Потомок великого русского механика-самоучки Ивана Кулибина приезжает на родину своего предка — в Нижний Новгород. Он собирается раскрыть тайны жизни Кулибина и его удивительных изобретений. Справиться с задачей в одиночку не по силам, и юноша собирает команду — семейную или школьную группу исследователей от 7 лет — готовую принять участие в этом приключении!

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Описание

Что вас ожидает

В ходе интерактивной игры участники пройдут с картой и компасом по местам, связанным с Иваном Кулибиным. И, выполняя интересные задания, раскроют тайны изобретений великого нижегородца: от прославивших его часов до самокатки — прототипа современного автомобиля.

Следуя маршруту, указанному на карте, команда исследователей не только узнает об изобретениях Кулибина, но и окунётся в купеческое прошлое Нижнего Новгорода, побывает в роли бурлаков и даже продекламирует оду Екатерине Великой.