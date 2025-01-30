Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы Знакомство с главной площадью Минина и Пожарского, историей строительства Нижегородской крепости XVI века и современным кремлем.



После перемещения на улицу Кожевенную, узнаем прошлое из жизни бедноты города и купцов-благотворителей.



Завершение экскурсии на исторической площади Народного Единства, где узнаем любопытные факты связанные с появлением ночлежного дома Бугрова, Нижегородского фуникулера. 5 1 отзыв

Описание экскурсии Скверы и улицы Приглашаю вас на увлекательную экскурсию по историческому центру Нижнего Новгорода! Наше путешествие начнется в сквере на площади Минина и Пожарского у фонтана, где расположен Нижегородский кремль. Здесь вы узнаете о героическом подвиге Кузьмы Минина и народном ополчении, которое спасло Россию от польской интервенции в XVII веке. Затем мы отправимся на прогулку по знаменитой Большой Покровской улице, Нижегородскому Арбату, где вы полюбуетесь элегантными фасадами купеческих домов и театров, ощутите неповторимую атмосферу старого города и узнаете удивительные факты о его истории. Старая часть города История Нижнего Новгорода неразрывно связана с его кремлем, поэтому я подробно расскажу о его основании и роли в защите города, а также поделюсь интересными легендами, которые хранят древние стены. Вы посетите Михайло-Архангельский собор — старейший храм города, в котором покоится прах Кузьмы Минина. Далее мы отправимся к старейшей площади города у Волги, где когда-то кипела торговая жизнь и обитали представители городского «дна». На улице Кожевенной мы познакомимся с ее колоритом и скульптурами, олицетворяющими местных обывателей. Путешествие завершится на стильной Рождественской улице — сохранившемся уголке начала XX века, где некогда располагались банки, пароходные и нотариальные конторы. Вы узнаете историю этой улицы, полюбуетесь красивейшей архитектурой и почувствуете дух старого Нижнего Новгорода. Важная информация: ПРЕЖДЕ, ЧЕМ ЗАБРОНИРОВАТЬ ЭКСКУРСИЮ, НЕОБХОДИМО ЗАДАТЬ ВОПРОС ЭКСКУРСОВОДУ В ЧАТЕ О ВОЗМОЖНОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ЕЕ НА ЖЕЛАЕМОЕ ВАМИ ВРЕМЯ.

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Нижегородский кремль

Площадь Минина и Пожарского

Большая Покровская улица

Михайло-Архангельский собор

Старейшая площадь города у Волги

Улица Кожевенная

Рождественская улица

