Заповедные кварталы – экскурсии в Нижнем Новгороде

Найдено 3 экскурсии в категории «Заповедные кварталы» в Нижнем Новгороде, цены от 4500 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2025 году
Другой Нижний: непарадные улицы, деревянные кварталы, стрит-арт
Пешая
2 часа
28 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Другой Нижний: непарадные улицы
Шагните в мир непарадного Нижнего Новгорода: уникальные деревянные кварталы и современный стрит-арт ждут вас на этой захватывающей прогулке
26 авг в 08:00
6 сен в 14:00
от 6658 ₽ за всё до 10 чел.
Каменные палаты и купеческие особняки Започаинья - с краеведом
Пешая
2 часа
-
10%
12 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Започаинье: история и легенды Нижнего Новгорода
Започаинье - это уголок Нижнего Новгорода, где сохранился дух старины. Узнайте о судьбах купцов и ремесленников, гуляя по улицам с краеведом
Начало: На Почтовом съезде
26 авг в 18:00
27 авг в 18:00
4500 ₽5000 ₽ за всё до 5 чел.
По удивительному Нижнему Новгороду на автомобиле и пешком
На машине
3 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
По удивительному Нижнему Новгороду на автомобиле и пешком
Познакомиться с купеческим прошлым города и взглянуть на кремль и Волгу с разных ракурсов
30 авг в 15:00
31 авг в 15:00
6500 ₽ за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Наталия
    16 августа 2025
    Каменные палаты и купеческие особняки Започаинья - с краеведом
    Все прекрасно, гид замечательный.
  • У
    Ульяна
    12 августа 2025
    Другой Нижний: непарадные улицы, деревянные кварталы, стрит-арт
    Прекрасная, познавательная экскурсия! Было интересно и насыщенно! С большим удовольствием прогулялись по любимому городу в компании такого эрудированного гида! От души рекомендую Артема, как знатока истории города!
  • А
    Анастасия
    5 августа 2025
    Другой Нижний: непарадные улицы, деревянные кварталы, стрит-арт
    Казалось бы, в экскурсии сочетается несочетаемое - деревянные старинные дома и стрит-арт, но на самом деле все органично переплетено, и
    читать дальше

    экскурсовод объясняет, как. Это не стандартный экскурс в глобальную историю России, а рассказ о том, чем и как живет и жил город в конце 19 века и сейчас. Очень понравилось

  • Е
    Екатерина
    3 августа 2025
    Каменные палаты и купеческие особняки Започаинья - с краеведом
    Потрясающий экскурсовод Юлия!!! 2 часа пролетели невероятно быстро. Узнали много интересных фактов, получили массу удовольствия от общения с невероятно эрудированной
    читать дальше

    девушкой, которая любит Нижний Новгород и преподносит материал легко и очень увлекательно!!!
    Всем рекомендую прогуляться с Юлией и прикоснуться к истории НН!
    В следующий визит в столицу закатов обязательно снова воспользуемся ее услугами.

  • Д
    Дмитрий
    3 августа 2025
    Каменные палаты и купеческие особняки Започаинья - с краеведом
    Экскурсия очень понравилась. Интересный маршрут, приятный экскурсовод, узнали много новых для себя увлекательных историй о городе, получили ответы на все вопросы. Юле большое спасибо))) 👍
  • Е
    Елена
    28 июля 2025
    Каменные палаты и купеческие особняки Започаинья - с краеведом
    Были на экскурсии, но, к сожалению, цельной истории не получилось — рассказ был отрывочный, без общей картины. Информация местами интересная,
    читать дальше

    но её было мало и подача — довольно скудная. Сложилось впечатление, что Юля много знает, но, возможно, не хватает опыта или у нас большие требования. По факту это была скорее прогулка, чем экскурсия.

    Желаем удачи и развития — потенциал есть!

  • О
    Ольга
    24 июля 2025
    Каменные палаты и купеческие особняки Започаинья - с краеведом
    Хорошая экскурсия по исторической части Нижнего Новгорода, по Започаинью. Увидели старинные палаты купца Афанасия Фирсовича Олисова 17 века и много других интересных зданий. Узнали много нового! Прогулялись по Федосеевской набережной, полюбовались закатом. Все понравилось)
  • М
    Мария
    22 июля 2025
    Другой Нижний: непарадные улицы, деревянные кварталы, стрит-арт
    Интересная и необычная прогулка по альтернативным и непарадным кварталам города, в которых тоже очень много красоты, истории и жизни.
    Артем эрудированный
    читать дальше

    собеседник, интересно и доходчиво рассказывает.
    Посмотрели и оценили необычные здания из разных эпох, граффити, стрит арт. Экскурсия понравилась и взрослым и детям.

  • М
    Марина
    20 июля 2025
    Каменные палаты и купеческие особняки Започаинья - с краеведом
    Очень понравилась гид Юлия. Веселая и лёгкая.
  • Т
    Татьяна
    17 июля 2025
    Другой Нижний: непарадные улицы, деревянные кварталы, стрит-арт
    Артем очень интеллигентный, эрудированный молодой человек. Экскурсия была наполненная, не утомительная, не смотря на жару. Немного не хватило деревянных домов,
    читать дальше

    но стрит Арт постоянно меняют и удаляют, поэтому ориентироваться на фото из интернета не стоит. Если Вам интересны гиды - собеседники, Артема однозначно рекомендую 👍

  • В
    Виктория
    16 июля 2025
    Каменные палаты и купеческие особняки Започаинья - с краеведом
    Все прошло отлично, понравился маршрут и то как Юлия всё рассказала, показала. Прекрасно организовано 👍🏼
  • Б
    Булашова
    11 июля 2025
    Каменные палаты и купеческие особняки Започаинья - с краеведом
    Получили огромное удовольствие от экскурсии с Юлией. Было очень интересно и познавательно. Экскурсовод с приятной грамотной речью, лёгкий и нескучный рассказ. Очень советуем гостям города эту экскурсию!
  • Е
    Екатерина
    11 июля 2025
    Каменные палаты и купеческие особняки Започаинья - с краеведом
    Прекрасная экскурсия! Мне все очень понравилось. Было очень познавательно! В такой жаркий день по маршруту была тень и это, несомненно,
    читать дальше

    дополнительный плюс. Кроме того, на протяжении всей экскурсии было не шумно - посторонние звуки не мешали экскурсии. Юлия чудесный экскурсовод - рассказ был построен очень интересно и живо. Время пролетело незаметно. Большое вам спасибо! Обязательно приду к вам на другие экскурсии!

  • Е
    Елена
    9 июля 2025
    Каменные палаты и купеческие особняки Започаинья - с краеведом
    Экскурсия супер, погода тоже не подвела. Очень здорово прогуляться по Нижнему в компании классного экскурсовода.
  • Н
    Никита
    7 июля 2025
    Каменные палаты и купеческие особняки Започаинья - с краеведом
    Необычный маршрут. Много каменных палат, в одну из них мы зашли - там работает музей. Увидели, как раньше жили люди.
    читать дальше

    По пути видели кремль - со стороны, впечатляет. На набереженой шикарные виды на ярмарку. Спасибо экскурсоводу за интересный рассказ про историю города,купцов, Кулибина. много чего не знал.

  • Н
    Никита
    6 июля 2025
    Каменные палаты и купеческие особняки Започаинья - с краеведом
    Классная прогулка. Интересно узнать город с разных сторон за пределами Кремля. Очень красивые виды на Стрелку и ярмарку. С гидом
    читать дальше

    мы увидели каменные палаты, храмы, узнали про нижегородских купцов, и как они жили. Маршрут понравился, несмотря на ремонтные работы вдоль дорог. Всем советую.

  • А
    Алексей
    19 июня 2025
    Другой Нижний: непарадные улицы, деревянные кварталы, стрит-арт
    Всё прошло просто превосхрдно! Очень познавательная и интересная экскурсия. И эксклюзивная! Артём-по-настоящему профессионал своего дела! 100% рекомендую!
  • А
    Анастасия
    18 июня 2025
    Другой Нижний: непарадные улицы, деревянные кварталы, стрит-арт
    Экскурсия была очень интересной и увлекательной, заскучать не получится. Артем - отличный рассказчик. А еще он пошел нам навстречу и разрешил перенести экскурсию на более позднее время, чтобы не ходить под дождем.
  • В
    Вера
    15 июня 2025
    Другой Нижний: непарадные улицы, деревянные кварталы, стрит-арт
    Очень понравилась экскурсия! Артёму удалось сделать классическую подачу нескучной и очень интересной! Знающий интеллигентный экскурсовод, а маршрут невероятно красивый! Всем, кто хочет увидеть настоящий Нижний - рекомендую!
  • М
    Мила
    14 июня 2025
    Другой Нижний: непарадные улицы, деревянные кварталы, стрит-арт
    Спасибо Артему за прекрасную прогулку!

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Нижнем Новгороде
В августе 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Другой Нижний: непарадные улицы, деревянные кварталы, стрит-арт
  2. Каменные палаты и купеческие особняки Започаинья - с краеведом
  3. По удивительному Нижнему Новгороду на автомобиле и пешком
Какие места ещё посмотреть в Нижнем Новгороде
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Самое главное
  2. Чкаловская лестница
  3. Нижегородский Кремль
  4. Рождественская улица
  5. Большая Покровская улица
  6. Набережная
  7. Кремль
  8. Верхневолжская Набережная
  9. Старый город
  10. Усадьба Рукавишниковых
Сколько стоит экскурсия по Нижнему Новгороду в августе 2025
Сейчас в Нижнем Новгороде в категории "Заповедные кварталы" можно забронировать 3 экскурсии от 4500 до 6658 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 40 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.86 из 5
