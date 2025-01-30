Мои заказы

Два часа прогулки по лучшим местам Нижнего Новгорода

Знакомство с главной площадью Минина и Пожарского, историей строительства Нижегородской крепости XVI века и современным кремлем.

После перемещения на улицу Кожевенную, узнаем прошлое из жизни бедноты города и купцов-благотворителей.

Завершение экскурсии на исторической площади Народного Единства, где узнаем любопытные факты связанные с появлением ночлежного дома Бугрова, Нижегородского фуникулера.
5
1 отзыв
Два часа прогулки по лучшим местам Нижнего Новгорода
Два часа прогулки по лучшим местам Нижнего Новгорода
Два часа прогулки по лучшим местам Нижнего Новгорода

Описание экскурсии

Скверы и улицы Приглашаю вас на увлекательную экскурсию по историческому центру Нижнего Новгорода! Наше путешествие начнется в сквере на площади Минина и Пожарского у фонтана, где расположен Нижегородский кремль. Здесь вы узнаете о героическом подвиге Кузьмы Минина и народном ополчении, которое спасло Россию от польской интервенции в XVII веке. Затем мы отправимся на прогулку по знаменитой Большой Покровской улице, Нижегородскому Арбату, где вы полюбуетесь элегантными фасадами купеческих домов и театров, ощутите неповторимую атмосферу старого города и узнаете удивительные факты о его истории. Старая часть города История Нижнего Новгорода неразрывно связана с его кремлем, поэтому я подробно расскажу о его основании и роли в защите города, а также поделюсь интересными легендами, которые хранят древние стены. Вы посетите Михайло-Архангельский собор — старейший храм города, в котором покоится прах Кузьмы Минина. Далее мы отправимся к старейшей площади города у Волги, где когда-то кипела торговая жизнь и обитали представители городского «дна». На улице Кожевенной мы познакомимся с ее колоритом и скульптурами, олицетворяющими местных обывателей. Путешествие завершится на стильной Рождественской улице — сохранившемся уголке начала XX века, где некогда располагались банки, пароходные и нотариальные конторы. Вы узнаете историю этой улицы, полюбуетесь красивейшей архитектурой и почувствуете дух старого Нижнего Новгорода. Важная информация: ПРЕЖДЕ, ЧЕМ ЗАБРОНИРОВАТЬ ЭКСКУРСИЮ, НЕОБХОДИМО ЗАДАТЬ ВОПРОС ЭКСКУРСОВОДУ В ЧАТЕ О ВОЗМОЖНОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ЕЕ НА ЖЕЛАЕМОЕ ВАМИ ВРЕМЯ.

В воскресенье 22 июня, 29 июня, 23 июня, 6 июля, 20 июля, 27 июля в 17-00 часов 7 июля, 14 июля, 21 июля, 28 июля в 10-30 часов

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Нижегородский кремль
  • Площадь Минина и Пожарского
  • Большая Покровская улица
  • Михайло-Архангельский собор
  • Старейшая площадь города у Волги
  • Улица Кожевенная
  • Рождественская улица
Что включено
  • Экскурсионное обслуживание
Что не входит в цену
  • Транспортное обслуживание
  • Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Пл. Минина и Пожарского, памятник В. Чкалову
Завершение: Пл. Народного Единства памятник Кузьме Минину и Князю Пожарскому, Ивановский съезд д. 9/18
Когда и сколько длится?
Когда: В воскресенье 22 июня, 29 июня, 23 июня, 6 июля, 20 июля, 27 июля в 17-00 часов 7 июля, 14 июля, 21 июля, 28 июля в 10-30 часов
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Важная информация
  • ПРЕЖДЕ
  • ЧЕМ ЗАБРОНИРОВАТЬ ЭКСКУРСИЮ
  • НЕОБХОДИМО ЗАДАТЬ ВОПРОС ЭКСКУРСОВОДУ В ЧАТЕ О ВОЗМОЖНОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ЕЕ НА ЖЕЛАЕМОЕ ВАМИ ВРЕМЯ
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
М
Михаил
30 янв 2025
Очень приятная экскурсия! Узнал много нового об истории города, кремля и близлежащих местах. Для любителей — отличный вариант. Про современность и недавнее прошлое Нижнего было сказано маловато, мне немного не хватило.
Очень приятно, что экскурсовод пошла навстречу и провела меня одного, хотя группа не набралась.

Входит в следующие категории Нижнего Новгорода

Похожие экскурсии из Нижнего Новгорода

Большая обзорная экскурсия по Нижнему Новгороду
На автобусе
4.5 часа
55 отзывов
Групповая
Лучший выбор
Большая обзорная экскурсия по Нижнему Новгороду
Кремль, Чкаловская лестница, Печёрский монастырь и другие достопримечательности - за 1 день
Начало: На Большой Покровской улице
Расписание: ежедневно в 12:00
Сегодня в 12:00
Завтра в 12:00
2700 ₽ за человека
Квест-экскурсия по Нижегородскому кремлю - без гида
Пешая
2 часа
28 отзывов
Квест
до 6 чел.
Квест-экскурсия по Нижегородскому кремлю - без гида
Исследовать историческое сердце города в комфортном темпе, решая задания в телефоне
Начало: На площади Минина и Пожарского
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
1200 ₽ за всё до 6 чел.
Нижний Новгород - знакомство со столицей Приволжья
На автобусе
На микроавтобусе
3 часа
617 отзывов
Групповая
Историческое путешествие по Нижнему Новгороду
Откройте для себя древний Нижний Новгород, его кремль и сакральные сокровища в обзорной экскурсии
Начало: На ул. Большая Покровская
Расписание: ежедневно в 11:00, 12:00, 13:00 и 14:00
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
1200 ₽ за человека
У нас ещё много экскурсий в Нижнем Новгороде. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Нижнем Новгороде