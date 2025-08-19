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Групповая
Прогулка по Оке и Волге на теплоходе с живой музыкой
Время расслабиться и наслаждаться Нижним Новгородом
Начало: От Речного вокзала Нижнего Новгорода (Нижне‑Волжск...
«А дополнит прогулку игра музыкантов»
Расписание: в четверг в 19:00 и 20:00
25 июн в 19:00
2 июл в 20:00
1500 ₽ за человека
Групповая
Рейс с музыкальной программой на электрокатамаране «ЭкоходЪ»
Начало: Нижний Новгород, Речной вокзал, площадь Маркина, 1...
«музыка и завораживающие виды На комфортабельном электрическом судне «Экоход»
1 янв в 20:00
2 янв в 20:00
3000 ₽ за человека
Индивидуальная
до 7 чел.
В скрипичном ключе: прогулка по Нижнему Новгороду
Узнать о музыкальной жизни города в прошлом и сейчас, о творческих людях и событиях из мира музыки
Начало: На Большой Покровской улице
«ТЮЗ — раньше здесь располагалась филармония, где выступали прославленные музыканты»
27 июн в 08:00
28 июн в 08:00
3000 ₽ за всё до 7 чел.
Последние отзывы на экскурсии
А
Ночной город - это сказка! Музыка супер!
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Т
Убрала одну звезду за музыку.
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Д
Отличная экскурсия, отличное настроение, прекрасные ночные виды Нижнего, отличная живая музыка и классный, современный катамаран. Однозначно рекомендую к посещению!
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Е
Замечательная прогулка! Музыка огонь🤩.
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Всего 35 отзывов в Нижнем Новгороде в категории "Музыкальные"
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Ответы на вопросы от путешественников по Нижнему Новгороду в категории «Музыкальные»
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