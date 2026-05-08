Мы выберем фотогеничные локации с хорошим светом и атмосферой.
Вы будете просто гулять и наслаждаться моментом, а я поймаю живые эмоции, чтобы у вас остались естественные и стильные кадры.
Вы будете просто гулять и наслаждаться моментом, а я поймаю живые эмоции, чтобы у вас остались естественные и стильные кадры.
Описание фото-прогулки
Индивидуальный маршрут
Подберём локации под ваш стиль и настроение. Будем фотографироваться в проверенных местах с красивыми видами на город без толпы туристов.
Комфортная атмосфера
Я помогу с позированием и мягко направлю в процессе, чтобы вы чувствовали себя спокойно и уверенно. Съёмка пройдёт без сложных постановок через естественные движения, прогулку, живое общение.
Организационные детали
- Снимаю на Canon R6
- В течение 7 дней после прогулки вы получите от 40 фотографий в цветокоррекции
- Дополнительные опции: услуги визажиста, стилиста. Подробности в переписке
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 30 минут
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга — ваш гид в Нижнем Новгороде
Я фотограф из Нижнего Новгорода, снимаю индивидуальные портреты, пары и семьи. Мои кадры естественные и живые, без глянцевой ретуши. Мои съёмки это лёгкая прогулка по городу. Отдаю фотографии быстро и не только в цвете, но и в чёрно-белом варианте. Если вам откликается формат, буду рада поработать с вами!
Входит в следующие категории Нижнего Новгорода
Похожие экскурсии на «Фотопрогулка по Нижнему Новгороду»
Фотопрогулка
до 2 чел.
Фотопрогулка по Нижнему Новгороду
Приглашаем на фотопрогулку по Нижнему Новгороду. Узнайте историю города, посетите знаковые места и получите профессиональные фотографии
Начало: На площади Максима Горького
11 мая в 08:00
12 мая в 08:00
7500 ₽ за всё до 2 чел.
Фотопрогулка
до 4 чел.
Профессиональная фотосессия в лучших местах Нижнего Новгорода
Погрузитесь в атмосферу Нижнего Новгорода, сохранив яркие моменты на профессиональных фото. Уникальные ракурсы и эмоции ждут вас
Начало: На набережной Фёдоровского
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
8000 ₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
до 6 чел.
Идём на закат! Групповая прогулка на сап-сёрфах
Нижний Новгород славится своими закатами. Присоединяйтесь к увлекательной прогулке на сап-сёрфах и насладитесь великолепными видами на слиянии Оки и Волги
Начало: В районе Гребного канала
Расписание: ежедневно в 18:30
Сегодня в 18:30
Завтра в 18:30
2300 ₽ за человека
Групповая
до 20 чел.
Кремль - Сердце Нижнего. Пешеходная экскурсия по Кремлю и его окрестностям
Начало: Улица Пискунова, 11
Расписание: По договоренности
1800 ₽ за человека
от 15 000 ₽ за экскурсию