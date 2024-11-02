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Приглашаем совершить путешествие в мир науки! Вас ждут более 130 интерактивных экспонатов, наглядно демонстрирующих законы физики, оптики, акустики и механики. С каждым из них можно взаимодействовать: крутить, нажимать на педали, кнопки и рычаги. Гид всё покажет и расскажет. После этого вы сможете провести в музее неограниченное количество времени.