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рассказала основную информацию и этого было в принципе достаточно, все-таки мы и не ожидали другого уровня, так как в первую очередь это была фотопрогулка. Гид очень приятная в общении, мы позадавали разные интересующие нас вопросы по городу, Ольга отвечала. Единственный момент по поводу фото: в конце прогулки я спросила может ли Ольга поделиться исходниками и мне Ольга сказала, что "нет, очень тяжелые будут файлы и их много, я буду обрабатывать только те, которые отберу сама" (хотя, не так уж и много было по сути кадров). Фотографии пришли быстро, буквально в течение пары дней и, если честно, я, конечно, ожидала чуть лучшего качества. Некоторые фотографии смазанные, еще и со спины, где-то очень странные лица, фотографии очень сильно зафотошоплены. Поставила пятерку, но, поставила бы 4,5:) В целом все хорошо, спасибо!