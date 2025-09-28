Мои заказы

На скоростном катере - по Волге и Оке

Нижний Новгород с воды: навстречу ветру и чарующим панорамам
Индивидуальная прогулка на катере по Волге и Оке в Нижнем Новгороде - это уникальная возможность увидеть город с воды. Вас ждут кремль, Чкаловская лестница, собор Александра Невского и Стрелка. На борту уютная каюта, тёплые пледы и музыка по вашему вкусу. Это идеальный вариант для свидания, встречи с друзьями или семейного отдыха. Безопасность и комфорт гарантированы опытным капитаном
11 отзывов

5 причин купить эту прогулку

  • 🌅 Незабываемые виды на закат
  • 🛥️ Комфорт и уют на борту
  • 🎶 Музыка по вашему вкусу
  • 🌉 Уникальные достопримечательности
  • 👨‍✈️ Опытный капитан
Что можно увидеть

  • Кремль
  • Чкаловская лестница
  • Собор Александра Невского
  • Канатная дорога
  • Стрелка

Описание водной прогулки

Знакомство с городом с воды

Во время прогулки вы увидите кремль, Чкаловскую лестницу, собор Александра Невского, канатную дорогу и Стрелку — место слияния Волги и Оки.

Лучшие кадры и особая атмосфера

Днём — простор рек и панорамы города, а вечером — огни набережных, подсвеченные мосты и завораживающий заход солнца, за который Нижний Новгород прозвали «столицей закатов».

Комфорт и уединение

Уютная каюта, тент на случай ветра, тёплые пледы, музыкальное сопровождение по вашему вкусу — всё это ждёт вас на борту. Без толп — только вы, река и город.

Свобода и безопасность

Скоростной катер под управлением опытного капитана подарит ощущение свободы и драйва, при этом вся поездка будет максимально безопасной и комфортной.

Организационные детали

  • В стоимость всё включено
  • На катере разуваемся, поэтому, если прохладно, возьмите с собой тёплые носочки
  • На борт можете взять алкоголь — кроме красного вина

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На Гребном канале
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная водная прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Артём
Артём — ваш гид в Нижнем Новгороде
Провёл экскурсии для 67 туристов
Живу в Нижнем Новгороде с 2010 года, всей душой люблю этот город. Последние несколько лет занимаюсь организацией обзорных прогулок на катере по акватории Оки и Волги. С удовольствием покажу вам город с воды, это стоит увидеть каждому!

Отзывы и рейтинг

Основано на 11 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Мария
Мария
28 сен 2025
Шикарная прогулка! Атмосфера уюта и тепла, не смотря на погоду. Очень красиво, с удовольствием буду советовать
Павел
Павел
20 сен 2025
Все отлично)))
А
Агата
15 сен 2025
Прогулка была замечательной! Артем очень интересный собеседник и ответит на возникшие вопросы. Красивые виды и незабываемые впечатления обеспечены!
Климович
Климович
15 сен 2025
Большое спасибо Артему за водную прогулку на катере, которая-оставила незабываемые впечатления! Получили огромное удовольствие от скоростной поездки, интересной беседы и ни с чем несравнимыми видами с воды на закатный город.
Артем позаботился не только о том, чтобы нам было комфортно на катере, но и чтобы поездка была полна эмоций! Катер в отличном состоянии, быстро доехали до стрелки, потусовались на носу лодки с лучшими видами на город, на обратном же пути получили и дозу адреналина от супер-скоростной поездки! Восторг!

М
Марина
15 сен 2025
Отличная и увлекательная поездка 👍 Рекомендую!!!
Мария
Мария
12 сен 2025
Приятный капитан, великолепная прогулка
Юлия
Юлия
10 сен 2025
Прекрасная водная прогулка на закате! Спасибо, нас все понравилось!
И
Илья
9 сен 2025
Были вдвоем на прекрасной часовой прогулке с Артемом. Катер чистый, современный и в хорошем состоянии. Артём приятный и ненавязчивый собеседник, все организовал прекрасно, и пофотографировались вдоволь и шампанское попили на закате.
О
Ольга
7 сен 2025
Огромное Спасибо Артёму за отличную прогулку по воде! Профессионал своего дела! Дети особенно были в восторге 🫶
А
Александра
7 сен 2025
Отличная прогулка. Питер рассказал о городе, дал рекомендации, куда еще можно сходить. Был чуток к нашим пожеланиям, однозначно рекомендую!
Д
Дмитрий
30 авг 2025
Все очень понравилось, Артему огромное спасибо!

