Великие физики и писателиНижний Новгород — это захватывающие Волжские просторы и могучий средневековый Кремль, но не только.

Нижний Новгород — прежде всего, Люди с большой буквы «Л». Физики и лирики, врачи и музыканты, ученые и изобретатели, педагоги и актеры, летчики и инженеры!

Познакомиться с городом через тех людей, что родились, жили, творили и любили именно здесь, вы сможете на этом маршруте. Вас ждет встреча с А. Мариенгофом, М. Балакиревым, Н. Лобачевским, Р. Алекссеевым и другими талантами земли Нижегородской! Важная информация:Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.