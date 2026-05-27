Предлагаю вам исследовать Заповедные кварталы города и узнать больше о деревянных домах 19 века. Посмотреть на столетние колонки, люки, нивелирные марки и окно из стеклянных кирпичей Фальконье. Зайти внутрь аптекарского дома и увидеть, как жили в Нижнем Новгороде на рубеже прошлых столетий.
Описание экскурсии
Мы прогуляемся по кварталу церкви Трёх Святителей, вдоль улиц Новая, Короленко и Славянская.
Вы увидите:
- дома нижегородских архитекторов, где деревянные элементы стилизованы под бетон
- окно из стеклянных кирпичей Фальконье
- колонку, которой более 100 лет
- световой фонарь на деревянном доме
- исторические канализационные люки
Посетите деревянный дом аптекаря Николая Эвениуса 19 века и рассмотрите пузырьки, шприцы и обстановку того времени. Посидите на старинных стульях и за столом и ощутите себя жителем квартала прошлых столетий.
Вы узнаете:
- как жили нижегородцы на рубеже 19 и 20 веков
- как восстанавливали Трёхсвятский квартал в 1980-е и как он возрождается сейчас
- как один из наличников дома побывал на международном экономическом форуме
- почему одна из улиц раньше называлась Канатной и при чём здесь заводы
- в каком доме жил Максим Горький и почему с его балкона пел Фёдор Шаляпин
- где раньше находилось городское лютеранское кладбище и как оно выглядит сейчас
- кем был провизор Николай Эвениус
Организационные детали
- Посещение дома Эвениуса входит в стоимость
- После экскурсии вы можете зайти в кафе в одном из исторических домов квартала и приобрести десерты, выполненные в аптекарской тематике
- С вами буду я или другой гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Горького
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 34% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия — ваша команда гидов в Нижнем Новгороде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провели экскурсии для 259 туристов
Мы — команда ярких, креативных и пытливых гидов. Весной 2025 года мы завершили обучение, получили аттестаты и с тех пор наша жизнь изменилась до неузнаваемости. Мы словно открыли для себя
Входит в следующие категории Нижнего Новгорода
Похожие экскурсии на «Дом аптекаря Эвениуса и деревянное зодчество Нижнего Новгорода»
Групповая
Автобусная экскурсия «Самобытный Городец»
Погулять по древнему городу, посетить Феодоровский монастырь, музеи самовара и деревянного зодчества
Начало: На площади Ленина
Расписание: в среду и воскресенье в 09:00
31 мая в 09:00
3 июн в 09:00
2800 ₽ за человека
Индивидуальная
Другой Нижний: непарадные улицы, деревянные кварталы, стрит-арт
Авторская прогулка для тех, кто уже прошел по туристическому центру
Начало: У метро Горьковская
Сегодня в 08:00
29 мая в 14:00
от 7334 ₽ за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Нижний Новгород - тайник с сокровищами
Прогулка по старинным улицам Нижнего Новгорода, знакомство с историей и архитектурой царской эпохи, захватывающие виды на город с высоты
Начало: пл. Горького, д. 6
Сегодня в 05:00
Завтра в 05:30
5500 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
За резными фасадами Нижнего Новгорода
Исследуйте резные фасады Нижнего Новгорода, погружаясь в историю деревянной архитектуры и её символику. Уникальная прогулка по старинным улочкам
Начало: В районе церкви Вознесения Господня
Сегодня в 16:00
Завтра в 14:00
от 5750 ₽ за человека
-10%
до 31 мая
от 5850 ₽ за экскурсию