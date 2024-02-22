Семейный квест «По следам Кулибина»
Индивидуальная квест-экскурсия в Нижнем Новгороде

Погулять по городу с картой и компасом и раскрыть секреты нижегородского изобретателя

Потомок великого русского механика-самоучки Ивана Кулибина приезжает на родину своего предка — в Нижний Новгород. Он собирается раскрыть тайны жизни Кулибина и его удивительных изобретений.

Справиться с задачей в одиночку не по силам, и юноша собирает команду — семейную или школьную группу исследователей от 7 лет — готовую принять участие в этом приключении!
Семейный квест «По следам Кулибина»
Семейный квест «По следам Кулибина»
Семейный квест «По следам Кулибина»
Ближайшие даты:
22
фев
25
фев
11
мар
12
мар
13
мар
14
мар
16
мар
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даты

Описание

Что вас ожидает

В ходе интерактивной игры участники пройдут с картой и компасом по местам, связанным с Иваном Кулибиным. И, выполняя интересные задания, раскроют тайны изобретений великого нижегородца: от прославивших его часов до самокатки — прототипа современного автомобиля.

Следуя маршруту, указанному на карте, команда исследователей не только узнает об изобретениях Кулибина, но и окунётся в купеческое прошлое Нижнего Новгорода, побывает в роли бурлаков и даже продекламирует оду Екатерине Великой.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в переулке Крутой
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
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. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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