Предлагаю вам исследовать Заповедные кварталы города и узнать больше о деревянных домах 19 века. Посмотреть на столетние колонки, люки, нивелирные марки и окно из стеклянных кирпичей Фальконье. Зайти внутрь аптекарского дома и увидеть, как жили в Нижнем Новгороде на рубеже прошлых столетий.
Описание экскурсии
Мы прогуляемся по кварталу церкви Трёх Святителей, вдоль улиц Новая, Короленко и Славянская.
Вы увидите:
- дома нижегородских архитекторов, где деревянные элементы стилизованы под бетон
- окно из стеклянных кирпичей Фальконье
- колонку, которой более 100 лет
- световой фонарь на деревянном доме
- исторические канализационные люки
Посетите деревянный дом аптекаря Николая Эвениуса 19 века и рассмотрите пузырьки, шприцы и обстановку того времени. Посидите на старинных стульях и за столом и ощутите себя жителем квартала прошлых столетий.
Вы узнаете:
- как жили нижегородцы на рубеже 19 и 20 веков
- как восстанавливали Трёхсвятский квартал в 1980-е и как он возрождается сейчас
- как один из наличников дома побывал на международном экономическом форуме
- почему одна из улиц раньше называлась Канатной и при чём здесь заводы
- в каких домах жил Максим Горький и почему с балкона его дома пел Фёдор Шаляпин
- где раньше находилось городское лютеранское кладбище и как оно выглядит сейчас
- кем был провизор Николай Эвениус
Организационные детали
- Посещение дома Эвениуса входит в стоимость
- После экскурсии вы можете зайти в кафе в одном из исторических домов квартала и приобрести десерты, выполненные в аптекарской тематике
в понедельник, среду, четверг и пятницу в 14:00, 16:00 и 18:00, в субботу в 11:00, 13:00, 15:00 и 17:00, в воскресенье в 12:00, 14:00 и 16:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|900 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Горького
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, среду, четверг и пятницу в 14:00, 16:00 и 18:00, в субботу в 11:00, 13:00, 15:00 и 17:00, в воскресенье в 12:00, 14:00 и 16:00
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия — ваш гид в Нижнем Новгороде
Провела экскурсии для 92 туристов
Я родилась и живу в Нижнем Новгороде, где несколько поколений моих предков. Я журналист, координатор фестиваля «Том Сойер Фест Нижний Новгород», начинающий краевед и аттестованный гид. Провожу душевные экскурсии по городу —
