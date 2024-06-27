Экскурсии выходного дня в Нижнем Новгороде

Найдено 3 экскурсии в категории «На выходные» в Нижнем Новгороде, цены от 5 000 ₽. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Нижний Новгород - первое знакомство
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
553 отзыва
Нижний Новгород: путешествие сквозь века и легенды
Погрузитесь в атмосферу старинного Нижнего Новгорода, где каждый уголок хранит свою уникальную историю и тайны
Начало: Ул. Большая Покровская
7 июля в 13:30
8 июля в 08:00
5 800 за всё до 5 чел.
Фотопрогулка по Нижнему Новгороду
🚶 Пешая
Фотопрогулка
1.5 часа
34 отзыва
Фотопрогулка по историческим местам Нижнего Новгорода с профессиональным фотографом
Приглашаем на фотопрогулку по Нижнему Новгороду. Узнайте историю города, посетите знаковые места и получите профессиональные фотографии
Начало: На площади Максима Горького
Завтра в 08:00
6 июля в 08:00
7 500 за всё до 2 чел.
Нижний Новгород - от кармана России до столицы закатов
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
39 отзывов
Нижний Новгород - от кармана России до столицы закатов
Прогулка по Нижнему Новгороду: история, архитектура, главные достопримечательности и современные виды. Откройте для себя уникальный город с богатым наследием
Начало: Ул Большая Покровская
Завтра в 12:00
7 июля в 09:00
от 5 000 за всё до 7 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • В
    Владимир
    27 июня 2024
    Нижний Новгород - первое знакомство
    Все было здорово, могу смело рекомендовать.
  • Н
    Надежда
    25 июня 2024
    Фотопрогулка по Нижнему Новгороду
    Спасибо Екатерине за классную фотопрогулку:) Нам с детьми очень понравилось - узнали интересные факты о городе, в который мы приехали первый раз и много атмосферных фотографий получили. С удовольствием будем пересматривать и вспоминать наше путешествие 🤩
    Спасибо Екатерине за классную фотопрогулку:) Нам с детьми очень понравилось - узнали интересные факты о городеСпасибо Екатерине за классную фотопрогулку:) Нам с детьми очень понравилось - узнали интересные факты о городеСпасибо Екатерине за классную фотопрогулку:) Нам с детьми очень понравилось - узнали интересные факты о городе
  • В
    Виктория
    25 июня 2024
    Фотопрогулка по Нижнему Новгороду
    Совершили фото прогулку с Екатериной. Очень приятный в общении гид. Хорошо преподносит материал, не перегружая датами, и все укладывается в голове по полочкам. А какие классные фотографии она нам сделала!!! Просто восторг. Однозначно рекомендую. Спасибо огромное
  • А
    Анатолий
    24 июня 2024
    Нижний Новгород - первое знакомство
    Отличный экскурсовод! И замечательный рассказчик! Мы попросили поменять тему и направление экскурсии. Виталий не растерялся и увлекательно провёл путешествие в историю и знаковые места современности.
  • А
    Антонина
    23 июня 2024
    Нижний Новгород - первое знакомство
    Виталий замечательный экскурсовод. Маршрут и материал одинаково интересны взрослым и подростку. Приятно пообщаться с эрудированным человек, знающим и любящим свой город.
  • О
    Ольга
    19 июня 2024
    Фотопрогулка по Нижнему Новгороду
    Екатерина очень приятная и общительная девушка. Наша прогулка прошла на позитиве. Мы и смеялись, и дурачились, и серьезные фото делали))) Прошу учесть, что это фотоПРОГУЛКА. В таком формате всё и проходит. Фотографии получились интересные и красочные.
    Екатерина очень приятная и общительная девушка. Наша прогулка прошла на позитиве. Мы и смеялись, и дурачились, и серьезные фото делали)))Екатерина очень приятная и общительная девушка. Наша прогулка прошла на позитиве. Мы и смеялись, и дурачились, и серьезные фото делали)))Екатерина очень приятная и общительная девушка. Наша прогулка прошла на позитиве. Мы и смеялись, и дурачились, и серьезные фото делали)))Екатерина очень приятная и общительная девушка. Наша прогулка прошла на позитиве. Мы и смеялись, и дурачились, и серьезные фото делали)))Екатерина очень приятная и общительная девушка. Наша прогулка прошла на позитиве. Мы и смеялись, и дурачились, и серьезные фото делали)))Екатерина очень приятная и общительная девушка. Наша прогулка прошла на позитиве. Мы и смеялись, и дурачились, и серьезные фото делали)))
  • В
    Владимир
    11 сентября 2023
    Нижний Новгород - от кармана России до столицы закатов
    Мы были в Нижнем Новгороде один день, попросили Франца показать нам самые значимые и интересные места. Экскурсия прошла на одном
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    дыхании, все было замечательно. Франц прекрасный рассказчик, образованный, эрудированный, отвечал на все наши вопросы, провел нас по самым красивым местам, рассказал много интересной информации о Нижнем Новгороде. Захотелось сюда еще вернуться! Спасибо большое. Рекомендую этого гида.

  • О
    Ольга
    28 августа 2023
    Нижний Новгород - от кармана России до столицы закатов
    Очень понравилась экскурсия! Замечательный гид👍
  • О
    Оксана
    17 августа 2023
    Нижний Новгород - от кармана России до столицы закатов
    Нам было очень интересно сегодня знакомиться с городом в компании с Францом. Рады что остановили выбор именно на его экскурсии.
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    Интересный рассказчик, внимательный, деликатный и красивый человек! С Францом было легко договориться и по маршруту, так как мы с тремя детьми и нам было важно, чтобы не пересекались информация и локации с местами, где были уже забронированы квесты (кстати сказать не все гиды с этого ресурса готовы были на корректировку своих маршрутов). В общем однозначно рекомендуем!! Обязательно воспользуемся еще услугами в следующий наш приезд. Мы влюбились в этот город!!

Ответы на вопросы от путешественников по Нижнему Новгороду в категории «На выходные»

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В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Нижний Новгород - первое знакомство
  2. Фотопрогулка по Нижнему Новгороду
  3. Нижний Новгород - от кармана России до столицы закатов
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Самое главное
  2. Рождественская улица
  3. Нижегородский Кремль
  4. Чкаловская лестница
  5. Большая Покровская улица
  6. Набережная
  7. Кремль
  8. Старый город
  9. Верхневолжская Набережная
  10. Усадьба Рукавишниковых
Сколько стоит экскурсия по Нижнему Новгороду в июле 2024
Сейчас в Нижнем Новгороде в категории "На выходные" можно забронировать 3 экскурсии от 5 000 до 7 500. Туристы уже оставили гидам 626 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
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