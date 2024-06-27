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Интересный рассказчик, внимательный, деликатный и красивый человек! С Францом было легко договориться и по маршруту, так как мы с тремя детьми и нам было важно, чтобы не пересекались информация и локации с местами, где были уже забронированы квесты (кстати сказать не все гиды с этого ресурса готовы были на корректировку своих маршрутов). В общем однозначно рекомендуем!! Обязательно воспользуемся еще услугами в следующий наш приезд. Мы влюбились в этот город!!