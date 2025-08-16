читать дальше дополнительный плюс. Кроме того, на протяжении всей экскурсии было не шумно - посторонние звуки не мешали экскурсии. Юлия чудесный экскурсовод - рассказ был построен очень интересно и живо. Время пролетело незаметно. Большое вам спасибо! Обязательно приду к вам на другие экскурсии!

Прекрасная экскурсия! Мне все очень понравилось. Было очень познавательно! В такой жаркий день по маршруту была тень и это, несомненно,