Матрёшка из семьи старообрядцев
Узнайте о символе семьи и материнства - матрёшке. Посетите мастерскую на Рождественской улице и создайте свою куклу в традициях мериновской росписи
Начало: На Рождественской улице
Завтра в 15:30
11 дек в 15:30
от 6500 ₽ за всё до 10 чел.
Угадай аромат: групповой мастер-класс
Погрузитесь в атмосферу ароматов, где каждый запах расскажет свою историю. Узнайте, как ароматы влияют на нас, и создайте уникальный аромаамулет
Начало: На Верхне-Волжской набережной
Расписание: ежедневно в 10:00, 12:00, 14:00, 16:00 и 18:00
Завтра в 10:00
11 дек в 10:00
800 ₽ за человека
Два мастер-класса: "Шоколадные конфеты" и "Угадай аромат"
Почувствуйте магию вкусов и ароматов на уникальных мастер-классах в Нижнем Новгороде. Создайте конфеты и изучите ароматы за 1,5 часа
Начало: На Верхне-Волжской набережной
Завтра в 10:00
11 дек в 10:00
1467 ₽
1630 ₽ за человека
Столица золотой хохломы приглашает! Путешествие в Семёнов
Старинные ремёсла, народные промыслы и мастер-класс на выбор - из Нижнего Новгорода
Начало: На площади Ленина
Расписание: в пятницу и субботу в 09:00
12 дек в 09:00
13 дек в 09:00
4500 ₽ за человека
- ЕЕлена8 сентября 2024Всё прошло хорошо, в целом весьма интересно, только я была одна 😂 у меня получилась индивидуальная экскурсия. Подарили арома-амулетик
- ИИрина2 июля 2024Огромное спасибо за потрясающий час,который мы провели на этом мастер-классе! Мы были семьей,мама с тремя взрослыми дочками,и равнодушными не остался никто! Замечательно,познавательно,ароматно и вообще потрясающе!
Большущее спасибо Ксении,она великолепна!
