Полуторачасовая прогулка по Рождественской и Кожевенной улицам - идеальный способ познакомиться с историей Нижнего Новгорода. Удобный маршрут позволяет увидеть старинные здания и узнать о быте купцов и простых работяг. Откройте для себя тайны соляной аферы и следы Льюиса Кэрролла. Программа включает посещение ночлежных домов, памятников и банков. Подходит для всех возрастов и интересов, без дополнительных расходов

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-10 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Объемный взгляд на прошлое

Рождественская улица часто входит в исторические маршруты по городу, это нижегородский «бизнес-центр» 19 века и образцовые декорации для рассказов о купечестве. А вот Кожевенная, где обитали босяки, грузчики и нищие, незаслуженно забыта, хотя здесь немало памятников старины и поводов вспомнить громкие имена. Я объединила эти две улицы, чтобы показать разные грани прошлой жизни Нижнего и открыть кое-какие малоизвестные факты о нем.

Старый Нижний в деталях

На прогулке вспомним героический подвиг самого известного нижегородца — Козьмы Минина. Я расскажу подноготную района Миллионка. Покажу, в каких домах располагались ночлежки, трактиры и приюты. Как власть имущие и купцы помогали беднякам в прошлые века. Вы также увидите реализованный общественный проект Максима Горького. Выясните, где останавливались Льюис Кэрролл и Астольф де Кюстин. Отыщете следы пребывания российских императоров. А еще раскроете тайны соляной аферы и некоторые секреты Рождественской улицы.

В нашей программе: ночлежные дома Бугрова и Брылина, памятник Минину и Пожарскому, памятник Петру I, здание соляной биржи, банки (Николаевский общественный, Русский торгово-промышленный и Волжско-камский банк). Первый торговый пассаж в провинции (Блиновский) и Строгановская церковь.

Кому подойдет прогулка

Нескучные истории адаптированы под любую аудиторию: от младших школьников до взыскательных путешественников и местных жителей.

Организационные детали

Удобная обувь приветствуется, пойдем по стилизованной под старину мостовой

Дополнительных расходов по пути не предусмотрено

Экскурсию для вас проведет один из гидов нашей команды.