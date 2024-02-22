Погулять по городу с картой и компасом и раскрыть секреты нижегородского изобретателя
Потомок великого русского механика-самоучки Ивана Кулибина приезжает на родину своего предка — в Нижний Новгород. Он собирается раскрыть тайны жизни Кулибина и его удивительных изобретений.
Справиться с задачей в одиночку не по силам, и юноша собирает команду — семейную или школьную группу исследователей от 7 лет — готовую принять участие в этом приключении!
Справиться с задачей в одиночку не по силам, и юноша собирает команду — семейную или школьную группу исследователей от 7 лет — готовую принять участие в этом приключении!
Ближайшие даты:
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Описание
Что вас ожидает
В ходе интерактивной игры участники пройдут с картой и компасом по местам, связанным с Иваном Кулибиным. И, выполняя интересные задания, раскроют тайны изобретений великого нижегородца: от прославивших его часов до самокатки — прототипа современного автомобиля.
Следуя маршруту, указанному на карте, команда исследователей не только узнает об изобретениях Кулибина, но и окунётся в купеческое прошлое Нижнего Новгорода, побывает в роли бурлаков и даже продекламирует оду Екатерине Великой.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в переулке Крутой
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 1.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Виктория — ваш гид в Нижнем Новгороде
Провела экскурсии для 403 туристов
Приветствую, друзья! Меня зовут Виктория, я профессиональный гид и преподаватель иностранных языков. Живу в Нижнем Новгороде почти 25 лет и не устаю удивляться его необычайной красоте и историческому многообразию. Я открытый и дружелюбный человек, с лёгкостью нахожу общий язык со всеми путешественниками: семьями, детьми, подростками, иностранцами, людьми разных культур и вероисповеданий.
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