Индивидуальная
до 10 чел.
Другой Нижний: непарадные улицы
Шагните в мир непарадного Нижнего Новгорода: уникальные деревянные кварталы и современный стрит-арт ждут вас на этой захватывающей прогулке
26 авг в 08:00
6 сен в 14:00
от 6658 ₽ за всё до 10 чел.
-
10%
Индивидуальная
до 5 чел.
Започаинье: история и легенды Нижнего Новгорода
Започаинье - это уголок Нижнего Новгорода, где сохранился дух старины. Узнайте о судьбах купцов и ремесленников, гуляя по улицам с краеведом
Начало: На Почтовом съезде
26 авг в 18:00
27 авг в 18:00
4500 ₽
5000 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
По удивительному Нижнему Новгороду на автомобиле и пешком
Познакомиться с купеческим прошлым города и взглянуть на кремль и Волгу с разных ракурсов
30 авг в 15:00
31 авг в 15:00
6500 ₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ННаталия16 августа 2025Все прекрасно, гид замечательный.
- УУльяна12 августа 2025Прекрасная, познавательная экскурсия! Было интересно и насыщенно! С большим удовольствием прогулялись по любимому городу в компании такого эрудированного гида! От души рекомендую Артема, как знатока истории города!
- ААнастасия5 августа 2025Казалось бы, в экскурсии сочетается несочетаемое - деревянные старинные дома и стрит-арт, но на самом деле все органично переплетено, и
- ЕЕкатерина3 августа 2025Потрясающий экскурсовод Юлия!!! 2 часа пролетели невероятно быстро. Узнали много интересных фактов, получили массу удовольствия от общения с невероятно эрудированной
- ДДмитрий3 августа 2025Экскурсия очень понравилась. Интересный маршрут, приятный экскурсовод, узнали много новых для себя увлекательных историй о городе, получили ответы на все вопросы. Юле большое спасибо))) 👍
- ЕЕлена28 июля 2025Были на экскурсии, но, к сожалению, цельной истории не получилось — рассказ был отрывочный, без общей картины. Информация местами интересная,
- ООльга24 июля 2025Хорошая экскурсия по исторической части Нижнего Новгорода, по Започаинью. Увидели старинные палаты купца Афанасия Фирсовича Олисова 17 века и много других интересных зданий. Узнали много нового! Прогулялись по Федосеевской набережной, полюбовались закатом. Все понравилось)
- ММария22 июля 2025Интересная и необычная прогулка по альтернативным и непарадным кварталам города, в которых тоже очень много красоты, истории и жизни.
Артем эрудированный
- ММарина20 июля 2025Очень понравилась гид Юлия. Веселая и лёгкая.
- ТТатьяна17 июля 2025Артем очень интеллигентный, эрудированный молодой человек. Экскурсия была наполненная, не утомительная, не смотря на жару. Немного не хватило деревянных домов,
- ВВиктория16 июля 2025Все прошло отлично, понравился маршрут и то как Юлия всё рассказала, показала. Прекрасно организовано 👍🏼
- ББулашова11 июля 2025Получили огромное удовольствие от экскурсии с Юлией. Было очень интересно и познавательно. Экскурсовод с приятной грамотной речью, лёгкий и нескучный рассказ. Очень советуем гостям города эту экскурсию!
- ЕЕкатерина11 июля 2025Прекрасная экскурсия! Мне все очень понравилось. Было очень познавательно! В такой жаркий день по маршруту была тень и это, несомненно,
- ЕЕлена9 июля 2025Экскурсия супер, погода тоже не подвела. Очень здорово прогуляться по Нижнему в компании классного экскурсовода.
- ННикита7 июля 2025Необычный маршрут. Много каменных палат, в одну из них мы зашли - там работает музей. Увидели, как раньше жили люди.
- ННикита6 июля 2025Классная прогулка. Интересно узнать город с разных сторон за пределами Кремля. Очень красивые виды на Стрелку и ярмарку. С гидом
- ААлексей19 июня 2025Всё прошло просто превосхрдно! Очень познавательная и интересная экскурсия. И эксклюзивная! Артём-по-настоящему профессионал своего дела! 100% рекомендую!
- ААнастасия18 июня 2025Экскурсия была очень интересной и увлекательной, заскучать не получится. Артем - отличный рассказчик. А еще он пошел нам навстречу и разрешил перенести экскурсию на более позднее время, чтобы не ходить под дождем.
- ВВера15 июня 2025Очень понравилась экскурсия! Артёму удалось сделать классическую подачу нескучной и очень интересной! Знающий интеллигентный экскурсовод, а маршрут невероятно красивый! Всем, кто хочет увидеть настоящий Нижний - рекомендую!
- ММила14 июня 2025Спасибо Артему за прекрасную прогулку!
