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Физики и лирики в Нижнем Новгороде

Ирина Р.
Ирина Р. – Гид из Нижнего Новгорода
Приглашаю вас познакомиться с Нижнем Новгородом через знаменитых на весь мир людей, что родились, жили, творили и любили именно здесь.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🔭Обзорная
  • 👣Пешеходная
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-15 человек

  • 2 500 ₽ за экскурсию

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Физики и лирики в Нижнем Новгороде
Физики и лирики в Нижнем Новгороде

Что вы увидите

  • улица Большая Покровская
  • улица Алексеевская
  • улица Варварская
  • Верхневолжская набережная
  • Музей-квартира Горького
  • Музей Усадьба Рукавишниковых
Великие физики и писателиНижний Новгород — это захватывающие Волжские просторы и могучий средневековый Кремль, но не только.
Нижний Новгород — прежде всего, Люди с большой буквы «Л». Физики и лирики, врачи и музыканты, ученые и изобретатели, педагоги и актеры, летчики и инженеры!
Познакомиться с городом через тех людей, что родились, жили, творили и любили именно здесь, вы сможете на этом маршруте. Вас ждет встреча с А. Мариенгофом, М. Балакиревым, Н. Лобачевским, Р. Алекссеевым и другими талантами земли Нижегородской! Важная информация:Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Питание (по желанию)
  • Билеты в музеи
Начало
🚩 Большая Покровская ул., 13, Нижний Новгород
Место завершения
🏁 Верхневолжская набережная, Нижний Новгород
Физики и лирики в Нижнем Новгороде
Физики и лирики в Нижнем Новгороде
Физики и лирики в Нижнем Новгороде
Физики и лирики в Нижнем Новгороде

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Ирина Р.
Ирина Р.
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