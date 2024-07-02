Со скидкой – экскурсии в Нижнем Новгороде

Найдено 7 экскурсий в категории «Со скидкой» в Нижнем Новгороде, цены от 720 ₽, скидки до 25%. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Венеция в Нижнем Новгороде: фотоэкскурсия по Стрелке
🚶 Пешая
скидка
10%
Фотопрогулка
1.5 часа
17 отзывов
Популярное предложение
Венеция в Нижнем: историческая фотоэкскурсия
Погрузитесь в атмосферу Нижнего Новгорода, запечатлевая его красоту и историю в профессиональных фотографиях
Начало: На площади Ленина
Сегодня в 09:00
10 июля в 09:00
72006 480 за всё до 4 чел.
Групповая экскурсия «Очарование вечернего Нижнего»
🚌 На автобусе
скидка
10%
Групповая
3 часа
56 отзывов
Групповая экскурсия «Очарование вечернего Нижнего»
Оценить главные достопримечательности города в свете фонарей и погулять по Рождественской улице
Начало: У скульптуры Городовому
Сегодня в 19:00
12 июля в 19:00
900810 за человека
Мистика Волжского откоса
🚶 Пешая
скидка
10%
Групповая
2 часа
8 отзывов
Мистика Волжского откоса
Отыскать призраков и раскрыть страшные тайны, которые хранят нижегородские особняки (в группе)
Начало: На площади Минина
Сегодня в 16:00
13 июля в 16:00
12001 080 за человека
Жизнь «на дне» под стенами Кремля: авторская экскурсия-квест
🚶 Пешая
скидка
20%
Квест
1.5 часа
3 отзыва
Жизнь «на дне» под стенами Кремля: авторская экскурсия-квест
Исследовать босяцкую Миллионку в формате игры с интерактивными элементами
Начало: У Зачатьевской башни Кремля, за памятником Петру1
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
50004 000 за всё до 10 чел.
Фотоэкскурсия по Нижегородскому кремлю
🚶 Пешая
скидка
25%
Фотопрогулка
1.5 часа
44 отзыва
Популярное предложение
Фото-прогулка по историческому центру Нижнего Новгорода
Исследуйте древний Нижегородский кремль и запечатлейте его историю в вашей фото-прогулке с личным гидом-фотографом
Начало: На площади Минина и Пожарского
Сегодня в 09:00
8 июля в 09:00
87006 525 за всё до 4 чел.
Тур по барам Нижнего Новгорода
🚶 Пешая
скидка
10%
Групповая
4 часа
16 отзывов
Тур по барам Нижнего Новгорода
Узнать барные традиции и повторить их на групповой экскурсии
Начало: В «Рюмочной у Строганова»
Сегодня в 20:00
13 июля в 20:00
25002 250 за человека
Мистический Нижний
🚌 На автобусе
скидка
10%
Групповая
2 часа
Мистический Нижний
Побывать в местах, которые многое видели, но предпочитают помалкивать (в группе)
Начало: У памятника Городовому
Расписание: в субботу в 18:00
Сегодня в 18:00
13 июля в 18:00
800720 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Л
    Людмила
    2 июля 2024
    Венеция в Нижнем Новгороде: фотоэкскурсия по Стрелке
    Очень понравилась экскурсия. Материал доступный, ничего лишнего. Жду фото от фотографа-гида. Отличная идея - сочетать фотоссесию и экскурсию.
  • А
    Алена
    2 июля 2024
    Фотоэкскурсия по Нижегородскому кремлю
    У нас была фотопрогулка по кремлю, примерно полтора часа по времени. Конечно, у нас был не профессиональный гид, но Ольга
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    рассказала основную информацию и этого было в принципе достаточно, все-таки мы и не ожидали другого уровня, так как в первую очередь это была фотопрогулка. Гид очень приятная в общении, мы позадавали разные интересующие нас вопросы по городу, Ольга отвечала. Единственный момент по поводу фото: в конце прогулки я спросила может ли Ольга поделиться исходниками и мне Ольга сказала, что "нет, очень тяжелые будут файлы и их много, я буду обрабатывать только те, которые отберу сама" (хотя, не так уж и много было по сути кадров). Фотографии пришли быстро, буквально в течение пары дней и, если честно, я, конечно, ожидала чуть лучшего качества. Некоторые фотографии смазанные, еще и со спины, где-то очень странные лица, фотографии очень сильно зафотошоплены. Поставила пятерку, но, поставила бы 4,5:) В целом все хорошо, спасибо!

  • П
    Полина
    1 июля 2024
    Групповая экскурсия «Очарование вечернего Нижнего»
    Хорошая экскурсия. Думали, что будет преимущественно на автобусе, но в итоге на каждой локации довольно много ходили, что приятно. Экскурсовод
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    интересно рассказывал и отвечал на вопросы. Всем довольны. Единственное, не удалось попасть в Кремль, потому что был праздник и его закрыли, но в этом вины организаторов нет.

  • Т
    Татьяна
    28 июня 2024
    Венеция в Нижнем Новгороде: фотоэкскурсия по Стрелке
    У меня был единственный день для посещения достопримечательностей Нижнего Новгорода. Поискав на трипстере, меня очень заинтересовала фотоэкскурсия: ну круто же
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    и рассказ, и тебя кто-то сфотографирует, причем профессионально! Встретились с Ольгой в назначенное время на площади Ленина. Ольга очень внимательный человек, с которым просто, легко, очень комфортно! Рассказала мне историю ярмарки, строительства соборов, появления памятников архитектуры по маршруту! Очень интересно, мне понравилось, мне вообще нравятся исторические экскурсии! Слишком глубокого погружения в историю я не просила Отдельно отмечу мой восторг от полученных на следующий день после экскурсии фотографий! Я такая довольная!!!! Мы еще парочку роликов сняли с моим участием!!! Фото огонь!!! Потом мы покатались на самокатах, чему, кстати, меня научила тоже Ольга (я в этом была совсем новичком). В общем, друзья, если вы хотите с легкостью, комфортом провести экскурсию и получить крутые фото- я настоятельно рекомендую!!!

    У меня был единственный день для посещения достопримечательностей Нижнего Новгорода. Поискав на трипстере, меня очень заинтересовалаУ меня был единственный день для посещения достопримечательностей Нижнего Новгорода. Поискав на трипстере, меня очень заинтересовалаУ меня был единственный день для посещения достопримечательностей Нижнего Новгорода. Поискав на трипстере, меня очень заинтересовалаУ меня был единственный день для посещения достопримечательностей Нижнего Новгорода. Поискав на трипстере, меня очень заинтересовалаУ меня был единственный день для посещения достопримечательностей Нижнего Новгорода. Поискав на трипстере, меня очень заинтересовала
  • О
    Ольга
    24 июня 2024
    Мистика Волжского откоса
    Отличная экскурсия! По завершении пересказывала дочери еще два часа все, что узнала!
  • Ю
    Юлия
    23 июня 2024
    Жизнь «на дне» под стенами Кремля: авторская экскурсия-квест
    Выбрала экскурсию в качестве мероприятия себе на день рождения. Мы все из Нижнего Новгорода, но несмотря на это, было очень интересно: узнали много новой информации, поучаствовали в викторине. 2 часа пролетели незаметно. Спасибо большое Светлане!
    Выбрала экскурсию в качестве мероприятия себе на день рождения. Мы все из Нижнего Новгорода, но несмотря
  • Н
    Наталья
    22 июня 2024
    Венеция в Нижнем Новгороде: фотоэкскурсия по Стрелке
    Замечательная экскурсия с потрясающим гидом. В дополнение мы получили красивые фотографии, причем очень оперативно! Могу рекомендовать!
  • Н
    Нина
    19 июня 2024
    Мистика Волжского откоса
    Юлия - потрясающий гид! Прогулка прошла на одном дыхании! Невероятные истории, тайны купеческих особняков и великолепные виды! Спасибо большое! Мы в полном восторге!
  • О
    Ольга
    19 июня 2024
    Мистика Волжского откоса
    Огромное спасибо Юлии за экскурсию. В легкой и доступной форме посвятила нас в историю особняков на Верхне-Волжской набережной. Рассказала мистические байки, связанные с этими особняками. Помимо этого, когда возникали вопросы, по истории самого Нижнего Новгорода, Юлия все подробно объясняла.
  • М
    Мария
    17 июня 2024
    Жизнь «на дне» под стенами Кремля: авторская экскурсия-квест
    Здравствуйте, хочу поделиться впечатлениями от экскурсии. Мы были вдвоем с дочкой 13 лет. Формат квеста не позволял скучать. Мы были
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    увлечены процессом и с интересом слушали рассказы Светланы. Экскурсия оптимальна по времени и не рассчитана на длительные расстояния. Зато то мы очень внимательно рассмотрели все на нашем маршруте. Светлана, спасибо за хорошее настроение и прекрасные рассказы.

Ответы на вопросы от путешественников по Нижнему Новгороду в категории «Со скидкой»

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  2. Рождественская улица
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  7. Кремль
  8. Старый город
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Сколько стоит экскурсия по Нижнему Новгороду в июле 2024
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