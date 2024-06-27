1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2.5 часа
Нижний Новгород: путешествие сквозь века и легенды
Погрузитесь в атмосферу старинного Нижнего Новгорода, где каждый уголок хранит свою уникальную историю и тайны
Начало: Ул. Большая Покровская
7 июля в 13:30
8 июля в 08:00
5 800₽ за всё до 5 чел.
Фотопрогулка
1.5 часа
Фотопрогулка по историческим местам Нижнего Новгорода с профессиональным фотографом
Приглашаем на фотопрогулку по Нижнему Новгороду. Узнайте историю города, посетите знаковые места и получите профессиональные фотографии
Начало: На площади Максима Горького
Завтра в 08:00
6 июля в 08:00
7 500₽ за всё до 2 чел.
Индивидуальная
2 часа
Нижний Новгород - от кармана России до столицы закатов
Прогулка по Нижнему Новгороду: история, архитектура, главные достопримечательности и современные виды. Откройте для себя уникальный город с богатым наследием
Начало: Ул Большая Покровская
Завтра в 12:00
7 июля в 09:00
от 5 000₽ за всё до 7 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ВВладимир27 июня 2024Все было здорово, могу смело рекомендовать.
- ННадежда25 июня 2024Спасибо Екатерине за классную фотопрогулку:) Нам с детьми очень понравилось - узнали интересные факты о городе, в который мы приехали первый раз и много атмосферных фотографий получили. С удовольствием будем пересматривать и вспоминать наше путешествие 🤩
- ВВиктория25 июня 2024Совершили фото прогулку с Екатериной. Очень приятный в общении гид. Хорошо преподносит материал, не перегружая датами, и все укладывается в голове по полочкам. А какие классные фотографии она нам сделала!!! Просто восторг. Однозначно рекомендую. Спасибо огромное
- ААнатолий24 июня 2024Отличный экскурсовод! И замечательный рассказчик! Мы попросили поменять тему и направление экскурсии. Виталий не растерялся и увлекательно провёл путешествие в историю и знаковые места современности.
- ААнтонина23 июня 2024Виталий замечательный экскурсовод. Маршрут и материал одинаково интересны взрослым и подростку. Приятно пообщаться с эрудированным человек, знающим и любящим свой город.
- ООльга19 июня 2024Екатерина очень приятная и общительная девушка. Наша прогулка прошла на позитиве. Мы и смеялись, и дурачились, и серьезные фото делали))) Прошу учесть, что это фотоПРОГУЛКА. В таком формате всё и проходит. Фотографии получились интересные и красочные.
- ВВладимир11 сентября 2023Мы были в Нижнем Новгороде один день, попросили Франца показать нам самые значимые и интересные места. Экскурсия прошла на одном
- ООльга28 августа 2023Очень понравилась экскурсия! Замечательный гид👍
- ООксана17 августа 2023Нам было очень интересно сегодня знакомиться с городом в компании с Францом. Рады что остановили выбор именно на его экскурсии.
Ответы на вопросы от путешественников по Нижнему Новгороду в категории «На выходные»
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