Когда: в понедельник, среду, четверг и пятницу в 14:00, 16:00 и 18:00, в субботу в 11:00, 13:00, 15:00 и 17:00, в воскресенье в 12:00, 14:00 и 16:00

Экскурсия длится около 1.5 часов

Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала