Рождественская и Кожевенная: контрасты Старого Нижнего

Совершить нескучный променад по старинному деловому центру и малоизвестному району ночлежек

Индивидуально
для 15 чел.
Полуторачасовая прогулка — комфортный и всесезонный вариант для нашего ветреного города, а экскурсия по двум аутентичным улицам — удобный для перемещения маршрут и возможность полноценно познакомиться с реалиями «кармана России».

Осматривая старинные здания, вы представите быт купцов и простых работяг, а еще откроете тайны соляной аферы и даже пройдете по следам Льюиса Кэрролла.
Рождественская и Кожевенная: контрасты Старого Нижнего
Рождественская и Кожевенная: контрасты Старого Нижнего
Рождественская и Кожевенная: контрасты Старого Нижнего
Рождественская и Кожевенная: контрасты Старого Нижнего
Рождественская и Кожевенная: контрасты Старого Нижнего
Рождественская и Кожевенная: контрасты Старого Нижнего
Рождественская и Кожевенная: контрасты Старого Нижнего
Рождественская и Кожевенная: контрасты Старого Нижнего
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Что вас ожидает

Объемный взгляд на прошлое

Рождественская улица часто входит в исторические маршруты по городу, это нижегородский «бизнес-центр» 19 века и образцовые декорации для рассказов о купечестве. А вот Кожевенная, где обитали босяки, грузчики и нищие, незаслуженно забыта, хотя здесь немало памятников старины и поводов вспомнить громкие имена. Я объединила эти две улицы, чтобы показать разные грани прошлой жизни Нижнего и открыть кое-какие малоизвестные факты о нем.

Старый Нижний в деталях

На прогулке вспомним героический подвиг самого известного нижегородца — Козьмы Минина. Я расскажу подноготную района Миллионка. Покажу, в каких домах располагались ночлежки, трактиры и приюты. Как власть имущие и купцы помогали беднякам в прошлые века. Вы также увидите реализованный общественный проект Максима Горького. Выясните, где останавливались Льюис Кэрролл и Астольф де Кюстин. Отыщете следы пребывания российских императоров. А еще раскроете тайны соляной аферы и некоторые секреты Рождественской улицы.

В нашей программе: ночлежные дома Бугрова и Брылина, памятник Минину и Пожарскому, памятник Петру I, здание соляной биржи, банки (Николаевский общественный, Русский торгово-промышленный и Волжско-камский банк). Первый торговый пассаж в провинции (Блиновский) и Строгановская церковь.

Кому подойдет прогулка

Нескучные истории адаптированы под любую аудиторию: от младших школьников до взыскательных путешественников и местных жителей.

Организационные детали

  • Удобная обувь приветствуется, пойдем по стилизованной под старину мостовой
  • Дополнительных расходов по пути не предусмотрено

Экскурсию для вас проведет один из гидов нашей команды.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на площади Народного единства
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 1 часа 30 минут
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 15 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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