Рождественская и Кожевенная: контрасты Старого Нижнего
Прогулка по Рождественской и Кожевенной улицам Нижнего Новгорода. Истории о купцах, босяках и тайнах города
Полуторачасовая прогулка по Рождественской и Кожевенной улицам - идеальный способ познакомиться с историей Нижнего Новгорода. Удобный маршрут позволяет увидеть старинные здания и узнать о быте купцов и простых работяг. Откройте для себя тайны соляной аферы и следы Льюиса Кэрролла. Программа включает посещение ночлежных домов, памятников и банков. Подходит для всех возрастов и интересов, без дополнительных расходов
Банки: Николаевский общественный, Русский торгово-промышленный, Волжско-камский
Первый торговый пассаж в провинции (Блиновский)
Строгановская церковь
Описание экскурсии
Объемный взгляд на прошлое
Рождественская улица часто входит в исторические маршруты по городу, это нижегородский «бизнес-центр» 19 века и образцовые декорации для рассказов о купечестве. А вот Кожевенная, где обитали босяки, грузчики и нищие, незаслуженно забыта, хотя здесь немало памятников старины и поводов вспомнить громкие имена. Я объединила эти две улицы, чтобы показать разные грани прошлой жизни Нижнего и открыть кое-какие малоизвестные факты о нем.
Старый Нижний в деталях
На прогулке вспомним героический подвиг самого известного нижегородца — Козьмы Минина. Я расскажу подноготную района Миллионка. Покажу, в каких домах располагались ночлежки, трактиры и приюты. Как власть имущие и купцы помогали беднякам в прошлые века. Вы также увидите реализованный общественный проект Максима Горького. Выясните, где останавливались Льюис Кэрролл и Астольф де Кюстин. Отыщете следы пребывания российских императоров. А еще раскроете тайны соляной аферы и некоторые секреты Рождественской улицы.
В нашей программе: ночлежные дома Бугрова и Брылина, памятник Минину и Пожарскому, памятник Петру I, здание соляной биржи, банки (Николаевский общественный, Русский торгово-промышленный и Волжско-камский банк). Первый торговый пассаж в провинции (Блиновский) и Строгановская церковь.
Кому подойдет прогулка
Нескучные истории адаптированы под любую аудиторию: от младших школьников до взыскательных путешественников и местных жителей.
Организационные детали
Удобная обувь приветствуется, пойдем по стилизованной под старину мостовой
Дополнительных расходов по пути не предусмотрено
Экскурсию для вас проведет один из гидов нашей команды.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Народного единства
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Татьяна — ваша команда гидов в Нижнем Новгороде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 1 час 50 минут
Провели экскурсии для 3330 туристов
Здравствуйте, мы команда профессиональных экскурсоводов. Наши главные ценности — постоянное развитие, ответственность и качественный подход. Будем рады открыть для вас самые яркие, интересные и самобытные грани Нижнего Новгорода и области. Ждём вас в гости, друзья!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 111 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Елена
Дата посещения: 2 апр 2026
Все прошло отлично
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Наталья
Это была не экскурсия, а дружеская прогулка. Было супер! Очень приятный стиль изложения материала. Татьяна учла все наши просьбы, подстраивалась под наши желания. Все исторические факты преподносились в понятной, интересной манере. Спасибо! мы классно провели время и узнали много нового!
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О
Ольга
Вчера были на экскурсии. До сих пор находимся под впечатлением от этого мероприятия. Оказывается мы, нижегородцы, многого не знаем об истории и событиях нашего города. Наши пробелы в познаниях заполнила читать дальшеуменьшить
прекрасный экскурсовод Татьяна, человек, погруженный и полностью владеющий знаниями, историческими фактами, датами, событиями прошлого и настоящего. Татьяна не только профессионально грамотный экскурсовод, но и удивительно приятный и интеллигентный человек в общении. Наша группа сотрудников НГЛУ очень благодарна Татьяне за увлекательное путешествие по старинным улочкам Нижнего Новгорода. Однозначно советуем побывать на этой экскурсии нижегородцам и гостям Нижнего Новгорода.
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Оксана
Отличная экскурсия чтобы погулять по улицам Кожевенной и Рождественской, ознакомиться с историей и бытом городских низов и купечества, архитектурными изюминками. Вечером, правда, в субботу шумновато, музыка может заглушать гида, но Татьяна находила тихие места для рассказа. Очень понравилась Строгановская церковь, ещё вернёмся.
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Татьяна
Пишу по свежим впечатлениям, только что закончилась наша очень увлекательная и познавательная экскурсия с Татьяной. Узнали много интересных фактов, Татьяна прекрасный экскурсовод, который и знания даёт, и заботится о своих туристах, и интерактивную часть добавляет. Хочу сказать,что даже подросток 14 лет заинтересован оказался) это наша 5 экскурсия в Нижнем Новгороде и ребёнку запомнилась больше всего!
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Е
Екатерина
Экскурсия оставила самые приятные впечатления! Несмотря на холодную сырую погоду, наша большая разновозрастная компания на два часа оказалась вовлечена в интереснейший рассказ экскурсовода. Ходить много не нужно, поэтому никто не читать дальшеуменьшить
устал. Самым младшим детям в группе 9 лет, даже им было интересно и полезно узнать многие вещи. Татьяне мы очень благодарны! Она не просто гид - в первую очередь, это заботливый, участливый человек! Подсказывала, советовала, отвечала на разные вопросы. Спасибо большое! Очень жаль, что из-за погодных условий не попали на вторую экскурсию к Татьяне.
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