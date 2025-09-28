Индивидуальная прогулка на катере по Волге и Оке в Нижнем Новгороде - это уникальная возможность увидеть город с воды. Вас ждут кремль, Чкаловская лестница, собор Александра Невского и Стрелка. На борту уютная каюта, тёплые пледы и музыка по вашему вкусу. Это идеальный вариант для свидания, встречи с друзьями или семейного отдыха. Безопасность и комфорт гарантированы опытным капитаном

Описание водной прогулки

Знакомство с городом с воды

Во время прогулки вы увидите кремль, Чкаловскую лестницу, собор Александра Невского, канатную дорогу и Стрелку — место слияния Волги и Оки.

Лучшие кадры и особая атмосфера

Днём — простор рек и панорамы города, а вечером — огни набережных, подсвеченные мосты и завораживающий заход солнца, за который Нижний Новгород прозвали «столицей закатов».

Комфорт и уединение

Уютная каюта, тент на случай ветра, тёплые пледы, музыкальное сопровождение по вашему вкусу — всё это ждёт вас на борту. Без толп — только вы, река и город.

Свобода и безопасность

Скоростной катер под управлением опытного капитана подарит ощущение свободы и драйва, при этом вся поездка будет максимально безопасной и комфортной.

