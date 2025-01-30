Знакомство с главной площадью Минина и Пожарского, историей строительства Нижегородской крепости XVI века и современным кремлем.
После перемещения на улицу Кожевенную, узнаем прошлое из жизни бедноты города и купцов-благотворителей.
Завершение экскурсии на исторической площади Народного Единства, где узнаем любопытные факты связанные с появлением ночлежного дома Бугрова, Нижегородского фуникулера.
Описание экскурсииСкверы и улицы Приглашаю вас на увлекательную экскурсию по историческому центру Нижнего Новгорода! Наше путешествие начнется в сквере на площади Минина и Пожарского у фонтана, где расположен Нижегородский кремль. Здесь вы узнаете о героическом подвиге Кузьмы Минина и народном ополчении, которое спасло Россию от польской интервенции в XVII веке. Затем мы отправимся на прогулку по знаменитой Большой Покровской улице, Нижегородскому Арбату, где вы полюбуетесь элегантными фасадами купеческих домов и театров, ощутите неповторимую атмосферу старого города и узнаете удивительные факты о его истории. Старая часть города История Нижнего Новгорода неразрывно связана с его кремлем, поэтому я подробно расскажу о его основании и роли в защите города, а также поделюсь интересными легендами, которые хранят древние стены. Вы посетите Михайло-Архангельский собор — старейший храм города, в котором покоится прах Кузьмы Минина. Далее мы отправимся к старейшей площади города у Волги, где когда-то кипела торговая жизнь и обитали представители городского «дна». На улице Кожевенной мы познакомимся с ее колоритом и скульптурами, олицетворяющими местных обывателей. Путешествие завершится на стильной Рождественской улице — сохранившемся уголке начала XX века, где некогда располагались банки, пароходные и нотариальные конторы. Вы узнаете историю этой улицы, полюбуетесь красивейшей архитектурой и почувствуете дух старого Нижнего Новгорода. Важная информация: ПРЕЖДЕ, ЧЕМ ЗАБРОНИРОВАТЬ ЭКСКУРСИЮ, НЕОБХОДИМО ЗАДАТЬ ВОПРОС ЭКСКУРСОВОДУ В ЧАТЕ О ВОЗМОЖНОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ЕЕ НА ЖЕЛАЕМОЕ ВАМИ ВРЕМЯ.
В воскресенье 22 июня, 29 июня, 23 июня, 6 июля, 20 июля, 27 июля в 17-00 часов 7 июля, 14 июля, 21 июля, 28 июля в 10-30 часов
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Нижегородский кремль
- Площадь Минина и Пожарского
- Большая Покровская улица
- Михайло-Архангельский собор
- Старейшая площадь города у Волги
- Улица Кожевенная
- Рождественская улица
Что включено
- Экскурсионное обслуживание
Что не входит в цену
- Транспортное обслуживание
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Пл. Минина и Пожарского, памятник В. Чкалову
Завершение: Пл. Народного Единства памятник Кузьме Минину и Князю Пожарскому, Ивановский съезд д. 9/18
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Важная информация
- ПРЕЖДЕ
- ЧЕМ ЗАБРОНИРОВАТЬ ЭКСКУРСИЮ
- НЕОБХОДИМО ЗАДАТЬ ВОПРОС ЭКСКУРСОВОДУ В ЧАТЕ О ВОЗМОЖНОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ЕЕ НА ЖЕЛАЕМОЕ ВАМИ ВРЕМЯ
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
Михаил
30 янв 2025
Очень приятная экскурсия! Узнал много нового об истории города, кремля и близлежащих местах. Для любителей — отличный вариант. Про современность и недавнее прошлое Нижнего было сказано маловато, мне немного не хватило.
Очень приятно, что экскурсовод пошла навстречу и провела меня одного, хотя группа не набралась.
Входит в следующие категории Нижнего Новгорода
