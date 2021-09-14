Что вас ожидает

Деревянные шедевры на улочках Нижнего

В поисках резных домов мы отправимся гулять по старым ямским улочкам и их окрестностям. Главными героями нашей прогулки станут:

дома с символьной пропильной резьбой на Большой Перекрестной и Малой Ямской

дом резчика-краснодеревщика Логинова с изящными, будто живыми цветами

кружевной теремок купца Смирнова

доходный дом «утюжок» мещанина Васильченко, богато украшенный орнаментами

и другие деревянные сокровища Нижнего Новгорода.

А на народной «площади веротерпимости» вы увидите, как соседствуют Армянская, Вознесенская церкви, а также церковь Адвентистов седьмого дня.

Уловить дух старины: люди, символы, истории

Деревянная архитектура — живая и одухотворённая — стремительно уступает место современной застройке. Вместе с кружевными домами уходят и забываются судьбы старых жильцов, их быт и нравы, достижения и горести. Но мы ничего не упустим! Вы разгадаете символическое значение резных орнаментов, узнаете об исчезнувшем ямщицком сословии и вспомните Максима Горького. А еще полюбуемся Нижним с холмов Дятловых гор и обсудим, как новые здания сочетаются с историческими в облике города.