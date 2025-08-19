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Музыкальные – экскурсии в Нижнем Новгороде

Найдено 3 экскурсии в категории «Музыкальные» в Нижнем Новгороде, цены от 1500 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август 2026 г.
Прогулка по Оке и Волге на теплоходе с живой музыкой
На теплоходе
Музыкальные теплоходы
1.5 часа
24 отзыва
Групповая
Прогулка по Оке и Волге на теплоходе с живой музыкой
Время расслабиться и наслаждаться Нижним Новгородом
Начало: От Речного вокзала Нижнего Новгорода (Нижне‑Волжск...
«А дополнит прогулку игра музыкантов»
Расписание: в четверг в 19:00 и 20:00
25 июн в 19:00
2 июл в 20:00
1500 ₽ за человека
Рейс с музыкальной программой на электрокатамаране «ЭкоходЪ»
На катамаране
2 часа
11 отзывов
Групповая
Рейс с музыкальной программой на электрокатамаране «ЭкоходЪ»
Начало: Нижний Новгород, Речной вокзал, площадь Маркина, 1...
«музыка и завораживающие виды На комфортабельном электрическом судне «Экоход»
1 янв в 20:00
2 янв в 20:00
3000 ₽ за человека
В скрипичном ключе: прогулка по Нижнему Новгороду
Пешая
2 часа
Индивидуальная
до 7 чел.
В скрипичном ключе: прогулка по Нижнему Новгороду
Узнать о музыкальной жизни города в прошлом и сейчас, о творческих людях и событиях из мира музыки
Начало: На Большой Покровской улице
«ТЮЗ — раньше здесь располагалась филармония, где выступали прославленные музыканты»
27 июн в 08:00
28 июн в 08:00
3000 ₽ за всё до 7 чел.

Последние отзывы на экскурсии

А
Рейс с музыкальной программой на электрокатамаране «ЭкоходЪ»
Ночной город - это сказка! Музыка супер!
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Т
Рейс с музыкальной программой на электрокатамаране «ЭкоходЪ»
Убрала одну звезду за музыку.
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Д
Рейс с музыкальной программой на электрокатамаране «ЭкоходЪ»
Отличная экскурсия, отличное настроение, прекрасные ночные виды Нижнего, отличная живая музыка и классный, современный катамаран. Однозначно рекомендую к посещению!
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Е
Рейс с музыкальной программой на электрокатамаране «ЭкоходЪ»
Замечательная прогулка! Музыка огонь🤩.
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Всего 35 отзывов в Нижнем Новгороде в категории "Музыкальные"

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Ответы на вопросы от путешественников по Нижнему Новгороду в категории «Музыкальные»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Нижнем Новгороде
В июне 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
  1. Прогулка по Оке и Волге на теплоходе с живой музыкой;
  2. Рейс с музыкальной программой на электрокатамаране «ЭкоходЪ»;
  3. В скрипичном ключе: прогулка по Нижнему Новгороду.
Какие места ещё посмотреть в Нижнем Новгороде
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Чкаловская лестница;
  2. Нижегородский Кремль;
  3. Рождественская улица;
  4. Набережная;
  5. Большая Покровская улица;
  6. Кремль;
  7. Стрелка;
  8. Верхневолжская Набережная;
  9. Золотое кольцо;
  10. Серафимо-Дивеевский монастырь.
Сколько стоит экскурсия по Нижнему Новгороду в июне 2026
Сейчас в Нижнем Новгороде в категории "Музыкальные" можно забронировать 3 экскурсии от 1500 до 3000. Туристы уже оставили гидам 35 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
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