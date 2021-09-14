В поисках резных домов мы отправимся гулять по старым ямским улочкам и их окрестностям. Главными героями нашей прогулки станут:
А на народной «площади веротерпимости» вы увидите, как соседствуют Армянская, Вознесенская церкви, а также церковь Адвентистов седьмого дня.
Деревянная архитектура — живая и одухотворённая — стремительно уступает место современной застройке. Вместе с кружевными домами уходят и забываются судьбы старых жильцов, их быт и нравы, достижения и горести. Но мы ничего не упустим! Вы разгадаете символическое значение резных орнаментов, узнаете об исчезнувшем ямщицком сословии и вспомните Максима Горького. А еще полюбуемся Нижним с холмов Дятловых гор и обсудим, как новые здания сочетаются с историческими в облике города.