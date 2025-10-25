Нижний Новгород - редкий пример города, где сохранились деревянные дома с уникальной резьбой.
На экскурсии по старым ямским улочкам можно увидеть дома с пропильной резьбой, кружевной теремок купца Смирнова и другие
На экскурсии по старым ямским улочкам можно увидеть дома с пропильной резьбой, кружевной теремок купца Смирнова и другие
5 причин купить эту экскурсию
- 🏛️ Уникальная деревянная архитектура
- 🕰️ Истории жителей и их быт
- 🔍 Символика резьбы
- 🌍 Разнообразие культур на площади веротерпимости
- 🏞️ Вид на город с холмов Дятловых гор
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для экскурсии - май и сентябрь, когда погода комфортная, а туристов меньше. В летние месяцы июнь и август также можно насладиться прогулкой, но стоит учитывать, что в это время больше туристов. Осенью, в октябре, деревья окрашиваются в яркие цвета, добавляя особую атмосферу. Зимой экскурсия возможна, но холод может ограничить комфорт, хотя заснеженные фасады выглядят особенно живописно.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Дома с пропильной резьбой
- Дом резчика Логинова
- Теремок купца Смирнова
- Доходный дом Васильченко
- Площадь веротерпимости
Описание экскурсии
Деревянные шедевры на улочках Нижнего
В поисках резных домов мы отправимся гулять по старым ямским улочкам и их окрестностям. Главными героями нашей прогулки станут:
- дома с символьной пропильной резьбой на Большой Перекрестной и Малой Ямской
- дом резчика-краснодеревщика Логинова с изящными, будто живыми цветами
- кружевной теремок купца Смирнова
- доходный дом «утюжок» мещанина Васильченко, богато украшенный орнаментами
- и другие деревянные сокровища Нижнего Новгорода.
А на народной «площади веротерпимости» вы увидите, как соседствуют Армянская, Вознесенская церкви, а также церковь Адвентистов седьмого дня.
Уловить дух старины: люди, символы, истории
Деревянная архитектура — живая и одухотворённая — стремительно уступает место современной застройке. Вместе с кружевными домами уходят и забываются судьбы старых жильцов, их быт и нравы, достижения и горести. Но мы ничего не упустим! Вы разгадаете символическое значение резных орнаментов, узнаете об исчезнувшем ямщицком сословии и вспомните Максима Горького. А еще полюбуемся Нижним с холмов Дятловых гор и обсудим, как новые здания сочетаются с историческими в облике города.
Выберите удобную дату из расписания
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Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе церкви Вознесения Господня
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 12 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ася — ваш гид в Нижнем Новгороде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2015 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 2110 туристов
Фотограф, редактор в различных СМИ, рассказчик захватывающих историй. Люблю свой город и вожу по нему гостей, рассказывая истории как про старину, так и про современность. Если рассказывать что-то одно, то
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 16 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Л
Абсолютно удовлетворена экскурсией.
Два с лишним часа пролетели совершенно незаметно!
Ася сразу завладела нашим вниманием, заразила своей любовью к город и ко, к сожалению, его уходящему деревянному наследию. Она прекрасно владеет материалом,
Два с лишним часа пролетели совершенно незаметно!
Ася сразу завладела нашим вниманием, заразила своей любовью к город и ко, к сожалению, его уходящему деревянному наследию. Она прекрасно владеет материалом,
+2
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А
Чудесная экскурсия, мы с дочкой (15 лет) в полном восторге. Ася интересно и увлекательно рассказала о каждом доме, подробно описывая символизм узоров на наличниках. Очень хочется верить, что руководство города сделает все возможное, чтобы сохранить богатое наследие русского зодчества.
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В
Ася, спасибо за экскурсию!
Очень познавательно, энергично и интересно! Спасибо за информацию и актуальную повестку о текущем положении деревянной архитектуры, рассказы о местных жителях, которые стремятся сохранить наследие.
Ваша экскурсия по не парадным местам мне понравилась даже больше, чем посещение заповедных кварталов💞
Очень познавательно, энергично и интересно! Спасибо за информацию и актуальную повестку о текущем положении деревянной архитектуры, рассказы о местных жителях, которые стремятся сохранить наследие.
Ваша экскурсия по не парадным местам мне понравилась даже больше, чем посещение заповедных кварталов💞
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Н
Экскурсия - восторг! Если вы любите старину, историю и культуру народов россии, то обязательно стоит посетить. Сколько символов, знаков и историй за резными ставнями и наличниками! И какие дома еще
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Интересная экскурсия. Вроде и центр города, но туристов туда точно не водят, а зря. Сам в такие места не попадешь и даже не узнаешь об их существовании. У Аси на
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О
К сожалению, безвозвратно уходит от нас деревянное зодчество. Разрушается, сносится… Но ещё остались в самом центре Нижнего такие сокровища, на примере которых можно увидеть чем жили люди прошлых эпох. Ася
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Входит в следующие категории Нижнего Новгорода
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