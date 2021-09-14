За резными фасадами Нижнего Новгорода

Отыскать деревянные кружевные дома на окраинах города и перенестись на сотню лет назад

5
1 отзыв
Нижний — один из немногих крупных городов России, сохранивший фрагменты аутентичной деревянной застройки.

Каждый резной дом здесь — это целая история, и я приглашаю вас в неё погрузиться.

Мы рассмотрим резьбу и разберемся в её символике, поговорим о быте прошлых эпох и откроем совершенно новую грань города, которая вскоре останется лишь в воспоминаниях и на фото.
За резными фасадами Нижнего Новгорода
За резными фасадами Нижнего Новгорода
За резными фасадами Нижнего Новгорода
За резными фасадами Нижнего Новгорода
За резными фасадами Нижнего Новгорода
За резными фасадами Нижнего Новгорода
За резными фасадами Нижнего Новгорода
За резными фасадами Нижнего Новгорода

Что вас ожидает

Деревянные шедевры на улочках Нижнего

В поисках резных домов мы отправимся гулять по старым ямским улочкам и их окрестностям. Главными героями нашей прогулки станут:

  • дома с символьной пропильной резьбой на Большой Перекрестной и Малой Ямской
  • дом резчика-краснодеревщика Логинова с изящными, будто живыми цветами
  • кружевной теремок купца Смирнова
  • доходный дом «утюжок» мещанина Васильченко, богато украшенный орнаментами
  • и другие деревянные сокровища Нижнего Новгорода.

А на народной «площади веротерпимости» вы увидите, как соседствуют Армянская, Вознесенская церкви, а также церковь Адвентистов седьмого дня.

Уловить дух старины: люди, символы, истории

Деревянная архитектура — живая и одухотворённая — стремительно уступает место современной застройке. Вместе с кружевными домами уходят и забываются судьбы старых жильцов, их быт и нравы, достижения и горести. Но мы ничего не упустим! Вы разгадаете символическое значение резных орнаментов, узнаете об исчезнувшем ямщицком сословии и вспомните Максима Горького. А еще полюбуемся Нижним с холмов Дятловых гор и обсудим, как новые здания сочетаются с историческими в облике города.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения
на площади Максима Горького
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 12 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
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По выбранному вами времени

Ася
Ася
Фотограф, редактор в различных СМИ, рассказчик захватывающих историй. Люблю свой город и вожу по нему гостей, рассказывая истории как про старину, так и про современность. Если рассказывать что-то одно, то рассказ превращается в сплошные даты и цифры. Я, как истинный гуманитарий, цифры не очень люблю. Город живет и меняется, мне важно замечать эти изменения. Когда гуляешь по городу с гостями, эти изменения чувствуешь.
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1 реальный отзыв

Е
14 сен 2021
Экскурсия очень понравилась - столько изюминок, неочевидного, в чем без знающего человека не разберешься! Если вам хочется успеть поймать ускользающее время, то рекомендую прогуляться с Асей по этому маршруту.

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