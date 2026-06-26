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Что таит в себе Нижний Новгород - редкие травы, грибы и кладбища в самом сердце города

Посетить бывшие погосты Нижнего Новгорода и дом провизора Эвениуса
Чем хворали и как лечились на Руси? Перенесёмся на два столетия назад и пройдём по следам тех, кто искал спасение от болезней, верил в целительную силу природы и научные открытия. Побываем на местах, где давным-давно располагались кладбища. На одном из них, по архивным сведениям, нашёл вечный покой аптекарь Эвениус. Дом-музей его внука заслужит нашего отдельного внимания.
Что таит в себе Нижний Новгород - редкие травы, грибы и кладбища в самом сердце города
Что таит в себе Нижний Новгород - редкие травы, грибы и кладбища в самом сердце города
Что таит в себе Нижний Новгород - редкие травы, грибы и кладбища в самом сердце города

Описание экскурсии

Первое кладбище, которое мы посетим, было местом упокоения единоверцев. Здесь могли быть захоронены люди, чьи болезни были неизлечимыми в далёкие времена. Представим, как врачеватели, вооружённые лишь знаниями, полученными из старинных трактатов, лечебников и собственных наблюдений, боролись с эпидемиями холеры и чумы, лихорадками, чахоткой и недугами, которые сегодня кажутся нам пустяковыми.

Петропавловское кладбище (ныне парк Кулибина) — обязано своим появлением чуме 1771 года. Здесь упокоились и те, кто имел возможность получить более качественное лечение, и городская беднота, и солдаты, и женщины лёгкого поведения. Поговорим о периоде, когда закладывались основы современной фармакологии. При желании во время экскурсии соберём аптечный гербарий.

Бывшее лютеранское кладбище, где был похоронен легендарный аптекарь Эвениус. Сейчас оно застроено школой и бизнес-центром, рядом находится лютеранский приход. Попробуем представить, где человек, посвятивший всю жизнь поиску лекарств, нашёл свой последний приют.

Дом провизора Николая Эвениуса — внука первого нижегородского аптекаря. В доме на Студёной улице вы рассмотрите всяческие пузырьки и пробирки и при желании отведаете пирожные в форме пилюль и таблеток.

Вы узнаете:

  • какими лекарствами лечились наши предки
  • какие редкие и даже экзотические ингредиенты шли в рецепты
  • как диагностировали болезни в прошлые столетия и почему не удавалось вылечить людей
  • где найти вечное исцеление и узнать секрет здоровой жизни
  • как аптекари готовили лекарства

Организационные детали

  • Билеты в дом Эвениуса включены в стоимость экскурсии
  • С вами будет гид из нашей команды

в пятницу в 15:00

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Участник1425 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Около ТЮЗа
Когда и сколько длится?
Когда: в пятницу в 15:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия
Юлия — ваша команда гидов в Нижнем Новгороде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провели экскурсии для 302 туристов
Мы — команда ярких, креативных и пытливых гидов. Весной 2025 года мы завершили обучение, получили аттестаты и с тех пор наша жизнь изменилась до неузнаваемости. Мы словно открыли для себя
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портал знаний и жаждем поделиться этими открытиями с вами. Нас объединяет желание узнавать потаённые исторические факты, составлять неизведанные маршруты и показывать Нижний Новгород с новых, порой неожиданных, сторон. В нашей команде есть основатели проектов по сохранению и развитию исторической среды, ландшафтные архитекторы, обожатели Максима Горького, учителя, бухгалтеры и математики (что, кстати, очень помогает вычислить длину моста или глубину залегания станций метро). Отлично знаем город, любим рассказывать душещипательные и романтические истории из жизни наших земляков. А в запасе всегда найдётся парочка мистических легенд.

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