Започаинье — один из древнейших уголков Нижнего Новгорода, где за фасадами палат и особняков живёт старая Русь.
Давайте вместе прогуляемся по его тихим улочкам: вы услышите рассказы о жизни купцов и священнослужителей, узнаете, почему именно здесь рождались легенды.
А с высоты смотровой площадки почувствуете, как прошлое и настоящее переплетаются в едином потоке времени.
Описание экскурсии
- Вы узнаете, почему территория Започаинья — настоящее «место силы».
- Вы увидите, как выглядит русло древней реки Почайны, всё ещё хранящее память о былом.
- Я расскажу вам легенды о волшебном перстне, местных колдунах и том, как литовцы чудом спасли Нижний Новгород.
- Поговорим об укладе жизни семьи провинциального священника.
- Внимательно рассмотрим купеческие белокаменные палаты и роскошные усадьбы более позднего времени в разных архитектурных стилях от классики до модерна.
- Вы почувствуете место, вдохновившее Максима Горького на написание романа «Детство» — одного из самых издаваемых и переводимых произведений в мировой литературе.
- И познакомитесь с примерами стрит-арта — одного из самых ярких и самобытных явлений современного искусства, дополняющих живой облик Започаинья.
Ключевые точки маршрута
- Усадьба Добролюбовых.
- Церковь Святых Жён Мироносиц.
- Палаты купца Чатыгина (Домик Петра I).
- Усадьба купцов Макаровcких (Окуловых).
- Храм Успения Пресвятой Богородицы.
- Палаты купца Олисова.
- Смотровая площадка на набережной Федоровского.
- Домик Каширина.
Организационные детали
- Программа подойдёт для взрослых и детей старше 6 лет.
- На маршруте есть существенные перепады высот.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Большой Покровской улице
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 46% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Светлана — ваш гид в Нижнем Новгороде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Провела экскурсии для 39 туристов
Я аккредитованный экскурсовод и член Ассоциации экскурсоводов и гидов-переводчиков Нижегородской области. Приглашаю не просто услышать факты — я помогу вам почувствовать дыхание города, прикоснуться к духу места и времени. Каждая моя экскурсия — это живое путешествие, наполненное деталями и эмоциями.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Д
Супер экскурсовод! Отличная и содержательная экскурсия. Прекрасно ориентируется в истории города. Разносторонний расказ. По просьбе всегда дополняет тему и рассказывает то, что интересно экскурсантам. Большое спасибо! Очень рекомендую
С
Экскурсия прошла великолепно! Светлану интересно слушать, несмотря на легкое волнение вначале, экскурсовод очень располагает к себе. Мы на экскурсии были втроем - двое из нас уже не первый раз на
Л
Огромное спасибо Светлане за увлекательную индивидуальную прогулку на потаеным уголкам Нижнего Новгорода!
С первых минут создалась очень дружелюбная и комфортная атмосфера. Узнала множество интересных фактов, которые не найдешь в обычных путеводителях. Отдельная благодарность за интересную подачу материала!
А
Сердечная благодарность гиду Светлане - старинный нижегородский район Започаинье это просто драгоценная шкатулка!!
За 2.5 часа мы увидели три века древней истории. Светлана прекрасный рассказчик, несомненно любит свой город, обладает глубокими познаниями. Город говорил с нами доверительно и открыто благодаря Светлане.
