждого из которых — свой голос и своя легенда.