Любите ли вы тайны так, как люблю их я? Если да, то приглашаю вас в путешествие по старинным улицам Нижнего Новгорода. Я расскажу о «проклятых» особняках миллионеров, кладах и страшных покушениях. Рассказ не обойдётся без мистики и огромного количества волнующих историй. А ещё мы заглянем в прошлое, чтобы узнать невероятные факты из жизни знаменитостей.
Описание экскурсии
Вы узнаете:
- за что владелец самого роскошного особняка проклял своего сына
- где пытались убить Максим Горького
- чем ещё прославилась дама, которая сделала первое селфи
- как жестокому князю-самодуру удалось объявить себя мёртвым, а потом воскреснуть
- правда ли, что в Нижнем Новгороде жила возлюбленная Гоголя
- как Шаляпин признался в любви итальянской балерине
- и многое другое!
А также:
- выясните, какой знаменитый салат изобрёл нижегородский писатель
- раскроете, чем угощали в лучшей кондитерской на Большой Покровке
- увидите дом, в саду которого 16-летний Николай Добролюбов первый раз признался в любви
- я расскажу, как на месте знаменитого отеля было обнаружено захоронение 17 века
На нашем маршруте: Площадь Горького и мемориал «Ленин и марксисты» — Флигель купчихи Каменевой — Дом И. Рукавишникова (Кукольный) — Епархиальное училище — Дом Приспешникова — Дом Пальцевой и Боборыкина — Дом князей Юсуповых — Усадьба Добролюбовых — Дворянское собрание — Ресторан Розановых — Граверная мастерская Свердловых — Верхнепосадские ряды — Здание Думы — Площадь Минина и Пожарского — Чкаловская лестница — Особняк Сироткина — Усадьба Рукавишниковых — Сквер Нестерова — Особняк Каменских — Особняк Кабачинского
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Рядом со станцией метро «Горьковская»
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 34% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья — ваш гид в Нижнем Новгороде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Люблю гулять по улицам родного города, заглядывать в тайные дворы и закоулки, находить неизведанные уголки, открывать новые секреты. Рада делиться ими с гостями, друзьями, заинтересованными людьми. Город неисчерпаем, нежен и увлекателен! Приглашаю в этом убедиться!
Наталье большое спасибо за позновательную экскурсию! Узнали много интересного о родном городе, практически все было в новинку. Ещё раз убедились, сколь прекрасен и поразителен своей историей Нижний Новгород.
Рекомендую 🧡
Спасибо огромное Наталье за великолепную экскурсию! Очень интересно было! Отличная подача, легко, весело, много интересных фактов! Рекомендуем!
