Нижний Новгород - редкий пример города, где сохранились деревянные дома с уникальной резьбой.На экскурсии по старым ямским улочкам можно увидеть дома с пропильной резьбой, кружевной теремок купца Смирнова и другие

шедевры. На площади веротерпимости соседствуют церкви разных конфессий. Деревянная архитектура стремительно исчезает, но экскурсия позволит разгадать символику орнаментов и вспомнить истории старых жильцов. Это путешествие в прошлое, которое скоро останется лишь в воспоминаниях

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для экскурсии - май и сентябрь, когда погода комфортная, а туристов меньше. В летние месяцы июнь и август также можно насладиться прогулкой, но стоит учитывать, что в это время больше туристов. Осенью, в октябре, деревья окрашиваются в яркие цвета, добавляя особую атмосферу. Зимой экскурсия возможна, но холод может ограничить комфорт, хотя заснеженные фасады выглядят особенно живописно.

Сейчас август — это идеальное время.