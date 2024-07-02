1 чел.
По популярности
скидка
10%
Фотопрогулка
1.5 часа
Популярное предложение
Венеция в Нижнем: историческая фотоэкскурсия
Погрузитесь в атмосферу Нижнего Новгорода, запечатлевая его красоту и историю в профессиональных фотографиях
Начало: На площади Ленина
Сегодня в 09:00
10 июля в 09:00
72006 480₽ за всё до 4 чел.
скидка
10%
Групповая
3 часа
Групповая экскурсия «Очарование вечернего Нижнего»
Оценить главные достопримечательности города в свете фонарей и погулять по Рождественской улице
Начало: У скульптуры Городовому
Сегодня в 19:00
12 июля в 19:00
900810₽ за человека
скидка
10%
Групповая
2 часа
Мистика Волжского откоса
Отыскать призраков и раскрыть страшные тайны, которые хранят нижегородские особняки (в группе)
Начало: На площади Минина
Сегодня в 16:00
13 июля в 16:00
12001 080₽ за человека
скидка
20%
Квест
1.5 часа
Жизнь «на дне» под стенами Кремля: авторская экскурсия-квест
Исследовать босяцкую Миллионку в формате игры с интерактивными элементами
Начало: У Зачатьевской башни Кремля, за памятником Петру1
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
50004 000₽ за всё до 10 чел.
скидка
25%
Фотопрогулка
1.5 часа
Популярное предложение
Фото-прогулка по историческому центру Нижнего Новгорода
Исследуйте древний Нижегородский кремль и запечатлейте его историю в вашей фото-прогулке с личным гидом-фотографом
Начало: На площади Минина и Пожарского
Сегодня в 09:00
8 июля в 09:00
87006 525₽ за всё до 4 чел.
скидка
10%
Групповая
4 часа
Тур по барам Нижнего Новгорода
Узнать барные традиции и повторить их на групповой экскурсии
Начало: В «Рюмочной у Строганова»
Сегодня в 20:00
13 июля в 20:00
25002 250₽ за человека
скидка
10%
Групповая
2 часа
Мистический Нижний
Побывать в местах, которые многое видели, но предпочитают помалкивать (в группе)
Начало: У памятника Городовому
Расписание: в субботу в 18:00
Сегодня в 18:00
13 июля в 18:00
800720₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЛЛюдмила2 июля 2024Очень понравилась экскурсия. Материал доступный, ничего лишнего. Жду фото от фотографа-гида. Отличная идея - сочетать фотоссесию и экскурсию.
- ААлена2 июля 2024У нас была фотопрогулка по кремлю, примерно полтора часа по времени. Конечно, у нас был не профессиональный гид, но Ольга
- ППолина1 июля 2024Хорошая экскурсия. Думали, что будет преимущественно на автобусе, но в итоге на каждой локации довольно много ходили, что приятно. Экскурсовод
- ТТатьяна28 июня 2024У меня был единственный день для посещения достопримечательностей Нижнего Новгорода. Поискав на трипстере, меня очень заинтересовала фотоэкскурсия: ну круто же
- ООльга24 июня 2024Отличная экскурсия! По завершении пересказывала дочери еще два часа все, что узнала!
- ЮЮлия23 июня 2024Выбрала экскурсию в качестве мероприятия себе на день рождения. Мы все из Нижнего Новгорода, но несмотря на это, было очень интересно: узнали много новой информации, поучаствовали в викторине. 2 часа пролетели незаметно. Спасибо большое Светлане!
- ННаталья22 июня 2024Замечательная экскурсия с потрясающим гидом. В дополнение мы получили красивые фотографии, причем очень оперативно! Могу рекомендовать!
- ННина19 июня 2024Юлия - потрясающий гид! Прогулка прошла на одном дыхании! Невероятные истории, тайны купеческих особняков и великолепные виды! Спасибо большое! Мы в полном восторге!
- ООльга19 июня 2024Огромное спасибо Юлии за экскурсию. В легкой и доступной форме посвятила нас в историю особняков на Верхне-Волжской набережной. Рассказала мистические байки, связанные с этими особняками. Помимо этого, когда возникали вопросы, по истории самого Нижнего Новгорода, Юлия все подробно объясняла.
- ММария17 июня 2024Здравствуйте, хочу поделиться впечатлениями от экскурсии. Мы были вдвоем с дочкой 13 лет. Формат квеста не позволял скучать. Мы были
Ответы на вопросы от путешественников по Нижнему Новгороду в категории «Со скидкой»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Нижнем Новгороде
В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 7
Какие места ещё посмотреть в Нижнем Новгороде
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
Сколько стоит экскурсия по Нижнему Новгороду в июле 2024
Сейчас в Нижнем Новгороде в категории "Со скидкой" можно забронировать 7 экскурсий и билетов от 720 до 6 525 со скидкой до 25%. Туристы уже оставили гидам 144 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
Купите самую интересную из 7 экскурсий в Нижнем Новгороде на 2024 год по теме «Со скидкой», 144 ⭐ отзыва, цены от 720₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь