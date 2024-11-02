Приглашаем совершить путешествие в мир науки! Вас ждут более 130 интерактивных экспонатов, наглядно демонстрирующих законы физики, оптики, акустики и механики. С каждым из них можно взаимодействовать: крутить, нажимать на педали, кнопки и рычаги. Гид всё покажет и расскажет. После этого вы сможете провести в музее неограниченное количество времени.
Ближайшие даты:
Время начала: 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30
Описание экскурсии
Пространство музея разделено на зоны, посвящённые разным эпохам развития научной и инженерной мысли: древности, новому времени и современности. Также, есть тематические секторы: звуковая, тёмная и наклонные комнаты. А ещё строительная площадка, где можно поработать на настоящем подъёмном кране и экскаваторе.
Организационные детали
- В стоимость включено: билеты для всех участников в музей и 30-минутная экскурсия
- Музей понравится гостям всех возрастов
- Экскурсию проведёт один из гидов нашей команды
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На ул. Героя Фильченкова
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 30 минут
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна — Организатор в Нижнем Новгороде
Здравствуйте, меня зовут Анна. Я представляю Музей занимательных наук в Нижнем Новгороде. На наших экскурсиях и мастер-классах вы узнаете много интересного и вдохновитесь на новые открытия.Задать вопрос
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