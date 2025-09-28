Индивидуальная прогулка на катере по Волге и Оке в Нижнем Новгороде - это уникальная возможность увидеть город с воды. Вас ждут кремль, Чкаловская лестница, собор Александра Невского и Стрелка. На борту уютная каюта, тёплые пледы и музыка по вашему вкусу. Это идеальный вариант для свидания, встречи с друзьями или семейного отдыха. Безопасность и комфорт гарантированы опытным капитаном
5 причин купить эту прогулку
- 🌅 Незабываемые виды на закат
- 🛥️ Комфорт и уют на борту
- 🎶 Музыка по вашему вкусу
- 🌉 Уникальные достопримечательности
- 👨✈️ Опытный капитан
Что можно увидеть
- Кремль
- Чкаловская лестница
- Собор Александра Невского
- Канатная дорога
- Стрелка
Описание водной прогулки
Знакомство с городом с воды
Во время прогулки вы увидите кремль, Чкаловскую лестницу, собор Александра Невского, канатную дорогу и Стрелку — место слияния Волги и Оки.
Лучшие кадры и особая атмосфера
Днём — простор рек и панорамы города, а вечером — огни набережных, подсвеченные мосты и завораживающий заход солнца, за который Нижний Новгород прозвали «столицей закатов».
Комфорт и уединение
Уютная каюта, тент на случай ветра, тёплые пледы, музыкальное сопровождение по вашему вкусу — всё это ждёт вас на борту. Без толп — только вы, река и город.
Свобода и безопасность
Скоростной катер под управлением опытного капитана подарит ощущение свободы и драйва, при этом вся поездка будет максимально безопасной и комфортной.
Организационные детали
- В стоимость всё включено
- На катере разуваемся, поэтому, если прохладно, возьмите с собой тёплые носочки
- На борт можете взять алкоголь — кроме красного вина
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Гребном канале
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная водная прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Артём — ваш гид в Нижнем Новгороде
Провёл экскурсии для 67 туристов
Живу в Нижнем Новгороде с 2010 года, всей душой люблю этот город. Последние несколько лет занимаюсь организацией обзорных прогулок на катере по акватории Оки и Волги. С удовольствием покажу вам город с воды, это стоит увидеть каждому!
Отзывы и рейтинг
5
Мария
28 сен 2025
Шикарная прогулка! Атмосфера уюта и тепла, не смотря на погоду. Очень красиво, с удовольствием буду советовать
Павел
20 сен 2025
Все отлично)))
А
Агата
15 сен 2025
Прогулка была замечательной! Артем очень интересный собеседник и ответит на возникшие вопросы. Красивые виды и незабываемые впечатления обеспечены!
Климович
15 сен 2025
Большое спасибо Артему за водную прогулку на катере, которая-оставила незабываемые впечатления! Получили огромное удовольствие от скоростной поездки, интересной беседы и ни с чем несравнимыми видами с воды на закатный город.
М
Марина
15 сен 2025
Отличная и увлекательная поездка 👍 Рекомендую!!!
Мария
12 сен 2025
Приятный капитан, великолепная прогулка
Юлия
10 сен 2025
Прекрасная водная прогулка на закате! Спасибо, нас все понравилось!
И
Илья
9 сен 2025
Были вдвоем на прекрасной часовой прогулке с Артемом. Катер чистый, современный и в хорошем состоянии. Артём приятный и ненавязчивый собеседник, все организовал прекрасно, и пофотографировались вдоволь и шампанское попили на закате.
О
Ольга
7 сен 2025
Огромное Спасибо Артёму за отличную прогулку по воде! Профессионал своего дела! Дети особенно были в восторге 🫶
А
Александра
7 сен 2025
Отличная прогулка. Питер рассказал о городе, дал рекомендации, куда еще можно сходить. Был чуток к нашим пожеланиям, однозначно рекомендую!
Д
Дмитрий
30 авг 2025
Все очень понравилось, Артему огромное спасибо!
